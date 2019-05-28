 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой. Ч. 3, - Б.МусаевЛики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой. Ч. 3, - Б.Мусаев
13:59 29.05.2019

Бахадыр Ф. Мусаев ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ИЛИ ЛИКИ УЗБЕКИСТАНА НА ПОРТРЕТАХ МАРГАРИТЫ ШУВАЛОВОЙ - Заключительная. 3-я часть.

"Любить – значит видеть чудо, невидимое для других".
Франсуа Мориак (1885-1970)

На короткий миг я забылся. Лежу себе на траве луга, где маки, гляжу в синеву неба, где плывут белые вечные облака. Закрыл глаза, и совсем стало хорошо. Показалось, сквозь шелест травы, нет, не ошибаюсь, явственно слышится как воркуют дикие голуби, кукушка ....
Кстати, о птичках. Эту иллюзию, моего будто всамделишнего пребывания на зеленом лугу в окружении маков и пения птиц, прервало появление перед глазами Маргариты.... Как ни парадоксально звучит, она принесла "Птичку". Так называется одна из последних работ (2018) Шуваловой
в жанре портрета.
Я не совсем еще оторвался от того райского места, где пребывал некоторое время назад. Потому, не глядя на портрет, который она хотела мне показать, встретил Маргариту со следующими словами
- Не судите меня строго, но я опять позволю себе рядом с вашими "Маками" (нашими маками Узбекистана) поставить "Тюльпаны Голландии" Клода Моне....
- Ну, Вы, Бахадыр, не перестаете меня удивлять своей упорной настойчивостью, говоря о какой – либо моей работе, неожиданно вспоминать имя того или иного великого мастера.
- Маргарита, это получается совершенно спонтанно. Я же не преследую цель сравнивать Вас с тем или иным художником, в данном случае с одним из родоначальников художественного течения, именуемого импрессионизмом. Хотя, наш разговор должен привести к тому, чтобы я сказал, что нет в моих словах относительно Вас и ваших работ даже намека на лесть. И потом, ведь не искусствовед я, чтобы рассуждать, оценивать с видом знатока о свете, цвете, уровне вашего профессионализма, как удалось Вам передать в чувственной форме тот или иной объект, предмет, насколько волнительно сумели выразить красоту природы, затаенные чувства и мысли человека, но и мне, простодушному узбекистанцу, понятно: ваша искренность очевидна, как и то, что она в свою очередь вызывает ответные реакции – впечатления зрящего человека. Хотите Вы того или не хотите, я скажу Вам, что впечатления от ваших картин подобно словам поэта Семена Кирсанова который как никто пронзительно сказал о Любви в своем знаменитом стихотворении "Просто" В ваших картинах имеет место прямое отражение темы любви человека, нечто очень человеческое, где речь идет о "святой простоте земли, воды, тепла", то, что как никто и ничто делает человека человеком

- Ну, да ладно, Бахадыр, я помолчу, заберу обратно свои слова о вашей упорной настойчивости..Только и Вы, наконец, взгляните на мою "Птичку" Что скажете напоследок? Пусть ваши слова станут завершающими нашу встречу.

В ответ на просьбу Маргариты я поднимаю глаза и .. уже заворожен видением.... Да и как иначе, если прямо на меня смотрит глазастик - маленькая девочка дошкольного возраста. Над ее головой склонилась, сидящая на дереве птица в ярком красно-желтом оперенье, блики света играют на лице девочки. Впечатление, что ее – непоседу недавно побранила мама и оттого на лице девочки застыло выражение обиды Но еще чуть – чуть и в осеннем саду зазвучит ее звонкий смех
Почему – то непроизвольно представил, какой была в детстве моя дочь, дочь моя, которая стала большой и поет. А бывает так, что представлю ее нынешнюю ...Думаю, какой же она была маленькой,... как время бежит. Какая она взрослая теперь и все равно она моя все еще будто маленькая, которую люблю так, что сердце переворачивается, разрывается и сладко щемит.

- Маргарита, у меня нет слов. Лучше, вместо послесловия ко всему вышесказанному вчера и сегодня, я процитирую вам по памяти четверостишие (танка) одного из моих любимейших поэтов. Оно, полагаю, верно, передает текучесть времени, в том числе, конечно, то, о чем мы с вами говорили, что я чувствовал, какие впечатления получил (получаю), как и прежде, от ликов Узбекистана, представленных наиболее рельефно, если можно так выразиться, лицами, которые глядят на меня, с сотворенных Вами таких живых портретов – живых людей, к которым (нашим соотечественникам), по сути, Вы так трогательно и по настоящему признаетесь в Любви.

"Начало осени
Как свежая вода.
Омывшись в ней
Все мысли
Обновятся".
Исикава Такубоку (1885 -1912).

Бахадыр Ф. Мусаев 29.05 19 г. Ташкент Юнусабад 14 – Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
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