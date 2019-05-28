Димаш Кудайберген получил медаль в честь 150 летия города Актобе

14:02 29.05.2019

28 мая в Актобе прошел ряд праздничных мероприятий, посвященных 150-летию города. Аким области Ондасын Уразалин во второй половине дня принял участие в открытии нового стритбольного центра, где прошел молодежный фестиваль по уличным видам спорта. Глава региона поздравил жителей и гостей города с юбилеем Актобе и вручил праздничные медали гражданам, внесшим вклад в развитие спорта.



Также в этот день Ондасын Уразалин вместе с жителями города стал зрителем праздничного вечера, организованного в парке имени Первого Президента.



"Город возник на месте основанной в 1869 году крепости Актобе, что в переводе означает Белый холм. Сегодня ему исполнилось 150 лет. Выражаю каждому из вас благодарность за большой вклад в социально-экономическое развитие любимого города, за ваш труд, активное участие в создании гражданского общества, вклад в сохранение мира и согласия", - сказал в поздравительной речи Ондасын Уразалин.



Еще 6 человек, отличившихся своим трудом и вкладом в процветание Актобе, были награждены праздничными нагрудными знаками. На этом празднике актюбинцы стали свидетелями еще одного радостного события. Получивший славу и признание во всем мире Димаш Кудайбергенов также стал гостем вечера и получил из рук Ондасына Уразалина праздничную медаль "150 лет Актобе". Певец выразил благодарность акиму области за оказанное внимание. Праздничный вечер завершился фейерверком.



Назым Жангазинова