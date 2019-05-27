Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой. Ч. 2, - Б.Мусаев

20:08 28.05.2019

Бахадыр Ф. Мусаев ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ИЛИ

ЛИКИ УЗБЕКИСТАНА НА ПОРТРЕТАХ МАРГАРИТЫ ШУВАЛОВОЙ – 2.



"Любить – значит видеть чудо, невидимое для других".

Франсуа Мориак (1885-1970)



- Нет, нет, прошу вас, Бахадыр, не надо связывать мои работы со всякими манифестами. Меня пугает все то, что напоминает политику. Конечно, не скрою: приятно, что моя "Девушка с конем" подтолкнула вас почему - то вспомнить "Купание красного коня" Кузьмы Петрова – Водкина, художника, чья живопись оставила след в мировом искусстве Тем не менее, давайте оставим в стороне вопросы , связанные...

- Маргарита, остановитесь, о чем говорите?! Ведь я невольно вспомнил названную картину, которую, известно, объявили "буревестником революции в живописи".Но, уж так устроена моя голова, если приходят в нее всякие "непотребные" вещи. В настоящем случае, присутствие там и здесь ( в обеих картинах) коней, по ассоциации вызвало в моей памяти совершенно иное нежели понятие "программный манифест". Я просто вспомнил, что, примерно, 30 лет назад на выставке в Росзарубеж Центре ( если не ошибаюсь , в 1989 или 1990 г), в самый канун распада СССР, ташкентская публика увидела впервые Ваш триптих "Российский синдром". Быть может, должно напомнить : в статьях "Уроки художника из Ташкента, автора триптиха "Российский синдром", "Созидайте, Мастер, Созидайте Дух. Созидайте Дух!", написанных мной в 2014 г., где, в частности, есть следующие строки.

"... эта картина, помимо всего прочего, не может не поражать концептуальным видением художника, предвосхитившего распад страны....Идите и глядите, сколько проблем на улице, в стране, глядите... Вчера и сегодня. Там и здесь "Врата рая", где:

с одной его стороны, находятся хозяева жизни, дельцы и воры, ....;

с другой – толпы бичей, безработных, гастербайтеров, рабов, которых теперь миллионы"



"Уважаемая Маргарита, я не оговорился относительно того, что ваши работы имеют "щемящую актуальность". Будь не так, в частности, и я , глядя на упоминаемую работу, не думал бы отчаянно и с отчаянием о мрачных сторонах нашего сегодняшнего дня, подлости подлых ..

Вчера и сегодня. Там и здесь вопиет боль. Она, эта ваша боль, призывает к состраданию, милосердию..."

- А теперь моя очередь, Бахадыр, сказать вам: остановитесь, хватит про эту политику. Я лучше направлю ваш пыл в иное направление. Знаю, вам хорошо тогда, когда смотрите на лица с моих портретов, будь они дети, женщины, мужчины, старики, ..., вы такие слова про них. порой находите., что даже меня воодушевляете ..Вот покажу одну из последних работ, где луг с маками. Картина так и называется "Маки".

Да, я погляжу, вы так освоились у меня, что пока я готовила на кухне кофе, невесть откуда выкопали мой старый набросок к портрету старика из Самарканда. Это "Дервиш" Была у меня такая большая картина и демонстрировалась на одной выставке, откуда она и исчезла. Попросту, "Дервиша" моего увели...

- Как так, что значит увели?

- Украли. А то, что вы держите, является одним из набросков к картине, которую рисовала с натуры в Самарканде начала 90-х гг.

- Жаль, Маргарита. На самом деле, сказать "жаль" - ничего не сказать. Можно лишь представить это, как потерю близкого. Понятно, что в работы свои вкладываете столько всего, что замечаю за собой, как бы не было на душе душно, а посижу у вас и заодно рядом в компании лиц на портретах , чьи глаза, улыбки...как будто освежился, напился родниковой воды умылся, и как новенький, чистый я

- Рада за вас. Но почему вы продолжаете смотреть на "Дервиша"?

- Не скажу Маргарита, что мне лицо его нравится Правда, ничего не попишешь, величественный старик, который будто шагнул из времен седой старины

Воображение уносит меня туда...Там стоит шум разноязыкого сказочного восточного базара.

Слушаю шум этого базара, не переставая смотреть на седого старца, и думаю:

мы с ним из разных миров. Это не снимает вопроса, которым я озадачился сию минуту: чей же мир настоящий, человеческий, когда и где не спят люди, читай, относятся к другим как к себе подобным, т.е. имеют чувство солидарности с ними, не без любви к ближнему, сострадания На мой взгляд, не добрая натура у этого старика, которого вы назвали "Дервиш". Лично я вижу в его выражении лиц и взгляде печать дремучего средневековья. Хотя, кто знает, и кто может судить адекватно о том времени, нравах, где на фоне молитв во Славу Бога, восхваления Его качеств довлели в натуре людей склонность к насилию, лицемерие, желания иметь больше, т.е. алчность и жадность.. Что же изменилось с тех пор?

-- Однако, Бахадыр, достаточно фантазировать, опуститесь на землю, я бы предложила вам отбросить мрачные мысли и вновь освежиться

- Что имеете в виду?

- Опуститься на землю Полюбоваться видом этого луга, который сплошь покрыт маками

И вслед за словами, Маргарита поставила передо мной , вышеупомянутую картину вот этого цветущего луга (см. здесь)

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Что тут скажешь и все же, прежде чем опуститься на колени и лечь на траву, я успел промолвить:

Да, верно говорит наш общий приятель, что Вы Мастер и Маргарита в одном лице. Добавлю к этому: Хорошая Вы ведьма, которая волшебница..Это факт, ибо творите такую красоту, что все недоброе уходит прочь, как, к примеру, и муть с души моей.



Продолжение следует

Бахадыр Ф. Мусаев 28.05 19 г. Ташкент. Юнусабад -14 - Тузель-2