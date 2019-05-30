"Великая стройка" Узбекистана (полемика), - Б.Мусаев

14:24 31.05.2019

Бахадыр Ф. Мусаев.

Узбекистан. "СМЕХ УМА" или Веселые и Маленькие Картинки

к Большим Вопросам Странового (государственного) Значения.



В Республике Узбекистан уж так заведено с тех самых пор, как сподвигли наших соотечественников жить во имя воплощения в жизнь идеи о том, что "Узбекистан - государство с великим будущим". Право, я, простодушный узбекистанец, не скажу, хорошо это или плохо, но все и вся пришло в движение. Особенно, пошло – поехало очень ускоренно, когда один государственный муж, объявив всем узбекистанцм, что они не хуже остальных, воодушевил массы лозунгом : "Двадцать первый век – Век Узбекистана!".

Разумеется, здесь не должно подробно говорить (распространяться), с чего по жизни он решил начать развитие. Достаточно и того, чтобы напомнить, он ускорил в действительности развитие с мая 2005 , не постояв за ценой.

Умолчим также и том, каких успехов достигла страна, благодаря известной всему миру узбекской модели развития экономики и пяти ее принципов. Главное, результаты налицо, если в эти дни, начавшегося лета 2019, стали поговаривать: "скоро мы все будем жить в Америке". А баба Зуля, которая живет в столице на массиве Чиланзар, заявила, что ...



Впрочем, обо всех наиболее крутых изменениях в стране доходчиво и красочно рассказал в своей статье "Великая стройка и другие отрасли Узбекистана" на страницах Centre1..от 29.05.19 . Рифат Гумеров - писатель и режиссер из Ташкента, автор сайта Uzlit.net



Автор начинает повествование со строк "В Узбекистане везде и все ломают и строят"

И далее, опираясь на свои жизненные наблюдения и фактологические данные, с большим воодушевлением и не без юмора, раскрывает дух, на котором стоит сегодняшнее узбекистанское общество. На мой взгляд, стержневая основа этого духа раскрывается, точнее, рельефно обнажается (выпячивается) автором, в частности, там, где читается и слышится его смех.

Здесь бы я остановился, чтобы подчеркнуть:

автора названной статьи Рифата Гумерова, судя по его работам, отличает, будто бы не желание рассуждать о политике и тем более быть в политике, однако считаю нужным сделать следующую ремарку.

Содержание, смысл и направленность духа нижеприводимого текста говорит о том, хочет того или не хочет автор, что он против, скажем так, серьезности государства, точнее, "зверской серьезности" так называемых государственных мужей, результаты деяния которых и вызывают смех. Лично я надеюсь, что смех Р. Гумерова услышат как надо настоящие государственные мужи. Что значит "услышат как надо"? Я, конечно, имею в виду, что услышат его кому надо и как должно услышать, а именно, как "смех ума". При этом, безусловно, речь идет и том, чтобы понимали те, которые должны по роду своей деятельности (управления государством) услышать этот смех Р. Гумерова, ту истину, которая утверждает, что функция смеха, если он (смех) не является сатанинским и не преследует цель разрушения и обвальной критики..., а по определению, если не служить власти, то способствовать исправлению... ......



Бахадыр Ф. Мусаев 30 05 19 Ташкент Тузель-2



СЛОВО РИФАТУ ГУМЕРОВУ.



" Строят, а потом ломают и снова строят. А по "Ахбороту" показывают только то, как строят. Как ломают – не показывают. И еще хочется сказать о другой экономике страны…+

Каждый раз смотрю информационную программу "Ахборот" и каждый раз удивляюсь: это каким же Насреддином надо быть, чтобы каждый раз смотреть этот "Ахборот"!

Судя по тому, как усердно власти во всех городах строят СИТИ, скоро мы все будем жить в Америке.

Подскажите, где купить билет в Узбекистан? В тот, который по телевизору?

Великая борьба

Как борются с алкоголем и курением? Повышением цен.

Как борются с незаконной рубкой деревьев в Ташкенте? Повышением цен на древесину и мебель.

Как экономят электроэнергию? Систематическим отключением и повышением цен.

Как экономят питьевую воду? Систематическим отключением и повышением цен. И еще отсутствием поливной арычной воды. В городах во всех парках и скверах все деревья (которые еще не срубили железные дровосеки), все цветы и растения поливают водопроводной водой – шлангами. А как иначе: экономика должна быть экономной…

Как экономят горячую воду? Систематическим отключением и повышением цен. Или вообще дают еле теплую воду – горячей попросту нет. Сливаешь ее, сливаешь – ждешь, когда она горячей станет, а с чего ей горячей становиться, если она еле теплая?! Это тебе не сказки Шахерезады, думаешь, в сказку попал?! Это – Ташкент, детка!

Как экономят газ? Систематическим отключением и повышением цен.

У меня есть знакомая соседка на ташкентском "Чиланзаре" – баба Зуля. Так от всех болезней она лечится ромашкой. Настоем ромашки. А что? Зато дешево. Так поступают и наши великие экономисты и финансисты. Все проблемы решают одним способом – повышением цен. А что? Зато выгодно…

Как борются с коррупцией? Повышением сумм взяток. Тем, кто дает, и тем, кто берет.

Недавно делали обыск у одного самаркандского хокима, так у него в рабочем кабинете в сейфе было изъято более 1 млн долларов США (1 млн долларов США, Карл! В долларовых купюрах!). А сейчас представьте себе этот миллион долларов в узбекских сумах?

Представили?! И какой сейф должен быть у этого хокима – как здание хокимията? А почему делали обыск у одного хокима, а не у всех? Может, вообще бюджет Узбекистана планировать не в сумах, а в хокимах: 1 хоким = 1 млн долларов США.

Тогда точно можно будет повысить пенсии пенсионерам и зарплаты бюджетникам. Тогда у нас будет самая крепкая валюта в мире!!!

И в то же время посадили другого человека за то, что он продавал свою квартиру за доллары США. Не воровал, а продавал – свою, собственную квартиру. Главное, все знают, что все продают и покупают квартиры и машины, заводы и фабрики только за доллары, а посадили одного? Почему? Почему одного? Почему не всех?

Самый инновационный метод

Как борются с загрязнением окружающей среды? Строительством мусороперерабатывающих заводов? Нет. Повышением цен на пунктах приема макулатуры, пластика и стеклотары? Нет. Раздельными контейнерами для разного вида мусора? Да нет же, нет. Это был бы слишком простой способ.

Выбрали самый инновационный метод: повышение цен на пластиковые пакеты. Добрались уже до самого дорогого, что осталось в квартирах ташкентцев, – пакета с пакетами…

Кстати, в столице сейчас так много ресторанов и аптек развелось, словно ташкентцы рождаются лишь затем, чтобы гулять и болеть: гулять – так гулять, болеть – так болеть!

Как будто у них нет других проблем, как будто нет у них великой стройки и великой борьбы.

P. S. Пока писал этот текст, три раза отключали электричество и один раз – холодную воду.

P. P. S. "Зато у нас мирное небо над головой", – думала баба Зуля на "Чиланзаре", заливая водой половинку "Доширака"…

Рифат Гумеров - писатель и режиссер из Ташкента, автор сайта Uzlit. net