Таджикистан. Портрет негодяя

16:56 28.05.2019 ПОРТРЕТ НЕГОДЯЯ



(Послесловие к моей публикации на ФБ "Так дальше жить нельзя!" от 12 мая 2019 г)



"Вот видите, что получается, если сидеть между двух стульев. Вы многое правильно написали, больно и горько, от души. То, что чувствует каждый гражданин. При этом вы отметили, вы совсем не оппозиционер и поддерживаете власть. Ту самую, которая виновата в том, что вы описали. Это логический конфликт. В вашей(?) есть как моменты, направленные против оппозиции, так и против правительства. И реакция фермы анонимных кибербуллеров Эмомали - FAKE - отвратительная, как всегда, не заставила себя ждать. Они даже не понимают, что вы ими(?) играете за одну команду. Я сочувствую. Теперь вы, может быть, впервые почувствуете, что значит, говорить правду властям, даже если ты им на самом деле не враг. Тем более не враг своему народу, своей Родине." (Темур Варки, ФБ, на моей странице, 12 мая 2019 года.)



Темур! В моей позиции нет логического конфликта. Я не раз открыто заявлял - если мне предстоит выбрать между нынешней властью и исламской оппозицией, я выберу власть. Именно поэтому я выступил в адрес этой власти с острой критикой в публикации " Так дальше жить нельзя!" Я подал властям сигнал тревоги - опомнитесь! Более 200 перепостов на ФБ, десятки развернутых комментариев, восторженных отзывов и всего лишь два оскорбительных отзыва со стороны неизвестных лиц.



А туповатые, полные ненависти и злобы к моей персоне комментарии на сайтах Кабири, не в счет. Все ваши комментарии - штрихи к портрету Мухиддина и тех, кого он собрал вокруг себя. Эти комментарии вызывают у меня сочувствие авторам (в том числе и тебе), зарабатывающим таким способом на хлеб насущный.



Чтобы понять мою логику, предлагаю тебе вместе со мной совершить экскурс в историю - к началу 90х годов. Апрель 1992 года. Долгосрочная акция морального и физического террора над несогласными под негласным лозунгом "Кто не с нами - тот наш враг!" в разгаре. Часто несогласных, избивая, доставляют на площадь - пусть будет уроком для других! А главный лозунг "Хизби манхуси коммунист!!! - Проклятая коммунистическая партия!!!" звучит из уст штатных ораторов от зари до зари.



И вдруг очередной оратор, активист Исламской партии Мулло Саъдуддин бросает в толпу новый лозунг: "Амрико! Амрико! Марг ба найранги ту! - Америка! Америка! Смерть твоему коварству!" Все в шоке. При чем тут Америка?



Из рассказа Дододжона Атовуллоева:



"Когда Мулло Саъдуддин спустился с трибуны, я выразил ему свое возмущение, назвав его выступление провокационным. И потребовал объяснений.



- Мне в штабе поручили озвучить этот лозунг,- ответил он.



- В каком штабе? - спросил я его.



Он молча повел меня к небольшой палатке справа от площади. Когда я вошел в палатку, пережил еще один шок. В этой палатке сидели дипломаты посольства Ирана. В ту же секунду меня осенила мысль: под дипломатическим прикрытием на площади дирижируют работники Иранских спецслужб. После этого случая я покинул площадь. И не только я, но многие представители интеллигенции, которые наивно полагали, что наш народ проснулся и поднялся на борьбу за независимость. Не было никаких сомнений: Акция на площади Шахидон - проект Иранских спецслужб!"



Далее события развивались более чем драматически. Командир Национальной гвардии генерал Рахмонов предал Президента Рахмона Набиева и со своим войском присоединился к площади Шахидон. И став беззащитным и чисто номинальным президентом, Р.Набиев под давлением лидеров Исламской партии вынужден был подписать серию указов по созданию правительства "национального примирения". Это обновленное правительство окончательно раскололо Таджикистан на два непримиримых лагеря.



Перед новыми назначениями авторитетные представители таджикской интеллигенции предложили в новое правительство достойных кандидатов. Если бы лидеры Исламской партии к их голосу прислушались, возможно новое правительство действительно стало бы способным примирить обе стороны конфликта.



- С вами в одном лагере два профессора - Рахим Мусулмонкулов и Абдунаби Сатторзода, - сказал ученый Акбар Турсунов председателю Исламской партии Мухаммадшарифу Химматзода. - Предложите им войти в новое правительство.



- Мы эту революцию совершили не для Мусулмонкулова и Сатторзода, - ответил ученому Химматзода.



Одной из главных причин братоубийственной войны стало назначение Давлата Усмона, в то время человека с кишлачным уровнем мышления, ни одного дня не работавшего в государственных структурах заместителем премьер-министра, курирующим правоохранительные органы. Это назначение вызвало тогда бурю негодования по всей республике…



С созданием правительства "национального примирения", которое на самом деле стало правительством национальной вражды, была похоронена последняя надежда на мирное разрешение внутритаджикского конфликта, спровоцированного извне.



В сентябре 1992 года из Ирана в Таджикистан должен был прилететь самолет с оружием для боевиков Исламской партии. Российские спецслужбы пресекли поступление опасного груза и предупредили своих Иранских коллег - если самолет с оружием прилетит в Душанбе, оружие будет конфисковано! Если бы тогда Иранским спецслужбам удалось вооружить Исламскую оппозицию, сегодня не было бы на мировой карте государство под названием Таджикистан. Юг республики получил бы название Малый Афганистан. А Узбекистан не допустил бы распространения пожара войны дальше перевала Анзоб и Северный Таджикистан перешел бы под его контроль.



Спустя 27 лет цели и задачи Исламской партии не изменились - при всемерной поддержке Ирана максимально обострить обстановку в республике и на волне террора и насилия захватить власть.



В такой ситуации если я буду в оппозиции к нынешней власти, сам того не осознавая, стану марионеткой в руках Иранских спецслужб. В отличии от тебя я Родиной не торгую.



Любая власть не вечна. Правители приходят и уходят, а народ остается. Завершается Эпоха Эмомали Рахмона. Я хочу, чтобы на моей Родине на этот раз смена власти произошла без потрясений и без кровопролития. Еще одной кровавой революции наш народ не выдержит.



Вот такая у меня логика. А теперь о твоей логике. Она цинична и аморальна. Это логика человека, у которого нет ничего святого. Тебе прекрасно известно о событиях начала 90 х годов, об истинных причинах нашей национальной трагедии. Потому что ты был очевидцем и активным участником трагических событий. И тебе тоже еще в апреле 1992 года было известно, что уже тогда Исламская партия стала марионеточной политической силой в руках Иранских спецслужб. И сегодня - это партия - та самая марионетка. И ты служишь этой марионетке за подачки, чтобы не умереть с голоду в Европе. Твой принцип по жизни - любая услуга за ваши деньги! Не зря же наши остроумные коллеги еще в начале 90х годов дали тебе прозвище - ПОРТФЕЛЕНОСЕЦ!



Ваш "Альянс" - это "оппозиция", созданная на деньги, ради денег! Если сегодня Иран прекратит финансирование Кабири, его "Альянс" разрушится как карточный домик.



На сайтах Кабири ты разглагольствуешь об успехах "Альянса". И якобы эти успехи заставляют Таджикские власти шевелиться. В этих лживых утверждениях есть доля правды. Успехи у Кабири действительно есть. Само правительство Таджикистана помогает ему достичь успехов. После позорной спецоперации МВД по похищению, а затем освобождению Шарофиддина Гадоева у хозяев Кабири в Иране сложилось впечатление, что "Альянс" - действительно сила. Эту силу и далее нужно поддерживать для реализации проекта Исламская революция в Таджикистане. Элементарно неграмотный Шарофиддин обвел вокруг пальца Таджикские спецслужбы, которые вынуждены были с почестями проводить его до салона самолета. Почетные проводы они сняли на видео и выставили в интернете - если где то по пути его вновь похитят, претензии к таджикским спецслужбам не должно быть.



В карман Кабири вновь потекли деньги еще в больших объемах, чем прежде. Кстати, Темур! Кабири, увеличив свой бюджет, повысил размер подачки тебе? Он часто берет тебя с собой в поездках, когда совершает круиз по странам Европы. В этих поездках он хоть кормит тебя? Я не зря спрашиваю тебя об этом. Один мой знакомый рассказал мне вот такую трагико-комическую историю, свидетелем которой был в Варшаве на форуме ОБСЕ в сентябре прошлого года. Вот его рассказ:



"Заседание проходило в пятизвездочном отеле, где чашка кофе стоит 4-5 евро, а обед на человека обходится не менее 50 евро. Примерно 25 человек, пришедших на форум по приглашению Кабири, выглядели как нищие, попавшие на королевский бал. Они не могли позволить себе заказать даже минеральную воду. Как будто Кабири собирал бомжей на улицах Варшавы, помыл их, переодел в более менее приличную одежду и запустил в отель.



И вот наступило время обеденного перерыва. Вдруг это толпа выбежала во двор отеля, и я за ними. Во дворе их ожидал молодой человек с большой картонной коробкой, в которой была шаурма. Ребята, как голодные волчата, накинулись на коробку и в считанные минуты опустошили ее. Затем съеденное запили пепсиколой, поспешно вытерли рты и, как ни в чем не бывало, вернулись в отель. Мне было и смешно и противно смотреть на это зрелище. До какой степени человеку нужно опуститься низко, чтобы на полуголодном пайке служить своему хозяину! И вот это нищая полуголодная толпа громогласно называет себя - Национальный Альянс Таджикистана!



Не зря же Дододжон называет шаурму брендом Альянса… Все эти ребята были размещены в хостелах, мотелях на окраине Варшавы. А Равшани Темуриен был устроен в нескольких километрах от Варшавы в каком то постоялом дворе…"



Недавно твой кормилец Кабири, выступая по телевидению, выразил возмущение по поводу того, что некоторые лица охаивают его соратников - свободомыслящих (модернизированных! - С.М.) интеллигентов Равшани Темуриена, Темури Варки и Барзу Абдураззокова. Конечно, он имел в виду Дододжона, Хафиза Бобоерова и меня. Ему не хватило мужества назвать наши имена. Сильно мешаем мы твоему хозяину! Он отчаянно пытается создать себе имидж цивилизованного политика, бросая на ветер Иранские деньги, а мы ему этот имидж разрушаем. Не зря же он на одном совещании проронил фразу: наш враг не правительство, наш враг Атовуллоев!



Каков уровень у твоего кормильца, если он тебя и Равшана считает интеллигентами, да еще свободно мыслящими! Вы оба мыслите по заказу и за подачки! Только один типичный пример. Мухиддин объявил босмачей национальными героями, и ты молниеносно отреагировал: "Мои предки были басмачами!" А если бы Мухиддин объявил героями борцов за установление Советской власти в Таджикистане, то твои предки непременно стали бы командирами Красной Армии. И ты с гордостью рассказывал бы как они беспощадно боролись против врагов Советской власти.



Ты ради куска хлеба заигрываешь со лжеисламистами, покорно служишь им, но так и не научился правильно произносить слова, которые звучат из уст мусульман 24 часа в сутки - Оллоху Акбар, Бисмиллохи Рахмони Рахим. Ты стал посмешищем, когда из твоих уст прозвучали эти священные слова - ОЛАХ АКБАР, БИСМИЛЛЯХ РАХМАН РАХИМ. Ты хоть знаешь смысл этих слов? Сомневаюсь.



28 лет прошло со времени распада СССР, а ты, позиционируя себя как патриота, так и не выучил таджикский язык. Вот весь твой свободомыслящий облик!



Теперь о Барзу Абдураззокове. Есть два Барзу. Первый - талантливый театральный режиссер, получивший блестящее образование в Москве и завоевавший симпатии зрителей на всем Постсоветском пространстве. Второй Барзу - тупой! Потому что он тупо лезет в политику, в которой ничего не смыслит! Тупой Барзу не понимает, что Кабири использует его имя для создания собственного имиджа!



Еще несколько лет назад, когда в Таджикистане Исламская партия была легитимной, Кабири организовал встречу Барзу со своими однопартийцами. И Барзу рассказывал им о театре, о творчестве Садриддина Айни. Когда я смотрел видеозапись встречи в интернете, мне хотелось крикнуть: " Барзу! Спроси у этих бородатых фанатиков, знают ли они по какому адресу в Душанбе находится Академический театр имени Абулкосима Лохути?! И знают ли они, что означает слово театр?!" На этой встрече талантливый Барзу продемонстрировал свою тупость.



Первый Барзу вызывает симпатию и уважение, Второй - презрение! Заканчивая обстоятельный ответ на твой комментарий, я поймал себя на мысли - отвечая тебе, я невольно описал портрет негодяя. Ты и есть этот негодяй! И ты, не стесняясь, в своем комментарии изображаешь из себя праведника и читаешь мне мораль?



Любой здравомыслящий таджик, которому небезразлично будущее Таджикистана, шарахается от такой оппозиции, увидев вокруг Кабири таких же негодяев, как ты!



P.S. Темур! История о том, как ты получил статус политэмигранта, самая интересная в твоей биографии. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Жди!



Мирзорахматов Саломиддин Источник - ЦентрАзия

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