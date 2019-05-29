В ЦентрАзии наблюдается откат к "традиционным ценностям", - С.Дзарданова

14:55 30.05.2019 Светлана Дзарданова (Туркменистан): в Центральной Азии наблюдается откат к "традиционным ценностям", когда патриархальные культурные установки продвигаются как единственно верные



Своим мнением в ходе виртуальной экспертной дискуссии на проекте "Центральная Евразия" поделился аналитик из дружественного Туркменистана Светлана Дзарданова.



Даниал Саари (Казахстан), редактор Экспертной сети "Центральная Евразия": какие основные проблемы на пути развития стран Центральной Азии (ЦА) и взаимоотношений между ними Вы бы обозначили?



Светлана Дзарданова (Туркменистан), эксперт Центрально-азиатского института стратегических исследований (Казахстан): не буду говорить о взаимоотношениях стран ЦА. У нас в регионе персонифицированная власть, все очень часто зависит от политической воли отдельных лидеров. Это хорошо видно на примере Шавката Мирзиеева и вселяющим надежду изменениям, происходящим в регионе с его приходом к власти в Узбекистане. Поэтому влиять на взаимоотношения с других уровней очень сложно. Но я, конечно, могу ошибаться.

Выделю лишь три общие для региона проблемы, которые как мне представляется, традиционно привлекают меньше внимания, но, в конечном итоге, будут определять судьбу нашего региона: ухудшающееся положение женщин, проблемы экологии, а также низкое качество среднего и высшего образования. О двух последних уже довольно подробно рассказала моя коллега, Анна Гусарова, отвечая на ваши вопросы. Чтобы не повторяться постараюсь сосредоточиться на первой.

В регионе наблюдается фактическое отсутствие политического диалога между представителями разных социальных и политических групп, все более очевидная полярность взглядов и ценностей. В то время как небольшая часть населения выступает за права и свободы для всех, для большей ее части наблюдается обратный процесс - откат к так называемым традиционным ценностям, когда патриархальные культурные установки продвигаются как единственно верные.

Ситуация усугубляется ростом религиозности, а также некачественным религиозным и светским образованием. Такие противоречивые тенденции, в том числе сказываются на ухудшении положения женщин во всех сферах жизни от политического участия, доступа к образованию, здравоохранению, трудоустройству до безопасности в обществе и дома.

Как правило, даже обсуждение вопросов неравенства, в лучшем случае, встречает недостаток интереса и непонимание, и воспринимается как неважное, либо "уже решенное", а в худшем - вызывает агрессию и нападки. Тем не менее, проблемы связанные с гендерным неравенством есть и их много: физическое, сексуальное и психологическое насилие, ранние браки, неравные возможности в образовании и здравоохранении, отсутствие экономической самостоятельности, неравная оплата труда, низкое представительство женщин в институтах законодательной и исполнительной власти. Связь данного вопроса с развитием региона может показаться неочевидной, но она существует. От участия половины трудоспособного населения, а также качества этого участия зависит социально-экономическое развитие и его темпы.

Так обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин является одной из целей (цель 5) повестки устойчивого развития, и страны региона взяли на себя обязательства по выполнению задач для достижения гендерного равенства. При этом в странах ЦА до сих пор действует ограничительное трудовое законодательство, имеются "списки" запрещенных для женщин профессий, препятствия к занятию женщинами ключевых позиций (традиционно такое положение вещей оправдывается биологическими причинами и протекционистскими соображениями). Даже одинаковый уровень образования не гарантирует равных возможностей на рынке труда. Именно женщинам приходится совмещать семейные обязанности, включая уход за детьми, больными и престарелыми с профессиональной деятельностью, довольствоваться менее престижными, низкооплачиваемыми должностями, тратить время на неоплачиваемый домашний труд, не имея ресурсов и свободного времени на саморазвитие и отдых. В Кыргызстане, к примеру,"женщины тратят на домашние дела в три раза больше времени, чем мужчины", к чему это приводит можно почитать по ссылке в материалах того же "Клоопа", https://kloop.kg.

Традиции и стереотипы создают барьеры для участия женщин в бизнесе и политике, в процессах принятия политических и экономических решений. Индекс гендерного неравенства, учитывающий такие факторы как репродуктивное здоровье, права и возможности и участие в рынке труда, показывает потери потенциального развития. Чем этот индекс выше, тем ниже достижения и больше процент потерь от неиспользованного потенциала из-за неравенства полов.

Глобальный индекс гендерного равенства 0.441 показывает, что практически половина человеческого потенциала не используется. Для Казахстана (лучший показатель по региону, на 58-м месте в рейтинге стран мира) этот показатель составляет 0.197, для сравнения показатель Швейцарии, которая находится на первом месте в рейтинге - 0.039, Йемен завершает список с показателем 0.834. Международное объединение "Оксфам" (Oxfam) подсчитало, что из-за гендерного неравенства развивающиеся страны теряют до 9 триллионов долларов США ежегодно. Увеличение доходов женщин положительно отразится на суммарном доходе семей, обеспечит женщинам больше самостоятельности и снизит экономическую нагрузку на мужчин. Вовлечение женщин выгодно и на уровне семьи, малого, среднего и большого бизнеса, и даже на уровне стран.



Д.Саари: как, на Ваш взгляд, можно наиболее результативно решить данные проблемы?



С.Дзарданова: до того как решать проблемы, необходимо признать их наличие. Есть положительные сдвиги, но говорить о критической массе исследователей, управленцев, политиков высшего звена понимающих и признающих накопившееся проблемы пока рано.

Работа в этом направлении чаще всего проводится с подачи международных организаций и на их деньги, и в крайне редких случаях, инициируется государством. В целом пришло время брать ответственность за будущее региона в свои руки, в том числе женские. Надеяться на то, что какие-то державы, союзы или международные институты заинтересованы в нашем благополучии больше нас самих, наивно и, в конечном счете, губительно. Экономики региона могут получить мощный импульс, обеспечив женщинам равный доступ к образованию, медицинским услугам, сфере занятости, равную оплату труда и распределение домашних обязанностей, доступ к финансированию предпринимательства, и политическое участие.

У стран региона есть выбор взять курс на средневековье, продолжить ограничивать женское участие в экономической, политической и социальных сферах или понять, что это экономически невыгодно никому. Активное вовлечение женщин в экономическую деятельность и политическую жизнь является ключевым фактором развития нашего региона, а для этого необходима политическая воля государства, долгосрочное видение и планирование.

Хорошие новости: постановлением президента Узбекистана от 7 марта 2019 года "отменяются запреты применения труда женщин в определенных отраслях или профессиях" в целях усиления гарантий трудовых прав женщин. Изменения вступят в силу 1 мая 2019 года. Также постановление предусматривает определенные шаги по поощрению участия обоих родителей в уходе за ребенком и пенсионные изменения.

Для продолжения дискуссии было бы отлично также поговорить с Карлыгаш Кабатовой (Казахстан), исследовательницей, основательницей образовательного портала www.uyatemes.kz, и Алтын Капаловой (Кыргызстан) - замечательной детской авторкой, музейной кураторкой и исследовательницей.



Д.Саари: спасибо за Ваше мнение! Обязательно свяжемся с предложенными Вами экспертами и опубликуем их оценки, если они согласятся принять участие в дискуссии.



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Айтолкын Курманова (Казахстан): отличительным признаком всех пяти стран Центральной Азии остается миграция и выезд активного трудоспособного населения за границу



Принять участие в обсуждении вопросов развития и взаимодействия стран Центральной Азии (ЦА) на проекте "Центральная Евразия" согласилась Айтолкын Курманова из Казахстана, которая к тому же является представителем информационного партнера дискуссии - Региональной аналитической сети Центральной Азии.



Владимир Парамонов (Узбекистан), руководитель аналитической группы "Центральная Евразия", www.ceasia.org: какие основные проблемы на пути развития стран ЦА и взаимоотношений между ними Вы бы обозначили?



Айтолкын Курманова (Казахстан), главный редактор Региональной аналитической сети Центральной Азии (Central Asian Analytical Network, CAAN), www.caa-network.org (США): спустя 27 лет очевидно, что страны ЦА добились многого - создали и укрепили свои государства, в том числе идеологии и институты, и так называемые идентичности. Понятно, что развитие пяти стран было неоднородным, однако по прошествии времени ясно, что и неоднородность была предопределена такими факторами, как природные и иные ресурсы, географическое положение, наследие советского хозяйственного устройства. Тем не менее, у всех стран остались нерешенные проблемы в виде отсутствия эффективных экономических и социальных программ. Поэтому, наверное, отличительным признаком всех пяти стран (и в последнее время даже Казахстана и Туркменистана) остается миграция и выезд активного трудоспособного населения за границу.

Сегодняшний тренд на интеграцию ЦА, конечно, можно только приветствовать. В регионе действительно остались тесные культурные и человеческие связи и экономическая интеграция (по сути - открытие границ для людей и товаров) смогла бы обеспечить рост доходов для всех стран. Тем не менее, также ясно, что это не совсем простая задача. Пока государства делают очень маленькие шажки по открытию границ в определенных местах и по определенным условиям, но большого прорыва сделано так и не было. А ведь прошло уже два года после прихода к власти нового президента Узбекистана Мирзиеева, с кем этот тренд на интеграцию и связывают.

"Прорывное" открытие региона еще сдерживается соображениями безопасности, таможенными барьерами, отсутствием (или упадком) необходимых промышленных и деловых связей. Экономическую интеграцию обеспечивают как государства и соглашения, так и люди, в первую очередь, предприниматели. Но пока существуют внутренние преграды для развития экономического индивидуума. Более того, плохо "поставлены" экономические и социальные элементы политики, которые мотивируют этого индивидуума даже мигрировать за пределы региона. В таких условиях действительного прорыва придется ждать долго.



В.Парамонов: как, на Ваш взгляд, можно наиболее эффективно решать данные проблемы?



А.Курманова: я думаю, что странам ЦА необходимо принимать срочные меры, направленные на развитие своего человеческого потенциала. Все что с этим связано: образование на всех уровнях, здравоохранение, молодежная политика, культура и просвещение, создание "хороших" рабочих мест как главная задача экономических проектов, поддерживаемых государством.

Проблемы интеграции требуют тоже более системного подхода, а не отдельных мер. Например, региональную интеграцию все чаще связывают с транспортными проектами Китая, и государства региона поддерживают эти проекты, формируя внутри своих стран в основном запрос на развитие строительной отрасли (где основная часть рабочей силы ЦА задействована в самых низовых строительных работах).

В то же время мало делается для интеграции исследований в сферах сельского хозяйства, климата, экологии, прикладной науки, где у стран схожие проблемы. Мало делается для развития деловых связей и распространения информации о рынках региона. Страны соревнуются за места в деловых рейтингах для привлечения иностранных инвесторов, но ничего не делают для гармонизации законодательств, чтобы этот иностранный инвестор стал региональным инвестором. Нет и общего регионального финансового института, хотя он мог бы помочь в финансировании каких-то знаковых проектов с региональным охватом.

Но возвращаясь к проблемам развития человеческого капитала, надо понимать, что вся эта работа по восстановлению человеческого потенциала - колоссальная и займет немало лет.



В.Парамонов: спасибо за Ваше мнение! Надеюсь на дальнейшую информационную поддержку данной дискуссии со стороны представляемой Вами Региональной аналитической сети Центральной Азии!



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Уланбек Асаналиев (Кыргызстан): именно вода станет главным инструментом в решении других проблем Центральной Азии



Продолжая виртуальный экспертный форум по вопросам развития и сотрудничества в Центральной Азии (ЦА), проект "Центральная Евразия" пригласил к участию в очередной части дискуссии кыргызского ученого Уланбека Асаналиева.



Даниал Саари (Казахстан), редактор Экспертной сети "Центральная Евразия": какие основные проблемы на пути развития стран Центральной Азии (ЦА) и взаимоотношений между ними Вы бы обозначили? Какие решения данных проблем возможны?



Уланбек Асаналиев (Кыргызстан), кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой "Экономика и социальные дисциплины" факультета "Высшее профессиональное образование" Института современных информационных технологий в образовании: особо выделил бы проблему продовольственной безопасности, том числе ухудшающегося качества продуктов питания.

Да, наша страна является производителем и экспортером продовольствия. Основным рынком сбыта является Российская Федерация (РФ). В Кыргызстане владельцы фермерских хозяйств продают свою продукцию когда им угодно и куда им выгодно. В свою очередь, в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане предприниматели не располагают такой же свободой. Считаю это правильным, так как государственный контроль здесь очень важен.

Необходимо сказать и о качестве продуктов питания. Сегодня генетически модифицированные продукты доминируют в возрастающей степени. Поэтому многие продукты питания все больше и больше теряют свою натуральную природу, качество. Это все может привести к очень негативным последствиям, масштабы которых мы пока не осознаем.

Кроме того, в ЦА актуальна проблема с перенаселением. Мы живем на Востоке и здесь в каждой семье, как минимум, по три ребенка, максимум - семь, в то время как на Западе, например, максимум двое детей. Также в странах Центральной Азии существует проблема с орошаемыми землями, которых становится все меньше и меньше.

Более того, в регионе с каждым годом ухудшается климат и для того, чтобы он был чуть лучше следует предпринимать усилия по восстановлению экосистемы Аральского моря. Мы должны вернуть это море в его прежнее благополучное состояние, так как наш климат, во многом, зависит от него.

Другой блок проблем связан с процессами интеграции. Интеграция с той же Россией должна осуществляться не только на бумаге, но и на деле. Например, трудовая миграция в РФ очень выгодна, так как ЦА густонаселена, особенно Ферганская долина. Ведь большинство конфликтов происходят именно здесь из-за перенаселенности данной территории. В целом же, причинами многих проблем являются нехватка воды, продовольствия, территории, высокая рождаемость и бедность.



Д.Саари: почему, на Ваш взгляд, проблема дефицита воды выходит на первый план? Вы также отметили важность интеграции с Россией. Что бы Вы особо выделили с точки зрения развития данного процесса?



У.Асаналиев: безусловно, самая важная проблема связана с водой. Именно вода, на мой взгляд, станет главным инструментом в решении любых других проблем. В этой связи в первую очередь, нужно решать продовольственные вопросы и адекватно реагировать на увеличение численности населения в ЦА.

Развитие же интеграции с РФ важно как раз таки и важно с точки зрения решения демографических проблем: как нашего региона, так и самой России. Основные решения я вижу в переселении людей из густонаселенных территорий ЦА. Удачный вариант - миграция на восток России.



Д.Саари: спасибо за Ваше мнение!



Примечания: виртуальная экспертная дискуссия организована при информационной поддержке ряда ведущих национальных, региональных и международных СМИ, экспертных площадок, в том числе Делового издания "Курсив", https://kursiv.kz (Казахстан), Казахстанской республиканской общественно-политической ежедневной газеты "Экспресс К", https://express-k.kz (Казахстан), Информационного агентства K-News, www.knews.kg (Кыргызстан), Информационного медиа-портала "Новости Узбекистана", www.nuz.uz (Узбекистан), Региональной аналитической сети Центральной Азии (Central Asian Analytical Network, CAAN), www.caa-network.org (США), Аналитического ресурса "Регион", www.region.kg (Кыргызстан), Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC) https://ifeac.hypotheses.org (Франция), Аналитического портала "Деловая Евразия", https://www.dea.kg (Кыргызстан) и др. К участию в дискуссии приглашаются все заинтересованные эксперты и аналитики, общественные деятели, представители культуры и искусства - граждане пяти стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана). Экспертные ответы на обсуждаемые в ходе дискуссии вопросы, в том числе критические комментарии тех или иных оценок, можно присылать по следующему электронному адресу: ceasiapost@gmail.com. К информационному сопровождению дискуссии - популяризации и распространению экспертных оценок приглашаются все заинтересованные СМИ. Информация о ходе дискуссии также доступна на телеграм-канале @ceasiaru и странице проекта на Facebook, www.facebook.com/ceasia.org. При цитировании или другом публичном использовании материалов дискуссии ссылка на проект "Центральная Евразия", www.ceasia.org обязательна.



Источник: Центральная Евразия Источник - ЦентрАзия

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