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|4:0. Сборная России по футболу в Нур-Султане обыгрывает Казахстан в отборочном ЧЕ
18:34 24.03.2019
Нур-Султан. "Астана-арена". Без малого 30 тысяч зрителей. В присутствии нового Президента Казахстана К.К.Токаева.
Первые два гола как под копирку. Фланговый проход Дзюбы, пас на Черышева, удар и гол. Третий гол - наоборот: проход Черышева и Дзюба завершает. Четвертый гол - удар Оздоева в толпу и от ноги казахстанского защитника Дюйсебекова рикошетом в ворота.
До конца матча - 10 минут.
Справка.
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 прошла в Дублине 2 декабря 2018 года. В группу I попали сборные по футболу следующих стран: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Матчи в группе I пройдут с 21 марта 2019 по 19 ноября 2019 года.
Сборные, занявшие первые два места, выходят в финальную часть чемпионата.
Расписание матчей:
21 марта 2019
Казахстан - Шотландия - 3:0
Республика Кипр - Сан-Марино - 5:0
Бельгия - Россия - 3:1
24 марта 2019
Казахстан - Россия - 0:4
Сан-Марино - Шотландия
Республика Кипр - Бельгия
8 июня 2019
Россия - Сан-Марино
Бельгия - Казахстан
Шотландия - Республика Кипр
11 июня 2019
Казахстан - Сан-Марино
Бельгия - Шотландия
Россия - Республика Кипр
6 сентября 2019
Республика Кипр - Казахстан
Сан-Марино - Бельгия
Шотландия - Россия
9 сентября 2019
Россия - Казахстан
Сан-Марино - Республика Кипр
Шотландия - Бельгия
10 октября 2019
Казахстан - Республика Кипр
Бельгия - Сан-Марино
Россия - Шотландия
13 октября 2019
Казахстан - Бельгия
Республика Кипр - Россия
Шотландия - Сан-Марино
16 ноября 2019
Республика Кипр - Шотландия
Россия - Бельгия
Сан-Марино - Казахстан
19 ноября 2019
Бельгия - Республика Кипр
Сан-Марино - Россия
Шотландия - Казахстан