Ментальные корни глобального кризиса. Почему человечество не хочет помудреть? Ч. 2, - Н.Даутбек кызы

11:59 25.05.2019

Ментальные корни глобального кризиса.



Почему человечество не хочет помудреть?



(часть 2)



Мудрецы Востока достигали духовности, умиротворенности, гениальности посредством иной, отличной от современной научной, модели миропонимания и самопознания. Они были носителями "софийного", т.е. интегрального, многомерного, диалектического сознания, нацеленного на творческий синтез, а не анализ. Мудрец развивает и оттачивает интуицию, чутье; при подходе к любому явлению, событию или человеку помимо интеллектуального усилия он включает духовное измерение ("око сердца"). Поэтому хакимы исламского Востока, даосские мудрецы, православные старцы-духовидцы редко ошибались в своих оценках происходящего, всегда давали людям точные и нужные советы (почему правители, короли имели в качестве главных советников мудрецов, а не "специалистов" или богословов).



Мудрость рождает многомерное, гибкое и толерантное сознание. Через развитую интуицию, "шестое чувство" можно постигать дух и вникать в суть вещей, а не только скользить по поверхности, описывая и осязая лишь внешние формы. В рамках интегральной модели противоположные оценки и взгляды (часто кажущиеся, иллюзорные, т.к. они порождены материальной "пеленой") сглаживаются и теряют свою остроту. Культивирование нового типа многомерного, "восточного" сознания дало бы возможность приводить взгляды и вкусы сынов человеческих, народов и рас к единому общему знаменателю, интегрировать разноязыкие сообщества вокруг духовно-смыслового стержня или метаценности.



Западный рационализм ввиду своей прямолинейности, зацикленности на материальной множественности, всегда будет нести в себе дух социальной борьбы, семя нескончаемых споров, дебатов, конфликтов (пусть и прикрываемый внешней благожелательностью, культурой и пр.). Лишенное духовного света рационалистическое сознание занято логическим обоснованием и оправданием беспринципного сосуществования миллионов гордых, самовлюбленных "эго", бесконечного хаотического множества, фантасмагории образов, форм, типов, моделей, низводя социум до опасной атомизации.



Старая, прогнившая парадигма иллюстрирует свою несостоятельность и беспомощность перед демонизацией мира и потому она должна уступить дорогу грядущему Новому Интегральному Антропологическому Знанию, основанному на методологии древней Мудрости. Для того, чтобы Мудрость-София начала делать на земле свое извечное, искусное дело -"собирать камни", творить, оживлять, синтезировать, объединять.



Обладающий чутким, интуитивным сознанием, в своем эволюционном восхождении раскрывающий удивительные духовные способности Человек Будущего рождается и пестуется в новой, альтернативной системе воспитания и образования. Это - школы, центры, учителя, средства обучения и т.д., в содержании которых главным отличием должна быть правильная пропорция, соотношение между 1) тренировкой интеллекта, зубрежкой, количественным наращиванием знания о физическом мире, техническими и естественно-научными дисциплинами и 2) духовно-гуманитарным и эстетическим воспитанием, психо-физической подготовкой (массовый спорт, физический труд и т.д.) и особенно - моральным воспитанием на основе строгой дисциплины, самоограничения, аристократической аскезы.



Один великий суфий-мудрец на вопрос, как он стал гением и святым, ответил: "я обрел хикму (т.е. мудрость) благодаря пустому желудку". Нами совершенно утрачено понимание самоограничения и скромности как важнейшего элемента аристократического воспитания, подготовки настоящей харизматичной элиты наций, сильных и волевых личностей. Впрочем, интересно, что в своем узком кругу, в элитарных частных школах-пансионах Великобритании и других развитых стран европейцы сохранили пуританскую мораль, "традиционные принципы английского воспитания", не исключающие даже телесные наказания детей, обязательно религиозное просвещение. А вот для широкой публики "плебейских" стран третьего мира, видимо, выгодно пропагандировать демократию, светскость, вседозволеннность в обществе, школах, среди молодежи, сталкивать их в пропасть потребительства и гедонизма?



Но как же человечество утратило Мудрость? Действительно, в доиндустриальную эпоху не только в восточных обществах, но и среди западных, христианских народов традиционные системы воспитания и образования главенствовали и успешно функционировали. Однако в последующем, в разные периоды истории эти системы дали сбой, как и сами локальные традиции аграрных цивилизаций. Духовные элиты и учителя морально вырождались, когда под вывеской "мудрости" и "традиции" стала распространяться вредоносная суггестия, магия, клерикализм. Псевдомудрецами часто оправдывались социальная пассивность, иждивенчество, антиинтеллектуализм.



И тогда естественно и закономерно эволюционное развитие человечества приняло другой оборот, сработал некий механизм самозащиты, обусловивший трансмутацию: сначала и прежде всего на Западе стал поднимать голову другой, более рациональный, наивный и недалекий, но в то же время тогда морально относительно здоровый, цельный тип человека ("буржуа", "пролетариат"). Позже христианские народы успешно распространили свои ценности и модели образования и науки, модели человека и социума, государства среди народов Востока.



Назира Даутбек-кызы