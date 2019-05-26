 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой, - Б.МусаевЛики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев
00:15 28.05.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ИЛИ
ЛИКИ УЗБЕКИСТАНА В ПОРТРЕТАХ ХУДОЖНИКА МАРГАРИТЫ ШУВАЛОВОЙ.

"Любить –значит видеть чудо, невидимое для других".
Франсуа Мориак (1885-1970)

- Здравствуйте, Бахадыр, это я, Маргарита. Хотела Вам сказать, что Она готова. Если можете, завтра приезжайте с утра.
- Подождите, подождите... Кто готов?
-Да, картина, о которой я говорила вам два месяца назад, что это портрет девушки с конем. Я немного переписала, отсекла, добавила где – то света... Ну, что объяснять, это надо смотреть
Такой телефонный разговор состоялся вчера (26.05. 19) Звонила мне художник Маргарита Шувалова, живущая здесь же в Ташкенте на массиве Юнусабад -14.
А сегодня (27.05 19) в 10. утра я был по названному адресу на квартире художника.
...Она, Маргарита подвела меня к "Девушке с конем" ...Еще мгновение и я оцепенел перед этой красотой, лучшее сказать, был пленен красотой гармонии, где девушка и конь, дерево с зеленым стволом и желтыми листьями, синь неба и золотистый свет восходящего солнца .. Они "смешались", составив органическое нераздельное целое
С портрета глазами в глаза глядели ... Словно лицом к лицу встретились мы - я и, та "Девушка с конем". К тому же сразу появилось такое ощущение, что комната, в которой я находился, заполнилась золотистым светом осеннего утра и будто воздух стал душистым подобно чистому и прозрачному меду.
Все это волшебство длилось, наверное, не более минуты, но оно было поистине, как хрестоматийно известное, "остановись мгновенье.."
Вернули меня к себе (на землю, в комнату, где находился) голос Маргариты со словами:
- Ну, Бахадыр, как находите картину? Вижу, нравится. А что скажете!?
- Подождите немного. Дайте, сделаю вдох – выдох. Сразу не в силах найти нужные слова, чтобы мог передать Вам впечатление. Думаю, вы поможете мне вначале справиться с волнением и определить ключевые слова, с которыми следует подходить к оценочным суждениям настоящего портрета "Девушка с конем".
- Хорошо. Возможно, моя подсказка поможет. У картины есть еще одно название, которое я дала. А именно, "Ветерок" На узбекском звучит также как " Шабада"
- То есть, Вы имеете в виду одновременно и "Прохладу" В самом деле, от картины (портрета) исходит нечто чистое, прохладное, что освежает душу, наполняет легкостью Так и хочется перенестись туда и подставить лицо навстречу дуновению утреннего ветерка, вдохнуть полной грудью.

Однако, всматриваюсь теперь больше в лицо девушке, косящий и настороженный глаз коня и останавливаюсь на мысли, что не могу понять взгляд девушки Во – первых, какой цвет глаз у ней? Зеленый или зеленый с бирюзовым оттенком? Впрочем, не это важно, а занимает меня больше то, что она чувствует, о чем же думает?

- Молодец, Бахадыр. Мы в одном направлении размышляем. Когда я писала портрет, то и я не раз думала об одном и том же: точно, у ней вид влюбленной, которая не перестает страдать, задавая себе вопрос: любима ли она тем, кого не перестает ждать, о ком думает и мечтает?
- Словом, Маргарита, Вас занимает человек, его душа. Да, кстати, расскажите, откуда она и при каких обстоятельствах встретили ее .
- Это было осенью 2018 г. я поехала в Кумушкан (район Паркента) вместе с мужем Валерой Никоновым. Он, знаешь сам, занимается художественной фотографией. Мы долго бродили рядом с одним поселком, где живописные места природы (горы, луга, реки), делая снимки Проходили мимо последнего дома, как встретили ранним утром девушку, выводящую коня из двора своего дома. Она впечатлила меня всем своим обликом, ее глаза, взгляд, овал лица, брови. Валера с ее позволения сделал несколько снимков...
- Да, Маргарита, может, повторяюсь, но здесь история создания картины "Девушка с конем" повторилась аналогичным образом, как это случилось с историей написания , "Цвет миндаля", когда вы встретили одну девушку у гостиницы "Узбекистан" в Ташкенте Дай, бог, чтобы по жизни фактическая история девушки, что изображена с конем, сложилась также прекрасно как и это выражено Вами, Маргарита в самой картине. Безусловно, Вами двигал свет любви. Не случайно Вы обронили фразу, что Вас занимала мысль о натуральных мыслях и чувствах девушки: любима ли Она Им?!
Как бы и мне хотелось бы думать, что она любима и, перефразируя поэта, пожелать:
"Да, свершится все так, что если две любви в одну сведет
Судьба, то, значит, их в веках бессмертье ждет"
(Джон Донн).

Спасибо Вам, . Маргарита, за Ваши картины, конечно, и за "Девушку с конем".
Разумеется, по законам ассоциативного мышления и в силу своего "социологического воображения" не мог не вспомнить известную картину К. Петрова – Водкина. Она, названная ваша картина, конечно, очень далека и по форме и по содержанию от "Купания красного коня" Но лично мной, простодушным узбекистанцем, поклонником вашего искусства, "Девушка с конем" воспринимается очередным шагом в воплощении Вами, своего (реально не заявленного вами и формально не существующего) программного манифеста, который, скажем так, является вашим знаменем, где написаны слова Любви к Человеку, включая чувства сострадания и милосердия

Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 27. 05 19 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
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