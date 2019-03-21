4:0. Сборная России по футболу в Нур-Султане обыгрывает Казахстан в отборочном ЧЕ

18:34 24.03.2019

Нур-Султан. "Астана-арена". Без малого 30 тысяч зрителей. В присутствии нового Президента Казахстана К.К.Токаева.

Первые два гола как под копирку. Фланговый проход Дзюбы, пас на Черышева, удар и гол. Третий гол - наоборот: проход Черышева и Дзюба завершает. Четвертый гол - удар Оздоева в толпу и от ноги казахстанского защитника Дюйсебекова рикошетом в ворота.

До конца матча - 10 минут.



Справка.



Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 прошла в Дублине 2 декабря 2018 года. В группу I попали сборные по футболу следующих стран: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Матчи в группе I пройдут с 21 марта 2019 по 19 ноября 2019 года.

Сборные, занявшие первые два места, выходят в финальную часть чемпионата.



Расписание матчей:



21 марта 2019

Казахстан - Шотландия - 3:0

Республика Кипр - Сан-Марино - 5:0

Бельгия - Россия - 3:1



24 марта 2019

Казахстан - Россия - 0:4

Сан-Марино - Шотландия

Республика Кипр - Бельгия



8 июня 2019

Россия - Сан-Марино

Бельгия - Казахстан

Шотландия - Республика Кипр



11 июня 2019

Казахстан - Сан-Марино

Бельгия - Шотландия

Россия - Республика Кипр



6 сентября 2019

Республика Кипр - Казахстан

Сан-Марино - Бельгия

Шотландия - Россия



9 сентября 2019

Россия - Казахстан

Сан-Марино - Республика Кипр

Шотландия - Бельгия



10 октября 2019

Казахстан - Республика Кипр

Бельгия - Сан-Марино

Россия - Шотландия



13 октября 2019

Казахстан - Бельгия

Республика Кипр - Россия

Шотландия - Сан-Марино



16 ноября 2019

Республика Кипр - Шотландия

Россия - Бельгия

Сан-Марино - Казахстан



19 ноября 2019

Бельгия - Республика Кипр

Сан-Марино - Россия

Шотландия - Казахстан