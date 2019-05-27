Как жить в Туркменистане, если к власти придут исламисты? - У.Бейсембаев

09:05 28.05.2019

КАК ЖИТЬ В ТУРКМЕНИСТАНЕ, ЕСЛИ К ВЛАСТИ ПРИДУТ ИСЛАМИСТЫ?



И борется, как жить далее?- сомневается блогер Дмитрий Феоктистов



Интернет полон зловещих предсказаний касательно ближайшего будущего Туркменистана. Мол, страну в самые ближайшие дни жду социальные катаклизмы, массовые акции протеста там, митинги и демонстрации, забастовки и прочие проявления народного гнева.



Если читать сообщения западных, да и не только СМИ, то создается полное ощущение безысходности того, что происходит за туркменским "железным занавесом": огромные очереди в магазинах за самым необходимым, в банках - за валютой, на заправках - за бензином. Принимая в расчет, что эти сообщения преувеличены, можно констатировать однако: доля правды в них имеется.



Что же пишут западные СМИ о положении дел в нынешнем Туркменистане? Крупные западные издания, такие как The Economist и Deutsche Welle, опубликовали критические статьи о состоянии экономики Туркмении. Власти Туркмении препятствуют выезду граждан младше 40 лет за рубеж, пишет эксперт издания The Economist Максимилиан Ламберстон. По его мнению, обладая огромными запасами газа (четвертые в мире по запасам), Туркменистан должен был бы быть процветающей страной, но этого не происходит. Причину эксперт видит в отказе от продаж газа в Россию и Иран, что сделало власти заложниками желаний Китая, который резко снизил закупочную цену.



Между тем, если до разногласий с Москвой Туркменистан от продаж природного газа в среднем получал экспортной выручки 16,5-17 миллиардов долларов в год, то уже в 2017 году Ашхабад получил лишь 8,5 миллиарда долларов.



Ламберстон подчеркивает, что экономика страны разрегулирована. Действуют два валютных курса, что вызывает необходимость жесткого валютного контроля, в том числе за снятием денег населением и переводами за рубеж. В то же время "… данные Банка международных расчетов показывают, что 23 миллиарда долларов из Туркмении накопились на счетах в Германии". Нехватка валюты ведет к нехватке импортных товаров, продолжает политолог. Отмечена безработица до 50-60 процентов, при этом процветает коррупция. Например, полиция нещадно штрафует за грязный автотранспорт, резюмирует эксперт.



В Туркмении наблюдается нехватка хлеба - продукта первейшей необходимости, со своей стороны пишет Deutsche Welle. При покупке хлеба, согласно информации с мест, в ряде населенных пунктов власти теперь требуют справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги. По информации издания, США запретили ввоз из Туркмении хлопка и изделий из него. Решение принято на основе закона от 2016 года, запрещающего ввоз товаров, которые произведены с использованием рабского труда. Конечно, эти санкции влияют на инвестиционный климат в стране.



Некоторые зарубежные СМИ и политологи ссылаются на опыт стран-соседей Туркменистана - Казахстана и Узбекистана. Мол, при схожем менталитете и при наличии менее развитой экономики в начале эры независимости (в 1991 году) эти среднеазиатские республики за короткий срок смогли выстроить мощную экономическую базу.



Между тем некоторые политологи прочат Туркменистану судьбу второго Афганистана. Предпосылки вроде бы есть и они вполне серьезны: в настоящий момент на плохо охраняемой афганско-туркменской границе наблюдается увеличение числа граждан Туркмении, вливающихся в ряды террористических организаций. Общая численность перешедших на сторону террористов туркменских граждан уже колеблется в пределах 500-600 человек. Исламистские настроения могут взорвать недовольную Туркмению, как это было в период "арабской весны" на Ближнем Востоке и Северной Африке.



Между тем в соседнем Узбекистане лихо и оперативно свернули шею нарастающим тогда, в начале 90-х годов прошлого века религиозным и прочим экстремистам. Многие загремели на долгий срок в тюрьмы, некоторых выдворили из страны. Словом, у наших восточных соседей в этом отношении имеется определенный опыт. Некоторые западные журналисты, журя власти этой республики в излишней, как им тогда казалось, жестокости в отношении гонений на религиозных радикалов, тем не менее, констатируют: жить простому человеку в Узбекистане стало намного легче в этом аспекте.



Что ж, доля правды в их рассуждениях имеется. Стоит наверное, присмотреться к их опыту. Пока не поздно…



БЕЙСЕМБАЕВ Ултубай