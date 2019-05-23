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Ментальные корни глобального кризиса. Почему человечество не хочет помудреть? Ч. 1, - Н.Даутбек кызы
17:12 24.05.2019

Ментальные корни глобального кризиса.

Почему человечество не хочет помудреть?

(часть 1)

В наше время мудрость - это самая презренная, старомодная и непонятная категория в современной науке и обыденном познании. Само слово на всех языках человеческих употребляется настолько редко, что понимание смысла мудрости почти полностью утрачено, а слово "мудрый" и "мудрость" (например, по-казахски "даналык", "данышман"/данышпан) ассоциируется у многих с малопонятными древними знаниями, высокой начитанностью, гениальностью, также с таинственными белобородыми стариками, даже волшебством и магией.

Конечно, существуют степени мудрости и различные плоды духовного самораскрытия. Но сейчас человечеству и каждому народу важно объяснить, что в общих чертах суть мудрости состоит в равновесии, пропорции, мере в вещах (est modus in rebus), этичности, балансе между интеллектом и интуицией, целостности (холизм), гибкости, достижении внутренней и внешней гармонии через непротиворечивый синтез противоположностей. Хотя надо помнить, что путь к благодатной интеграции иногда может лежать через кратковременный момент хаоса и разрушения, когда срываются покровы с обманчивого покоя и богопротивного порядка вещей ("антисистемы"). Впрочем, пути Света неисповедимы.

Мудрость - это не просто набор перечисленных принципов, признаков мировидения и мироотношения, т.к. ее нельзя усвоить как сумму знаний и методик, которые надо вызубрить. Интегральность, мудрость рождается из живой системы миропонимания и осознанного, длительного воспитания личности и общества под определенным углом.

Первый, элементарный шаг для современного человека на пути к мудрости (а значит, к свету и спасению) - это скорейший отказ от идолопоклонства перед изжившим себя рациональным (в своем высшем проявлении - научным) типом сознания. На первых порах необходимо хотя бы допущение в свой мозг, в свой внутренний мир мысли о возможности "переформатирования", самой вероятности иного ментального содержания, продуцируемого отличным от дискурсивного мышления, более древним и традиционным типом мировосприятия.

Да, речь идет об отказе от западного, логического типа мировоззрения, которое на самом деле давно уже подвергли критике и отвергли самые прозорливые личности самого Запада. Но, к сожаленью, это ограниченное мышление и модель сознания (и человека, соответственно) успели стать универсальными, общечеловеческим злом. Система логико-дискурсивного мышления формирует индифферентизм к ценностно-смысловому срезу бытия. Для западного рационализма, неглубокого, чисто интеллектуального (черпающего знание из "пяти чувств") типа сознания, характерны дуалистичная картина мира и так называемые бинарные оппозиции типа "друг" - "враг", "мы" - "они", "восток" - "запад", "наука"- "религия" и т.д. И всевозможные "измы": индивидуализм, коллективизм, национализм, феминизм, фрейдизм, марксизм, модернизм и т.д.

В целом, печальные плоды доминирующего западного типа сознания, иссякания мудрости - это наблюдаемые сегодня на земле неслыханная конфликтность и рост агрессии, в том числе внутренней злобности и грязных ментальных "битв" (в том числе в интернет-пространстве), прошлые и потенциально возможные будущие мировые войны, фашизм, сталинизм, исламский радикализм и многое другое. В отношении ислама следует заметить, что на каком-то историческом этапе, потеряв бережно взращенные многими поколениями мусульман духовные сокровища, тонкость и проницательность, ислам сразу стал сухим, плоским, "книжно-рациональным", по-западному "овнешненным", однобоким и болезненно активным.

Распространенный через латинский язык и западную научную традицию характерный суффикс "изм" для дефиниций огромного разнообразия идейных течений, направлений мыслей и пр. наглядно показывает ограниченность рассматриваемой модели миропонимания и современной рациональной науки, зародившейся в Новое время. Из-за отсутствия мудрости и холистичности, изначальной привычки не замечать за деревьями лес (т.е. образ целого, вплоть до Мирового Духа, Единого Сознания) это сознание всегда склонно к разъединению, дроблению, разобщению, атомизации всего и вся. Отсюда - предельно узкая специализация наук и профессий, неприятие русской "интеллигенции" и возвеличивание "эксперта" и "интеллектуала", доведенный до абсурда культ индивидуально-особенного, "плюрализм" мнений и демократические "права" чуть ли не с детских пеленок и т.д. и т.п.

Логико-дискурсивное мышление с застывшей ньютоно-картезианской картиной мира, истоки которого следует искать в ментальных привычках и образе жизни древних греков и римлян, породило и внедрило во всем мире в корне неправильную систему образования и науки, где во главу угла поставлены погоня за количеством информации и объемом знаний об окружающем физическом мире, но утрачена сама цель и смысл всех духовно-интеллектуальных усилий и самого существования человека; то, что великий Аль-Фараби ат-Тюрки, философ и хаким (мудрец) Востока, называл "счастьем"…

(окончание следует)

Назира Даутбек-кызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558707120
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