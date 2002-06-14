Узбекистан. А судьи – где? Часть 1, суды по гражданским делам, - Н.Кунгуров

00:36 28.05.2019 Узбекистан. А судьи – где? Часть 1, суды по гражданским делам.

Николай Кунгуров.



Всякий раз обращаясь в суд, невольно вспоминаю анекдот о неверной супруге – "Да, я давала клятву быть верной мужу, но я же не обещала эту клятву выполнять".



Судьи Узбекистана пошли дальше этой сообразительной дамы. Вступая в должность судьи лицо, впервые избранное или назначенное на должность судьи, приступает к исполнению обязанностей после принесения присяги следующего содержания:

"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным, объективным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть".



А в июле 2017 года было опубликовано "Обращение судей Республики Узбекистан к народу Узбекистана". Слова вроде те же - будем рассматривать дела беспристрастно, объективно и справедливо…чтобы каждое принятое нами решение было законным, обоснованным и отвечало принципам справедливости и гуманизма…приоритетами в нашей деятельности будут справедливость, истина и порядочность…сформируем судейский корпус, способный в любой ситуации обеспечить правосудие…будем рассматривать любое противозаконное действие, порочащее честь судьи, как "чрезвычайное событие", непримиримо бороться с работниками, предавшими идеалы справедливости, и хранить чистоту наших рядов… примем неотложные меры по улучшению профессиональной подготовки судей, упрощению судопроизводства…



Заканчивается обращение словами: "Обещаем честно и добросовестно исполнять возложенные на нас ответственные обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть всегда верными нашей клятве, данной народу и Президенту!"



Получается – раньше работали плохо, а теперь станем работать хорошо?



Что изменилось с этой исторической даты 6 июля 2017-го, революционного для судей года?



Листая Постановления Пленумов Верховного Суда начала века, встречаю стандартные, кочующие из года в год фразы:

- ПП ВС № 17 от 19.12.2003 г. - Изучение судебной практики показывает, что органами дознания, следствия, а также судами право на защиту подозреваемому, обвиняемому в целом обеспечивается.

Вместе с тем, значение данного правового института, как важнейшего фактора соблюдения законности и установления истины по делу, недооценивается. Не изжиты факты грубого нарушения прав подозреваемого, обвиняемого на защиту как в ходе дознания и предварительного следствия, так и судебного разбирательства.

- ПП ВС № 10 от 14.06.2002 г. - суды при рассмотрении дел об административных правонарушениях… в основном правильно применяют законодательство об административной ответственности.

Вместе с тем, при подготовке дел этой категории к рассмотрению и судебном разбирательстве суды в ряде случаев допускают нарушения закона.



- ПП ВС № 12 от 24.09.2004 г. - Изучение судебной практики показывает, что при производстве дознания, предварительного следствия и судебном рассмотрении уголовных дел в целом соблюдаются нормы уголовно-процессуального закона о доказательствах и доказывании.

Вместе с тем, не изжиты факты нарушения со стороны дознавателей, следователей, прокуроров и суда требований закона, регламентирующих порядок собирания, проверки и оценки доказательств.



То есть, в целом все по Закону, но есть отдельные недостатки.



Так то оно так, но… как говорил мой учитель Борис Львович Злотин – с точностью до наоборот – в судах первой и второй инстанции (о Верховном суде недостаточно материала) встречаются отдельные судьи, знающие и понимающие нормы закона, а зачастую – ложь, обман, грубое нарушение процессуальных прав сторон, некомпетентность и, в связи с этим - неправосудные решения, определения, постановления и приговоры.



Изучение моей семнадцатилетней практики и практики других правозащитников позволяет подтвердить сказанное примерами, которые, в свою очередь, подкреплены актами судов с печатями и подписями судей (информация для желающих обвинить меня в клевете), материалами следствия, показаниями свидетелей и т.д..



Начну с Зангиатинского межрайонного суда по гражданским делам, Ташкентская область, феноменальная судья Акбарова Н.Б. Определение о возвращении заявления от 06.08.2018 г.:



Истец обратился в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим.

Однако, как усматривается из приложенных к заявлению документов, не приложен документ что заявитель является заинтересованным лицом.



Попадись такой документ на глаза судьям Зимбабы и Гондураса – попадают со своих бамбуковых табуреток. Представляю – идет такой судья на рынок за бананами, а продавец ему в лоб: "ДокУмент давай, что бананов хочешь".



Там же, Акбарова Н.Б.. Возвращает заявление о взыскании заработной платы так как истцом в заявлении не указаны банковские реквизиты ответчика. В данном случае формально судья права – Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) такое требование предъявляет, но даже депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса удивился: "Зачем мы его внесли?". Судья могла легко выяснить реквизиты у ответчика при подготовке дела к рассмотрению (эту "ненужную" процедуру судьи не выполняют никогда), истице пришлось тратить время и деньги на обращение в организацию, а в результате реквизиты были получены окольными путями.



В ходе судебного заседания судья объявила, что допустит представителя при наличии нотариально заверенной доверенности. Понесены затраты, потрачено время, доверенность получена – а судья в отказ: "Не допускаю, определения выносить не буду".



Пленум Верховного суда фактически поддерживает такой порядок (ПП ВС № 05 от 14.05.2010 г.) – п. 11. Вопрос о вступлении в дело представителей разрешается судьей при подготовке дела к судебному разбирательству, о чем указывается в определении… Определение о допуске (отказе в допуске) лица к участию в деле в качестве представителя в суде не может быть обжаловано отдельно от апелляционной (кассационной) жалобы, поскольку оно не препятствует дальнейшему движению дела.

Вот так - нарушение права на юридическую помощь и одного из основных принципов справедливого судопроизводства – равноправия сторон - не препятствует движению дела. Остается только заявлять отвод судье.



Под стать судье и ее помощник – Юсупова Феруза. Возвращая заявление она отдает истцу Рефатову все – материалы дела, определение с копией и расписку истца в получении документов, не оставляя себе никаких следов – такая вот щедрость.



Повестку о заседании, назначенном на 19-е сентября она отправляет…19 сентября, повестку на 30-е ноября – 29 –го ноября, а повестка на 16 октября была доставлена в день судебного заседания. Ферузе трудно сообразить, что почтальон – не Бэтмэн, а письмо из Зангиаты в Янгиюль идет 5 дней?



10 января 2019 г., повестка в суд – наконец-то своевременно! - кабинет 203, Зангиатинский суд, 14.01.2019 г., 1500, Кунгуров В. – и все!



Но у меня два сына Кунгуровых В. – Всеволод и Владислав, кого же из них и в каком качестве вызывают в суд?



ГПК, статья 157.



Судебная повестка о вызове в суд должна содержать:

1) наименование, адрес, номер телефона, адрес электронной почты суда;

2) указание места и времени явки;

3) наименование дела, по которому производится вызов;

4) указание, в качестве кого лицо вызывается;

5) предложение лицам, участвующим в деле, представить все имеющиеся у них доказательства по делу;

6) указание на обязанность лица, принявшего повестку в связи с отсутствием адресата, при первой возможности вручить ее адресату;

7) указание на последствия неявки, предусмотренные статьями 220, 221 и 222 настоящего Кодекса.



Допустим, при получении юридического образования Феруза ГПК не открывала, но, занимая должность помощника судьи она обязана это делать, судья обязана контролировать ее работу, а председатель суда – контролировать обеих.



Другая "звезда Зангиаты" – судья Хакимова Н.Б., определение от 10.01.2017 г. (об отказе в приобщении к протоколу судебного заседания замечаний). Отмечу сразу – замечания на протокол приобщаются к делу, а не к протоколу.

Цитаты из определения:

- доверенное лицо истца (такого термина в ГПК нет) письменные замечания поддержал…просил суд … приобщить к протоколу судебного заседания (повторюсь – не к протоколу, а к делу, я не судья Хакимова);

- представитель ответчика письменные замечания на протокол не поддержал, просил суд в приобщении к протоколу судебного заседания замечаний отказать. (Ложь, представитель в суде сказал всего одну фразу: "Я вообще не понимаю, зачем меня вызвали, решение уже вынесено" и до конца заседания откровенно скучал).



Далее судья цитирует статью 23 ГПК:

… При несогласии председательствующего с поданными замечаниями они рассматриваются в заседании суда. Поданные замечания подлежат во всех случаях приобщению к делу.



В итоге - "Суд определил: В приобщении замечаний к протоколу судебного заседания приведенных доверенным лицом истца Кунгуровым Н.Ф. – отказать. Определение обжалованию не подлежит".



Зачем цитировать Закон, не понимая его смысла? Видимо, чтобы избежать отмены своего решения.

В замечаниях на протокол и апелляционной жалобе указано:

- в ходе заседаний протокол никто не вел;

- записи в протоколе выполнены на русском языке, в то время, как помощник судьи, мужчина, этим языком не владеет, его почерк не совпадает с почерком протокола;

- не отражены существенные моменты заседания, содержание судебных прений, заявленные ходатайства, частичный отказ от исковых требований, юридически обоснованное мнение прокурора, нет даты подписания протокола и т.д.

Такой "протокол" равноценен его отсутствию, что является основанием к отмене решения.



Это женщины, а что же мужчины? Не отстают!

Зангиатинский суд по гражданским делам, судья Абдумуталов П.А., определение от 09.02.2017 г. об оставлении заявления без движения. Такого фейерверка эмоций я еще не встречал:

Истец Н.Кунгуров обратился к ответчикам филиалу "Янгийулгаз" и директору филиала "Янгийулгаз" о порядке защиты прав потребителей (вообще-то – в порядке защиты)

1) не понятно, почему Н.Кунгуров указал себя в качестве истца? Он же доверенное лицо? (к заявлению приложена доверенность супруги на ведение дела);

2) фамилия имя и отчество истца указаны не полностью (ложь, перед подачей заявления я проверяю его содержание неоднократно):

3) не понятно, почему филиал "Янгийулгаз" и его директор указаны отдельно в качестве ответчиков;

4) не понятно, кто является потребителем и чьи права нарушены? Если это Л.Кунгурова, то где:

документы, подтверждающие, что она потребитель? (а ля Акбарова – а где выдают такие документы? Потребителем является любое лицо, использующее товар или услугу в личных целях – то есть, все члены моей семьи);

документы на спорное домостроение? (о каком споре на домостроение речь, когда заявление о защите прав потребителя?);

5) копия свидетельства о заключении брака не представлена? (процесс не о расторжении брака, к заявлению приложена копия паспорта супруги с пропиской и доверенность на мое имя);

6) не представлены документы, подтверждающие транспортные расходы истца (их я представлю в дополнении к иску – неизвестно, 10 или 20 раз мне придется ездить в суд);

7) не понятно, о какой компенсации за потерянное время идет речь? Это моральный вред? Или что-то иное? (уравнять потерянное время и моральный вред – вообще "ниже плинтуса"):

8) не понятно, какой вид гражданского производства выбран истцом

9) не представлена справка с места жительства истца (двух паспортов с пропиской недостаточно?)

10)…

11)…

Но, дорогой моему карману судья, мое заявление принимал тоже судья, а не повар суда, и не нашел в нем недостатков, так как оно соответствует требованиям ГПК. А если Вам так много непонятно – может быть есть смысл подать заявление в юридический колледж?



Зангиата, 2018 – 2019 г.г., дело о признании гражданина безвестно отсутствующим. Это дело – образец судебной волокиты, некомпетентности судей и достойно особого внимания либо отдельной статьи.



Заявление поступило в суд 13.07.2018 г. и определением судьи Акбаровой Н.Б. от 6 августа возвращено (см. выше), срок возвращения превышен более чем в 2 раза. При возвращении заявления судья требует доплаты госпошлины, ссылаясь на то, что с 18.07 2018 г. Постановлением Кабинета Министров госпошлина увеличена в 10 раз. Но в квитанции об уплате пошлины указана дата – 12.07.18., т.е., оплата произведена до вступления в силу ПКМ.



Обжалуем определение в срок – апелляционная жалоба направлена в суд 15 августа, слушание в суде Ташкентской области назначено на 3 октября, извещение подписано Акбаровой Н.Б. (срок направления жалобы в вышестоящий суд пропущен многократно).



В назначенное время – 15 00 в областном суде обнаруживаем, что дела в списке нет. Едем в Зангиату к Акбаровой (номера своих телефонов ни судьи, ни их помощники не дают. Также невозможно выяснить эти номера в канцелярии суда). Акбарова Н.Б.: "Я позвонила, можете ехать, сегодня слушание".

В этом же заседании должна была рассматриваться жалоба на незаконные действия судьи Акбаровой, направленная в Высший судейский совет и перенаправленная в суд Ташкентской области. НО судьи апелляционной инстанции не могут рассматривать частную жалобу на определение судьи одновременно с жалобой на ее незаконные действия – это прерогатива квалификационной коллегии судей.



В 19 30 входим в зал заседаний и наблюдаем очередной акт трагикомедии.

Председательствующий: - фамилия?

- Даминов А.И.

П. – свободны

Даминов направляется к выходу (после пяти часов ожидания)

П. – фамилия?

- Кунгуров

П. – свободны

К. – возражаю, заседание открытое, кроме того, я представляю интересы заявителя

П. – ладно, оставайтесь, только не мешайте процессу. Кто из вас пьян?

Понятно, без всякого разъяснения прав, объявления состава суда, оглашения определения – к чему суду такие "мелочи".

После предложения провести всем присутствующим экспертизу на алкогольное опьянение "процесс пошел", и вновь уговоры доплатить госпошлину: "Ну что Вам стоит?". Понятно, что для судей каких-нибудь 20 баксов ничего не стоит, но для безработного заявителя это деньги.



Определение Акбаровой отменено, жалоба на ее незаконные действия даже не обсуждалась, копия заявителю не выслана, дело передано судье Исмаилову М.М.



В начале декабря судья принимает дело и обещает позвонить до конца месяца, а рассмотреть его до середины января 2019 г. после получения ответов на запросы.



14 февраля долгожданный вызов в суд, берем свидетелей, приезжаем. Судья, не открывая заседания, отказывает в допуске представителя (при наличии нотариально заверенной доверенности), права не разъясняет, помощник протокол не ведет, заседание откладывается на 22 февраля.



В выездном заседании 22 февраля судья заявляет, что не хватает справки махаллинского комитета (схода граждан), поручает заявителю получить ее и сетует на свою загруженность делами: "В моем производстве 300 дел" (при таком ведении дел могло быть и 1 300). В сторонке жалуется заявителю: "Таких дел как у Вас – одно на миллион", видимо, намекая на сложность дела.



Признанию гражданина безвестно отсутствующим в ГПК посвящено всего 5 статей и лишь 2 из них о действиях, которые должен выполнить судья:

- Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, какие лица (родственники, сослуживцы и др.) могут дать сведения об отсутствующем, а также запрашивает соответствующие организации (органы внутренних дел, органы самоуправления граждан, медицинские учреждения и т.п.) по последнему известному месту жительства и месту работы отсутствующего об имеющихся о нем сведениях (не перекладывая свои обязанности на плечи участников) .



- Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим рассматриваются с обязательным участием прокурора.



Если выполнение таких простейших действий вызывает у судьи предельное напряжение интеллекта, то, как он поведет себя в более сложных делах?



При расставании заявитель был доволен – судья, не оглашая принятого решения, обещал сам привезти его после праздника Навруз, 22 марта - т.е., через месяц, вместо положенных пяти дней.



Несмотря на уговоры ехать в суд, доверчивый заявитель – все-таки судья обещал! - ждал письма с решением до 23 апреля, а прибыв в суд мы долго ждали, пока копию решения найдут. Дело с заведомо незаконным решением нашлось в стопке, предназначенной для сдачи в архив.



То есть, заявителя решение вполне устраивает – его супруга признана безвестно отсутствующей, но… в решении указано:

- 2019 года марта месяца 25 дня суд в составе … установил… Никакого судебного заседания с нашим участием в этот день не было, повестки заявитель не получал, по телефону вызван не был, а судье он передал справку махалли 25 февраля ;

- прокурор в заседаниях не участвовал, несмотря на запись: "с участием помощника прокурора Каландаровой Н.";

- решение не оглашено, сроки рассмотрения дела пропущены многократно.



Конечно, обжаловать решение заявитель не будет – ждал его 9 месяцев, а вот на действия судей жалоба просто необходима.



Чем еще отличился судья Исмаилов М.М.? При снятии мной фотокопий с материалов дела он заявил, что я должен платить пошлину за каждый сфотографированный лист. Выкачивание денег у населения стало для судей привычкой?



Выводы о квалификации судей читатель сделает сам, а мои выводы и рекомендации по изменению ситуации будут даны по окончании цикла статей – далее административные суды и суды по уголовным делам - будет еще интереснее!



P.S. Было бы несправедливо забыть о немногочисленных судьях Ташкента и Ташкентской области, отправляющих правосудие в соответствии с требованиями Закона – выражаю вам глубокую признательность и желаю дальнейшего продвижения по службе. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558992960

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