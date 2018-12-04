Уральское казачье войско в Отечественной войне 1812-14 гг., - В.Андреева

16:59 02.06.2019 УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО В ВОЙНЕ 1812 ГОДА. ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ



На 1815 г. в Уральском казачьем войске:

Генерал-майор – 1

Полковников – 6

Подполковников – 2

Майоров – 2

Войсковых старшин – 5

Есаулов – 48

Порутчиков – 1

Сотников – 47

Хорунжих – 63

Квартрмейстеров – 8

Портупей-юнкеров – 4

Урядников – 206

Итого – 393



РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 165



Список офицеров 3-го Уральского казачьего полка на 1.03.1812

/полк стоит на левой стороне реки Дунай по гирлам до Черного моря в отряде генерал-лйтенанта Агалина? корпуса г-л. Эссена (на 07 – корпуса Ланжерона, в Килии, в Сулинских гирлах к Черному морю, в Аккермане и Бендерах).



Михайлов 4-й (служит с 1785, офицер с 1792, полковник с 18.01.1812), командир 1 сотни

Есаулы: Бородин Петр (в службе с 1787, офицер с 1800, есаул с 11.04.1800, командир 2 сотни

Емельян Акутин (в службе с 1790, офицер с 1797, есаул с 11.04.1800, командир 3 сотник

Никифор Поликарпов (в службе с 1798, офицер с 1800, есаул с 25.01.1810,

Яков Шелудяков (в службе с 1777, офицер с 1798, есаул с 15.08.1799, командир 4 сотни

Петр Пономарев (в службе с 1798, офицер с 1800, есаул с 22.06.1811, командир 5 сотни

С 11.10.1811 болен головною ломотой (на 05.1812)

Сотники:

Михаил Казаркин (в службе с 1782, офицер с 1800, сотник с 2.03.1809

Никифор Карманов (в службе с 1790, офицер с 1800, сотник с 2.03.1809

Иван Черторогов (в службе с 1782, офицер с 1800, сотник с 2.03.1809

Петр Буренин (в службе с 1786, офицер с 1800, сотник с 22.06.1811

Квартирмейстер

Савелий Иванаев (в службе с 1799, оицер с 1811, квартирмейстер с 22.06.1811

Хорунжие:

Михаил Бородин (в службе с 1800, офицер с 1809, хоурнжий с 2.03.1809

Иван Черноморсков (в службе с 1800, гвардии с 1802, офицер с 1809, хорунжий с 2.03.1809

Яков? Потапов (в службе с 1798, офицер с 1809, хорунжий с 2.03.1809

Артамон Антипов (в службе с 1795, офицер с 1811, хорунжий с 22.06.1811

С. 58-60



На 1.06 в списках появился еще хорунжий

Григорий Марков (в службе с 1799, офицер с 1812, хорунжий с 18.01.1812, с 8.01.1812 – в командировке в Бухаресте /на 06-08.1812/

С. 64

В течение 06.1812 г. уволены из полка за старостию лет и по болезни Казаркин и Черторогов.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3191



Список штаб- и обер-офицеров 4-го Уральского казачьего полка

(на 1.02.1812). Штаб-квартира – селение Тамбурешты, полк на содержании аван-постов на левой стороне реки Дунай вниз по речке Борщ от селения Новониколаева до речки Яломицы на 90 верст под командою дивизионного начальника генерала Ермолова. На 10.1812 – на марше в составе авангарда г-м. Грекова в составе корпуса Ланжерона.

Полковой командир - войсковой старшина Назаров

(офицер с 1789, войсковой старшина с 11.04.1800, подполковник с 18.01.1812 и командир 1 сотни)

Есаулы:

Мизинов (офицер с 1798, есаул с 11.04.1800),

Митрясов (офицер с 1792, есаул с 11.04.1800) /умер?/

Назаров (офицер с 1800, есаул с 2.03.1809), командир 2 сотни

Донсков (офицер с 1800, есаул с 2.03.1809, с 21.02.1812 – войсковой старшина), командир 4 сотни в 1812-13

Щапов (офицер с 1800, есаул с 2.03.1809), уволен по неспособности служить на 1.03.1812

Павел Сергеевич Мизинов (офицер с 1800, есаул с 22.06.1811) болен горячкою 6 мес. и 20 дней на 1.02, Командир 5 сотни в 1812-13

Сотники:

Щапов (офицер с 1800, сотник с 2.03.1809) командир 2 сотни на 02.1813

Свешников Семен Филиппович (офицер с 1800, сотник с 2.03.1809), командир 3 сотни (на 1812-13)

Пономарев Петр (офицер с 1800, сотник с 2.03.1809, с 13.05.1812 - есаул)

Зевакин Василий (офицер с 1809, сотник с 22.06.1811, с 13.05.1812 - есаул)

Мизинов (офицер с 1809, сотник с 22.06.1811), с 24.05.1812 в отпуске на 4 месяца в г. Уральск

Щапов(офицер с 1809, сотник с 19.10.1811)

Хорунжие:

Чернояров (офицер с 1809, хорунжий с 2.03.1809, сотник с 21.02.1812) – болен

Александров(офицер с 1809, хорунжий с 2.03.1809)

Ураев(офицер с 1809, хорунжий с 2.03.1809) болен горячкою 24 дня на 1.02

Назаров (офицер с 1811, хорунжий с 22.06.1811) уволен по неспособности служить на 1.03.1812)

Назаров Петр (офицер с 1811, хорунжий с 19.10.1811, сотник с 13.05.1812)

Квартирмейстер

Донсков (с 22.06.1811)

Урядники (20.04.1812 произведено из рядовых 4 человека)

С. 78

Приказом по полку 13.05.1812 произведены - Василий Поликарпов - из урядника в квартирмейстера.

29.10.1812 в плен взят 1 есаул

На 12.1812 командиры сотен: 1-й Назаров (подполк.), 2-й (есаул Пономарев), 3-й (сотник Свешников), 4-й (войсковой старшина Донсков), 5-й (есаул Мизинов)

В наличии: есаулы – Мизинов, Пономарев, Зевакин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3191



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Список офицеров 3-го и 4-го Уральских казачьих полков Уральского казачьего войска (по формулярам 1812-15 гг.):



АБРАМИЧЕВ Даниил Семенович

Ему 57 лет на 1815 г.

Из казаков.

С 20.03.1781 – казак

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

В 1785, 1787-88 и 1792 гг. – на преследовании перешедших киргиз и при отбитии от них пленных, угнанными ими из-под Саратова и Царицына разного звания людей и скота; а потом в Азиатской степи на пикетах был. В 1793-96 – на Кавказской линии в отряде генерал-аншефа Гудовича против горских народов в сражениях; с 1798 - в походе с корпусом генерал-майора К..ва в Швейцарии, в сражениях был.

Не умеет грамоте.

В 7 Уральском казачьем полку.

По незнанию грамоте и слабому поведению к следующему чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 246



[АГАПОВ, АГАНОВ, ЯГАНОВ] Иван Кондратьевич

В 1815 году ему 51 год.

Из казачьих детей.

С 2.07.1790 – казак

С 18.03.1797- пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

В 1790-93 – в Азаитско стороне за рекой Урал в поисках против киргизцев до речки Бурбалты и при наказании бунтующего киргизского старшины Каратая с его сообщниками в сражениях; в 1799 г. послан был на Кавказскую линию к генералмайору Кноррингу по именному повелению для создания здешнего полка; с 1801 – в Санкт-Петербурге при Лейб-Уральской казачьей сотне при командире майоре Донскове. В 1803-1805 – на Нижне-Уральской линии для защищения здешней границы от киргизцев был.

Грамоте умеет.

В 6-м Уральском казачьем полку (на 1815).

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 49

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 245



АГАПОВ (ЯГАНОВ?) Савва Игнатьевич

В 1815 году ему 23 года.

Из обер-офицерских детей.

С 5.09.1804 - казак

С 16.08.1812 – урядник

В 1804-15 – в Войсковой канцелярии у исправления письменных дел. С 1815 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 323



АЗОВСКОВ Алексей Иванович

В 1815 году ему 26 лет

Из казачьих детей.

С 3.08.1808 – казак

С 11.04.1814 – урядник

С 1810 – в составе Молдавской армии за Дунаем, на постах по левому берегу Дуная, при взятии крепости Силистрия штурмом, в сражениях с французами в 1812-14 гг. находился. Награжден орденом Св. Георгия 4 ст.

Грамоте не умеет.

При Войске (на 1815)

К следующему чину не представлен по неграмотности.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 336



АЗО[ВСКОВ] Константин Яковлевич

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 23 год

С 2.09.1807 – казак

С 19.11.1812 - урядник

В 1810-15 - в Молдавской армии за Дунаем и во время бывшей французской кампании неоднократно в сражениях находился.

При войске (на 1815 г.)

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 326



АКУТИН Александр Петрович

В 1815 году ему 23 года.

Из сотнических детей.

С 10.08.1809 – начал службу урядником

В 1809 г. в резервной команде на пикетах находился.

Грамоте умеет

В 6-м Уральском казачьем полку на службе (на 1815 г.)

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 109



АКУТИН Ананий Петрович

В 1812 году ему 23 года.

Из сотнических детей.

С 13.03.1803 – урядник

С 12.11.1809 – хорунжий

С 27.09.1810 – сотник

В 1803 – в Азиатской степи на пикетах. В 1809-11 – в Молдавской армии в 1-м Уральском полку против турок в неоднократных сражениях находился.

Грамоте умет.

Следующего чина достоин

При войске (на 1812 и 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С.58

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С.232



АКУТИН (12-й) Афанасий Петрович

В 1815 году ему 26 лет.

Из старшинских детей.

С 13.03.1803 – урядник

С 12.11.1809 – хорунжий

С 2.09.1810 – сотник

С 13.03.1812 – есаул

С 1803 – в Азиатской стороне на пикетах. В 1809-11 в Молдавской армии в 1-м Уральском казачьем полку, против турок неоднократно в сражениях был.

Грамоте умеет.

Достоин следующего чина.

При войске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 232



АКУТИН (2-й) Григорий Иванович

В 1812 году ему 68 лет.

Из казачьих детей.

Имеет 8 душ дворовых людей

С 1.01.1756 – начал службу казаком

С 2.06.1777 – сотник

С 3.12.1777 старшина

С 25.02.1782 – войсковой старшина

С 30.12.1789 – премьер-майор

С 30.09.1797 – подполковник

С 5.10.1798 – полковник

В1760 – в поиске за ворами киргизскими в Азиатской степи до реки Акимбай. В 1771 – к удержанию бежавших из российского подданства в Зенгорию волжских калмыков, против коих был в сражениях. В 1772, 1773-75, 1777-80, 1783 и 1785 – на Нижне-Уральской линии при содержании границы и преследовании воров киргизцев вовнутрь России и против их около города Саратова на речках в сражениях, причем отбил от них пленных колонистов. В 1786-89 – на Кавказской линии в корпусе генерал-поручика Потемкина и генерала Текелея за Тереком, под Чеченью, за Кубанью и к Черному морю с горскими и кубанскими народами и под турецкой крепостью Анапой с турками в сражениях был. В 1790 – на степной стороне реки Урал в поиске воров киргизцев походным атаманом был.

Грамоте умеет. Достоин нового чина

В 1812 г. вышел в отставку. (с. 245)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 7



АКУТИН (10-й) Емельян Григорьевич

В 1815 году ему 43 года.

Из старшинских детей. Имеет 2 дворовые души.

С 10.04.1790 – вступил в службу пятидесятником

С 1.01.1797 – сотник

С 11.04.1800 – есаул

С 10.02.1814 – майор

В 1790, 1794, 1796-97 и 1799 – на Азиатской степи на речке Утеп в поиске воров киргиз-кайсацких. На Нижне-Уральской линии при держании границы на кордонной страже. В 1810-12 в 3-м Уральском казачьем полку по соединении Дунайской с Западной армией по 1815 год в Германии против французов неоднократно в сражениях и после учинения болезни командира двухкратно командовал полком, с которым был в сражениях, особенно под городом Краоном? и немалое количество брал в плен французов за что награжден орденами Св. Анны 3-й и 2-й степеней и Св. Владимира 4 ст. с бантом и чином майорским.

Грамоте умеет.

При войске.

За нахождением под судом к новому чину не представлен (3090,с. 295)

Достоин к повышению чина (3095, с.204)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 295

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 204



АКУТИН (6-й) Иван Семенович

В 1815 году ему 38 лет.

Из старшинских детей.

Имеет 17 дворовых душ.

С 15.03.1783 – казак

С 13.07.1784 – пятидесятник

С 14.10.1789 – сотник

С 11.04.1800 – есаул

В 1797 г. был в Азиатской степи в резервной команде и случайно против киргизцев в сражениях; в 1807-11 – в СПБ. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

Состоит на службе в Гурьевском городке (на 1815).

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 206



АКУТИН (11-й) Иван Федорович

В 1815 году ему 37 лет.

Из казачьих детей.

С 28.05.1791 – пятидесятник

С 11.04.1810 – сотник

С 22.06.1810 – есаул

В 1792-99 – в Азиатской стороне при защищении здешних жилищ; в 1810-12 – в Молдавской армии.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Грамоте умеет

К следующему чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 219



АКУТИН Кит Петрович

В 1815 году ему 17 лет.

Из обер-офицерских детей.

С 16.08.1812 – урядник

В походах не бывал

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 322



АКУТИН (1-й) Семен Иванович

В 1815 году ему 67 лет.

Из казачьих детей. (Из сотнических детей, с. 181)

Имеет 12 дворовых душ

С 7.01.1767 – казак

С 8.01.1777 – сотник

С 15.12.1780 – старшина

С 3.01.1783 –премьер-майор

С 13.11.1785 - присудствующий

С 30.09.1797 – подполковник

С 30.05.1798 – полковник

В 1767-68 – на учрежденных в Азиатской степи пикетах; в 1770-71 – на Нижне-Уральской линии для содержания границы; в 1773 – на степных речках Узенях для преследования воровской киргиз-кайсацкой партии, прорвавшейся через границу вовнутрь России. В 1773-74 – по внутреннему замешательству в г. Оренбурге при защищении коего был в действительном сражении и от картечи получил в левую ногу контузию. В 1774 – в поиске за переходившими с Азиатской степи во внутрь Российской границы для воровства киргиз-кайсаками и в отражении их от хуторов. В 1777-81 – на Азиатской степи в непропуске воров в российские пределы. В 1781 – двоекратно в поиске в Азиатской степи при учрежденном Особом кордоне. В 1785 – для отражения воров киргиз-кайсаков, покушавшихся из Азиатской степи на нападение на российскую границу близ города Уральска. В 1785 и 1790 – в поисках на Азиатской степи за ворами киргиз-кайсаками и по разным следственным и заграничным делам употреблялся.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 4-5



АЛЕКСАНДРОВ Артемий Степанович

В 1815 году ему 39 лет (в 1812 году ему 37 лет – 3090, с. 328)

Грамоте умеет

из казачьих детей

с 15.03.1793 – в службе

с 11.04.1800 – пятидесятник

с 2.03.1809 - хорунжий

с 22.02.1812 – сотник (за отличия при штурме Силистрии)

1797-98 – служил на Азиатской стороне на реке Волге для искоренения появившихся воров. С 1810 – в 4-м Уральском казачьем полку. В боях у крепости Силистрия, в службе на пикетах на Дунае - затем в армии Чичагова – сражении за Брест-Литовск. Награжден орденом Св. Анны 3 ст. (за Лейпциг)

В заграничных походах ранен пулей

В Уральске при войске (на 1815)

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 251



АЛЕКСАНДРОВ Данила Федорович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 12.04.1800 – вступил в службу урядником

С 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской сотне. В 1805 – командирован морским флотом в Францию, где в Шведской Померании и Мекленбургии Генноверской области был, а затем обратно в СПб. В 1808-10 – в Финляндской армии за границею против шведских войск, в сражении при взятии Аланских островов и за переход на тот берег награжден на голубой ленте Знаком . В 1812-13 – находился в Верхне-Уральской линии при содержании границы на форпостах.

В Уральске при Войске (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 315



АНИЧИХИН Михей Ильич

В 1815 году ему 29 лет.

Из казачьих детей.

С 1.05.1807 - казак

С 15.02.1812 – урядник

В 1810-13 – находился в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне. С 1813 – в резервных командах.

Грамоте умеет

На Нижней Уральской линии (на 1815)

К новому чину представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 328



АНИЧИХИН Федор Дмитриевич

В 1815 году ему 26 лет.

Из казачьих детей

С 5.09.1804 – писарь

С 12.04.1810 – урядник

Со вступления в службу находится в Уральской войсковой канцелярии у исправления письменных дел;

Грамоте умеет.

При Войске (на 1815)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 314



АНТИПОВ Артамон Иванович

В 1812 году ему 32 года

Из казачьих детей

С 21.03.1795 – казак

С 13.03.1803 – урядник

С 29.06.1811 – хорунжий

В 1799-1802 – в Азиатской степи в резервных командах на пикетах находился.

В 1812 – в 3-м Уральском казачьем полку Дунайской армии.

Грамоте умеет.

Достоин следующего чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 74



АНТОНИЧЕВ Павел Григорьевич

Из казачьих детей

В 1815 году ему 23 года

С 25.03.1808 – казак

С 20.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем против турок и во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был.

Грамоте умеет

При войске, достоин к повышению чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 342



АНТОНОВ Федор Антонович

Из казачьих детей

В 1815 году ему 31 год (с. 138), 36 лет (с. 330)

С 25.03.1808 – казак

С 22.07.1813 - урядник

В 1810-15 - в Молдавской армии за Дунаем и во время бывшей французской кампании неоднократно в сражениях находился. В 1812 получил знак "За спасение Отечества" на голубой ленте.

При войске на 1815 г.

Повышения чина недостоин по неграмотности (с. 138)

Достоин повышения чина (с 330)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 138, 330



БАБЛОНОВ Иван Степанович

В 1815 голу ему 35 лет.

Из казачьих детей.

С 8.03.1800 – казак

С 13.03.1803 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1802 – в Азиатской стороне для охранения здешних хуторов находился, в 1807-13 – в СПБ. в лейб-Уральской казачьей сотне

Грамоте умеет

В 6-м Уральском казачьем полку

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 282



БАРАНОВ Дмитрий Степанович

В 1812 году ему 56 лет.

Из казачьих детей.

С 10.03.1773 – казак

С 10.04.1800 – урядник

С 2.09.1810 - хорунжий

В 1778-79, 1788-89, 1791-95 – на Нижне-Уральской линии при форпростах и при поиске воров киргизцев. В 1783-85 – и 1796-1800 – на Кавказской линии в корпусах генералов Текелея, Гудовича и Кнорринга против горских и других народов в сражениях. С 1808 – в Молдавской армии против турок в сражениях. На 1812 г. - в Уральске при войске.

Грамоте не умеет.

По слабому поведению и незнанию грамоты к новому чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С 340



БЕЛОБРОВОВ Макар Степанович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 15.05.1807 – казак

С 21.03.1815 – урядник

В 1807-1815 гг. служил в Лейб-Уральской казачьей сотне в СПб. С 1815 – при Войске в Уральске.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 163



БЕЛОВ Гаврила Лазаревич

В 1815 году ему 43 года.

Из казачьих детей.

С 1.06.1791 – казак

С 31.05.1814 – урядник

Грамоте умеет.

В походах не был

При Сакмарской станице (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 178



БЕЛОНОТКИН (Белоношкин?) Дмитрий Степанович

В 1815 году ему 37 лет

Из казаков. Душ не имеет.

С 1.03.1795 – начал службу казаком

С 20.06.1801 – пятидесятник

С 2.03.1809 – хорунжий

В 1800-1802 – в Санкт-Петербурге в лейб-Уральской казачьей сотне; в 1803 – на Азиатской стороне за рекой Урал; в 1812 г. командирован в 5-й Уральский казачий полк экстренно по случаю вступления неприятеля в границы России; с 23.10 по 15.12.1813 - в Москве по отступлении из оной неприятеля, для порядка; употребляем был в ночных разъездах, затем под командою г-л. кн. Голицына и потом гр. Толстого в оной столице; 29.06.1813 перешел границу и в боях против французской армии в составе польской армии под командованием графа Беннингсена, за бои у Дрездена рекомендован к Монаршей награде; за бои у Магдебурга и Гамбурга, неоднократные экспедиции – получил ордена Св. Анны и Владимира 4 класса с бантом, неоднократно посылаем был от генерала Толстого по секретным делам; в 10.1814 вернулся из-за границы в Войско.

Грамоте не умеет

При войске

По незнанию грамоты к новому чину не представляется

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 276-277



БЕЛОТЕЛКИН Дмитрий Никитич

В 1812 году ему 58 лет.

Из казачьих детей

С 8.05.1793 – казак

С 27.06.1801 – урядник

В 1807 году с генерал-майором Гертценбергом по секретной экспедиции в киргизской степи был. В 1809 с полковником Донсковым по такому же поручению в оной же степи находился.

Грамоте умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину [представлен?].

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 395



БИЗЯНОВ Федот Григорьевич

В 1815 г. ему 36 лет

Из казачьих детей

С 20.05.1798 – казак

С 1.09.1799 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 13.03.1813 – есаул

В 1798-1800 – за границей в корпусе генерал-лейтенанта Римского-Корсакова под городом Цюрих против французов в сражениях был; с 1800 – для охранения уральских жилищ по реке Урал в резервных командах; в 1807-09 – расходчик при Управлении [войском] и для разных общественных дел. В 1809 – на Эмбинских водах за рекой Урал для усмирения воров киргиз-кайсацких под командой генерал-майора Бородина. В 15.06-10.09.1809 - в СПб. при господине военном министре. В 1810-12 – у Войскового атамана генерал-майора Бородина адьютантом. 1813-15 – на Нижне-Уральской линии при держании границы;

В 6-м Уральском казачьем полку (на 1815)

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 226



БОГАЛДИН Иван Ильич

Из казачьих детей

В 1815 году ему 33 года

С 10.09.1797 – казак

С 30.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был.

Грамоте не умеет

На 1815 год состоит при Войске (т.е. в г. Уральск)

По неграмотности к следующему чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 343



БОКОВ Кузьма Петрович

В 1812 году ему 28 лет

Из казачьих детей

С 11.06.1809 – казак

С 1811 – урядник

В 1811 в резервной команде находился.

Грамоте умеет.

При Илецкой станице (на 1912)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 398



БОКОВ Петр Митрофанович

В 1812 году ему 64 года.

Из казачьих детей.

С 8.09.1771 – казак

С 4.05.1793 - урядник

С 11.06.1798 - сотник

В 1777 при полковнике Харчеве и в 1785 – в поиске за ворами киргизцами в Киргизской степи. В 10.1792 – при отражении нападения на Илецкий городок вора Срыма Датова с злодейской его толпою в сражении был. В 1807 – с генерал-майором Гертценбергом в Киргизской степи. В 1812 – с полковником Донсковым в оной степи при наказании воров киргизцев находился.

Грамоте не умеет.

В Илецкой станице (на 1812 г.)

К новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С 390



[БОЛДЫРЕВ] Михайла Афанасьевич

В 1815 году ему 30 лет

Из казачьих детей.

С 5.12.1809 – казак

С 20.04.1812 – урядник

В 1810-11 – в Молдавской армии в крепости Силистрия находился и при держании аван-постов и в походах. В 1812 г. в походе до г. Дубна и далее против французов в разных сражениях. В 1813-14 – в разных сражениях в Саксонии и Франции.

Грамоте умеет.

В Уральске при Войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 321



БОРОДИН Ванифатий Петрович

В 1815 году ему 20 лет

Из обер-офицерских детей. Душ не имеет.

С 10.08.1810 – вступил в службу казаком

С 1.11.1811 – урядник

С 11.06.1813 - хорунжий

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок, потом в действующей армии противу французов в сражениях. За 1812 год получил Знак "За спасение Отечества" на голубой ленте.

Грамоте умеет.

Состоит при войске (т.е. в г. Уральск)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 95



БОРОДИН (23-й) Василий Егорович

В 1815 году ему 34 года

Из сотнических детей

С 11.04.1800 - пятидесятник

С 3.09.1809 – хорунжий

С 12.11.1809 – сотник

С 27.09.1810 – есаул

В 1800-02 – в Азиатской степи в резервных командах при пикетах; в 1807-11 – находился в Молдавской армии в 1-м Уральском казачьем полку, где против турок был в неоднократных сражениях, наконец имел щастие удостоиться и получить орден Св. Анны 3 класса. В 1812 г. при Войске.

Грамоте не умеет.

В 7-м? Уральском казачьем полку.

По неграмотности к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 218.



БОРОДИН Василий Иванович

В 1815 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С 2.06.1790 – начал службу казаком

С 18.08.1797 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 11.10.1808 – сотник

С 13.05.1812 – есаул

В 1796, 1798-99 – неоднократно в резервных командах для содержания по реке Уралу линии. В 1807-11 – в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях находился.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 222.



БОРОДИН (2-й) Давыд Мартынович

В 1815 ему 48 лет

Российской грамоте читать и писать умеет.

Из дворян. Сын бригадира.

С 2.01.1781 – вступил в службу

С 27.06.1786 – сотник

С 21.11.1787 – есаул

С 9.04.1789 – войсковой старшина

С 25.04.1791 – майор

С 30.11.1797 – подполковник

С 25.03.1798 – полковник и войсковой атаман

С 29.05.1798 – именной указ о назначении Войсковым атаманом

С 20.03.1808 – генерал-майор

С 7.01.1823 – уволен от службы за болезнию с мундиром с полным пенсионом по чину

В 1781 и 1782 – на Зауральской степи по границе от набегов воров киргиз-кайсаков. В 1784 – в поиске за ворами киргизцами в 500-человек отряде. В 1787 – при содержании границы. В 1789-91 – на Кавказской линии под командой генералов Салтыкова и Гудовича. 25.02.1790 – на реке Шеутан и 7.03. и перед крепостью Анапою и 5.04 в улусах в боях был. В 1797 – при содержании границы. В 1798-1800 – в Швейцарии под Цюрихом в орпусе Римскаго-Корсакова. В 1809 – на реке Эмбе при укрощении разных грабежей адаевских и прочих киргиз.

Св. Анны 1 класса (16.01.1820) и 2 класса (18.10.1809 + брильянтовый перстень)

+ Алмазные украшения на орден Св. Анны 2 кл (18.10.1809)

Св. Владимира 3 ст. (24.01.1818)

Жена – старшинская дочь [Акулине Матвеевов]. Детей нет.

Имеет 120 душ. (395-128-122)

Имеет 129 душ (3095, с. 3)

В 09.1822 подал прошение на Высочайшее имя (с приложением медицинского освидетельствования от 24.08.1822 – "страдает долговременным, часто возвращаемым колотьем в боку от ушиба и неизлечимыми завалами внутренностей, препятствующими ему соверешнно продолжить службу" с. 9

РГВИА Ф. 395, О. 128, Д. 122 Послужной список, с. 1-18

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 3.



БОРОДИН-9-й Е(встигней) Абрамович

В 1815 ему 33 года

Из штаб-офицерских детей, дворовых людей – 6 душ (в 1815), 3 души (в 1812)

Грамоте умеет

С 3.01.1795 – пятидесятник

С 11.04.1800 – есаул

С 8.10.1809 – войсковой старина

В 1797-98 – к искоренению появившихся на Волге реке разбойников, а напоследок в командах на линии в низу реки Урал и неоднократно в об-х командах за рекой Уралом в Азиатской степи к охранении здешних жилищ от воровских киргизских нападений. В 1807-10 – в Гурьевском городке у командования сотенной командою. Между тем под редутским форпостом прошлого года в марте в сражении против проравшийся киргизской партии, из них 5 было убито и 5 пленено. Взят в отряд под начальством войскового атамана за реку Урал на Эмбинские воды и в сражениях против киргизцев находился.

Достоин следующего чина

Состоит в 6 Уральском КП (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 22

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 18



БОРОДИН (17-й) Еримей (Еремей) Никифорович

В 1815 году ему 34 года.

Из казачьих детей.

С 1.09.1798 – казак

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 13.05.1812 – есаул

В 1899-1802 гг. – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне находился.

При Войске (на 1815)

Грамоте умеет

Новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 41



БОРОДИН Иван Никифорович

В 1815 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С 11.04.1800 – начал службу пятидесятником

С 2.03.1809 – хорунжий

С 13.05.1812 – сотник

В 1800-01 – на Азиатской стороне за рекой Урал при пикетах. В 1810-13 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 257



БОРОДИН Козьма Семенович

В 1815 году ему 66 лет.

Из казачьих детей.

Имеет 10 дворовых душ.

С 1.12.1768 – казак

С 7.05.1776 – войсковой старшина

С 11.02.1792 – премьер-майор

С 5.12.1797 – подполковник

С 23.12.1798 – полковник

В 1768-76 – в корпусе генерал-поручика Де Медема на реке Терек, где будучи 1.07.1769 был в бою с абазинским князям и 29.01 в бою с… в 177-71 – в боях с чеченцами и 25.07.1774 – в бою около Моздокской крепости с кабардинцами и крымцами, 27.06.1775 – бою близ города Дербента с горячинцами и ходанцким владельцем Алгир Амуром, того же года с табасаранским кадием и с его сообщниками в боях был. 25.07.1775 – был в бою с горячинцами, где ранен в сражении. В 1777-1779 и 1783-87 – на Азиатской степи за рекой Урал при учрежденных пикетах. В 1789-90 – в учрежденном от Оренбургского пограничного суда в Калмыкской крепости присутствии заседателем. С 1790 – на Азиатской степи в поисках воров киргизов был.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 6.



БОРОДИН Максим Кузьмич

В 1812 году ему 29 лет. В 1815 году ему 30 лет (с. 256)

Из старшинских детей.

С 11.04.1800 – начал службу пятидесятником

С 2.03.1809 – хорунжий

С 13.05.1812 – сотник

В 1800-1802 – на Нижне-Уральской линии при содержании границы.

В 1810-12 г. служит в 3-м Уральском казачьем полку в Молдавской армии за Дунаем в разных экспедициях для отыскания турецких разбойников, особенно при взятии крепости Аман-галии, а с 1812 – в битвах против французов.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Следующему чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 327

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095,с. 256



БОРОДИН Марио (так в тексте!) Федорович

В 1815 году ему 24 года.

Из казачьих детей.

С 25.03.1803 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1803 г. в Азитаской степи в резервной команде при пикетах; в 1810-12 – в Молдавской армии за Дунаем в неоднократных сражениях, при держании по Дунаю передовых аван-постов и далее по 1815 год в Польше и Германии в действующее армии в неоднократных сражениях против французов, за отличия награжден орденом Св. Анны 3 класса.

Грамотен.

При Войске

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 283



БОРОДИН (10-й) Павел Федорович

В 1815 году ему 45 лет.

Из старшинских детей. Дворовых душ не имеет.

С 1.04.1883 – казак

С 7.07.1790 – пятидесятник

С 11.04.1800 – есаул

В 1789-90 гг. – в Азиатской степи в поисках воров киргизцев, против их в сражениях случался и в командах; в 1808-11 гг. – в Молдавской армии против турок в сражениях был.

Грамоте умеет

При войске (на 1812 и 1815)

По неспособности к службе в 1812 к чину не представлен. К следующему чину достоин в 1815 г.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 27



БОРОДИН (8-й) Петр Ефремович

В 1813 году ему 43 лет. В 1815 ему 45 лет

Из казачьих детей.

Имеет 7 душ дворовых.

Грамоте умеет

С 5.01.1787 – казак

С 1.01.1799 или с 10.06.1799 (неразб.) – пятидесятник

С 11.04.1800 - есаул

1787-90 – в Азиатской степи и поисках против киргиз мятжного султана Каратая; 1797-98 – поиске и искоренении появившихся на Волге разбойников; в марте 1809 преследовал через реку Урал прорвавшиеся киргизские партии , из тех злочинцев 5 убито и 5 в плен. Затем ранен в боях с киргизцами при нападении на пост. В 1810-12 в 3-м Уральском казачьем полку Молдавской армии против турок в сражениях за Дунаем и при содержании передовых аван-постов, при взятии крепости Амин-галии и с того времени по 1815 год в бывшую французскую кампанию по России и по Германии в действительных сражениях, особенно под городом Лейпцигом был; за отличия награжден орденами Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 3 класса и сверх того удостоен Высочайшего Благоволения.

В 3 Уральском каз.полку

При войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Ф. 489. О. 1, Д. 3092, с. 137

РГВИА Ф 489, О. 1. Д. 3095, С. 207-208



БОРОДИН (14-й) Петр Иванович

В 1815 году ему 34 года.

Из сотнических детей.

С 20.05.1795 – вступил в службу пятидесятником

С 11.04.1800 – сотник

С 13.05.1812 – есаул

В 1796-1810? – в Азаитской степи за рекой Урал в поисках воров киргизцев при учрежденных пикетах находился. В 1810-28.03.1814 – был в СПБ. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

РГВИА Ф 489, О. 1. Д. 3095, с. 222



БОРОДИН Семен Иванович

Урядник

Умер в конце 1812 г. (3090 с. 259)



БОРОДИН Семен Петрович

В 1812 году ему 20 лет. В 1815 г. ему 26 лет

Из пятидесятнических детей.

С 1.06.1806 – начал службу урядником.

С 13.05.1812 - хорунжий

В 1807-10 – находился на Нижне-Уральской линии.

Грамоте умеет.

При войске в г. Уральск (на 1812). В Гурьевском городке (на 1815 г.)

Достоин следующего чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 87

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с.285



БОРОДИН Стахей Лукьянович

В 1815 году ему 31 год.

Из сотнических детей.

С 11.04.1800 – начал службу пятидесятником

С 2.03.1809 – хорунжий

С 13.05.1812 – сотник

В 1800-02 – на Нижне-Уральской линии при держании границы.

Грамоте умеет.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 257



БОРОДИН Степан Иванович

В 1815 году ему 24 года.

Из обер-офицерских детей.

С 16.08.1812 – урядник

В походах не бывал

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 322



БОРОДИН Факей (Фокей) Никифорович

В 1812 году ему 24 года.

Из казачьих детей

С 13.03.1803 – вступил в службу пятидесятником

С 14.10.1808 – хорунжий

В 1803-04 – в Гурьевском городке при пограничной страже. В 1807-11 – в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях находился.

Грамоте умеет.

На Нижне-Уральской линии (на 1812)

Нового чина достоин

РГВИА Ф 489, О. 1. Д. 3090, с. 63



БОРОДИН Федор Абрамович

В 1812 году ему 19 лет.

Из штаб-офицерских детей.

С 1.06.1806 – начал службу урядником.

В 1808 г. в Азиатской степи в резервной команде находился. В СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне (на 1812).

Грамоте умеет.

Достоин следующего чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 87



БОЧКАРЕВ Максим Степанович

В 1815 году ему 21 год

Из казачьих детей

С 31.10.1813 – начал службу урядником

В походах не бывал.

Грамоте умеет.

В 7-м? Уральском казачьем полку (на 1815)

представлен к новому чину.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 332



БРУСОВ Иван Семенович

В 1812 году ему 56 лет.

Из казачьих детей

С 9.09.1775 – казак

С 8.09.1799 – урядник

В 1782, 1783 и 1789 – в поиске за ворами киргизцами в Азиатской степи и при отражении напавшего на Илецкий городок вора Срыма Датова с злодейской его партией в сражении был. В 1796 – с войсковым старшиной Михайловым и в 1807 году с генерал-майором Гертценбергом в киргизской степи для поиску киргизцев находился.

Грамоте не умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину по неграмотности не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 393



БУДАРИН Епифан Козмич

В 1815 году ему 27 лет.

Из казачьих детей.

С 6.04.1808 – казак

С 1.01.1814 - урядник

В 1807-14 и на 1815 год – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 333



БУРЕНИН Антон Васильевич

В 1815 году ему 27 лет.

Из сотнических детей.

Имеет 11 душ дворовых.

С 7.05.1801 – пятидесятник

С 2.03.1807 – хорунжий

С 13.05.1813 – есаул

В 1801-02 – в Азаисткой стороне за рекой Урал при пикетах. В 1807-11 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

Состоит при Войске (на 1815)

Достоин следующего чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с.259



БУРЕНИН (1-й) Василий Иванович

В 1815 г. ему 51 год

Из казачьих детей. Имеет дворовых людей 16 душ.

С 1.03.1782 – казак

С 8.01.1788 – писарь

С 14.12.1792 – войсковой есаул

С 27.11.1794 – войсковой старшина

С 25.01.1810 – подполковник

С 6.03.1813 - полковник

В 1783-84 – для содержания Нижне-Уральской линии; в 1784 – за ворами киргиз-кайсакскими подбегающими для воровства под крепость; с 1785 и в 1798-1814 гг. – при исправлении письменных дел у бывшего войскового атамана генерал-майор Донскова, а потом в Уральской войсковой канцелярии в должности дьяка, от войскового атамана употребляем был по разным секретрным комиссиям, особенно когда был содержать хана в 1783 г. при захвате киргизских старшин - сообщников бунтующего старшины Каратая; в 1806-1808 – против киргиз в сражениях на Нижне-Уральской линии дистанционным командиром; в 1808-12 гг. – находился в Уральской войсковой канцелярии ассесором и случайно был командирован по некоторым пограничным делам на Нижне-Уральскую линию; в 1812 году, по вступлению неприятеля в пределы российские, командирован экстренно с Высочайшего повеления с 1 августа из Уральска в 5-й Уральский казачий полк командиром и находился в оном с 11 по 13 октября под Москвой под командованием генерал-лейтенанта князя Голицына, по выступлении неприятеля из Москвы вступил с полком в столицу и находился там по 15 февраля 1813 года для наблюдения спокойствия и устроения порядка в оной столице и в уезде, за что, по рекомендации главнокомандующего пожалован чином армейского полковника; по выступлению из столицы в армию находился под командованием генерал-лейтенант графа Толстого в Польской армии; будучи за границей командовал двумя полками башкирскими 12-м и 13-м; с 23 по 26 сентября занимал передовыми постами под распоряжением генерал-лейтенанта Моркова? Был в сражении под городом Дрезденом в отряде генерала Паскевича – за отличия награжден орденом Св. Анны 2 класса; в октябре в генеральном сражении под Лейпцигом с корпусом генерала графа Строганова, при оном сражении будучи на правом фланге при поражении неприятеля содействовал в полной мере саксонцам… защищая их от неприятеля, отбили у неприятеля 5 пороховым ящиков с нарядами вместе с отрядным командиром Дехтяревым, за все отличия по рекомендации корпусного командира награжден орденом Св. Владимира 1 класса с бантом. 7 октября при взятии города Лейпцига, будучи в переднем авангарде в отряде генерала Крейца в неоднократных сражениях был и при занятии города… и близ Эрфурта и под городом Магдебургом и при обложении оного по 28 ноября и далее к Гамбургу, 18 и 19 декабря занимал передовые посты при Гельброне? И в дальнейших сражениях – за что награжден Золотой саблею с надписью "За храбрость". В феврале-апреле 1814 распоряжался передовыми постами оттрех казачьих полков в корпусе генерала Толстого… Употреблялся в неоднократных экспедициях. С 2 апреля по 17 мая командовал главными передовыми Боромбскими? Постами, состоящими из батальона пехоты, эскадрона регулярной кавалерии и одного казачьего полка. С 17 мая по 25 ноября находился в Голштинии с полком на квартирах, с 26 августа, по случаю болезни, оставался в городе Гамбурге и прибыл на Урал вслед оного 7.07.1815 г.

Грамоте умеет

При Войске (на 1815 г.)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 190-194



БУРЕНИН Гаврила Иванович

В 1815 году ему 24 лет (с. 98), 25 лет (с. 297)

Из казачьих детей. Душ не имеет.

С 10.08.1809 – вступил в службу урядником

С 4.12.18[14] – хорунжий

В 1811 г. – в резервных командах при пикетах. В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок, потом в действующей армии противу французов в неоднократных сражениях, где получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак. (с. 98)

С 1.08.1812 в 5-м Уральском казачьем полку командирован экстренно по случаю вступления неприятеля в границы России. С 23.10.1812 по 15.02.1813 – в Москве и по уезду при заготовлении и по восстановлении порядка, отколь отправлялся до Киева. С 18.04 по 25.11.1813 – при дежурном генерале от инфантерии графе Толстом находился и в сражениях был. В октябре – под Дрезденом, за что рекомендован к Монаршей награде. И далее до Гамбурга и при истреблении неприятельских пикетов у с. Сумала – за что получил орден Св. Анны 3 класса. В январе-мае – при держании главной передовой стражи у с. Барамбеково.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815 г.)

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 98, 297-298



БУРЕНИН Павел Матвеевич

В 1812 году ему 21 год

Из казачьих детей

С 10.08.1807? – начал службу урядником.

В походах не бывал. В 1812 в СПБ в лейб-Уральской казачьей сотне

Грамоте умеет.

К следующему чину представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 96



БУРЕНИН (3-й) Петр Иванович

В 1815 году ему 46 лет

Из казачьих детей

С 10.01.1786 – казак

С 6.01.1795 – пятидесятник

С 13.04.1800 – квартирмейстер

С 22.06.1811 – сотник

С 13.05. 1812 – есаул

В 1793-95 – на заречных пикетах в Азиатской степи; в 1810-12 – в 3-м Уральском казачьем полку в Молдавской армии и затем в боях против французов в Германии до 1815 года.

Награжден орденом Св. Анны 3 класса.

При войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 46



БУРЕНИН Платон Иванович

В 1815 году ему 19 лет.

Из обер-офицерских детей.

С 1.08.1810 – начал службу казаком

С 11.11.1811 – урядник

В 1810-12 гг. – в Молдавской армии при содержании аван-постов и с того времени по 1815 – во время военных действий против французов находился. За отличия имеет Знак Военного ордена Св. Георгия 4 ст.

Грамоте умеет.

Состоит на 1815 г. при войске

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 320



[ВАДЕНИСОВ] Андрей Михайлович

В 1815 году ему 29 лет

Из мещан.

С 7.12.1813 – начал службу урядником

В походах не бывал

В 6-м Уральском казачьем полку на службе (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 333



ВАРОЧКИН (ВАРЫЧКИН) Петр Иванович

В 1815 году ему 33 года.

Из казачьих детей.

С 15.03.1798 – казак

С 10.04.1807 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1798-1800 – в Швецарии и Баварии и под городом Цюрих против французов в сражении; в 1802-1805 – в СПБ. в Лейт-Уральской казачьей сотне, сверх того в резервных и разных походах неоднократно находился

Грамоте умеет.

Был арестован за отнятие рыбы на 2 месяца

При войске.

К повышению чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 386



ВЕЛИКАНОВ Иван Васильевич

В 1815 году ему 30 лет.

Из казачьих детей. Душ не имеет.

С 4.05.1801 – начал службу писарем

С 6.09.1812 – хорунжий

Со вступления в службу по 1810 год находился при исправлении в Войсковой канцелярии письменных дел; в 1810-15 гг. – в Молдавской армии против турок и в действующей армии против французов в сражениях. За 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак.

Грамоте умеет.

При войске.

Был арестован один месяц за произнесение грубых слов противу начальства при воспрещении топить в сильный ветер печки.

К новому чину по слабому поведению не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 94



ВОЕВОДКИН Савелий Иванович

В 1815 году ему 32 год

Из казачьих детей

С 1.05.1802 – казак

С 27.03.1814 – урядник

В 1807-11 – в СПб. в лейб-Уральской казачей сотне.

Грамоте умеет

При войске.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 336



ВЫРОВЩИКОВ Матвей Перфильевич

В 1815 году ему 17 лет.

Из казачьих детей.

С 2.09.1814 – вступил в службу казаком

С 16.12.1814 – урядник

Грамоте умеет.

В походах не был

При Сакмарской станице (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 178



ВЫРОВЩИКОВ Федор Савельевич

В 1815 году ему 67 лет

Из казачьих детей

С 8.03.1769 – казак

С 6.07.1783 – хорунжий

С 8.07.1789 – сотник

С 11.04.1800 – есаул

В 1774 году в корпусе князя Голицына за бунтующими башкирцами. В 1769? – в поиске за ворами киргизцами.

Грамоте не умеет

По незнанию грамоты к следующими чину не представлен

В Сакмарской станице (на 1815 г.)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 176



ГАРДЕЕВ Григорий Борисович

В 1815 году ему 31 год

Из казачьих детей.

С 1.05.1798 – вступил в службу писарем

С 26.10.1811 – урядник

В 1798-1810 – за писаря на Нижне-Уральской линии. В 1810-15 – в Войсковой канцелярии при исправлении письменных дел.

Грамоте умеет.

Служит в Гурьевском городке (с 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 320



ГАРДЕЕВ Никита Иванович

В 1815 году ему 49 лет. (в 1812 – 51 год, Д. 3090 с. 44)

Из казачьих детей.

С 13.03.1778 – казак

С 15.08.1794 – пятидесятник

С 24.06.1797 - хорунжий

С 11.04.1800 – порутчик /так в тексте/

В 1783-85 – на Кавказской линии в корпусе генерал-порутчика Потемкина против тамошних горских и других народов в сражениях; в 1788-96 – в резервах на Азиатской степи; в 1790 – на Азиатской степи при наказании бунтующего киргизского старшины Каратая с его сообщниками; в 1791-1795 – на Кавказской линии в корпусе генерал-аншефа Гудовича, такж против тамошних народов в сражениях; в 1798-1800 – в корпусе генерал-лейтенанта Кор…ва против французов в неоднократных сражениях, где ранен и затем раненый был у оных в пятнадцатимесячном плену.

Грамоте умеет.

При войске.

По слабому поведению к новому чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 242



[ГАРШКОВ ] Максим Иванович

В 1815 году ему 30 лет.

Из казачьих детей.

С 6.01.1804 – казак

С 16.08.1812 – урядник

В 1797-1798 – в резервных командах на Азиатской степи при пикетах.

С 1804 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне, откуда с 1805 – командирован морским флотом в Францию, где в Восточной Померании и Мекленбурге и Ганноверской области был. В 1808-10 – в Финляндской армии, за границей, где против шведских войск в сражениях находился и при взятии Анандских островов и за переход на шведский берег награжден Серебряным на голубой ленте Знаком.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 321



ГЕРАСИМОВ Иван Иванович

В 1815 году ему 31 год.

Из казачьих детей.

С 2.05.1800 – казак.

С 15.06.1810 - урядник

В 1802-1805 в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

В 1812 – в 4-м Уральском казачьем полку Молдавской армии

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 367



ГЛУХОНИН Федор Петрович

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 24 года

С 1.08.1810 – казак

С 11.07.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях был. Награжден знаком Военного ордена Св. Георгия.

Грамоте умеет

При войске (на 1815),

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 340



ГОЛУНОВ Фирс Емельянович

В 1815 г. ему 23 г.

Из казачьих детей.

С 5.09.1804 – начал службу писарем.

С 16.08.1812 – урядник

В 1804-13 – в Уральской городской полиции при исправлении письменных дел.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 128



ГОРБУНОВ Иван Степанович

В 1815 году ему 26 лет.

Из казачьих детей.

С 7.05.1807 – казак.

С 22.11.1810 – урядник

В 1807-11 в Молдавской армии в сражениях против турок. В 1815 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 317



ГОРБУНОВ Петр Петрович

В 1815 году ему 32 года.

Из казачьих детей.

С 2.01.1799 – вступил в службу писарем.

С 1.06.1806 – урядник

С 13.05.1812 – квартирмейстер

В 1799-1810 – находился в Уральской войсковой канцелярии при исправлении письменных дел.

Грамоте умеет.

На службе в 6-м Уральском казачьем полку (на 1815 г.).

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 105



ГУТАРЕВ Константин Васильевич

Из казачьих детей

В 1815 году ему 31 года

С 10.03.1807 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был. Награжден знаком Военного ордена Св. Георгия.

Грамоте умеет

При войске (на 1815),

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 341



ДАЛАМАНОВ Маркел Иванович

В 1815 году ему 29 лет

Из казачьих детей.

С 2.11.1809 – казак

С 11.04.1814 – урядник

С 1810 – в составе Молдавской армии за Дунаем, на постах по левому берегу Дуная, при взятии крепости Силистрия штурмом, в сражениях с французами в 1812-14 гг. находился. Награжден орденом Св. Георгия 4 ст.

Грамоте умеет.

При Войске (на 1815)

К следующему чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 336



ДЕРВЯНОВ Степан Андреевич

В 1815 году ему 31 год.

Из казачьих детей

С 1.03.1798 – писарь

С 12.04.1810 – урядник

Со вступления в службу находится в Уральской войсковой канцелярии у исправления письменных дел; в 1808 находился на Ниже-Уральской линии при содержании границы

Грамоте умеет.

При Войске (на 1815)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 314



ДИХТЕРЕВ Сергей Федорович

В 1815 году ему 32 года

Из казачьих детей

С 11.03.1807 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. в Молдавской армии за Дунаем и во время бывшей французской кампании неоднократно в сражениях был

В 1810-15 - в Молдавской армии за Дунаем и во время бывшей французской кампании неоднократно в сражениях находился. Имеет Знак за отличия Военного ордена Св. Георгия.

Грамоте не умеет

При войске

По неграмотности к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 340



ДОНСКОВ (3-й) Афанасий Данилович

На 1815 год ему 44 года.

Из детей войскового наказного атамана. Имеет дворовых детей 11 душ.

С 21.05.1785 – вступил в службу пятидесятником

С 1.06.1788 – сотник

С 7.05.1791 – старшина

С 20.01.1793 – войсковой старшина

С 24.09.1793 – секунд-майор

С 17.07.1797 – подполковник

С 18.10.1799 – полковник

В 1783? – на границе в Бендерах в корпусе генерала Толстого.

В 1786 и 1789 – на Нижне-Уральской линии при содержании границы и в поисках на Азиатской стороне воров киргиз-кайсаков, против коих в сражении был. В 1790 – в армии при генерал-фельдмаршале князя Потемкине-Таврическом. В 1793, 1795-96 – в резервных командах на степной стороне за рекой Уралом чиновником находился, для содержания Нижне-Уральской линии походным атаманом. В 1790-1800 – на Кавказской линии в корпусе генерала графа Гудовича, генерала Кнорринга, при усмирении горских и других народов, на реках …ван и Сулук в сражениях находился; с 1803 – в резервной команде при защищении здешних жилищ командиром. С 1807 – и по ныне находится в Илецкой станице наказным атаманом.

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

Кавалер ордена Св. Анны 3 класса.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С.182-183



ДОНСКОВ Афанасий Иванович

В 1812 году ему 46 лет.

Из казачьих детей.

С 1.01.1791 – хорунжий

С 11.04.1800 – сотник

С 2.03.1809 – есаул

С 21.02.1812 – войсковой старшина

В 1791-98 – был в Сакмарской станице в комплекте. С 1800 - переведен в Уральск и в течении службы случаями находился на Азиатской степи в резервных командах. В 1807-08 – на дистанции при содержании границы дистанционным командиром. В 1812 – в 4-м Уральском казачьем полку Молдавской армии.

Грамоте умеет.

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 27



ДОНСКОВ (11-й) Михаил Иванович

В 1815 году ему 33 года.

Из сотнических детей. Имеет 5 душ дворовых.

С 20.07.1792 – пятидесятник

С 11.04.1800 – сотник

С 2.03.1809 – есаул

В 1796-1800 - на Кавказской линии в корпусах генерал аншефа Гудовича, графа Маркова, Кнорринга 2-го против горских и других народов в сражениях находился. В 1805-10 – в лейб-Уральской казачьей сотне в СПб. Между тем в 1805-06 гг. – в десантном корпусе в Гейнаврской области под крепостью Гаммель против французов в неоднократных сражениях, при взятии одного орудия и в плен барабанщика; 13 человек взял при разбитии вышедших из оной крепости коменданта и 3 штандарта взял. С 27.02.1807 по 1.11.1809 – в Финляндии в 21 дивизии. В 03.1809 - на Аланских островах при нападении на деревни взял в плен 18 человек шведской гвардии. 5 марта на берегу Ботнического залива при двухорудийной пехотной колонны в переходе на берег. С 06.1810 и поныне – полицмейстер.

Грамоте умеет.

В Уральске при войске (на 1815).

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 214.



ДОНСКОВ Нифед Степанович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 1.03.1806 - казак

С 7.12.1812 – урядник

В 1806 в Азиатской стороне при резервных командах. В 1807 – 15 – находился в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте не умеет

При войске (на 1815)

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 327



ДОНСКОВ [Пумфилей] Маркович

В 1815 году ему 22 года.

Из обер-офицерских детей

С 16.08.1812 – урядник

С 27.03.1813 – портупей-юнкер

С 20.11.1814 – хорунжий

В 1813-15 – в СПБ. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

При войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 301



ДОНСКОВ Тимофей Афанасьевич

В 1815 году ему 25 лет (с. 95), 23 года (с. 295)

Из обер-офицерских детей. Душ не имеет.

С 5.08.1808 – вступил в службу казаком

С 20.04.1812 - урядник

С 31.10.1813 – хорунжий за отличия в бою

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок, потом в действующей армии противу французов в сражениях. За 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак. (с. 95)

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок в 4-м Уральском казачьем полку, находился как у крепости Силистрия, так и по левому берегу реки Дунай для содержания аван-постовпотом в действующей армии противу французов в неоднократных сражениях. Участвовал в сражении за г. Лейпциг и получил за отличие чин хорунжего. За 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак. Награжден Знаком военного ордена Св. Георгия 4 ст. Был захвачен неприятелем в плен. (с. 295).

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

К новому чину не представлен по слабому поведению

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 95 и 295



ДОНСКОВ Федул Петрович

В 1812 году ему 25 лет.

Из казачьих детей

С 1.06.1806 – начал службу урядником

С 22.06.1811 – квартирмейстер

С 1810 и по ныне в 4-м Уральском казачьем полку Молдавской армии.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 78



ДОНСКОВ Харлампий Данилович

В 1815 году ему 30 лет

Из штаб-офицерских детей.

Имеет 8 душ дворовых детей.

С 22.01.1795 – пятидесятник

С 20.12.1796 - сотник

С [11]04.1800 – есаул

С 1796 – на Нижне-Уральской линии при содержании границы. В 1799-1800 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне. В 1813-15 – в Гурьевском городке командир сотенной команды.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 27



ДУРМАНОВ Гаврила Иванович

В 1815 году ему 24 года

Из казачьих детей

С 10.04.1807 – казак

С 15.06.1814 – урядник

В 1812-15 – в действущей армии в 5-м Уральском казачьем полку в сражениях был.

Грамоте не умеет.

При войске.

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 338



ДУРМАНОВ Ефим Михайлович

В 1815 году ему 48 лет. (в 1812 – ему 47 лет 3090 с. 289)

Из казачьих детей.

С 2.04.1785 – казак.

С 10.06.1792 – пятидесятник

С 4.07.1795 – сотник

С 6.08.1796 – войсковой есаул

С 04.1800 – есаул

В 1783, 1787-88, 1798-99 – в Азиатской степи в резервных командах и на Нижне-Уральской линии при содержании границы против киргизцев. В 1794-96 – на Кавказской линии в корпусе генерала Гудовича проив горских народов в сражениях; в 1807-11 – в Молдавской армии против турок в сражениях был.

Грамоте умеет.

На службе в 7-м Уральском казачьем полку (на 1815)

По слабому поведению к следующему чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 205



ДУРМАНОВ Максим Петрович

Из казачьих детей

В 1815 году ему 41 год

С 1.08.1795 – казак

С 19.11.1812 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях был.

Грамоте умеет

На 1815 год состоит При войске (т.е. в г. Уральск),

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 326



[..ЕГАЛОВ, БЕГАЛОВ? – нечитаема первая буква ] Савва Иванович

В 1815 году ему 22 года.

Из обер-офицерских детей.

С 5.09.1804 – писарь

С 16.08.1812 – урядник

В походах не бывал.

В 1804-15 – в Уральской войсковой канцедярии при исправлении писарских дел. С 1815 – в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 128



ЕРЕ[МИН] Родион Афанасьевич

Из казачьих детей.

В 1815 году ему 38 лет

С 17.03.1794 – казак

С 13.03.1805 - урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1803-1804 – в Азиатской степи в учрежденных пикетах находился; с 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне , откуда в 1805 г. командирован с морским флотом в Померанию, в Мекленбург Гейноверской области против французов; в 1808-10 – в Финляндии в армии и за границей против шведских войск в сражениях находился; при взятии Аланских острово и за переход на Шведский берег награжден Знаком на голубой ленте.

Грамотен.

При войске (на 1815)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 86

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 284



ЕРКОВ Иван Еримеевич

В 1815 году ему 51 год.

Из казачьих детей.

С 8.07.1798 – казак

С 1.06.1806 – урядник

С 13.05.1813 – хорунжий

В 1806-14 – находился в Гурьевском городке при содержании границы.

Грамоте умеет.

В 6-м Уральском казачьем полку (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 286



ЕРЫКЛИНЦЕВ (5-й) Архип Григорьевич

В 1815 году ему 27 лет

Из сотнических детей.

С 7.05.1801 вступил в службу пятидесятником

С 2.03.1809 – хорунжий

С 13.05.1813 – сотник

В 1802-07 – в Азиатской степи в резервных командах находился. В 1807-1809 – в СПб. в ЛейбУральской казачьей сотне. В Уральске при войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Повышения чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 68



ЕРЫКЛИНЦЕВ Афанасий Григорьевич

В 1815 году ему 35 лет.

Из казачьих детей.

С 15.03.1794 – казак.

С 11.04.1800 – пятидесятик

С 6.01.1802 – портупей-юнкер

С с 2.03.1809 – хорунжий

С 13.05.1812 – сотник

В 1794 – в Гурьевском городке в сотенной команде. В 1795, 1800 и 1806 – на Азиатской стороне при пикетах. С 1805 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне. В 1806 – в десантном корпусе в Генноверской области при крепости Гаммель против французов в неоднократных сражениях был, в бою при взятии одного орудия и барабанщина с 13 человек, при разбитии вышедшего из оной крепости коменданта и взятии в плен трех жандармов 27.02.1807. Затем на Аланских островах при нападении на деревню Бен и взятии в плен 18 человек шведской гвардии , 5.03 – в битве на Ботаническом заливе

И при взятии одного орудия и походе на берег Швеции и в сражении при Грасельгаме.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 255



ЕРЫКЛИНЦЕВ Лукьян Анкудинович

В 1815 году ему 18 лет

Из обер-офицерских детей

С 10.08.1812 – казак

С 10.05.1814 – урядник

В 1812-15 – находился в 5 Уральском каз. полку и во время военных действий против французов в разных сражениях неоднократно бывал

Грамоте умеет

При войске

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 336



ЖЕГУЛЕВЦОВ Арефий Иванович

В 1815 году ему 31 год.

Из казачьих детей.

С 11.01.1802 – казак

С 10.08.1809 – урядник

В 1810 – на Азиатской стороне в резервных командах и на Нижне-Уральской линии при держании границы находился. В 1810-15 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

При войске (на 1815)

Грамоте не умеет.

По неграмотности к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 310



ЖЕНЖИН Зиновий Васильевич

В 1815 году ему 30 лет

Из казачьих детей.

С 5.06.1799 – писарь

С 10.08.1809 – урядник

Со вступления в службу находится в Войсковой канцелярии при исправлении письменных дел а ныне с 1811 года – находится при исполении письменных дел в Уральской градской полиции

Грамоте умеет.

При войске.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 309



ЖЕРЕБЯТНИКОВ Петр Алексеевич

В 1812 году ему 31 год.

Из казачьих детей

С 5.07.1798 – казак

С 26.02.1803 – урядник

Со вступления в службу в поисках за ворами киргизцами в Азиатской степи неоднократно находился.

Грамоте не умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину [не представлен по неграмотности].

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 395



[ЖИВЕТИН ] (ЖИВОТИН) Ефим Андреевич

В 1815 году ему 37 лет

Из казачьих детей

С 5.10.1794 – пятидесятник

С 2.03.1809 – сотник

В 1798-1800 – в Швейцарии и Баварии и под городом Цюрих против французов в действительных сражениях и на Нижне-Уральской линии при содержании границы находился; в 1805-1813 – в Войсковой канцелярии при исправлении письменных дел.

Грамоте умеет

В 7-м Уральском полку (на 1815)

Следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 56

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 249



ЖИВЕТИН Севастьян Данилович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 5.04.1806 - казак

С 7.12.1812 – урядник

В 1806 в Азиатской стороне при резервных командах. В 1807 – 15 – находился в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 327



ЖИЛЕЗНОВ (ЖЕЛЕЗНОВ) Денис Федорович

В 1815 году ему 40 лет.

Из казачьих детей

С 11.04.1800 – пятидесятник

С 2.03.1809 – хорунжий

В 1796, 1798-1800 – в Азиатской степни за рекой Урал на пикетах; в 1807-09 – в СПБ. в лейб-Уральской казачьей сотне; в 1812 при восстановлении порядка при выступления Наполеона из Москвы в ночных разъездах под командой генерал-лейтенант князя Голицына, а потом – графа Ростопчина, неоднократно у него в дежерствах и далее в отряде графа Толстого и 29.11. перейдя границу при местечке Устилуг на реке Буг в составе Польской армии под командованием генерала Беннингсена, в сражении при Дрездене в отряде генерала Паскевича и в боях у Гамбурга и далее на постах в отряде генерала Крейца; 11.12.1813-17.05.1814 – при обложении г. Гамбург и на постах и во многих экспедициях, а затем на зимних квартирах

Грамоте не умеет.

При войске

По незнанию грамоты к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 274-275



ЗАГРЕБИН Леонтий Акимович

В 1813 году ему 77 лет.

Из казачьих детей.

С 24.03.1766 – казак

С 5.01.1770 – урядник

С 1.01.1795 – хорунжий

С 15.05.1798 – сотник

С 11.05.1800 – есаул

В 1771 году в корпусе генерал-майора Давыдова в Уральске и оттуда был посылаем от Оренбургского военного губернатора с секретным повелением в Астрахань к генералу Бекетову и при возвращении бежавших в Зюнгорию волжских калмыков был. В 1772 г. – в корпусе генерал-майора Фреймана. В 1789 – в киргизской степи для поиска воров киргизцев с войсоквым атаманом Донсковым. В 1807 – с генерал-майором Гертценбергом в той же степи по сектерной экспедиции. С 1809 – при полковнике Донсковым в степи по секретной части находился. В 1812 – состоит при Илецкой станице.

Грамоте умеет.

К новому чину не представлен (по возрасту?)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 247-248



ЗАМОРЕНОВ Яков Михайлович

В 1815 году ему 26 лет.

Из казачьих детей.

С 1.08.1810 – вступил в службу казаком

С 21.03.1815 – урядник

В 1810-15 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 162



ЗЕВАКИН Василий Иванович

В 1812 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С 13.11.1792 – казак.

С 18.08.1797 – пятидесятник

С 13.04.1800 - квартирмейстер

С 22.06.2822 – сотник

В 1794-96 – в Азиатской степи при учрежденных пикетах находился. В 1812 году в 4-м Уральском казачьем полку Молдавской армии.

Грамоте умеет

Достоин повышения чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 59



ЗЕМЛЯНУШНОВ Иван Петрович

В 1815 году ему 33 года.

Из казачьих детей.

С 6.01.1799 – казак

С 4.12.1809 – урядник

В 1799 г. – в Азиатской степи в резервных командах. В 1802-1807? и 1808-15 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

При Войске (на 1815).

Грамоте не умеет.

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 312



ЗЕМЛЯНУШНОВ Петр Данилович

Из казачьих детей

В 1815 году ему 25 лет (с. 330), 29 лет (с. 138)

С 12.09.1807 – казак

С 22.07.1813 - урядник

В 1810-15 - в Молдавской армии за Дунаем и во время бывшей французской кампании неоднократно в сражениях находился. Получил за 1812 год Знак "За спасение Отечества" на голубой ленте.

При войске (на 1815)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 330



ИВАНОВ Осип Иванович

В 1815 году ему 38 лет.

Из сотнических детей.

С 20.11.1790 – начал службу казаком.

С 16.07.1792 – пятидесятник

С 11.04.1800 – сотник

С 2.03.1809 – есаул

В 1790-94 – на Кавказской линии в корпусе генерала Гудовича против горских и других народов в сражениях. В 1794-95, 1797-99 – в резервных командах на пикетах и на Нижне-Уральской линии. В 1807-10 - на Нижне-Уральской линии дистанционным командиром. В 1811-14 – в Уральской войсковой канцелярии ассесором находился.

Грамоте умеет.

В 7-м Уральском казачьем полку (на 1815)

Достоин нового чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 30



ИВАНАЕВ Савелий Матвеевич

Из казачьих детей

В 1815 году ему 31 год

С 1.01.1798 – начал службу писарем

С 20.06.1811 – квартирмейстер

С 6.09.1812 – сотник

С 13.09.1813 – есаул

В 1795-1810 – при исправлении письменных дел в Войсковой канцелярии и случаями на Нижне-Уральской линии писарем; с 1810 – командирован в в Молдавскую армию, с 1812 – в разных экспедициях против турок в сражениях, а особенно при занятии крепости Аман-гилии и наконец того же года по соединении Дунайской армии с Западной армией – при разбитии у дер. Ликачах и пленении неприятельских уланов и под городом Пружанами в сражениях, при разбитии неприятеля у мест. Плащиницы и занятии оного был и ранен двумя пулями. В 1813-15 гг. – в Германии во время военных действий против неприятеля неоднократно в сражениях находился.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 240



[ИЛЬИЧЕВ] Сергей Максимович

В 1812 году ему 49 лет.

Из казачьих детей

С 2.03.1782 – казак

С 27.05.1801 - урядник

В 1786 – в Гурьевском городке с сотенной командой. В 1790 и 1794 – в Азиатской стороне на пикетах. В

1791-92 – в Мегрелии под командой генерал-фельдмаршала Потемкина-Таврического. В 1801-03 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне. В 1812 г. – при Войске.

Грамоте не умеет.

К новому чину не представлен по слабому поведению.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 80



ИСАИЧЕВ Андрей Петрович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 13.05.1807 - казак

С 1.12.1812 – урядник

В 1805-06 в резервных командах за рекой Урал для непропуску воров киргизцев на учрежденных пикетах находился.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

К новому чину представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 328



ИСТОМИН Аким Сидорович

В 1815 году ему 23 года.

Из казачьих детей.

С 19.04.1811 – казак

С 10.02.1814 - урядник

В 1814 случайно был в резервных командах на Азиатской степи при пикетах.

При войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 334



ИСТОМИН Евстафий Сидорович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей

С 1.06.1809 – казак

С 16.08.1812 - урядник

В резервных командах за рекой Урал на пикетах находился

При Войске (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 129



КАДОРОВ Николай Петрович

В 1815 году ему 29 лет

С 1.07.1808 – казак

С 21.10.1813 – урядник

Случайно находился в резервных командах за рекой Урал при пикетах.

Грамоте умеет.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

новому чину представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 332



КАЖЕВНИКОВ Данила Иванович

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 30 лет

С 10.03.1807 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был. Награжден знаком Военного ордена Св. Георгия.

Грамоте умеет

При войске (на 1815).

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С 341



КАЗАНЦОВ (КАЗАНЦЕВ) Андрей Андреевич

В 1815 году ему 31 года.

Из казачьих детей.

С 7.05.1802 – казак

С 12.04.1810 – урядник

С 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской сотне. В 1805 – командирован морским флотом в Францию, где в Шведской Померании и Мекленбургии Генноверской области был, а затем обратно в СПб. В 1808-10 – в Финляндской армии за границею против шведских войск, в сражении при взятии Аланских островов и за переход на тот берег награжден на голубой ленте Знаком . В 1812-13 – находился в Верхне-Уральской линии при содержании границы на форпостах.

В Уральске при Войске (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 315



КАЗАРКИН Михаил Дмитриевич

Из казачьих детей

В 1815 году ему 58 лет

С 18.03.1782 – казак

С 7.06.1898 – пятидесятник

С 11.04.1800 - хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

В 1783-85, 1787-88 и 1790 – служил на Азиатской стороне при поиске воров киргизских до речки Каракули и Соленой Бурбулты, при наказании киргиз старшины Каратая и его сообщников, против коих в действительных сражениях был. С 1790 – на кордонной страже между Гурьевским городком и Красным Яром. В 1810-12 – в Молдавской армии в 3-м Уральском казачьем полку.

В 06.1812 г. уволен из полка за старостию лет и по болезни.

Грамоте умеет.

Служит на Нижне-Уральской линии (на 1815)

По неспособности служить к новому чину не представлен (на 1812)

Достоин повышения чина (в 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 245

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 51



КАЗАРКИН (2-й) Осип Михайлович

В 1815 году ему 32 г.

Из казачьих детей.

С 1.01.1793 – вступил в службу писарем

С 10.08.1809 – урядник

С 11.10.1811 – хорунжий

С 13.05.1812 – сотник

С 30.06.1814 – есаул в награду

С вступления в службу по 1811 г. находился в Войсковой канцелярии при исправлении письменных дел. А с 1811 г. и по ныне – находится в должности адъютанта у Войскового атамана генерал-майора Бородина. На Нижне-Уральскую линию был командирован в 1812 г. под командою войскового старишы Бородина 9-го

Для наказания злонамеренных киргизцев близ Сорочинской крепости которые найдены были в большом собрании на нашу сторону для злодеяний Букеевским киргизцам, где в действительном сражении был, причем убито было воров киргизцев 13 человек, за что и получил Высочайшее Благоволение. В 1813 году под командованием войскового старшины Щапова на реке Черкал для отыскания воров киргизцев – ограбивших почту отправленную из Оренбурга в Казань был, которых поймал и доставил к суду и ограбленную почту доставил – за что получил чин есаула.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815 г.)

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 239



КАЗЛОВ (КОЗЛОВ) Матвей Абрамович

В 1815 году ему 32 года.

Из казачьих детей.

С 10.09.1800 – казак

С 26.01.1811 – урядник

Грамоте умеет.

В походах не был

При Сакмарской станице (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 178



КАЛАШНИКОВ Матвей Петрович

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 24 года

С 25.03.1808 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был. Награжден знаком Военного ордена Св. Георгия.

При войске (на 1815).

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 341



КАЛЕСНИКОВ Василий Иванович

В 1815 году ему 31 год.

Из казачьих детей.

С 4.12.1809 – начал службу урядником.

В 1807-11 – находился в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях.

В 6-м Уральском казачьем полку на службе (на 1815).

Грамоте не умеет.

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 313



КАРАВАЕВ Яков Максимович

В 1815 году ему 30 лет.

Из казачьих детей.

С 12.09.1806 - казак

С 6.12.1812 – урядник за отличия

В 1810-15 в Молдавской армии за рекой Дунай в разных экспедициях против турок и против французов в Польше и Германии в неоднократных сражениях был. Особенно отличился в делах против французов у реки Буг, ранен в голову пулей. За каковой подвиг произведен в урядники и за отличия получил Знак Военного ордена Св. Георгия.

Грамоте умеет

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 327



КАРМАНОВ Никифор Иванович

В 1815 г. ему 45 лет.

Из казачьих детей. Душ не имеет.

С 1.01.1790 – казак

С 20.08.1798 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 14.09.1814 – есаул

С 1790 г. в Азиатской степи в поисках против киргиз для наказания киргиз старшины Каратая и его сообщников, против оных в делах был. В 1810-12 гг. – в 3-м Уральском казачьем полку Молдавской армии за Дунаем в разных экспедициях. В 1812-15 гг. – в делах в Германии неоднократно против французов.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

По слабому поведению к представлению на новый чин не достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 240



КАРПИШНИКОВ Григорий Стефанович

В 1815 году ему 34 лет.

Из казачьих детей.

С 15.05.1807 – казак

С 21.03.1815 – урядник

В 1807-1815 гг. служил в Лейб-Уральской казачьей сотне в СПб. С 1815 – при Войске в Уральске.

Грамоте не умеет.

Нового чина не достоин по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 163



КАРПОВ Архип Иванович

В 1815 году ему 26 лет.

Из детей войскового писаря.

С 13.03.1803 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1803-1808 – в Азиатской степи в резервной команде на пикетах; в 1810-15 – в Молдавской армии за Дунаем в 3-м Уральском казачьем полку для искоренения турецких разбойников, в экспедициях и в армии в военных походах в Польше и Германии против французов в сражениях

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 282



КАРПОВ Михей Карпович

В 1815 году ему 31 года.

Из казачьих детей.

С 18.04.1808 – казак

С 1.01.1814 - урядник

В 1807-14 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне

При войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 333



КАРПОВ Яков Никитич

В 1815 году ему 39 лет.

Из казачьих детей

С 25.03.1801 – казак

С 15.09.1804 – урядник

В 1802-03 – в СПб. Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте не умеет.

По незнанию грамоты к новому чину не представлен.

При войске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 308



КАРТАШЕВ Терентий Григорьевич (Д. 3095, с. 324), Иванович (Д. 3090,с. 238)

В 1815 году ему 33 года

Из казачьих детей

С 1.05.1802 начал службу казаком

С 16.08.1812 – урядник

В 1797-98 – с резервной командой на Азиатской степи при пикетах; в 1804 г. – в Санкт-Петербурге при Лейб-Уральской сотне, откуда в 1805 году командирован с морским флотом в Францию, Мекленбургию и Гейноверскую область. Находился при взятии Аландских осторов и за переход наш на берега награжден Серебряным знаком на голубой ленте.

Грамоте не умеет.

В Гурьевском городке на службе (на 1815)

По незнанию грамоты к следующему чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 324

Грамоте умеет (3090, с. 238)



КОЗМИН Иван Михайлович

В 1815 г. ему 36 лет

Из казачьих детей

С 1.01.1796 – казак

С 2.11.1796 – пятидесятник

С ?? - сотник

В походах не бывал

Грамоте умеет

При Сакмарской станице (на 1815 г.)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 176



КОЛОВЕРТНОВ Андрей Иванович

В 1815 году ему 33 года. (в 1812 – ему 32 года, 3090 с. 340)

Из казачьих детей.

С 18.06.1799 – казак

С 22.01.1802 – пятидесятник

С 2.05.1809 - хорунжий

В 1800-1802 – в СПБ. при Лейб-Уральской казачьей сотне. В 1805-1807 – на Нижне-Уральской линии. С 1.08.1812 командирован в 5-м Уральском казачьем полку экстренно по случаю вступления неприятеля в границы России. В 23.10.1812-15.02.1813 – в Москве по оставлении ее неприятелем для возстановления порядка, употреблялся в ночных разъездах под командою генерала Голицына, а потом у главнокомандующего столицей графа Ростопчина, затем с полком перешел границу у местечка Устилуга на реке Буг и поступил в состав Польской армии генерала Беннингсена, в 09.1813 в боях у м. Доно, а затем в отряде генерала Паскевича при преследовании неприятеля до Эрфурта, в сражении под Мангбебургом и при блокаде оного и затем в отряде генерала Крейца с декабря по май 1814 г. при блокаде Гамбурга на аван-постах и неоднократно в экспедициях и сражениях находился.

Грамоте не умеет.

При войске (на 1815).

По неграмотности к новому чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С.278



КОЛОВЕРТНОВ Козьма Иванович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 18.03.1803 – начал службу писарем.

С 10.02.1814 - урядник

Со вступления в службу по 1810 год находился в Уральской войсковой канцелярии при исправлении письменных дел. В 1810-12 – в Гурьевском городке в двух-сотенной команде писарем. С 1812 и по ныне находися в Войсковой канцелярии.

При войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 334



КОЛПАКОВ Иван Яковлевич

В 1812 году ему 69 лет.

Из казачьих детей.

Имеет 2 души дворовых людей.

С 4.02.1752 – казак в службе

С 15.04.1770 – сотник

С 15.06.1772 – войсковой есаул

С 2.09.1775 – старшина

С 25.02.1777 – войсковой старшина

С 15.10.1796 – майор

В 1771 в преследовании бежавших из Российского подданства в Зюнгарию волжских калмыков; в 1773-74 – в блокаде города Оренбурга и привылазках из оного в действительных сражениях. С 1779 – в резервных командах к сохранению по реке Урал границы. С 1784 – в поиске в Азиатской стороне за ворами киргизцами для наказания их в действительном сражении; в 1787 – на оной же стороне по пикетам; в 1790 – для преследования в Азаитской стороне и к усмирению бывшего там бунтовщика киргизского старшины Катарая. В 1791-92 – в Азиатской степи при учрежденных пикетах. В 1793-96 – на Кавказской линии в корпусе генерала Гудовича, где неоднократно против горских и других народов в сражениях находился.

Грамоте умеет.

При войске (на 1812)

К следующему чину не представлен за нахождением под судом.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 16-17



КОЛПАКОВ Петр Андреевич

В 1815 году ему 49 лет

Из казачьих детей

С 10. [03].1797 – казак

С 2.01.1789??? – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

В 1796-1800 – на Кавказской линии в корпусе г-л. Кнорринга против горских и других народов в сражениях; В 1790-95 – для сохранения здешних жилищ на постах. В 1812 г. в Москве для восстановления, по отступлении французов, порядка. В 1813-14 гг. в боях у Дрездена и Эрфурта, Магдебурга и Гамбурга в составе Польской армии в сражениях с французами.

Грамоте не умеет.

При войске (на 1815).

По незнанию грамоты и слабому поведению к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 244



КОЛПАКОВ Семен Мак[еевич]

Из сотнических детей

В 1815 году ему 24 года

С 13.03.1803 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1804 – в Азиатской степи в резервных командах на пикетах; в 1810-13 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

На Нижне-Уральской линии (на 1815 г.)

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 282



КОНДЫРЕВ Иван Борисович

В 1815 году ему 30 лет.

Из казачьих детей.

С 11.04.1802 - казак

С 14.03.1813 – урядник

С 1800 г. в резервных командах за рекой Урал. С 1804 – в Генноверской области при крепости Гиммель против французов. В 1808-09 – в Финляндии и на Аланских островах в сражениях против шведских войск неоднократно находился.

Грамоте не умеет

При войске (на 1815)

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 330



КОННОВ Василий Тимофеевич

В 1815 году ему 23 года

Из казачьих детей

С 2.12.1807 – писарь

С 16.08.1812 – урядник

С 1807 г. и по ныне находится у исправления письменных дел в Войсковой канцелярии.

Грамоте умеет

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 322



КОПНЯЕВ Дмитрий Андреевич

В 1812 году ему 42 года.

Из сотнических детей.

С 5.02.1785 – казак.

С 21.12.1790 – пятидесятник

С 5.01.1793 – сотник

С 11.04.1800 – есаул

В 1790-93 – на Кавказской линии в корпусе генерала Гудовича против горских татар и других народов в сражениях был. В 1796 – на Азиатской степи в поиске воров киргизцев и на пикетах. В 1798-1800 – в корпусе генерал-лейтенанта Римского-Корсакова против французов в сражениях был.

Грамоте не умеет.

По незнанию грамоты к следующему чину не представлен.

При войске (на 1815)

Умер между второй пол. 1814 и пер. пол. 1815 гг. (3095, с. 166)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 34



КОПНЯЕВ Егор Григорьевич

В 1815 году ему [28 - неразборчиво] лет.

Из казачьих детей.

С 7.05.1806 – казак

С 4.12.1809 – урядник

В 1807-11 – находился в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях.

На Нижне-Уральской линии (на 1815).

Грамоте не умеет.

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 313



КОПНЯЕВ Степан Иванович

В 1815 году ему 52 года.

Из казачьих детей.

С 16.03.1786 – начал службу казаком

С 20.10.1800 – пятидесятник

С 23.09.1808 – хорунжий

С 27.09.1810 – сотник

В 1789, 1791, 1793 и 1801 – в Азиатской стороне при пограничной страже. В 1798-1800 – в Швейцарии и под городом Цюрихом в действительном сражении был. В 1807-11 – в Молдавской армии в неоднократных сражениях против турок был и между тем удостоин получить Высочайшее Благоволение.

Грамоте не умеет.

В Уральске при войске (на 1815)

К новому чину не представлен по незнанию грамоты

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 249



КОТЕЛНИКОВ (Котельников) Иван Дмитриевич

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей

Грамоте умеет

С 11.03.1809 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях был. Награжден Знаком Военного ордена Св. Георгия 4-й ст.

На 1815 год находится при Войске [т.е. в Уральске]

Достоин к получению следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 340



КОЧЕМАСОВ Дмитрий Иванович

В 1815 г. ему 55 лет

Из казачьих детей

С 1.01.1782 – казак

С 2.01.1785 – хорунжий

С 11.04.1800 – сотник

В походах не бывал

Грамоте не умеет

При Сакмарской станице (на 1815 г.)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 176



КОЧЕМАСОВ Иван Федорович

Во вторую пол. 1812 г. уволен в отставку с производством из войскового старшины в чин подполковника (с. 266)



КОЧЕМАСОВ (КАЧЕМАСОВ) Макар Ефимович

В 1815 году ему 44 года

Из казачьих детей. Душ не имеет.

С 20.01.1795 – начал службу казаком

С 18.12.1798 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 13.05.1812 – есаул

В 1795-96 и 1798 гг. – в Азиатской степи при учрежденных пикетах и поисках воров-киргизцев. В 1798-1800 – под городом Цюрихом против французов в действительном сражении и на оном же году на сохранении по реке Уралу границы; с 15.05.1811 – 12 - находится в Уральской войсковой канцелярии экзекутором. С 1812 – В Москве при восстановлении, по отступлении неприятеля, порядка. В 1813-14 – в боях у г. Дрезден, Эрфурт и при преследовании неприятеля до Магдебурга в составе Польской армии , под Дрезденом ранен пулей в грудь и за оказанную храбрость награжден орденом Св. Анны 3 класса.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 225-226



КРАСНОВ Евдоким Васильевич

В 1812 году ему 42 года.

Из казачьих детей

С 10.06.1782 - казак

С 16.04.[1801 или 1804] – урядник.

В 1798-1800 в Швейцарии и Баварии и под городом Цюрих против французов в сражении .

Грамоте не умеет.

При войске (в 1812)

По неграмотности? к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 90



КРАСНОВ Федор Евдокимович

В 1815 году ему 20 лет

Из казачьих детей.

С 26.11.1811 – урядник.

Со вступления в службу по 1811 год находился у исправления письменных дел в Войсковой канцелярии, а с 1811 – при войсковом атамане генерале Бородине при таковых же делах.

Грамоте умеет.

В Уральске при Войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 320



[КРЕКИН] Ефимей (Ефимий) Яковлевич

В 1815 году ему 43 года.

Из казачьих детей.

С 1.06.1791 – казак

С 1.08.1791 – урядник

В походах не бывал.

В службе при Сакмарской станице (на 1815)

Грамоте не умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 177



КРУГЛОВ Иван Тимофеевич

В 1812 году ему 33 года.

Из казачьих детей.

С 10.03.1794 – казак.

С 25.03.1803 – урядник

В 1796-1800 – на Кавказской линии против горских и других народов в сражениях был. В 1800-1802 – в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне. В 1812 г. – в 4-м Уральском казачьем полку Молдавской армии.

Грамоте не умеет.

По незнанию грамоты к новому чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 84



КУЗЕНЯТКИН Макей Семенович

В 1812 году ему 39 лет.

Из казачьих детей

С 15.03.1896 - казак

С 30.04.1808 – урядник.

В 1798-1800 в Швейцарии и Баварии и под городом Цюрих против французов в сражении . С 1800 в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте не умеет.

По неграмотности к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 90



КУРИЛИН Михайла Андреевич

В 1815 году ему 23 года

Из казачьих детей.

С 1.06.1808 – казак

С 26.09.1811 – урядник

В 1808-10 - находился в Уральской войсковой канцелярии при исправлении письменных дел.

Грамоте умеет.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 320



КУЧКИН Иван Трофимович

В 1815 году ему 31 года.

Из казачьих детей.

С 6.03.1803 – казак

С 12.04.1810 – урядник

С 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской сотне. В 1805 – командирован морским флотом в Францию, где в Шведской Померании и Мекленбургии Генноверской области был, а затем обратно в СПб. В 1808-10 – в Финляндской армии за границею против шведских войск, в сражении при взятии Аланских островов и за переход на тот берег награжден на голубой ленте Знаком . В 1812-13 – находился в Верхне-Уральской линии при содержании границы на форпостах.

В Уральске при Войске (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 315



ЛАГАШКИН Корнил Алексеевич

В 1815 году ему 22 года

С 1.06.1812 – казак

С 31.10.1813 – урядник

Случайно находился в резервных командах за рекой Урал при пикетах.

Грамоте не умеет.

При войске (на 1815)

Не представлен к новому чину по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 332



ЛАРШИН Андрей Петрович

В 1815 году ему 29 лет

С 25.03.1808 – казак

С 22.07.1813 – урядник

В 1810-15 гг. в Молдавской армии за Дунаем и во время бывшей французской кампании неоднократно в сражениях был.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 331



ЛАРШИН Андрей Максимович

В 1815 г. ему 31 г.

Из казачьих детей

С 2.08.1805 – казак

С 22.07.1813 – урядник

В 1810-15 гг. в Молдавской армии за Дунаем и во время бывшей французской кампании неоднократно в сражениях был. В 1812 г. награжден знаком на голубой ленте "За спасение Отечества"

Грамоте не умеет.

При войске (на 1815)

Повышения чина не представлен по неграмотности.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 138



ЛИВКИН Аким Григорьевич

В 1815 году ему 30 лет

Из казачьих детей.

С 1.03.1802 – казак

С 15.09.1804 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1802-1805 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне неходился.

Грамотен.

При Войске (на 1815)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 283



ЛИВКИН Егор Григорьевич

В 1812 году ему 26 лет. В 1815 г. – ему 30 лет

Из казачьих детей

С 6.03.[1807] - казак

С 10.08.1809 – урядник.

В 1810-11 – в Молдавской армии против турок в сражениях находился.

На Нижне-Уральской линии (на 1815).

При войске (на 1812)

Грамоте умеет.

К следующему чину представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 95

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 310



ЛОГИНОВ Андрей Иванович

В 1812 году ему 41 год.

Из казачьих детей.

С 15.12.1784 – казак.

С 7.06.1798 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 - сотник

В 1784, 1794 и 1798 – в Азиатской степи за рекой Урал в резервной команде и на кардонной страже находился. В 1807-11 – в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях был.

Грамоте умеет.

В 1812 – в Уральске при войске.

Ввиду слабости к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 50



ЛОГИНОВ (4-й) Иван Никитич

В 1815 году ему 34 года.

Из сотнических детей.

С 7.05.1801 – пятидесятнк

С 3.09.1809 – хорунжий

С 13.11.1809 – сотник

С 27.09.1810 – есаул

В 1801-1802 – на кордной страже между Гурьевом и Астраханью. В 1807-11 – в Молдавской армии где против турок неоднократно в сражениях и удостоен ордена Св. Анны 3 ст. В 1812 – на Нижне-Уральской линии.

Грамоте умеет.

Достоин повышения чина.

При войске (на 18150

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 218



ЛОГИНОВ Кирилл Иванович

В 1812 году ему 36 лет. В 1815 году ему 40 лет.

Из казачьих детей.

С 9.06.1790 – казак

С 22.01.1802 - урядник

В 1802-05 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне, а напоследок по временам в резервах находился.

Грамоте не умеет.

При Войске (на 1812 и 1815)

По незнанию грамоты к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 81

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 308



ЛЮБАВИН Осип Иванович

Из обер-офицерских детей

В 1815 году ему 27 лет

С 14.06.1811 – урядник

С 17.10.1814 – портупей-юнкер

С 1811 – на Азиатской степи в резервных командах; в 1812-14 – на Нижне-Уральской линии при содержании границы на форпосте; с 5.05.11814 – и по ныне в СПБ. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 307



[МАКСАКОВ] Степан Федорович

В 1815 году ему 29 лет

Из каких детей не указано

С 1.08.1810 – казак

С 19.05.1815 – урядник

В 1810-15 – в Молдавской армии против турок, а потом в действующей армии против французов в сражениях, где за 1812 год "За спасение Отечества" получил на голубой ленте знак.

Грамотен.

При войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С.165



МАНЕЩИКОВ Степан Григорьевич

В 1815 году ему 29 лет

С 1.08.1810 – казак

С [19].05.1815 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был. Награжден Знаком на голубой ленте [За спасение Отечества].

Грамоте не умеет

Находится при Войске [т.е. в Уральске]

К следующему чину не представлен как неграмотный

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 351



МАНТУРОВ Иван Максимович

В 1815 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С 15.02.1793 – казак

С 11.01.1798 – писарь

С 11.04.1800 – хорунжий

В 1793-1804 – находился в Уральской войсковой канцелярии при исправлении письменных дел; в 1805 – в резервной команде при защищении здешних жилищ

Грамоте умеет

При войске

К следующему чину не представлен по слабому поведению

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 270



[МАРДОВИН] Григорий Иванович

В 1812 году ему 47 лет.

Из казачьих детей

С 15.05.1779 – казак

С 7.06.1801 – урядник

В 1782 г. – на степной стороне за в поиске киргизцов до речки Сагиз. В 1785-87, 1788 и 1790 – в поисках на внутренней стороне до Волги реки киргизцев и до Краманова Ерика , где с киргизцами в сражении был.

Грамоте не умеет.

При Войске (на 1812)

По слабому поведению к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 80



МАРКОВ (4-й) Григорий Степанович

В 1815 году ему 24 года.

Из казачьих детей

С 2.01.1799 – начал службу писарем

С 1.06.1806 – урядник

С 30.01.1812 – хорунжий в награду "за отличия в делах против турок"

В 1799-1810 – находился при исправлении письменных дел в Уральской войсковой канцелярии.

В 1812 – в 3-м Уральском полку Дунайской армии.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С 76

РГВИА. Ф. 489, Опись. 1, Дело 3101, с. 12



МАРКОВ Дмитрий Степанович

В 1815 году ему 26 лет

Из обер-офицерских детей. Душ не имеет.

С 10.08.1809 – вступил в службу урядником

С 4.12.1813 – хорунжий

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок, потом в действующей армии противу французов в неоднократных сражениях. За 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак.

Грамоте умеет.

При войске.

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 97



МАРКОВ Константин Дмитриевич

В 1815 году ему 29 лет.

Из казачьих детей.

С 1.01.1803 - казак

С 16.08.1812 – урядник

В 1810-13 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне. С 1813 – в резервных командах на Азиатской стороне за рекой Урал.

Грамоте умеет

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 325



МАРКОВ Осип Степанович

В 1815 году ему 23 года.

Из обер-офицерских детей.

С 2.12.1807 - писарь

С 16.08.1812 – урядник

В 1807-14 – находился в Войсковой канцелярии при исправлении сменных дел. С 1814 – в резервной команде на Азиатской степи был.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 323



МАРКОВ Степан Дмитриевич

В 1815 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С 1.05.1800 - казак

С 19.03.1813 – урядник

В 1811 г. в резервных командах за рекой Урал при учрежденных пикетах находился.

Грамоте умеет

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 329



МАРТЫНОВ (2-й) Иван Андреевич

В 1815 годе ему 54 года. Из казачьих детей. Душ не имеет.

С 16.01.1786 – вступил в службу казаком.

С 2.03.1792 – пятидесятник

С 11.04.1800 – квартирмейстер

С 14.01.1808 – сотник

В 1781, 1784, 1798 – в Азиатской стороне до речки Бурбулты и по Каспийскому морю для поиска воров киргизцев, противу оных в сражениях и на послед в кардонной страже по речкам Узеням находился; в 1807-11 – в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

По слабому поведению к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 54



МАРТЫНОВ Мирон Дмитриевич

В 1815 году ему 46 лет.

Из казачьих детей

С 1.03.1785 – казак.

С 10.06.1798 – сотник

С 11.04.1800 – есаул

В 1790-94 – на Кавказской линии в корпусе генерал-аншефв Гудовича против горских и других народов в действительных сражениях и случайно из Уральска отряжен в резервные команды; в 1804-1807 гг. – в Уральской градской полиции частным приставом; в 1809 – на Нижне-Уральской линии при содержании границы дистанционным командиром находился; в 1810-13 гг. - в Санкт-Петребурге при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

В Уральске при войске.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 208



МАРТЫНОВ (3-й) Патрикей Иванович

В 1812 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С 15.03.1799 – казак

С 4.04.1804 – пятидесятник

С 10.03.1809 – хорунжий

С 13.05.1813 – сотник

В 1799-1800 – на степной стороне в резервной команде на пикетах. В 1805-10 – находился при Лейб-Казачьей Уральской сотне в СПб., в том числе в 1806 – в десантном корпусе в Генноверской области при крепости Гаммель против французов в неоднократных сражениях был, в бою при взятии одного орудия и барабанщина с 13 человек, при разбитии вышедшего из оной крепости коменданта и взятии в плен трех жандармов 27.02.1807. Затем на Аланских островах при нападении на деревню Бен и взятии в плен 18 человек шведской гвардии , 5.03 – в битве на Ботаническом заливе

И при взятии одного орудия и походе на берег Швеции и в сражении при Грасельгаме.

Грамоте умеет.

При войске (на 1812)

Следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С 67



[МАСТРЮКОВ] Ефим Иванович

В 1815 году ему 35 лет.

Из казачьих детей.

С 1.05.1798 – казак

С 6.12.1807 – урядник

Грамоте не умеет.

В походах не был

При Сакмарской станице (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 178



[МАСТРЮКОВ] Степан Григорьевич

В 1815 году ему 33 года.

Из казачьих детей.

С 1.01.1798 – казак

С 18.12.1800 – урядник

Грамоте умеет.

В походах не был

При Сакмарской станице (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 177



МЕДВЕЦКОВ Максим Ефимович

В 1812 году ему 30 лет.

Из казачьих детей

С 8.05.1796 – пищик

С 25.04.1801 – урядник

В 1796-1811 – был в Илецкой станице при исправлении письменных дел . В 1807 году с генерал-майором Гертценбергом по секретной экспедиции в киргизской степи был. В 1809 с полковником Донсковым по такому же поручению в оной же степи находился.

Грамоте умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 394



МЕЛНИКОВ (МЕЛЬНИКОВ) Анисим Федорович

В 1815 году ему 57 лет.

Из казачьих детей.

С 1778 – казак

С 1795 – пятидесятник

С [не указано ] – хорунжий

Грамоте умеет.

В походах не бывал

При Сакмарской станице (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 177



МЕЛНИКОВ (МЕЛЬНИКОВ) Нефед Семенович

В 1815 году ему 40 лет.

Из казачьих детей.

С 15.05.1793 – казак

С 6.12.1807 – урядник

Грамоте не умеет.

В походах не был

При Сакмарской станице (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 177



МЕНЩИКОВ Данила Федорович

В 1815 году ему 32 года

Из казачьих детей.

С 3.11.1809 – казак

С 11.04.1814 – урядник

С 1810 – в составе Молдавской армии за Дунаем, на постах по левому берегу Дуная, при взятии крепости Силистрия штурмом, в сражениях с французами в 1812-14 гг. находился. Награжден орденом Св. Георгия 4 ст.

Грамоте умеет.

При Войске (на 1815)

К следующему чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 336



МЕРКУЛЬЕВ Ермолай Андреевич

В 1815 году ему 32 года

Из казачьих детей.

С 11.04.1800 – пятидесятник

С 2.03.1809 – хорунжий

С 13.05.1812 – сотник

В 1800-1801 – на Азиатской стороне за рекой Урал при кардонной страже. В 1807-09 – в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне. В 1811-13 – на Нижне-Уральской линии при держании границы и непропуску воров киргиз-кайсаков. В 1813-14 – при Войсковой канцелярии у исправления должности экзекутора и почтмейстера, а с 1814 и по ныне – ассесор в сей канцелярии.

Грамотен.

При Войске.

Достоин следующего чина (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 259



МЕЩЕРЯКОВ Григорий Ильич

В 1815 году ему 26 лет.

Из казачьих детей.

С 1.05.1806 - писарь

С 19.03.1813 – урядник

В 1807-13 гг. - в Уральской войсковой канцелярии при исправлении письменных дел.

Грамоте умеет

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 329



МИЗИНОВ Андреян Дмитриевич

В 1815 году ему 39 лет.

Из казачьих детей.

С 1.03.1796 – казак.

С 7.06.1798 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 13.05.1812 – есаул.

С 1797 – в Азиатской степи за рекой Урал при учрежденных пикетах неоднократно находился. С 15.06.1809-14.02.1810 – в СПб. при господине Военном министре в должности адъютанта был.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 223



МИЗИНОВ Давыд Стахеевич

В 1815 году ему 11 лет(! – так в тексте)

Из обер-офицерских детей.

С 15.05.1814 – вступил в службу урядником

С 7.10.1814 – портупей-юнкер

В походах не бывал.

Грамоте умеет

К новому чину достоин

Находится в Санкт-Петербурге при Лейб-Уральской казачьей сотне (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 107



МИЗИНОВ Дмитрий Федорович

В 1812 году ему 19 лет.

Из казачьих детей.

С 1.06.1806 – начал службу урядником.

С 13.05.1812 - хорунжий

В походах не бывал.

Грамоте умеет.

При войске в г. Уральск (на 1812)

Достоин следующего чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 87

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 285



МИЗИНОВ Евграф Никитич

В 1815 году ему 21 год

Из обер-офицерских детей. Душ не имеет.

С 3.08.1808 – вступил в службу писарем

С 20.04.1812 – урядник

С 21.12.1813 – хорунжий в награду

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок в 4-м Уральском казачьем полку, в крепости Силистрия, а потом в действующей армии противу французов в неоднократных сражениях. За 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак. В 1813 г. командирован в ординарцы к генерал-майору Горно…му, в сражениях был – 6 августа в сражении при реке Буг, за которое награжден чином хорунжего, в сражениях 4-6 сентября под городом Лейпцигом и в 1814 году присоединился к полку и был с ним в сражениях и пикетах по реке Сейну

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 97, 291



МИЗИНОВ (11-й) Иван Дмитриевич

В 1812 году ему 37 лет.

Из казачьих детей.

С 11.04.1800 – пятидесятник

С 2.05.1809 – хорунжий

С 13.05.1812 – сотник

В 1800-1802 – в Азиатской стороне за рекой Урал на пикетах находился.

При войске в Уральске (на 1812)

Грамоте умеет.

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 67



МИЗИНОВ Иван Сергеевич

В 1815 году ему 19 лет.

Из обер-офицерских детей.

С 1.06.1810 – вступил в службу урядником

В походах не был.

При Войске в Уральске (на 1812 и 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 367

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 316



МИЗИНОВ (10-й) Ларион Андреевич

В 1815 г. ему 33 года (3095, с.234), в 1812 году ему 28 лет (3090,с. 60), 31 год (с. 47)

Из сотнических детей. Душ не имеет

С 10.04.1800 - пятидесятник

С 2.03.1809 – хорунжий

С 11.10.1811 – сотник

С 13 [05] 1812 –есаул

В 1800 – в Азаитской стороне в резервной команде находился. В 1806 г. – на Азиатской стороне в командах. С 1810 г. – командирован на службу в 4-й Уральский казачий полк в Молдавскую армию, у Силистрии на постах. В 1811 г. также на постах по берегу Дуная против турок по 18.05.1812. С 18.05.1812 г. – походом к Бухаресту и уволен в домовой отпуск для излечения от болезней в Уральск на 4 месяца с продлением.

Грамоте умеет.

Достоин повышения чина.

При войске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 60

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 234



МИЗИНОВ (9-й) Павел Сергеевич

В 1815 году ему 37 лет.

Из казачьих детей. Владеет 2 душами дворовых.

С 10.06.1797 – казак

С 7.07.1798 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 22.06.1811 – есаул

В 1797-98 – в Азиатской степи за рекою Урал при учрежденных пикетах неоднократно находился; с 1810 – командирован на службу в 4 Уральский казачий полк в Молдавскую армию и по прибытии с полком к крепости Силистрия и находился при обложении последней и против турок был в разных экспедициях. В 1811 находился при содержании постов по левому берегу Дуная, 11.09 был при взятии штурмом крепости Силистрия а потом при постах; с 18.05.1812 при движении к Хотину и оттуда до Дубно и далее в сражении при Брест-Литовске 22 числа и с оного числа по 1 октября против неприятельских французских войск при держании пикетов; 1 и 2 октября был в сражении и рекомендован к награждению; с 10 по 18 октября при держании пикетов по реке Бугу, в боях и разных партиях по поручению корпусного командира Эссена, 1.11. в сражении у Горностаевцах, 3 и 4 в сражении и рекомендован к награждению; 5-7 числа при прикрытии арьергарда корпуса от неприятеля, 25.01.1813 в бою у г. Варшава, с 1.08 по 1.10.1813 – в походах, в сражении у Лейпцига – рекомендован к ордену Св. Владимира 4 степени с бантом. В сражениях у Эрфурта, 25-26.10 в сражениях у г. Епиналя. 1.01.1814 в сражении у Морекурта и 3 числа у города Туля и 17-го бою у г. Шато-Тьерри – ранен в руку пулею и по излечению от раны присоединился к полку при держании постов по реке Сейне [Сене?], по окончании военных действий с полком проследовал походом в Уральск.

Командир 5 сотни 4-го Уральского казачьего полка в 1812-13 гг.

Грамоте умеет.

Находится при Войске на 1815 г. (т.е. в г. Уральск)

Достоин следующего чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 220.



МИЗИНОВ Стахей Дмитриевич

В 1815 году ему 29 лет

Из сотничьих детей. Имеет 13 душ дворовых.

С 11.04.1798 – казак

С 1.07.1798 – пятидесятник

С [11]04.1800 – есаул

В 1798-1800 – в корпусе генерал-лейтенанта Римского-Корсакова против французов в сражениях был.

В Санкт-Петербурге в Лейб-Уральской казачьей сотне (на 1815)

Грамоте умеет

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С.27



МИЗИНОВ Федор Андреевич

с 1798 - хорунжий,

с 11.04.1800 есаул

На 1812 г. – офицер 4-го Уральского казачьего полка Молдавской армии

Умер в 1812 году.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 245



МИТРЯСОВ Андрей Иванович

В 1815 году ему 32 года

Из казачьих детей.

С 7.05.1803 – казак

С 18.12.1809 – урядник

В 1807-11 – находился в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях.

В 6-м Уральском казачьем полку на службе (на 1815).

Грамоте не умеет.

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 313



МИТРЯСОВ Василий Никифорович

В 1812 году ему 34 года. Из казачьих детей.

С 22.03.1795 – казак.

С 13.03.1803 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1795 и 1797 гг. – на Нижне-Уральской линии при содержании границы находился. В 1810-13 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Грамоте умеет.

Повышения чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 83



МИТРЯСОВ Иван Никифорович

В 1815 году ему 61 год.

Из сотнических детей. Душ дворовых не имеет.

С 1.01.1780 – казак

С 20.08.1794 – пятидесятник

С 11.04.1800 – сотник

С 3.09.1808 – есаул

В 1786-89 и 1790-95 гг. – в Азиатской степи за рекой Урал при учрежденных пикетах и форпостах находился; в 1808-11 гг. – в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях был.

Грамоте умеет.

В армии в 6-м Уральском казачьем полку (на 1815)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 28



МИТРЯСОВ Иван Петрович

В 1812 году ему 38 лет.

Из казачьих детей.

С 15.12.1789 – казак

С 18.08.1797 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

В 1790-94 и 1797-98 – на Кавказской линии в корпусе генерала Гудовича против горских народов в сражениях. В 1798-1800 – против французов в действительных сражениях под Цюрихом и других.

Грамоте не умеет.

По слабому поведению к новому чину не представлен

При войске (на 1812)

Умер между второй пол. 1814 и пер. пол 1815 гг. (3095, с. 166)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 49



МИТРЯСОВ Павел Петрович

Войсковой старшина

Умер в 1812 году.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 245



МИТРЯСОВ Нефед Федорович

В 1815 году ему 47 лет

Из старшинских детей.

Имеет дворовых 3 души

С 15.03.1783 - казак

С 13.07.1784 – пятидесятник

С 14.10.1789 – сотник

С 11.04.1800 – есаул

В 1783-85, 1788, 1790 и 1795 – на Нижне-Уральской линии при содержании границы в Азиатской степи за рекою Уралом при учрежденных пикетах, в поиске там воров киргизцев, против коих в сражении и при отбитии пленных из под города Саратова разных российских людей и скота, при наказании старшины Каратая с его сообщниками; в 1802-1805 – в Санкт-Петербурге при лейб-Уральской казачьей сотне; в 1807-11 – в Молдавской армии.

В 6-м Уральском казачьем полку на службе (на 1815 г.)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 206



МИХАЙЛОВ Борис Михайлович

В 1812 г. ему 62 года

Из казачьих детей.

Имеет дворовым 8 душ.

С 1.01.1768 – начал службу

С 12.02.1776 - сотник

С 15.12.1780 - старшина

С 25.04.1791 – войсковой старшина

С 3.01.1794 – премьер-майор

С 25.02.1798 – подполковник

С 10.08.1803 [надо – 1813]– из отставки возвращен в службу полковником?

С 1.12.1813 – полковник (с. 194)

В 1769-70, 1777-78, 1782, 1784-86 – в поисках воров киргизцев в 1200 [отряде] до речки Сагиз, а также на Нижне-Уральской линии в 1000 [отряде] при содержании границы походным ааманом. Между тем в 1774 году в блокаде города Оренбурга при вылазках в действительных сражениях и в посылке из оного с депешами в Уральск, а из Уральска до Самары и Сызрани, когда почти к тем городам дороги неприятелем были заняты. В 1774 - под командой генерал-майора Мансурова до города Саратова и Царицына в сражениях. В 1788-90 – в Азиатской степи при наказании злодействующих киргизцев и против их в сражениях был, причем многих из сих воров киргизцев побил и в полон взял. В 21.11.1790-94 – на Кавказской линии в корпусе генерала Гудовича против горских и других народов в действительных сражениях был. В 1798-1800 – на Нижне-Уральской линии дистанционным командиром.

Грамоте умеет.

При войске. Достоин нового чина.

С 1812 г. – в отставке (с. 245)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 10-11



МИХАЙЛОВ Борис Михайлович

В 1813 г. ему 42 г. В 1815 ему 44 года.

Из писарских детей. Дворовых людей имеет – 8 душ.

Грамоте умеет.

С 1.01.1785 – начал службу казаком

С 1.01.1790 – пятидесятник

С 8.04.1792 – сотник

С 10.11.1794 – старшина

С 11.04.1800 – войсковой старшина

С 18.01.1812 – подполковник /в награду/

В 1785-86, 1789-91 и 1799-1800 – в азиатских степях в поисках воров киргизцев и в содержании караулов для непропуска их к здешней границе. 1797-98 – в Гурьевском городке при сотенной команде начальником. С 1806 по 1808 на Нижне-Уральской линии дистанционным командиром, равно в 1810 году в резерве о трех сотнях человек при сохранении уральских жилищ от набегов киргизских находился. С 1810-1.05.1812 - в Молдавской армии за Дунаем был в 3-м Уральском казачьем полку, неоднократно командир в разных экспедициях против турок и неоднократно в сражениях, особенно при занятии крепости Амин-галии и взятии Сеяна, за что награжден орденом Св. Георгия 4 степени и за усердное попечение в содержании аван-постов по Дунаю произведен в подполковники. В 1812-15 гг. – с оным полком во время военных действий против французов был всегда в авангарде впереди армии в открытии неприятеля делая разные отличия. Брал немалое количество в плен неприятельских штаб- и обер-офицеров под городом Лейпцигом, также у Аленбурга и Мергербурга и других також местах. В сражении за Ке… награжден орденом Св. Анны 2 степени и за разорение местечка Апл… и взятие неприятеля в плен награжден орденом Владимира 4 степени, а за нахождение с полком в передовой страже за защищение города Берлина…

На 1815 год - Находится при Войске [т.е. в Уральске]

Под судом и штрафом не бывал

Достоин к получению следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3092, с 128 и там же Дело 3095, с. 13, 197-198



МИХАЙЛОВ Иван Борисович

В 1815 году ему 26 лет.

Из сотнических детей.

С 1.06.1806 – начал службу урядником

С 13.05.1812 - хорунжий

С 1808 г. в Азиатско степи в резервных командах находился.

Грамоте умеет.

При Войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 285



МИХАЙЛОВ Иван Михайлович

Из детей войскового писаря.

Имеет 5 душ дворовых людей.

С 6.03.1785 – казак

С 24.06.1786 – пятидесятник

С 14.09.1789 – сотник

С 14.12.1791 – старшина

С 10.11.1794 – войсковой старшина

С 8.02.1811 – подполковник

В 1785-87 – на Нижне-Уральской линии для содержания оной в 100 человек. В 1788-93 – в резервных командах на Азиатской стороне для непропущения через границу злодействующих киргиз-кайсаков и атаманом резервной команды; в 1793-1800 – в Илецкой станице у командования оной атаманом и кантонным начальником, где будучи в 1798 году по предписанию бывшего военного губернатора Игельстрома имел разъезд с нарочным отрядом по обеим реки Урал сторонам до Илецкой Защиты для преследования и наказания киргизских разбойников; в 1801 – на степной стороне Урала в резервной команде походным атаманом с 400 человек; в 1803-1804 – на Нижне-Уральской линии с 600 человек дистанционным командиром, где будучи по извещению Астраханского кардонного начальника г-м. Завалишина удержал от ухода в Азиатскую степь с российской стороны находящихся на оной подведомственных султану Букею кирги-кайсацких родов до 300 кибиток с их семействами, скотом и имуществом; с 1804 – в Уральской войсковой канцелярии в присудствии ассесором по 1807 год; с 1807 – в Санкт-Петербурге в Лейб-казачьей сотне командиром.

Грамоте умеет.

Достоин повышения чина

Находится с сотней в СПб (на 1815 г.)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 196



МИХАЙЛОВ (7-й) Ларион Иванович

В 1812 году ему 23 года.

Из старшинских детей. (3090), из офицерских детей (3095)

С 1.06.1806 – урядник

С 30.03.1809 – портупей-юнкер

С 27.05.1811 – хорунжий

С 13.05.1812 - сотник

В 1808-11 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

При войске в г. Уральск (на 1812 и на 1815)

Достоин следующего чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 75

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 72



МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович

В 1815 году ему 20 лет.

Из обер-офицерских детей.

С 17.06.1810 – урядник

С 27.03.1813 – портупей-юнкер

С 21.05.1813 – хорунжий

С 20.11.1814 – сотник

В 1811 г. был в резервной команде за рекой Урал для непропуска воров киргизцев во внутрь границы. В 1812 – в Уральске при войске. В 1813-15 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 269



МИХЕЕВ Антон Нифедьевич

В 1815 году ему 29 лет.

Из казачьих детей.

С 22.03.1800 – казак

С 13.03.1803 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1800-1801 – в резервах на Азиатской стороне. В 1802-1805 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 280



МИХЕЕВ [Супл] Иванович

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 23 года

С 11.03.1807 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был. Награжден знаком Военного ордена Св. Георгия.

Грамоте умеет

При войске, достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 341



МОГУТНОВ Савелий Осипович

Из казачьих детей

В 1815 году ему 30 лет

С 25.03.1808 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был.

Грамоте умеет

При войске, следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 342



МОРУНОВ (Моргунов?) Максим Федорович

В 1815 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С 20.03.1793 – казак

С 15.09.1804 – урядник

С 13.05.1813 - хорунжий

В 1802-1805 в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне

Грамоте умеет

В 6-м Уральском казачьем полку (на 1815)

К повышении чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 284



НАЗАРОВ Алексей Ефимович

В 1812 году ему 20 лет.

Из пятидесятнических детей.

С 1.06.1806 – урядник

С 22.06.1811 – хорунжий

В 1807 – в резервной команде за рекой Урал находился. В 1810-12 – в Молдавской армии против турок.

При войске в г. Уральск (на 1812)

Достоин следующего чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 75



НАЗАРОВ Антон Петрович

В 1812 году ему 18 лет. В 1815 году ему 22 года.

Из сотнических детей.

С 1.06.1806 – начал службу урядником.

С 13.05.1812 - хорунжий

В походах не бывал.

Грамоте умеет.

При войске в г. Уральск (на 1812 и 1815)

Достоин следующего чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 87

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 285



НАЗАРОВ Влас Михайлович

В 1815 году ему 37 лет.

Из старшинских детей.

Имеет 3 души дворовых людей.

С 20.08.1797 – казак

С 11.04.1800 – сотник

С 2.05.1809 – есаул

В 1796-99 – на Нижне-Уральских линиях. С 09.1811 – в 4-м Уральском казачьем полку Молдавской армии в пикетах по реке Дунай, затем против французов, в сражении у Брест-Литовска отличился и рекомендован к награждению, был в сражениях 1-2 и 3-4 октября, в боях на пикетах по реке Буг – рекомендован к награждению; за сражение у Телятичей награжден орденом Св. Анны 3 класса. 29.10.1812 г. попал в плен [у Наро-Рудня?] и пробыл в нем до 29.03.1814, затем вернулся в свой полк

Грамотен.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 211-212



НАЗАРОВ Ермолай Осипович

В 1815 году ему 26 лет

Из обер-офицерских детей.

С 2.06.1807 – казак

С 11.04.1814 – урядник

С 1810 – в составе Молдавской армии за Дунаем, на постах по левому берегу Дуная, при взятии крепости Силистрия штурмом, в сражениях с французами в 1812-14 гг. находился. Награжден орденом Св. Георгия 4 ст.

Грамоте умеет.

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 336



НАЗАРОВ (1-й) Иван Петрович

В 1833 году ему 29 лет.

Из дворян. Имущества не имеет.

Российской грамоте читать и писать умеет.

С 12.01.1815 – начал службу урядником

С 2.03.1817 – хорунжий

С 21.09.1821 – сотник

С 28.08.1826 – есаул в награду.

25.09.1833 подал рапорт на Высочайшее Имя с просьбой об увольнении от службы за болезнию, с приложением освидетельствования доктором: "от сильного лошадиного убою… страдает частовременными припадками и сверх того от бывших на ногах и пояснице ран подвержен ревматическим болям, чувствуемым особенно при сырой и ненастной погоде".

С 28.11.1833 Высочайшим приказом уволен в отставку по прошению с производством в чин войскового старшины, с мундиром.

В 02-03.1824 – в экспедиции под командой войскового атамана в Киргизской степи для усмирения главных в Орде мятежников – за что получил орден Св. Анны 4 ст. В 15.12.1825-5.03.1826 – командирован в экспедицию за границу до Аральского моря под командою полковника Берга. В 26.08.1826-7.05.1827 – на Нижне-Уральской линии – начальник Сорочиковской крепости. В 16.05-1.09.1829 – при содержании кордонной стражи командиром двухсотенного отряда при правителе Западной части Оренбургских киргиз султане Чингисе Урманове. В 1.05.1830-11.09.1833 – за рекой Урал в 6-м Уральском казачьем полку на Ахтубинской Каспийской линии при содержании кордонной стражи. В 8.05-18.07.1833 – командирован начальником сотенной команды в д. Никитино Черноморского уезда для усмирения крестьян помещиков Расленских.

В домовых отпусках не был.

Состоит в комплекте войска (на 1833 г.). К повышению чина достоин. В штрафах и по суду – не был.

Женат. Жена – казачья дочь Василиса Михайлова, 1 сын и 2 дочери.

Формулярный список от 20.10.1833 г. и дополнительные "справки"

РГВИА. Ф. 395, О. 22, Д. 1085, с. 1-10



НАЗАРОВ (3-й) Ефим Михайлович, в 1815 г. ему 43 г.

Из старшинских детей, имеет 11 душ дворовых

Грамоте умеет

Состоит при войске

С 1.01.1790 – пятидесятник

С 21.01.1794 – сотник

С 11.04.1800 – есаул

С 14.10.1808 – войсковой старшина

В 1790, 1795 и 1798 в Азитаской степи за рекой Урал при учрежденных пикетах на линии и в командах был. В 1807-11 – с 2-м Уральским каз. полком в Молдавской армии против турок в разных местах и неоднократных сражениях и получил орден Св. Анны 3 класса. В 1810-11 гг. - на Нижне-Уральской линии.

За нахождение под судом к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 17



НАЗАРОВ (4-й) Павел Ефимович

В 1832 году ему 33 года.

Из дворян. Имеет имущество: родовое - в городе Уральске каменный дом за родителями его, приобретенного – нет.

Российской грамоте читать и писать умеет.

С 8.06.1814 – вступил в службу урядником

С 2.03.1817 – хорунжий

С 17.09.1820 – сотник

С 22.03.1826 – есаул

С 8.09.1831 – войсковой старшина за отличия в сражении

К повышению чина достоин.

С 15.05.1817 – командирован из Войска при 8-м Уральском полку на службу и был с 25.08.1817-1.10.1818 – при содержании границы по реке Днестр, с 1.10.1818 – в кардонной страже по реке Дунай (против турок). Вернулся с полком в Уральск 2.01.1821.

В 20.09.1823-06.1825 – служил на Нижне-Уральской линии по охранению жителей пограничных и непропуску воровских киргизских скопищ для злодейства. В 15.12.1825-8.03.1826 – в военной экспедиции за границу до Аральского моря в Хивинские пределы под командой полковника Берга. В 30.06-27.08.[1826] – на передовых пикетах за рекой Урал к охранению границ от хищнических киргизских набегов – командир 9-ти постов.

С 15.02.1828 – командирован на службу в 4-й Уральский полк.

В 6.07.1828-1.03.1829 – в сотне отдельной от полка при главной квартире резервных войск генерал-лейтенанта Витте, исполнял его поручения с отличным усердием и ревностью. С 1.03.1829 – присоединился к полку и поступил в состав 2-й Действующей армии в 3-й пехотный корпус. Находился 5.05. при обложении Силистрии, потом с 7.05 – на постах по Ширской дороге при дер. Афлотарь, где неоднократно командирован с партиями в разъезды по разным направлениям, где нужны были его храбрость и мужество. С 1.07 – при походе 3-го пехотного корпуса от крепости Силистрия к Главной армии при Шумле в арьергарде, а потом, неоднократно, на передовых постах против турецких войск. С 15.07 – с полусотней казаков в деле против неприятеля при вылазке оного из Шумлы на правом фланге. С 8.08 по 1.12 – находился на посту летучей почты при Каличике и с. Яникиой, командуя Мерковским и Киприкейским [постами] и на Балканы к Айдосу сообщениями войск с 3-м пехотным корпусом, где при случаях нападения неприятеля сражался с примерной храбростью и мужеством, а потом на демаркационной линии в д. Марковцах, заведовал Енибазарским, Турк-Арнаутларским, Проводским и Девинским постами. В 1.12.1829-19.04.1830 в местечке Козлуджаре, командуя Эштепским этапом – и за означенную войну получил серебряную медаль и даровано не в зачет годовое жалованье. 30.05.1830 из Турции переправился через Дунай при Сатулове обратно в Россию. В 21.09-1.12.1830 – при содержании кардонной карантинной линии по реке Днестр, с оного по 9.01.1831 – отдельно от полка при городе Тирасполе и деревнях от холеры; с 3.03.1831 – в составе войск 3-го пехотного и 4-го резервного кавалерийского корпуса, командуя 4-м Уральским полком, в походе против польского мятежнического отряда Дверницкого, вторгнувшегося на Волынь. Был в сражениях при местечке Боромле (6-7.04) и при вторжении мятежников в Галицию (15.04) – за отличия в делах сих, Высочайшим приказом, награжден чином войскового старшины. 7.05 – перешел с полком через реку Буг в Царство Польское, 18.05 – был с авангардом в деле при селении Вепшово, где быстро опрокинул две колонны стрельцов (700 чел.), которых остатки убитыми и в плен взято несколько человек – за каковое отличие орден "Владимира 4 степени" с бантом, потом 30.05. поступил в состав 3 пехотного корпуса и 9.06. при обложении крепости Замостье содержал против оной передовые пикеты, при вылазках из оной мятежных войск был в весьма частых перестрелках по 24.08. С 24.08 – с партией казаков в авангарде генерал-майора Плаутина в преследовании польского отряда, 27.08 при местечке Янов имел авангардное дело и опрокинул неприятеля и преследуя до реки Висла при местечке Завихвостье препятствовал неприятельской переправе через реку и взяв в плен несколько человек, а также убитых и потопленных. В 30.08-9.10 – на передовых пикетах под стенами крепости Замостье до дня покорения оной - даровано Высочайше не в зачет полугодовое жалованье. За окончатльную войну – польским орденом в петлицу. 14.01.1832 – перешел с полком обратно Буг и в Россию в Уральск убыл.

Был арестован 14.02.1828 г. на один месяц приказом командира Отдельного Оренбургского корпуа генерала Эссена за неправильные отзывы начальству, относящиеся к уклонению от службы" (с записью формуляр). Под судом и штрафами не был.

15.11.1832 г. командующий Оренбургского корпуса генерал Сухтелен просил удовлетворить ходатайство Назарова удались из его формуляра запись об аресте "в уважение его ревностной службы". Однако, 19.11.1832 Инспекторский департамент Военного министерства сообщил в ответ, что по докладе об этом Императору, тот соизволил "повременить".

Награды: орден Св. Владимира 4 ст. с бантом (1831 – "за отличия в сражениях"), орден Св. Анны 3 ст., польский орден "Знак Отличия Царства Польского 3-й степени", серебряная медаль на георгиевской ленте с надписью "За 1828 и 1829 гг." (за войну против турок).

Женат. Жена – есаульская дочь Ксения Петрова. Дети: Иван 10 лет, Александр 8 лет, Петр 3 лет, Клавдия 6 лет, Елисавета – 5 лет.

Формулярный список от 30.03.1832

РГВИА. Ф. 395, О. 87, Д.885 (персональное)



НАЗАРОВ (2-й) Петр Михайлович

В 1813 году ему 46 лет.

Из детей войскового писаря.

Грамоте умеет

Дворовых людей – 7 душ (на 1815).

С 1.01.1784 – в службе

С 1.01.1788 – пятидесятник

С 14.10.1789 - сотник

С 25.03.1795 - старшина

С 11.04.1800 – войсковой старшина

С 18.01.1812 – подполковник (в награду)

С 4.11.1812 – полковник

С 21.02.1819 – ст. советник Уральской войсковой канцелярии

С 7.01.1823 – Войсковой атаман приказом и с 2.02.1823 указом Императора Сенату

Под судом не был

В 1784 году на Нижне-Уральской линии для содержания границы. В 1790 – на азиатской [части] за рекой Уралом в защищении здешних жилищ от воровских киргизских партий,а потом за таковыми в поиске в [главе] 200 человек и с 1805 по1810 год в городе Уральске полицмейстером. Находился в 1811 году двоекратно несколько отбил у воров киргизсцев наших с внутренней стороны воровских лошадей, причем киргизцы были разбиты – 11 человек взято в плен и был противу их в сражениях. В 1810 был посылаем в разные экспедиции . В 1811 против турок при содержании постов при крепости Силистрия и по левому берегу реки Дунай и при взятии штурмом крепости Силистрия, за что награжден чином подполковника, с 7.12 находясь в дивизии генерала Ермолова имел под командованием полк донского полковника Луковкина. В 1812 г. при главнокомандующем адмирале Чичагове в корпусе генерала Ланжерона был в походе с Дуная до Хотина, а потом до Дубно и далее к Польше, в сражениях с французами при г. Брест-Литовск – за оные рекомендован к награждению графом Ланжероном. Затем, за заграничный поход орденом Владимира 4 ст. с бантом.

Служил в 4 Уральском казачьем полку

Достоин к следующему чину

Награды: орден Св. Георгия 4 кл.,

орден Св. Владимира 4 ст. с бантом

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 143-144

Д. 3092, С. 128

Д. 3095, С. 11

Ф. 395. О. 128, Д. 122, 1-18 страницы (Дело о назначении атаманом Назарова вместо увольняемого Бородина).



НАЗАРОВ Петр Петрович

В 1815 году ему 21 год (в 1812 – ему 16 лет Д. 3090, с. 75)

Из старшинских детей. Душ нет

С 20.07.1810 – казак

С 1.09.1811 – урядник

С 29.11.1811 – хорунжий

С 13 [05]. 1812 – сотник

С 1.08.1810 – в Молдавской армии в 4 Уральском полку. Был под Силистрией против турок в боях и экспедициях против турецких разбойников на пикетах на Дунае. С 7.02.1812-18.05.1812 – ординарец у генерала… В Дунайской армии против французов в корпусе Эссена и Ланжерона, ординарец у Ланжерона. Получил монаршее благоволение за бой на реке Мухавец. Рекомендован к ордену Св. Анны 3 степени. В заграничном походе, сражении у Лейпцига.

Прибыл в войско 6.12.1814 г.

Достоин следующего чина

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 263-264



НАЗАРОВ Степан Михайлович

Из старшинских детей.

Дворовых душ – 2.

В 1815 ему 33 года

С 20.01.1795 – казак

С 18.12.1798 – пятидесятник

11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 13.05.1812 - есаул

В 1797-98 – для искоренения на реке Волге разбойников в партии находился; в 1812 командирован в 5 Уральский казачий полк экстренно по случаю вступления неприятеля в границы России; с 23.10.1812 по 15.02.1813 – в Москве и уезде при восстановлении при отступлении из оной неприятеля, употреблялся в ночных разъездах под начальством сначала г-л. князя Голицына а потом главнокомандующего столицей кН. Ростопчина, отколь отрядом до границы с 3 округом ополчения под началом г-л. графа Толстого.

С 27.07 при переходе границы вступил в Польскую армию под командованием гр. Беннингсена. В сражении при Дрездене в отряде генерала Паскевича – награжден орденом Св. Анны 3 класса; в сражении под Лейпцигом – награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом; в сражениях под Эрфуртом и Магдебургом в отряде ген-майора Крейца. С 17.05 по 25.11.1814 находился с полком в Голстинии на квартирах. И по случаю болезни командира командовал 5 Уральским каз. полком. 13 июля 1815 г. прибыл с полком в Уральск.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин нового чина.

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 40, 223-224



НАУГОЛНОВ [Савин] Федорович

В 1815 году ему 23 года

Из казачьих детей

С 1.05.1812 – казак

С 31.10.1813 – урядник

С 1814 г. и по ныне на Верхне-Уральской линии в резервных командах при держании границы за рекой Урал.

Грамоте умеет.

Представлен к новому чину

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 332



НЕДОПЕКИН Осип Егорович

В 1815 году ему 30 лет.

Из казачьих детей.

С 20.12.1805 – казак.

С 24.11.1810 – урядник

В 1807-11 в Молдавской армии в сражениях против турок.

В 1815 году – при Войске в Уральске.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 317



[НОСОВ] Никита Григорьевич

В 1815 году ему 33 года.

Из казачьих детей.

С 1.03.1800 – казак

С 26.09.1810 – урядник

С 1800 – в Азиатской степи в резервной команде. В 1802-15 – находился в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне. С 1815 – при Войске в Уральске.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 316



НОСОВ Фиклист Кузьмич

В 1812 году ему 30 лет.

Из казачьих детей.

С 15.03.1800 – казак.

С 21.09.1810 – урядник

С 1800 – находился в Азиатской степи в резервной команде. В 1802-03, 1807, 1808-09 и с 1810 по ныне находится в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте не умеет.

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 368



ОВЧИННИКОВ Иван Михайлович

В 1815 году ему 33 года.

С 1.06.1805 – казак

С 21.03.1815 – урядник

В 1797-98 – в резервной команде на Азиатской степи . В 1804 в СПб. при Лейб-КУральской казачьей сотне.

В 1805 командирован с морским флотом в Шведскую Померанию, в Гайноверской области и на Аланских островах находился, где получил на голубой ленте Знак. В 1810-15 – находился в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте не умеет.

При войске (на 1815)

К следующему чину не представлен по неграмотности

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 162



ОВЧИННИКОВ Илья Андреевич

В 1815 году ему 27 лет.

Из казачьих детей.

С 15.05.1807 – казак

С 18.08.1809 – урядник

С 2.11.1814 – хорунжий

С 1807 г. и по ныне находится в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

Достоин повышения чина

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 301



ОВЧИННИКОВ Ларион Иванович

В 1812 году ему 67 лет.

Из казачьих детей

В 1815 году ему 29 лет

С 2.04.1772 – казак

С 28.12.1789 – урядник

С 11.05.1800 - хорунжий

В 1779, 1789 и 1792 гг. – при войсковым старшинах Копняеве и Партнове в преследовании воров киргизцев. В 1807 – с генералом Гертценбергом в оной степи находился.

Грамоте не умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину по неграмотности не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 392



ОСИПОВ (1-й) Авраам (Абрам) Дмитриевич

В 1815 году ему 36 лет. В 1812 году ему 34 года

Из казачьих детей.

Имеет 4 дворовых души.

С 1.09.1798 – начал службу пятидесятником (или с 1.01.1795, 3090 с 40)

С 11.04.1800 – хорунжий (сотник с 11.04.1800, есаул с 17.06.1809 – 3090 с. 40)

С 2.03.1809 – сотник

С 25.01.1810 – есаул (3095), с 17.06.1809 (Д. 3090)

В 1797-98 – в Азиатской степи за речкою Уралом при учрежденных пикетах был; в 1808-11 – в Молдавской армии против турок во многих действительных сражениях находился. В 1812 – на Нижне-Уральской линии.

Умеет грамоте.

За слабое смотрение за подчиненными был арестован и содержался две недели

В 7 Уральском казачьем полку (на 1815).

Достоин нового чина.

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 40, 167

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 33 и 216



ОСИПОВ Гаврила Яковлевич

В 1815 году ему 20 лет с. 99), 21 г. (с. 291)

Из обер-офицерских детей. Душ не имеет.

С 1.12.1806 – вступил в службу писарем

С 12.07.1814 – хорунжий в награду (с. 99), с 1.10.1813 (с. 291)

В 1806-11 гг. – находился в Уральской градской комиссии при исправлении письменных дел; с 1.08.1812 – в 5-м Уральском полку; в 23.10.1813-15.02.1814 – при выступления из оной неприятеля при наблюдении покоя и порядка в Москве, сначала при генерале Голицыне, а затем при командующем Москвой графе Ростопчине, а затем к полку был предоставлен, 29.06 перейдя границу при местечке Устилуге поступил в состав Польской армии генерала Беннингсена, 23-26.09 – при занятии передовых пикетов и по распоряжению генерала Моркова - в преследовании противника, в сражении при местечке Доно, 29.08 и 1.09 в сражениях под городом Дрезденом в отряде генерала Паскевича – за отличия в оных сражениях награжден чином хорунжего. 6-7.09 – в генеральном сражении при Лейпциге в отряде генерала Строганова, а затем в отряде Дехтярева – за отличия рекомендован к Монаршей награде. От Лейпцига в преследовании и взятии города Эснефейля, откуда послан был с нужными от полка донесениями к корпусному командиру генералу Строганову, с 27.10-28.11 – при блокаде Магдебурга. 18-19.12 – при занятии передовых пикетов при селении Гельброн. В 01.1814 г. – в боях при занятии города Вайстока и деревни Барибек. 17-го – в сражении при истреблении важного неприятельского пикета при с. Кумали, за что рекомендован к Монаршей награде. С 2.04-17.05. - - при держании Баримбека, как главного в передовой цепи поста. С 17.05-25.11 – в Голштинии на зимних квартирах и между тем от командира полка полковника Буренина нередко употребляем был по секретным разным командам. С 25.11 – при полку через Гамбург, Залценбург, Мекленбург, Пруссию и Польшу в Россию вернулся в отряде генерала Родионова

В 1813-15 гг. – в действующей армии противу французов в неоднократных сражениях.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин нового чина.

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 99, 291-293



ОСИПОВ Дорофей

Хорунжий(?) 3-го Уральского казачьего полка Молдавской армии

Умер в промежуток 12.1811-1.02.1812 гг.

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Д. 3101, с. 3



ОСИПОВ Иван Яковлевич

В 1815 г. ему 32 лет (с. 128), 33 года (с. 323).

Из казачьих детей.

С 2.03.1799 – начал службу казаком.

С 16.08.1812 – урядник

В разных годах в резервных командах на пикетах находился для охранения здешних жилищ. С 1.08.1812 – в 5-м Уральском казачьем полку. С 23.10.1812-15.02.1813 – в Москве по выступления из оной неприятеля для порядка, в ночных пикетах употреблялся. С сентбяря – в сражениях с французами у с. Доно, Лейпцига и при преследовании до Эрфурта, в сражении под Магдебургом и в блокаде Гамбурга в составе Польской армии генерала Беннингсена

При войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

При войске в Уральске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 128, 323



ОСИПОВ Петр Яковлевич

В 1815 году ему 22 года .

Из казачьих детей.

С 19.03.1813 – начал службу урядником

В 1813 году за рекой Уралом в резервных командах при пикетах был.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 329



ПАРТНОВ Гаврила Степанович

В 1812 году ему 31 год.

Из казачьих детей

С 12.04.1793 - казак

С 11.10.1798 – урядник

В 1796 с войсковым старшиной Михайловым в Азиатской степи при поиске воров киргизцев. В 1807 году с генерал-майором Гертценбергом в киргизской степи при поиске киргизцев был. В 1812 году с полковником Донсковым в оной же степи при наказании киргизцев находился.

Грамоте умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 392



ПАРТНОВ Петр Козмич

В 1812 году ему 39 лет.

Из казачьих детей

С 1.04.1789 – казак

С 26.02.1803 – урядник

В 1789 – с войсковым атаманом Донсковым и после неоднократно в Азиатской степи был. В 1792 и 1793 в поисках за ворами киргизцами с войсковым старшиной Копняевым. В 1812 г. с полковником Донсковым при наказании киргизцев находился.

Грамоте умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 395



ПАРТНОВ Федор Иванович

В 1812 году ему 29 лет.

Из казачьих детей

Имеет дворовых людей 14 душ.

С 4.08.1800 – вступил в службу урядником

С 21.12.1806 – хорунжий

В 1807 году с генерал-майором Гертценбергом в киргизской степи при поиске киргизцев был. В 1809 и 1812 гг. . с полковником Донсковым в оной же степи находился.

Грамоте умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 392



ПАРТНОВ Харлампий Александрович

В 1812 году ему 29 лет

Из казачьих детей

С 10.06.1809 – казак

С 1811 – урядник

В 1811 в резервной команде находился.

Грамоте умеет.

При Илецкой станице (на 1912)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 398



ПАРФЕНОВ Петр Осипович

Из казачьих детей.

В 1815 году ему 32 года

С 20.03.1803 – казак

С 13.03.1805 - урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1803-1804 – в Азиатской степи в учрежденных пикетах находился; с 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне , откуда в 1805 г. командирован с морским флотом в Померанию, в Мекленбург Гейноверской области против французов; в 1808-10 – в Финляндии в армии и за границей против шведских войск в сражениях находился; при взятии Аланских островов и за переход на Шведский берег награжден Знаком на голубой ленте.

Грамотен.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 284



ПАТАПОВ Яков Осипович

В 1812 году ему 31 год.

Из казачьих детей.

С 15.05.1798 – казак

С 11.04.1800 – пятидесятник

С 2.03.1802 – хорунжий

В 1798-1800 – в Швейцарии и под городом Цурих и за рекой Рейн в действительных против французов сражениях.

В 3-м Уральском казачьем полку Молдавской армии (на 1812)

Грамоте не умеет.

По неграмотности к новому чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 67



ПИТЕРСКОВ Осип Григорьевич

В 1815 году ему 47 лет

Из казачьих детей

Душ не имеет

С 16.03.1780 - начал службу казаком

С 25.03.1803 – урядник

С 17.06.1809 – хорунжий

С 27.09.1810 - сотник

В 1795-96 гг. на Нижне-Уральской линии и временно на Азиатской степи на пикетах; в 1807-11 – в 1-й Уральском казачьем полку в Молдавской армии против турок в разных местах и неоднократных сражениях находился.

Грамоте не умеет

Не представлен к новому чину по неграмотности

В армии в 6-м Уральском полку (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 59



ПЛАХОВ Семен Иванович

В 1815 г. ему 27 лет

Из казачьих детей.

С 2.09.1810 – начал службу казаком.

С 16.08.1812 – урядник

В походах не бывал.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 129



ПЛИШКИН Перфилий Яковлевич

В 1815 году ему 26 лет.

Из казачьих детей.

С 2.03.1801 – начал службу писарем.

С 10.08.1809 – урядник

С 24.11.1814 – хорунжий

Со вступления в службу и по ныне находится у исправления письменных дел в Уральской войсковой канцелярии.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 302



ПЛОТНИКОВ Гаврила Дмитриевич

В 1815 году ему 33 года.

Из казачьих детей.

С 7.05.1801 – казак

С 12.04.1810 – урядник

С 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской сотне. В 1805 – командирован морским флотом в Францию, где в Шведской Померании и Мекленбургии Генноверской области был, а затем обратно в СПб. В 1808-10 – в Финляндской армии за границею против шведских войск, в сражении при взятии Аланских островов и за переход на тот берег награжден на голубой ленте Знаком . В 1812-13 – находился в Верхне-Уральской линии при содержании границы на форпостах.

В 6-м Уральском казачьем полку на службе (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 315



ПОДЪЯЧЕВ Леонтий Тихонович

В 1815 году ему 27 лет

Из казачьих детей.

С 1.05.1802 – писарь

С 10.08.1809 – урядник

Со вступления в службу и поныне находится в Войсковой канцелярии при исправлении письменных дел

Грамоте умеет.

При войске.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 309



ПОЛИКАРПОВ Архип Петрович

В 1815 году ему 19 лет

Из казачьих детей.

С 25.12.1813 - начал службу урядником

В походах не бывал

При войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 333



ПОЛИКАРПОВ Василий Иванович

В 1815 году ему 39 лет.

Из казачьих детей.

С 11.03.1795 – вступил в службу писарем

С 1.06.1806 – урядник

С 13.05.1812 – квартирмейстер

По вступлении в службу находился в Уральской соляной конторе при исправлении письменных дел. С 1809 – был в резервных командах. В 1810-15 – находился в Молдавской армии против турок в 4-м Уральском казачьем полку, а потом в действующей армии против французов, где получил в 1812 г. "За спасение Отечества" на голубой ленте знак.

Грамоте умеет.

Состоит при Войске (на 1815)

Следующего чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 105



ПОЛИКАРПОВ Ларион Андреевич

В 1815 году ему 22 года.

Из сотнических детей.

С 10.08.1809 – вступил в службу урядником.

В походах не был.

В 6-м Уральском полку на службе (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 309



ПОЛИКАРПОВ (2-й) Никифор Андреевич

В 1815 году ему 36 лет.

Из сотнических детей.

С 1.09.1798 – вступил в службу пятидесятником

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 25.01.1810 – есаул

В 1798-99 – на Азиатской степи за рекой Урал при учрежденных пикетах неоднократно находился. В 1809 – под начальством войскового атамана генерал-майора Бородина по секретному повелению от князя Г.С.Волконского командирован в киргизскую степь к Эмбенским водам, где противу воров киргизцев находился в сражении.

В 1812 – в 3-м Уральском казачьем полку Дунайской армии.

Грамоте умеет.

Состоит при Войске (на 1815)

Следующего чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 33-34



ПОЛИКАРПОВ Петр Андреевич

В 1815 году ему 31 год

Из сотнических детей. Душ не имеет.

С 20.09.1800 – пятидесятник

С 6.01.1805 - портупей-юнкер

С 2.03.1809 – сотник

С 13.03.1812 – есаул

В 1800-1802 гг. – на Азиатской стороне для сохранения жилищ. В 1802-1804 – в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотни.

Грамоте умеет

При войске (на 1815).

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 232



ПОЛИКАРПОВ Сергей Андреевич

В 1815 году ему 22-23 года (неразборчиво)

Из сотнических детей.

Душ не имеет.

С 10.11.1809 – начал службу урядником

С 13.[05.]1812 - хорунжий

В 1809-11 – в резервной команде на Азиатской стороне находился; в 1810-15 – в Молдавской армии против турок, а потом в действующей армии против французов в сражениях, за 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак и наконец Всемилостивейше Государем Императом награжден орденом Св. Анны 3 класса.

Грамоте умеет.

На 1815 г. состоит при Войске (т.е. в г. Уральск)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 92



ПОНОМАРЕВ (3-й) Андрей Иванович

В 1815 году ему 51 год.

Из казачьих детей.

С 1.01.1799 – казак (так в тексте!).

С 15.08.1794 – пятидесятник

С 11.04.1800 – сотник

С 2.03.1809 - есаул

В 1780-91 – в Азиатской степи за рекой Урал при учрежденных пикетах. В 1796-1800 – на Кавказской линии, где против горских и других народов в сражениях был.

Грамоте не умеет.

При войске (на 1815)

По незнанию грамоты к новому чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 32



ПОНОМАРЕВ Евстифей Степанович

В 1815 году ему 22 года.

Из обер-офицерских детей.

С 16.08.1812 – урядник

В походах не бывал

Грамоте умеет

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 322



ПОНОМАРЕВ (6-й) Леонтий Иванович

32 года в 1815 г.

/На. С 43 – ему 32 года; на С. 230-231 ему 25 лет/

Из старшинских детей. Душ не имеет.

С 13.01.1798 – казак

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 13[03]1812 – есаул

В 1798-1802, 1807-08 гг. – в Азиатской части за рекой Урал при учрежденных пикетах. С 1810 – отряжен был для наблюдения при переходе киргиз-кайсаков со скотом с внутренней стороны за Урал. С 1.03.1812 г. – командирован в 5-й Уральский казачий полк экстренно по случаю отступления неприятеля от границ России. С 23.10[1812] по 15.02.1813 гг. – в Москве и по уезду при заготовке и для наведения порядка, в разъездах при генерал-лейт. КН. Голицыне и гр. Растопчине и гр. Толстом. С 29.06.[1813] – пересек границу при гр. Беннигсене. 27.09. – в сражении при… 29.09. и 1.10 – в боях у Дрездена в отряде ген. Паскевича – рекомендован к Монаршей награде. 6 и 7-го – в сражении у Лейпцига в отряде ген.-лейт. Строганова – награжден орденом Св. Анны 3-го класса и далее в преследовании до Эрфурта. 26-го – в бою на месте 18 человек побил и несколько в плен взял – получил благодарность от отрядного командира и рекомендован к Монаршей награде. 27-го – в сражении под г. Магдебургом – в полках; 11.12 и потом – в боях и на зимних квартирах в Голстинии, в походе через Гамбург, Мекленбург в колонне ген.-лейт. Родионова. С 07.1815 г. – прибыл в Уральск.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин нового чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 43, 230-231



ПОНОМАРЕВ [Максим] Андреевич

В 1815 году ему 23 года (с. 99), 24 г. (с. 294)

Из обер-офицерских детей. Душ не имеет.

С 1.03.1811 – вступил в службу казаком

С 16.08.1812 - урядник

С 12.07.1814 (с 1.10.1813 – с. 294) – хорунжий в награду

В 1812-15 гг. – находился в действующей армии противу французов в неоднократных сражениях.

В 1812 командирован в 5-й Уральский казачий полк. С 23.10.1812-15.02.1813 – в Москве по выступлении из оной неприятеля и употребляем сначала в ночных разъездах под командой генерала Голицына и графа Ростопчина, затем с 3-м округом ополчения под началом генерала Толстого и 24.06 при Устилуге перешел границу и в составе Польской армии генерала Беннингсена в сражении у местечка Дно, под Лейпцигом в отряде генерала Паскевчиа. За отличия – Монаршее благорасположение получил и чин хорунжего. С 2.10 – в главном корпусе при подполковнике Данзасе при исполнении разных возложенных от него поручений. С 11.12.1812 по 17.05 – в сражениях при блокаде Гамбурга и на постах находился, затем на зимних квратирах в Голштинии.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 99, 294



ПОНОМАРЕВ Никита Куприянович

В 1815 году ему 22 года.

Из казачьих детей.

С 2.03.1810 – казак

С 15.08.1815 – урядник

С 1810 – в Молдавской армии у крепости Силистрия находился по левому берегу Дуная, також и при содержании аван-постов в разных партиях и сражениях при занятии крепости Силистрия. В 1812 в походе к Хотину и далее с французами в разных сражениях, многократно ранен сабельными ударами и награжден Знаком отличия Военного ордена Св. Георгия.

Грамоте умеет.

При войске.

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 331



ПОНОМАРЕВ Никита Петрович

В 1815 году ему 30 лет.

Из казачьих детей.

С 2.06.1808 – казак

С 15.08.1813 - урядник

В 1810-15 гг. – в Молдавской армии в неоднократных сражениях против турок и французов был. В 1812 г. получил знак "За спасение Отечества" на голубой ленте.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С.138



ПОНОМАРЕВ (4-й) Петр Иванович

В 1815 году ему 34 года

Из есаульских детей

С 7.07.1798 – казак

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.05.1809 – сотник

С 2.06.1811 – есаул

В 1798-1800 – в Азиатской степи в неоднократных поисках воров киргизцев и против них в сражениях и потом для сохранения здешних жилищ по реке Уралу. В 1810-20.04.1814 – в Молдавской армии против турок в разных сражениях.

Грамоте не умеет.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

По незнанию грамоты к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 37, 219



ПОНОМАРЕВ (5-й) Петр Иванович

Ему 29 лет в в 1812 году (31 год в 1815)

Грамоте умеет

Из старшинских детей

Казак с 17.12.1796

Пятидесятник с 9.06.1798

Хорунжий с 11.04.1800

Сотник с 2.03.1809

Есаул с 13.05.1812

В 1796-99 – в учрежденных пикетах в Азиатской степи. В 1810-20.04.1814 – в Молдавской армии противу турок и в действующей армии против французов, в сражениях. 1811 – в Молдавской армии при содержании аван-постов; с 18.05.1812 – в походе к Хотину и оттуда до Дубно во многих сражениях; 6 и 7.10.1813 – при Лейпциге, 9-го – при занятии города Весейфеля(?), 22.12 – в сражении во Франции у Креми-Рамонта, за что награжден орденом Св. Анны 3 класса; потом против французов во многих сражениях; 24.01.1814 – в преследовании неприятеля, 13.03 – при Фер-Шампенуазе и на Шалонских полях, за что награжден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом.

В 3 Уральском казачьем полку Большой армии (на 1812)

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3092 с. 269

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095 с. 43



ПОНОМАРЕВ (7-й) Степан Иванович

В 1815 году ему исполнилось 47 лет

Из казачьих детей.

Душ не имеет.

С 15.03.1783 - казак

С 23.01.1796 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С ? – есаул

В 1784, 1786, 1794-95, 1797 и 1801-1802 гг. – на Азиатской стороне на пикетах, а потом на Нижне-Уральской линии при форпостах; в 1791-93 – в конвое при светлейшем кн. Потемкине; в 1798-1800 – в Швейцарии против французов в сражениях находился

Грамоте не умеет.

В армии в 6-м Уральском казачьем полку (на 1815)

Достоин нового чина

Умер между второй половиной 1814 – июнем 1815 гг. (с. 166)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095 С. 57 и 247



ПОПОВ Семен Иванович

В 1815 году ему 28 лет

Из казачьих детей

С 7.05.1806 – казак

С 4.12.1809 – урядник

С 27.09.1810 – хорунжий

С 13.05.1812 – сотник

В 1807-11 – в Молдавской армии против турок в действительных сражениях был.

Грамотен.

При войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095 С. 70



ПОРОДНОВ Афанасий Васильевич

В 1815 году ему 29 лет.

Из казачьих детей.

С 4.07.1802 - казак

С 14.03.1813 – урядник

В 1805-06 - в резервных командах за рекой Урал при содержании границы. В 1813-14 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 330



[ПОРОДНОВ] Нифед (Нефед) Васильевич

В 1815 году ему 32 года

Из казачьих детей.

С 2.03.1800 - казак

С 10.08.1809 – урядник

С 13[03]1812 – хорунжий

С 21.03.1813 – сотник

С 20.11.1814 – есаул

В 1800-1810 – в Уральской войсковой канцелярии при исправлении письменных дел; в 1810-15 – в ЛейбУральской казачьей сотне в СПб.

Грамоте умеет.

В Уральске при войске

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095 с. 241



ПОСТУХОВ (ПАСТУХОВ) Иван Васильевич

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 15.02.1812 [вероятно описка, надо с 15.02.1802?] – казак

С 15.02.1811 – урядник

Грамоте не умеет.

В походах не был

При Сакмарской станице (на 1815)

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 178



ПОТАПОВ Яков Осипович

В 1815 году ему 33 года. (в 1812 г. ему 32 г. 3090 с. 337)

Из казачьих детей.

С 18.05.1798 – казак

С 11.04.1800 – пятидесятник

С 2.03.1809 – хорунжий

В 1798-1800 – в Швейцарии и под город Цюрих и за Рейном в действительных сражениях против французов был. В 1812 г. – в 3-м Уральском казачьем полку Молдавской армии.

Грамоте не умеет.

В Уральске при войске.

К новому чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 273



ПРАЧИН Спиридон Савельевич

Из казачьих детей

В 1815 году ему 30 лет

С 1.01.1809 – казак

С 30.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был.

Грамоте умеет

При войске (на 1815), достоин к повышению чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С 342



ПРИКАЩИКОВ Василий Григорьевич

В 1815 году ему 47 лет

Из казачьих детей.

С 16.01.1791 - казак

С 18.12.1798 – пятидесятник

С 13.04.1800 – квартирмейстер

В 1793-96 – на Кавказской линии в корпусе генерала графа Гудовича, где против горских и других народов в сражениях был. В 1809-11 – на Нижне-Уральской линии для содержания границы находился.

Грамоте умеет.

В Уральске при войске (на 1815)

За нахождением под судом к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С 103



ПРИКАЩИКОВ (4-й) Петр Федорович

В 1815 году ему 38 лет.

Из сотнических детей

С 7.05.1801 – начал службу пятидесятником

С 2.03.1808 - хорунжий

С 13.05.1812 - сотник

В 1801-1802 – в Азиатской степи в резервных командах находился.

В Санкт-Петербурге в Лейб-Уральской казачьей сотне (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 68



ПРОТОПОПОВ Андрей Петрович

В 1815 году ему 32 года.

Из пятидесятнических детей.

С 1.06.1806 – вступил в службу урядником

С 13.05.1812 – квартирмейстер

В 1807 в резервной команде на Азиатской степи находился. В 1810-13 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

В Уральске при войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С 104



ПУГОВКИН Алексей Семенович

В 1815 году ему 23 года

Из казачьих детей

С 9.05.1810 – казак

С 15.06.1814 – урядник

В 1812-15 – в действущей армии в 5-м Уральском казачьем полку в сражениях был.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 338



ПУГОВКИН Яков Семенович

В 1815 году ему 21 г. (с. 96) 22 лет (с. 295)

Из казачьих детей. Душ не имеет.

С 10.08.1810 – вступил в службу казаком

С 15.08.1813 – урядник

С 31.10.1813 – хорунжий за отличия в боях

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок в 4-м Уральском казачьем полку, находился как у крепости Силистрия, так и по левому берегу реки Дунай для содержания аван-постовпотом в действующей армии противу французов в неоднократных сражениях. Участвовал в сражении за г. Лейпциг и получил за отличие чин хорунжего. За 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак, а ранее получил от Государя Императора орден Св. Анны 3 класса (с. 96). Награжден Знаком военного ордена Св. Георгия 4 ст. (с. 295). Был захвачен неприятелем в плен.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

К новому чину не представлен по слабому поведению

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 96, 295



ПУЗАТКИН (2-й) Агафон Федорович

В 1815 году ему 35 лет

Из казачьих детей. Имеет дворовых душ – 1.

С 13.07.1800 – казак

С 5.09.1804 – писарь

С 14.09.1808 – квартирмейстер

С 14.09.1810 – сотник

С 13.03.1812 – есаул

В 1800-1807 гг. – находился в Войсковой канцелярии. В 1807-11 гг. – в Молдавской армии против турок, неоднократно был в сражениях.

К повышению чина не представлен за нахождение под судом

При войске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 232



ПУЗАТКИН Григорий Васильевич

В 1815 году ему 29 лет

Из казачьих детей.

С 10.03.1805 – казак

С 30.04.1808 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1807-11 – находился в Санкт-Петербурге в лейб-Уральской сотне

Грамоте умеет.

Был арестован на 1 месяц за слабое смотрение за подчиненными ему казаками.

При Войсковом правлении (на 1815)

По слабому поведению к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 90



ПУЗАТКИН Дмитрий Васильевич

В 1815 году ему 30 лет

Из казачьих детей.

С 2.09.1805 – казак

С 20.12.1811 – урядник

В 1805-10 - на рекой Урал на Азиатской стороне при пикетах. В 1810-12 – в Молдавской армии при содержании аван-постов и до 1815 в военных действиях против французов.

Грамоте умеет.

В Уральске при Войске (на 1815)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 320



ПУПЫКИН Петр Петрович

Из казачьих детей

В 1815 году ему 30 лет

С 25.03.1808 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был.

Грамоте не умеет

При войске (на 1815),

По неграмотности к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С 342



ПУСТОБАЕВ Тимофей Васильевич

В 1815 году ему 28 лет

Из казачьих детей

С 7.05.1802 – казак

С 15.06.1814 – урядник

В 1812-15 – в действущей армии в 5-м Уральском казачьем полку в сражениях был.

Грамоте умеет.

При войске.

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 339



ПЫЛАЕВ (1-й) Вавил Максимович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 11.10.1808 – вступил в службу урядником

С 12.11.1809 – хорунжий

С 27.09.1810 – сотник

С 13.05.1812 – есаул

В 1807-11 – в 1-м Уральском казачьем полку в Молдавской армии против турок в разных местах в неоднократных сражениях был.

Грамоте умеет.

В армии в 6-м Уральском казачьем полку (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 46



ПЫЛАЕВ Ефим Максимович

В 1815 году ему 29 лет.

Из казачьих детей.

С 5.04.1805 – казак

С 24.11.1810 – урядник

В 1807-1811 гг. находился в Молдавской армии против турок в сражениях. В 1812-14 – на Нижне-Уральской линии при держании границы на форпостах находился .

При Войске в Уральске (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 316



РАННЕВ Артемий Алексеевич

В 1815 году ему 26 лет. (с. 106), 29 лет (с. 305)

Из казачьих детей.

С 13.04.1803 – казак

С 12.04.1810 – урядник

С 20.05.1813 – квартирмейстер.

С 1809 – был на Нижне-Уральской линии при содержании границы . В 1812-15 – в действующей армии против французов в сражениях находился. С 1.08.1812 в 5-м Уральском полку командирован экстренно. С 23.10.1812 по 15.02.1813 – в Москве при возстановлении порядка по отступлении неприятеля, употребляем был в ночных разъездах. Затем с полком в составе 3 округа ополчения до границы и в составе Польской армии генерала Беннингсена. В сражении за Дрезден отличился и представлен к Монаршей награде. Затем в сражении при занятии г. Фелинфеля и преследовании неприятеля до Эрфурта, сражении под Магдебургом в отряде генерала Крейца и 17.01.1814 при истреблении неприятельского пикета у с. Кумала, за что рекомендован к Монаршей награде и затем до 17.05 при держании Баримбекских позиций, а затем в Голштинии на зимних квартирах.

Грамоте умеет.

Состоит при войске (на 1815)

К следующему чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 106, 305-306



РАННЕВ Логин Савельевич

В 1815 году ему 29 лет

Из казачьих детей. Душ не имеет.

С 1.05.1809 – вступил в службу казаком

С 15.08.1813 – урядник

С 31.10.1813 – хорунжий

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок, потом в действующей армии противу французов в неоднократных сражениях. За 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак, а ранее получил от Государя Императора орден Св. Анны 3 класса.

Грамоте умеет.

При войске.

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 96



РАСКАЩИКОВ Петр Алексеевич

В 1815 году ему 31 год.

Из казачьих детей.

С 10.04.1799 - казак

С 14.03.1813 – урядник

С 1800 г. в резервных командах за рекой Урал. С 1804 – в Генноверской области при крепости Гиммель против французов. В 1808-09 – в Финляндии и на Аланских островах в сражениях против шведских войск неоднократно находился.

Грамоте не умеет

При войске (на 1815)

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 330



[РАШКОВ] Михайла Никитич

В 1812 году ему 46 лет.

Из казачьих детей

С 2.01.1786 – казак

С 7.05.1801 – урядник

В 1786-89 гг. – на Кавказской линии в корпусе генерал-аншефа Текелея против горских и других народов в сражениях. В 11798-1800 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне находился, а потом в Финляндии и других местах.

Грамоте не умеет.

При Войске (на 1812)

По слабому поведению к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 79



РЫНКОВ Семен Иванович

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 30 год

С 2.09.1807 – казак

С 20.12.1811 – полковой писарь

С 19.11.1812 – урядник

В 1807-09 – в Азиатской степи за рекой Урал на пикетах.

В 1810-12 - в Молдавской армии; по 19.11.1813 во время кампании с французами полковым писарем, а затем переменен за отличие в делах против Наполеона в урядники

За нахождение под судом не представлен к новому чину

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 326



РЯБОВ (2-й) Александр Васильевич

В 1812 году ему 51 год.

Из казачьих детей

С 12.04.1778 – казак

С 8.09.1799 – урядник

В 1782, 1783 и 1789 – в поиске за ворами киргизцами в Азиатской степи и при отражении напавшего на Илецкий городок вора Срыма Датова с злодейской его партией в сражении был. В 1807 году с генерал-майором Гертценбергом в киргизской степи при поиске киргизцев был. В 1809 с полковником Донсковым в оной же степи находился.

Грамоте не умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину по неграмотности не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 393



РЯБОВ (1-й) [Максим] Васильевич

В 1812 году ему 53 года.

Из казачьих детей

В 1815 году ему 29 лет

С 10.04.1772 – казак

С 17.07.1795 – хорунжий

В 1775-1787 гг. – неоднократно в Киргизской степи за киргизцами в поиске. В 1789 – в оной же степи с войсковым атаманом Донсковым. В 1795-96 – в оной степи с войсковым старшиной Михайловым. В 1807 – с генералом Гертценбергом в киргизской степи. В 1809 г. с полковником Донсковым в оной же степи за ворами киргизцами находился.

Грамоте не умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину по неграмотности не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 391



САВИЧЕВ Осип Иванович

В 1815 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С 11.03.1795 – казак

С 1.06.1806 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

С 31.12.1812 – сотник в награду

В 1800-1801 – в Азиатской степи за Уралом в резервной команде на пикетах. В 1807-10 – на Нижне-Уральской линии. В 1810-12 – в 3-м Уральском казачьем полку Молдавской армии в разных экспедициях и при взятии крепости Аман-галии. В 1812-15 – в военных действиях и неоднократных сражениях и за оказанное отличие против неприятеля 16.11. произведен в сотники.

Грамоте умеет.

В Уральске при Войске (на 1815).

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 267



САКАЛОВ (Соколов?) Василий Данилович

В 1815 году ему 37 (с. 300), 38 лет (с. 102)

Из казачьих детей.

С 3.03.1795 – казак

С 12.04.1810 – урядник

С 13.01.1814 (с 300), с 12.11.1814 (с. 102) – хорунжий

В 1808-09 – в Азиатской стороне при учрежденных пикетах. С 1.08.1812 – в 5-м Уральском казачьем полку, командирован экстренно по вступлении наприятеля в границы России. С 23.10.1812 по 15.02.1813 – в Москве при возстановлении в оной по уходу неприятеля порядка, употребляем в ночных разъездах. Затем в походе к границе вместе с 3 округом ополчения и далее в составе Польской армии генерала Беннингсена. С 8.08 – при сотне казаков в конвое графа Толстого. Участвовал в боях у города Дрездена и Магдебурга, затем при блокаде Гамбурга.

Грамоте не умеет.

По незнанию грамоты к следующему чину не представлен.

При войске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 300



САЛАДОВНИКОВ Филимон Михайлович

Из обер-офицерских детей

В 1815 году ему 19 лет.

С 7.06.1810 – начал службу урядником

С 13.09.1814 – хорунжий

В 1810-12 – в Молдавской армии при державнии аван-постов и потом в сражениях против французов неоднократно по 1815 год.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 301



САЛАДОВНИКОВ Яков [Максимович]

Из обер-офицерских детей

В 1815 году ему 28 лет

С 13.01.1807 - казак

С 10.08.1809 – урядник

С 21.03.1815 – портупей-юнкер

В 1809 – был в резервных команде при содержании пикетов; в 1810-15 – в СПБ. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

При Войске (на 1815)

Грамоте умеет.

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 307



САЛАДОВНИКОВ Филимон Михайлович

В 1815 году ему 19 лет

С 1.06.1810 – вступил в службу урядником

С 13.09.1814 – хорунжий

В 1810-12 – в Молдавской армии при держании аван-постов и далее по 1815 в разновременных сражениях против французов в неоднократных сражениях был.

Грамоте умеет.

К новому чину представлен

При войске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 301



САЛНИКОВ Иван Иванович

Из казачьих детей

В 1815 году ему 36 лет

С 1.08.1809 – казак

С 5.08.1813 – урядник

С 1810 – в Молдавской армии у крепости Силистрия находился по левому берегу Дуная, також и при содержании аван-постов в разных партиях и сражениях при занятии крепости Силистрия. В 1812 в походе к Хотину и далее с французами в разных сражениях, [многократно ранен сабельными ударами и награжден Знаком отличия Военного ордена Св. Георгия].

При войске (на 1815)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 330



САЛНИКОВ Яков Васильевич

В 1812 году ему 47 лет.

Из казачьих детей

С 13.06.1785 – казак

С 11.04.1800 – урядник

В 1797, 1798 и 1799 гг. – в Гурьевской сотенной команде. В 1800-1801 – в Азиатской степи за рекою Урал. В 1807-09 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне находился.

Грамоте не умеет.

При Войске (на 1812)

По слабому поведению к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 79



САЛИМОВ Утяп

В 1812 году ему 55 лет и в 1815 году ему 57 (или 59 – неразб.) лет.

Из казачьих детей

С 2.04.1775 – казак

С 2.03.1787 – толмач

С 8.09.1789 – урядник

С 26.06.1798 – сотник

В 1785, 1789, 1791 и 1792 гг. в поисках за ворами киргизцами и в сражениях был неоднократно, посылаем был в Киргизскую степь к султанам с пограничными делами; в 1796 – в поиске воров киргизцев, в 1807 – под начальством г-м. Гертценберга в киргизской степи находился.

По тюркски знает.

В станице Илецкой (на 1812 и 1815)

Нового чина по неграмотности не достоин (1812 г.). Достоин следующего чина (в 1815)

В первую половину 1815 г. вышел в отсавку (с. 363)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 390

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 169



САЛОЦКОВ Иван Иванович

Из казачьих детей.

В 1812 году ему 45 лет

С 16.03.1784 – казак

С 13.03.1805 - урядник

В 1803-1804 – в Азиатской степи в учрежденных пикетах находился; с 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне , откуда в 1805 г. командирован с морским флотом в Померанию, в Мекленбург Гейноверской области против французов; в 1808-10 – в Финляндии в армии и за границей против шведских войск в сражениях находился; при взятии Аланских острово и за переход на Шведский берег награжден Знаком на голубой ленте.

Грамоте не умеет.

При Войске в Уральске (на 1812)

К следующему чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 86



САПУНОВ Никифор Петрович

В 1815 году ему 18 лет.

Из казачьих детей.

С 7.06.1810 – вступил в службу урядником

В походах не был.

В СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне (на 1812)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 367



САРАТОВЦЕВ Василий Семенович

В 1815 году ему 35 лет

Из казачьих детей

С 6.05.1797 – писарь

С 12.04.1810 – урядник

В 1797-1804 – был в Уральской войсковой канцелярии а с 1804 и по ныне – хаходится в Уральской градской полиции при исправлении письменных дел.

При войске

Грамоте умеет

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 314



СВЕШНИКОВ Василий Алексеевич

В 1815 году ему 32 года.

Из казачьих детей.

С 1.06.1807 – казак

С 21.03.1815 – урядник

В 1810-15 – в СПБ. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 162



СВЕШНИКОВ Иван Васильевич

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 1.06.1810 - казак

С 19.03.1813 – урядник

В 1811 г. в резервных командах за рекой Урал при учрежденных пикетах находился.

Грамоте умеет

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 329



СВЕШНИКОВ 1-й Семен Филиппович

Из казачьих детей.

В 1815 году ему 45 лет.

Из казачьих детей.

С 1.[06.]1788 – казак

С 14.06.1789 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

С 13.05.1812 - есаул

В 1790-91 – на Азиатской стороне при поиске воров киргизцев до речки Бурбулты и при наказании киргизского старшины Каратая с его сообщниками в сражениях и резервных командах находился, затем в 4-м Уральском полку ( командир 3 сотни) по Дунаю и в боях до Брест-Литовска и далее в боях у Горностаевцах, Мордах и до Эрфурта в корпусе атамана Платова. Участвовал в боях у Шато-Тьерри и Труа. Получил Монаршее Благоволение и орден Св. Анны 3 класса.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 51

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 235-236



СЕВРЮГИН Григорий [Артемьевич]

В 1815 году ему 21 год.

Из писарских детей.

С 10.08.1809 – вступил в службу урядником

В походах не бывал

При войске (на 1815)

Грамотен.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 310



СЕЛЕЗНЕВ Макей (Мокей) Данилович

В 1812 году ему 32 года.

Из казачьих детей.

С 17.06.1798 – казак.

С 25.03.1803 – урядник

В 1790-96 и 1798 – в Азиатской степи при учрежденных пикетах находился.

Грамоте умеет.

В Уральске при Войске (на 1812)

Следующего чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 84



СЕРЕБРЯКОВ Данила Степанович

В 1812 году ему 37 лет.

С 6.01.1795 – казак

С 8.01.1797 – писарь

С 7.05.1801 – урядник

В 1795-96 – в Азиатской стороне при пикетах и потом находился при исправлении письменных дел при Войсковой канцелярии.

Грамоте умеет.

По слабому поведению к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 216



СЕРЕБРЯКОВ Савелий Иванович

В 1815 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С ? /не указано/ – казак.

С 10.02.1814 - урядник

В 1810 и 1811 случаями был в резервных командах на Азиатской степи при пикетах.

При войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 334



СЕРИБЕРЦОВ Петр Максимович

В 1815 году ему 38 лет.

Из казачьих детей.

С 1.01.1797 – казак

С 12.11.1812 – урядник за отличия в боях

С 12.02.1813 – хорунжий за отличия в боях

С 24.11.1813 – сотник за отличия в боях

В 1797-1801 – за рекой Урал в Азиатской степи при учрежденных пикетах, в 1802-1809 – в Лейб-Уральской казачьей сотне в СПб. и в Швеции против неприятеля в неоднократных сражениях; в 1810-12 – в Молдавской армии против турок за Дунаем и при взятии крепости Алан-гилеи и с того времени по 1815 год в действительных сражениях и неоднократных открытиях впереди неприятеля, в урядники и хорунжии и сотники - за отличия в боях и орден Св. Анны 3 степени

Грамоте не умеет.

При Войске

К следующему чину не представлен по неграмотности.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 269



СЕРОВ Андрей Иванович

Из обер-офицерских детей

В 1815 году ему 26 (с. 106) 27 лет (с. 306)

С 2.05.1803 - казак

С 10.08.1809 – урядник

С 27.03.1814 – портупей-юнкер

В 1804-05 - на Нижне-Уральской линии при содержании границы; в 1810-15 - в СПБ. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 106, 306



СЕРОВ (3й) Родион Максимович (1783 г.р.)

В 1815 году ему 27 (с. 69) 28 (с. 260) лет

Из казачьих детей Уральского КВ.

Грамоте умеет.

Дворовых душ не имеет

с 12.03.1800 - начал службу как казак Уральского казачьего войска

с 20.07.1801 - пятидесятник

с 2.03.1809 - хорунжий

с 13 (марта или мая?) 1812 - сотник

В 1800-1802 гг. - в лейб-гвардии Уральской казачьей сотне, СПб

С 1803 - служит на Нижне-Уральской линии

На 1815 - за несоблюдение в войске порядка оштрафован и содержится под караулом

Состоит при Уральском каз. войске

РГВИА Ф. 489, О.1, Д. 3095, с. 69, с. 260



СИЛЕЗНЕВ (Селезнев) Мирон Васильевич

В 1815 году ему 23 года

Из казачьих детей

С 16.07.1806 – казак

С 10.05.1814 – урядник

В 1812-15 – в действующей армии в 5-м Уральском казачьем полку в сражениях был.

Грамоте не умеет.

При войске.

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 338



СИЛЕЗНЕВ (Селезнев) Михей Данилович

В 1815 году ему 21 год (так в тексте!)

Из казачьих детей

С 17.03.1798 – казак

С 25.03.1803 – урядник

С 13.5.1813 – хорунжий

В 1790, 1796, 1798 – в Азиатской степи при учрежденных пикетах находился; в 1814-15 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

При Войске.

Следующего чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 283



СИРОТИН Осип Емельянович

В 1815 году ему 30 лет.

Из казачьих детей.

С 5.09.1804 – вступил в службу писарем

С 30.04.1808 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1806-13 гг. – в Санкт-Петербурге в Лейб-Уральской казачьей сотне находился; с 1813 – в резервной команде за рекой Уралом на пикетах при содержании границы и при поиске воров-киргизцев; с 1.10.1814 – находится в Уральской войсковой канцелярии экзекутором.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 287



СКВОРКИН Константин Степанович

В 1815 году ему 46 лет.

Из казачьих детей.

С 6.03.1786 – казак.

С 22.01.1802 – пятидесятник

С 2.03.1809 – квартирмейстер

С 13.05.1812 – сотник

В 1789-1800 – на Нижне-Уральской линии при форпостах. В 1802-03 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне. В 08.1812 г. командирован в 5й Уральский казачий полк экстренно по случаю вступления в границы России неприятеля. В 23.10.1812-15.02.1813 - в Москве по по восстановлению по выходу неприятеля порядка под командою сначала генерал-лейтенанта князя Голицына, а потом – графа Растопчина. Из Москвы в поход до границы в 3-м округе ополчения под командой генерала графа Толстого. 26.06 перешел границу у мест. Устилуга на Буге и поступил в состав Польской армии графа Беннингсена. 27.09 в сражении под мест. Доно, 29.09 и 1.10 – в сражениях под г. Дрезден в отряде генерала Паскевича – за что был рекомендован к Монаршей награде. 6-7.10. – в сражении под Лейпцигом в составе корпуса графа Строганова и затем в отряде генерал-майора Дехтярева, 9.10 – в сражении при взятии города Вейнефеля и затем в авангарде до Эрфурта в отряде генерала барона Крейца. В сражении при Магдебурге. 11.12.-17.05.1814 – при обложении города Гамбурга и сражениях против французских маршалов Даву и пр., затем в Голштинии на квартирах. В 06.1815 прибыл с полком в Уральск.

Грамоте умеет.

В Уральске при войске (на 1815)

К новому чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 253-254



СКВОРКИН (5-й) Ларион Константинович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей. Душ нет.

С 6.12.1802 – писарь

С 12.08.1809 – урядник

С 5.01.1810 - хорунжий

С 11.10.1811 – сотник

С 13.03.1812 – есаул

В 1802-07 гг. находился при исправлении письменных дел в Уральской войсковой канцелярии. В 1808-12 гг. – при також письменных делах при войсковом атамане Бородине. От коего по поручении в 1813 г. был на степной стороне в за Уралом с 50 человек командой.

Грамоте умеет

Состоит в СПб. при Лейб-Уральской каз. сотне (на 1815)

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 234



СКВОРКИН Ларион Степанович

В 1815 году ему 32 года (с. 104), 30 лет (с. 303).

Из казачьих детей. Душ нет.

С 1.05.1796 – начал службу казаком

С 13.03.1805 – урядник

С 13.03.1812 – квартирмейстер

В 1796-1800 – был на Кавказской линии против горских и других народов в сражениях, в 1804 г. – в Санкт-Петербурге при лейб-Уральской казачьей сотне, отколь в 1805 г. откомандирован с морским флотом в Францию, Швецию, Мекленбургскую и Гейноверскую области. В 1808-10 – в Санкт-Петербурге и в Финляндской армии против шведских войск в сражениях находился, при взятии Аланских островов награжден Серебряным на голубой ленте Знаком.

Грамоте умеет.

Служит в 7-м Уральском полку (на 1815).

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 104, 303



СКВОРКИН Федор Степанович

В 1815 году ему 39 лет.

Из казачьих детей.

С 21.03.1795 – казак

С 13.03.1803 – пятидесятник

С 2.05.1809 – квартирмейстер

С 9.04.1813 – сотник

В 1797 и 17977 – на Азиатской степи при учрежденных пикетах. 1.03.1812 г. командирован к 5-му Уральскому казачьему полку экстренно по случаю вступления неприятеля в границы России. В 23.10.1812-15.02.1813 - в Москве по по восстановлению по выходу неприятеля порядка под командою сначала генерал-лейтенанта князя Голицына, а потом – графа Растопчина. Из Москвы в поход до границы в 3-м округе ополчения под командой генерала графа Толстого. 26.06 перешел границу у мест. Устилуга на Буге и поступил в состав Польской армии графа Беннингсена. 27.09 в сражении под мест. Доно, 29.09 и 1.10 – в сражениях под г. Дрезден в отряде генерала Паскевича. 6-7.10. – в сражении под Лейпцигом в составе корпуса графа Строганова и затем в отряде генерал-майора Дехтярева и затем в авангарде до Эрфурта в отряде генерала барона Крейца. 11.12.-17.05.1814 – при обложении города Гамбурга и сражениях против французских маршалов Даву и пр., затем в Голштинии на квартирах.

Грамоте умеет.

Состоит при Войске (на 1815)

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 267-268



СКВОРКИН Харитон Степанович

Из казачьих детей.

В 1812 году ему 28 лет

С 1.05.1796 – казак

С 13.03.1805 - урядник

В 1796-1800 – на Кавказской линии против горских и других народов в сражениях.

В 1803-1804 – в Азиатской степи в учрежденных пикетах находился; с 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне , откуда в 1805 г. командирован с морским флотом в Померанию, в Мекленбург Гейноверской области против французов; в 1808-10 – в Финляндии в армии и за границей против шведских войск в сражениях находился; при взятии Аланских острово и за переход на Шведский берег награжден Знаком на голубой ленте.

Грамотен.

В 7-м Уральском казачьем полку (на 1815)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 86



СКОРОБОГАТОВ Никита Григорьевич

В 1815 году ему 34 лет.

Из казачьих детей.

С 15.05.1807 – казак

С 21.03.1815 – урядник

В 1807-1815 гг. служил в Лейб-Уральской казачьей сотне в СПб. С 1815 – при Войске в Уральске.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 163



СМИРНОВ Иван Абрамович

В 1812 году ему 50 лет.

Из казачьих детей

С 10.09.1781 – казак

С 27.06.1801 – урядник

В 1807 году с генерал-майором Гертценбергом по секретной экспедиции в киргизской степи и после в поиске за киргизцами неоднократно находился.

Грамоте умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 394



СОПУНОВ Никифор Петрович

В 1815 году ему 31 год.

Из казачьих детей.

С 1.06.1810 – начал службу урядником

В 1810-1815 гг. находился в Лейб-Уральской казачьей сотне в СПб. С 1815 – при Войске в Уральске.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 316



СТРОГОНОВ Иван Сергеевич

В 1815 году ему 23 года

Из казачьих детей

С 10.08.1809 – урядник

В 1812-14 находился на Нижне-Уральской линии при содержании границы.

Грамоте умеет.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 311



СУМКИН Григорий Тимофеевич

В 1815 году ему 17 лет

Из обер-офицерских детей

С 1.08.1812 – казак

С 10.05.1814 – урядник

С 1812 - в 5-м Уральском казачьем полку в Молдавской армии и во время военных действий против французов в разных местах в сражениях был.

Грамоте умеет.

При войске.

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 337



СУМКИН Семен Родионович

В 1815 году ему 24 года.

Из казачьих детей.

С 1.04.1807 - казак

С 1.12.1812 – урядник

В 1807 – 15 – находился в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте не умеет

При войске (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 328



СУМКИН Тимофей Андреевич

В 1815 году ему 36 лет.

Из казачьих детей.

С 03.1783 – казак

С 22.01.1802 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1797 и 1799 – на Волге для искоренения воров-разбойников; в 1800-1802 – в СПБ. при Лейб-Уральской казачьей сотне, а после был неоднократно в резервных; с 1.08.1812 командирован в 5-й Уральский казачий полк по случаю вступления неприятеля в границы России и с октября по 15 февраля в Москве по выступлении из оной неприятеля для наведения порядка под командой князя Голицына, а затем – графа Растопчина; из Москвы направлен с 3 корпусом ополчения и перейдя границу в составе Польской армии генерала Беннингсена; 29.09 и 1.10 в сражениях у г. Дрезден в отряде Паскевича; 6 и 7.10 – в сражении при Лейпциге в отряде Дихтерева, а затем у города Вейнсфеля? И при преследовании неприятеля до Эрфурта и боях у Гамбурга, делаее на постах и в отряде генерала Крейца, с декабря по 17 мая 1814 – при блокаде Гамбурга на постах и в сражениях и далее в Голштинии на квартирах

Грамоте умеет

При войске

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 279-280



СЫНКОВ Андрей Максимович

В 1815 году ему 27 лет.

Из казачьих детей.

С 2.03.1801 – казак

С 10.08.1809 – уряжник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1801-1810 – в Уральской войсковой канцелярии у исправления письменных дел.

Грамоте умеет.

При Войске (на 1815)

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 288



СЫНКОВ Максим Филиппович

В 1815 году ему 48 лет.

Из казаков.

С 15.03.1783 – казак

С 7.03.1801 – пятидесятник

С 2.03.1809 – хорунжий

В 1783, 1786, 1789-96 - в Азаитской стороне за рекйо Урал на пикетах и в поисках воров киргизцев; в 1798-1800 – в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне и в походе в Финляндию; с 1.08.1812 – в 5-м Уральском полку командирован экстренно по случаю вступления неприятеля в границы России; с 23.10.1812 по 1.02.1813 – в Москве при восстановлении при отступления неприятеля в оной порядка и употребляем в ночных разъездах под командованием генерала Голицына, а потом Растопчина; из Москвы вступил к границе с 3-м округом ополчения под командованием генерала графа Толстого;

29.06 перешел границу и вошел в Польскую армию генерала Беннингсена, с 13.08 – в конвое графа Толстого; в 10.1813 – в сражениях при блокаде г. Дрезден и при блокаде Гамбурга.

Грамотен

При войске

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 275-276



ТАГАТАРОВ Искиндер

В 1815 году ему 38 лет.

Из казачьих детей.

С 1.07.1794 – казак

С 19.09.1799 – писарь

С 13.03.1803 – урядник

С 13.05.1813 – хорунжий

С 1791 и по ныне в Войсковой канцелярии при исправлении письменных дел и для перевода с татарского на российский . В 1812 – на Нижне-Уральской линии под командой войскового старшины Бородина при отражении воровской киргизской партии был в сражении, за что удостоен получить Высочайшее Благоволение.

Грамоте уеет.

В Уральске при Войске (на 1815 г.).

Достоин повышения чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 83



ТАНБОВЦЕВ Илья Максимович

В 1815 году ему 14 лет.

Из обер-офицерских детей.

С 19.03.1813 – определен в службу урядником

В походах не бывал.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 328



[ТАЛАЕВ] Степан Петрович

В 1815 году ему 22 года.

Из казачьих детей.

С 10.03.1807 – казак

С 2.12.1813 - урядник

В 1810-15 – в Молдавской армии за Дунаем и с французами в кампаниях неоднократно в сражениях бывал

При войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 333



ТАНБОВЦЕВ (ТАМБОВЦЕВ) Максим Иванович

В 1812 году ему 44 года. (в 1815 г. – 46 лет)

Из старшинских детей.

Имеет 1 дворовую душу.

С 27.01.1780 – казак

С 1.01.1790 - пятидесятник

С 1.01.1795 - сотник

С 11.04.1800 – есаул.

В 1789-91 – на Азиатской стороне за рекой Урал при учрежденных пикетах и при форпростах на линии, а между тем в резервных командах. В 1805-10 – в лейб-Уральской казачьей сотне в СПб. В 1805-06 – в десантном корпусе в Гейноверской области под крепостью Гамелен против французов в сражениях был, был при взятии 1 ордудия и 13 человек с барабанщиком в плен, при разбитии вышедшего из оной крепости коменданта и взятии в плен 3 жандармов. В 27.02.1807-1.11.1809 – в Финляндии в 21 дивизии. 3.03.1809 на Аланских островах при нападении на деревню Бент и взятии в плен 18 человек шведской гвардии и при оттеснении неприятеля был и 5.03 в битве на Ботническом заливе при взятии 2 орудий и разбитии одной пехотной колонны и при переходе с Алан на Шведский берег и при местечке Грасселгам в сражении.

Грамоте умеет.

При войске.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С.26



ТАНБОВЦЕВ Мартемьян Михайлович

В 1812 году ему 27 лет.

Из казачьих детей

С 6.03.1801 – казак

С 30.04.1808 – урядник

В 1807?-10 в СПб. в Лейб-казачьей сотне.

Грамоте умеет.

При войске (на 1812)

К новому чину не представлен [за нахождение под судом?- неразб.]

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С.91



ТАНБОВЦЕВ Поликарп Максимович

В 1815 году ему 21 год.

Из сотнических детей.

С 12.01.1810 – начал службу урядником

В походах не бывал.

В Уральске при Войске (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 314



ТАНГАЕВ Шамай

В 1815 году ему 33 года.

Из казачьих детей.

С 1.07.1801 – казак

С 13.03.1803 – пятидесятник

С 27.09.1810 – хорунжий

С 13.05.1812 – сотник

В 1803-04 – на Азиатской степи в резервной команде на пикетах был. В 1808-11 – в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях находился.

Грамотен

При войске

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 70



ТАНГАТАРОВ Искендер

В 1815 году ему 36 лет.

С 1.07.1794 – казак

С 1.09.1799 – писарь

С 13.03.1803 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

С 1794 и по ныне находится в Войсковой канцелярии у исправления письменных дел, для перевода с татарского на русский, диалекта. В 1812 – на Нижне-Уральской линии под командой войскового старшины Бородина при отражении воровской киргизской партии, где был в сражении, за что удостоился Высочайшего Благоволения.

Грамоте умеет.

В Уральске при Войске.

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 281



ТВОРОГОВ Степан Алексеевич

В 1812 году ему 34 года

Из казачьих детей

С 11.08.1806 – казак

С 1811 – урядник

В 1809 в Киргизской степи при поиске воров киргизцев с полковником Донсковым находился.

Грамоте умеет.

При Илецкой станице (на 1912)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 398



ТЕМНИКОВ Тихон Григорьевич

В 1815 году ему 14 лет.

Из штаб-офицерских детей.

С 19.03.1813 – определен в службу урядником

В походах не бывал.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 328



ТОКАРЕВ Петр Гаврилович

В 1812 году ему 31 год.

Из казачьих детей

С 6.03.1791 – казак.

С 10.08.1809 – урядник

В 1797, 1809 – был в Азиатской степи при учрежденных пикетах. В 3-м Уральском казачьем полку в Дунайской армии (на 1812 г.).

Грамоте не умеет

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 95



ТОКАРЕВ Петр Петрович

В 1815 году ему 35 лет

Из казачьих детей.

С [6.03.1791] – казак

С 10.08.1809 – урядник

В 1797-1809 – был на Азиатской степи на учрежденных пикетах. В 1810-15 – во время военных действий в Молдавской армии за Дунаем против турок и по Германии против французов в сражениях находился.

При Войске (на 1815).

Грамоте не умеет.

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 310



[ТОЛИКОВ] Сергей Антонович

В 1815 году ему 49 лет.

Из казачьих детей.

С 20.12.1787 – казак

С 1.12.1790 – хорунжий

С 11.04.1800 – квартирмейстер

В 1790 и 1792 – на Азиатской стороне для поисков киргизцев до речки Бурбалты, противу коих в сражениях был. В 1807-09 – в Молдавской армии находился.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

По слабому поведению к следующему чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 302



ТОЛСТОВ Григорий Капитонович

В 1815 году ему 29 лет.

Из казачьих детей.

С 3.02.1803 – казак.

С 12.04.1810 - урядник

В 1804-1806 на Нижне-Уральской линии при пикетах.

При войске (на 1812)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 365



ТРОФИМОВ (ТРАФИМОВ) Артемий Иванович

В 1812 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 2.10.1810 – казак

С 16.08.1812 – урядник

В резервных командных за рекой Урал на пикетах находился.

При войске (на 1815 г.)

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 129



ТРОФИМОВ Гаврила Михайлович

Из сотнических детей.

В 1815 году ему 22 года

С 5.07.1804 - урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1803-1804 – в Азиатской степи в учрежденных пикетах находился; с 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне , откуда в 1805 г. командирован с морским флотом в Померанию, в Мекленбург Гейноверской области против французов; в 1808-10 – в Финляндии в армии и за границей против шведских войск в сражениях находился; при взятии Аланских острово и за переход на Шведский берег награжден Знаком на голубой ленте.

Грамотен.

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 284



ТРОФИМОВ Михайло Козмич

В 1812 году ему 46 лет.

Из казачьих детей.

С 10.06.1783 – казак

С 18.09.1783 – войсковой походный писарь

С 18.11.1790 – сотник

С 25.10.1798 – войсковой есаул

С 10.04.1799 – войсковой старшина

В 1788-91 – на Кавказской линии в корпусе генерал-аншефа Текелея против горских народов и турок под турецкою крепостью Анапа в действительных сражениях. С 1792 – на Азиатской стороне для непропуску воровских киргиз-кайсаков во внутрь границы в резервных командах. В 1793-98 – при исправлении письменных дел Войсковой канцелярии. В 1798-1800 – в Швейцарии и Баварии и под городом Цюрих в сражении против французов. В 1801-1804 – при исправлении письменных дел [в Войсковой канцелярии] . В 1805-10 – в Лейб-казачьей Уральской сотне в СПб. В 1805-06 – в десантном корпусе в Генноверской области при крепости Гаммер против французов при неоднократных сражениях и при взятии одного орудия и в плен барабанщика с 13 человек, при разбитии вышедших из крепости коменданта и взятии в плен при крпеости трех жандармов. В 27.02.1807-1.11.1809 - в Финляндии в 27 дивизии. 3 марта – на Аландских островах при нападении на деревню Бене и при взятии в плен 18 человек шведской гвардии и в стеснении неприятеля, 5 марта – в битве на Ботническом заливе и при взятии двух орудий и разбитии одной пехотной колонны, потом при переходе с Аланд на берег Шведский и под местечком Грисельгамом в сражении.

В 1812 – в Уральске при Войске.

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 20-21.



ТУРЕ [НИН] Андрей Алексеевич

Из казачьих детей

В 1815 году ему 29 лет

С 10.03.1808 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был. Награжден знаком Военного ордена Св. Георгия.

Грамоте не умеет

При войске,

К следующему чину по неграмотности не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С 341



[ТУРЧЕВ] Алексей Дмитриевич

В 1812 году ему 51 год.

Из казачьих детей

В 1815 году ему 29 лет

С 3.04.1785 – казак

С 18.08.1797 – урядник

С 26.06.1798 - хорунжий

В 1789, 1793 и 1795 гг. – в поиске воров киргизцев в Киргизской степи неоднократно. В 1807 – с генералом Гертценбергом в оной степи. В 1809 г. с полковником Донсковым в оной же степи за ворами киргизцами находился.

Грамоте не умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину по неграмотности не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 391



[ТУРЫБРИН] Денис Андреевич

В 1815 году ему 24 года.

Из казачьих детей.

С ? /не указано/ – казак.

С 10.02.1814 - урядник

В походах не бывал.

При войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 334



[ТЮНЯЕВ] Узбек

В 1812 году ему 46 лет. В 1815 ему 49 лет

Из казачьих детей.

С 5.09.1788 – начал службу казаком

С 25.03.1789 – переводчик

С 1.01.1790 – сотник

С 17.12.1795 – войсковой есачком

С 11.04.1800 – есаул

С 25.01.1810 – войсковой старшина

С 1786 г. – в Азиатской степи до речки Каракул с муфтием Мухаметджатом Хусейновым и князем Ахмет-Гиреем Черкал…ким для приведения в подданство России киргизской Меньшей орды, старшин киргизских к присяге; 1789-90 – такж в неоднократных посылках для перевода по препорученным разным комиссиям до рек Каракул и против бунтующих киргизцев на речке… в требовании пленных российских людей и при наказании воров киргизцев, между тем поныне находится в Уральской войсковой канцелярии для перевода с татарского на российский, а с российского языка на татарский; в 1809 году под началом Войскового атамана генерал-майора Бородина по секретному повелению его сиятельства генерала Волконского был командирован в киргизскую степь к Эмбенским водам, где против воров киргизцев находился в сражении.

Громоте умеет.

Достоин нового чина

При войске (на 1815).

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д 3090, С. 25-26

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д 3095, с. 203



[ТЮНЯЕВ, ТЮЛЕЕВ] Утеп

В 1815 году ему 33 г.

Из казачьих детей.

С 1.06.1797 – казак

С 13.03.1803 – урядник

С 17.06.1808 – хорунжий

С 27.10.1810 – квартирмейстер

В 1802-03 – в Азиатской стороне для охранения здешних хуторов. В 1807-11 – в Молдавской армии против турок, в сражениях был.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д 3095, с. 103



УГЛЕЦКИЙ

Полковник

Войсковой атаман Оренбургского КВ

+ с 14.02.1810 – именным указаом также исправлял должность войскового атамана Уральского КВ.



УЗБЕКОВ Искендер

В 1812 году ему 22 года.

Из есаульских детей

С 1.07.1806 – начал службу урядником.

В 1808 году в Азиатской степи в резервной команде был.

Грамоте не умеет.

В Уральске при войске (на 1812). В 1812-15 – в 5-м Уральском казачьем полку.

По неграмотности к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д 3090, с. 87, 308



УЗБЕКОВ Карней

В 1812 году ему 18 лет.

Из обер-офицерских детей.

С 10.02.1814 – начал службу урядником.

В походах не бывал.

Грамоте не умеет.

В Уральске при войске (на 1812).

К новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д 3095, с. 144



УРАЕВ Абыт

В 1815 году ему 44 года. В 1812 году ему 40 лет.

Из казачьих детей.

С 12.04.1786 – казак

С 11.04.1800 – урядник

С 2.03.1809 – хорунжий

В 1786-89 и 1792-1795 – на Кавказской линии в корпусе генерал-поручика Потемкина и генерал-аншефа Текелия против тамошних горских и других народов в сражениях; в 1789-92 и 1795-98 – на Азиатской стороне при пикетах; в 1798-1800 – в Швейцарии под городом Цюрих против французов в сражении находился; в 1810 – командирован на службу в 4-й Уральский казачий полк, по прибытии к крепости Силистрия находился на аван-постах против турок и был в экспедициях; в 1811 – при держании аван-постов по левому берегу реки Дунай и при взятии штурмом крепости Силистрия; в 1812 – в походе к Хотину и далее ; 18 сентября в бою в французами и 22-го при Брест-Литовске в сражении; с 22.09 по 1.10 – при держании пикетов против французов; 1 и 2.10 в сражении у с. Пленницы; с 10 по 18 числа – при держании по реке Бугу пикетах и последующих боях у с. Рудня, Горностаецы – ранен в руку пулею и на излечении; участвовал в сражении при Лейпциге и Мирмонте? и др. Награжден орденом Св. Анны 3 класса. 1.01.1814 – в сражении у Шато-… и Шатобриана и у г. Труа и сражении на Шалонских полях и Фер-Шампенуазе – за которые награжден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом.

Грамоте не умеет

При войске

По незнанию грамоты к следующему чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 67

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С 271-272



УРАКЧИНЦОВ Никита Андреевич

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 6.01.1802 - казак

С 16.08.1812 – урядник

В походах не бывал

Грамоте не умеет

При войске (на 1815)

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 325



УСМАНОВ Меликен

В 1812 году ему 38 лет.

Из казачьих детей.

С 16.06.1790 – казак.

С 25.03.1803 - урядник

В 1803-04 – в резервной команде в Азиатской степи при учрежденных пикетах находился. В 1812 году в 4-м Уральском казачьем полку Дунайской армии.

Грамоте не умеет.

По неграмотности к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 84



УТЯПОВ [Анкей]

В 1815 году ему 35 лет.

Из казачьих детей.

С 7.05.1807 – казак.

С 24.11.1810 – урядник

В 1807-11 в Молдавской армии в сражениях против турок.

В 1815 году – при Войске в Уральске.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 317



УТЯПОВ [Саибайтак]

В 1812 году ему 32 года.

Из казачьих детей

С 1.04.1789 – казак

С 26.02.1803 – урядник

В 1807 году с генерал-майором Гертценбергом по секретной экспедиции в киргизской степи был. В 1809 с полковником Донсковым по такому же поручению в оной же степи находился.

Грамоте по татарски умеет

При Илецкой станице (на 1812).

К следующему чину не представлен по неграмотности.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С 396



ФОЛИМОНОВ (Филимонов) Карп

Хорунжий(?) при Войске в г. Уральск

Умер в промежуток 12.1811-1.02.1812 гг.

РГВИА. Фонд 489, Опись 1, Д. 3101, с. 3



ФОФАНОВ Андрей Тимофеевич

Из казачьих детей

В 1815 году ему 32 года

С 11.03.1807 – казак

С 29.08.1814 – урядник

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии за Дунаем, во время военных действий с французами в неоднократных сражениях в разных местах был.

Грамоте не умеет

При войске (на 1815),

По незнанию грамоты к следующему чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С 342



ФОФАНОВ Егор Алексеевич

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 32 год

С 2.09.1804 – казак

С 19.11.1812 – урядник

В 1805-10 за рекой Уралом на Азиатской стороне на пикетах.

В 1810-15 - в Молдавской армии при содержании на аван-постах, а потом по 1815 год во время военных действий против французов в сражениях находился.

При войске

Достоин к повышению чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 325



[ХАЛЕВИН] Иван Андреевич

В 1815 году ему 26 лет

Из обер-офицерских детей. Душ не имеет.

С 4.09.1804 – вступил в службу казаком.

С 17.09.1807 – канцелярист

С 7.12.1809 – губернский регистратор

С 7.06.1810 – урядник

С 24.11.1813 (с. 296) 10.02.1814 – хорунжий в награду.

С вступления в службу по 1810 год в Войсковой канцелярии при исправлении письменных дел;

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок, потом в действующей армии противу французов в неоднократных сражениях. Особенно отличился в сражениях под Краоном. За 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак В 1812 г. служил в 3-м Уральском казачьем полку. За оказанные в разных местах отличия произведен в хорунжего.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 367

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 98, 296



ХАМЕТЕВ Ахмет

В 1812 году ему 34 года.

Из казачьих детей.

С 4.04.1801 – вступил в службу урядником

В 1804 - в Азиатской степи при учрежденных пикетах. В 1807-11 – в Молдавской армии в сражениях против турок находился.

Грамоте умеет.

При Войске (на 1812)

По слабому поведению к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 79



ХАНДОХИН Михайла Иванович

В 1815 году ему 34 года.

Из казачьих детей.

С 1.08.1799 – казак.

С 19.11.1812 – урядник

В 1810-15 – в Молдавской армии за Дунаем против турок и затем в сражениях против французов.

Грамоте не умеет

При войске (на 1815)

Новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 327



ХАРЧЕВ Михаил Андреевич

В 1815 году ему 34 года.

Из казачьих детей.

С 13.041800 – казак

С 11.09.1808 – урядник

В 1807-11 – в 1-м Уральском казачьем полку в Молдавской армии в сражениях против турок находился.

Грамоте не умеет.

На Верхне-Уральской линии служит (на 1815 г.)

К новому чину по неграмотности не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 109



ХАРЧЕВ Яков Петрович

В 1815 году ему 36 лет

С 6.03.1796 – казак

С 11.04.1800 – пятидесятник

С 2.05.1809 – хорунжий

В 1796-1800 – на Кавказской линии в корпусе генерала Кнорринга и против тамошних горских народов в сражениях; в 1801 – на Азиатской стороне на пикетах; в 1805-10 – в лейб-Уральской казачьей сотне и между тем в 1805-06 – адьютнатом в корпусе при крепости Гимпель против французов и при взятии одного орудия был и взял в плен барабанщика и 13 человек при разбитии вышедшего из оной крепости коменданта, а также взял в плен 3 штандарта; с 27.02.1807-21.12.1809 – в Финляндии и на Аландских островах при нападении на деревни и при взятии в плен 18 человек шведской гвардии и в переходе по Ботническому заливу походной колонной на берег.

Грамоте не умеет.

При войске

По незнанию грамоты к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 273-274



ХИМЕТЕВ Ахмет

В 1812 году ему 35 лет.

С 4.04.1801 – урядник

В 1804 – в Азиатской стороне при учрежденных пикетах был. В 1807-11 – в Молдавской армии против турок в сражениях находился.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815)

По неспособности к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 216



[ХОРУНЖЕВ] Денис Петрович

В 1815 году ему 39 лет.

Из казачьих детей.

С 5.04.1797 – казак

С 8.12.1807 – урядник

В походах не бывал.

В службе при Сакмарской станице (на 1815)

Грамоте не умеет.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 177



ХОРОШИХИН Борис Иванович

В 1812 году ему 44 года.

Из казачьих детей.

С 24.12.1782 – казак

С 18.07.1792 – сотник

С 29.11.1793 – войсковой есаул

С 20.04.1799 – войсковой старшина

С 30.09.1808 – майор

В 1783-84 – в Азиатской степи для непропуску внуть границы воровских киргизских партий и в резервных командах; в 1787 – на Нижне-Уральской линии при держании границы. В 1790-95 – на Кавказской линии с Уральским казачьим полком в корпусе генерала Гудовича, где против тамошних горских и других народов в сражениях был.

В 1808 – по случаю перепуска через реку Урал за границу и обратно на здешнюю сторону по Высочайшему повелению переходившего киргиз-кайсацкого Букея-султана с подвластным ему народом, оказал редкостное к службе усердие и успешное по предмету сему содействие. С 5.09.1804-1.11.1810 – по выбору Войска Уральского чиновников был в Войсковой канцелярии более двух трехлетий ассесор и управлял при этом письменными делами при войсковом атамане генерале Бородине, будучи употребляем при неоднократных поручениях как от бывшего тогда в Уральске Оренбургского военного губернатора князя Волконского так и войскового атамана и оказал отменный опыт ревности и усердия. С 22.12.1811 и по ныне – в лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 18-19



ХОРОШИХИН Петр Борисович

Из писарских детей

В 1815 году ему 30 лет (в 1812 – 21 и 22 г. – с.86, с. 345)

С 1.06.1806 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1807-1808 – в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне. В 1812-15 – на Нижне-Уральской линии.

При Войске (на 1815)

Грамоте умеет.

Повышению чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, С. 86, 345

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 285



ХОРОШИХИН Степан Борисович

В 1815 году ему 28 лет.

Из казачьих детей.

С 13.03.1803 – начал службу урядником

С 13.05.1815 – хорунжий

В 1803 и 1807 – на Азиатской стороне в резервных командах находился.

Грамоте умеет.

Находится при войске (на 1815).

Повышению чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 281



ХОРОШИХИН Федор Иванович

В 1812 году ему 27 лет.

Из казачьих детей

С 8.02.1803 - казак

С 10.08.1809 – урядник.

В 1808-1809 на Нижне-Уральской линии при содержании границы находился.

В 1812 – в СПБ в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте не умеет.

По неграмотности к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 96



ХРУЩЕВ Семен Тимофеевич

В 1812 году ему 31 год.

Из казачьих детей

С 15.05.1899 - казак

С 30.05.1809 – урядник.

В 1800-1805 - в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте не умеет.

По неграмотности к следующему чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 91



ХУДЯКОВ Гаврила Прокофьевич

В 1815 году ему 20 лет.

Из дворовых детей.

С 19.03.1813 – начал службу урядником

В 1814-15 г. в резервных командах за рекой Урал при учрежденных пикетах находился.

Грамоте умеет

При войске (на 1815)

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 329



ХУДЯКОВ Никита Петрович

Из дворовых людей.

В 1815 году ему 36 лет

С 14.03.1803 – казак

С 15.07.1804 - урядник

С 13.05.1813 – хорунжий

В 1803-1804 – в Азиатской степи в учрежденных пикетах находился; с 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне , откуда в 1805 г. командирован с морским флотом в Померанию, в Мекленбург Гейноверской области против французов; в 1808-10 – в Финляндии в армии и за границей против шведских войск в сражениях находился; при взятии Аланских острово и за переход на Шведский берег награжден Знаком на голубой ленте.

Грамотен.

В 7-м Уральском казачьем полку (на 1815)

К следующему чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 284



ЧАГАНОВ Ефим Васильевич

В 1812 году ему 33 года.

Из казачьих детей.

С 11.03.1795 – казак.

С 4.12.1801 – пятидесятник

С 2.03.1809 – хорунжий

В 1796-98 – на Кавказской линии против тамошних народов. В 1798-1800 – в Швейцарии против французов. В 1800-802 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне был.

На Нижне-Уральской линии (на 1812)

Грамоте умеет

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 72



ЧАСОВНИКОВ Тихон Дмитриевич

В 1815 году ему 29 лет.

Из казачьих детей.

С 15.04.1807 – казак

С 2.09.1810 – урядник

В 1807-1815 гг. служил в Лейб-Уральской казачьей сотне в СПб.

С 1815 – при Войске в Уральске.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 316



ЧЕБАКОВ Родион Ильич

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 27 год

С 3.01.1808 – казак

С 10.08.1809 – урядник

В 1809-10 на Нижне-Уральской линии при поддержании границы с резервной командой был. С 1810 командирован на службу в Молдавску армию в 4 Уральский казачий полк, по прибытию к крепости Силистрия находился при поддержании постов, с 1811 – в аван-постах по леому берегу Дуная в делах против турок. В 1812 в походе к Хотину и далее против французов в сражениях. По окончании кампании проследовал с полком на Урал.

На Верхе-Уральской линии на 1815 г.

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 311



ЧЕБОТАРЕВ Андрей Иванович

В 1815 году ему 38 лет

Из казачьих детей

С 7.05.1802 – казак

С 18.12.1809 – урядник

В 1807-11 – в Молдавской армии против турок в неоднократных сражениях; в 1812-14 – на Верхне-Уральской линии при содержании границы и на форпостах

Грамоте умеет.

В 6-м Уральском полку (на 1815)

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 314



ЧЕБОТАРЕВ Петр Гаврилович

В 1815 году ему 31 год.

Из казачьих детей.

С 20.12.1805 – казак.

С 24.11.1810 – урядник

В 1807-11 в Молдавской армии в сражениях против турок. В 1814-15 – в СПб. при Лейб-Уральской казачьей сотне.

В 1815 году – при Войске в Уральске.

Грамоте умеет.

Нового чина достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 317



ЧЕБОТАРЕВ Петр Егорович

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 30 лет

С 15.10.1806 – казак

С 19.11.1812 - урядник

В 1810-15 - в Молдавской армии за Дунаем и во время бывшей французской кампании неоднократно в сражениях находился.

При войске

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 326



ЧЕГНАХАЕВ Антон Григорьевич

В 1812 году ему 29 лет.

Из казачьих детей.

С 1.01.1795 – начал службу писарем

С 4.04.1801 – пятидесятник

С 12.06.1806 – хорунжий

С 2.03.1809 - сотник

С 1795 в существовавшей канцелярии при исправлении письменных дел находился, равно по открытии Войсковой канцелярии с 5.09.1804 и по ныне по канцелярии войсковой экспедиции по обеим частям должность секретаря и случайно был командирован на Нижне-Уральскую линию по разным комиссиям.

Грамоте умеет

При войске (на 1812)

Достоин повышения чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 56



ЧЕРНОМОРСКОВ Иван Михайлович

Из казачьих детей

На 1815 год ему 33 года (в 1812 – ему 36 лет, 3090, с.327)

Грамоте умеет

Пятидесятник с 11.04.1800

Есаул с 13.03.1812

С 1801 – на Азиатской стороне Урала в пикетах

1802-05 – в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне

1810-12 – в 4-м Уральском казачьем полку Молдавской армии, участник битвы под Лейпцигом.

Награжден орденами Св. Анны 2 степени и Владимира 4 ст, а также получил Монаршее Благоволение.

К новому чину достоин

На Нижне-Уральской линии (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, с. 257



ЧЕРНОЯРОВ Александр

С 02.1812 – сотник за отличия в сражениях против турок

В 3-м Уральском казачьем полку Молдавской армии

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3101, С. 14



ЧЕРНОЯРОВ Петр Матвеевич

В 1815 году ему 38 лет (в 1812 году ему 36 лет, 3090, с. 328)

Из казачьих детей

С 10.05.1796 – начал службу казаком

С 11.04.1800 пятидесятник

С 2.03.1809 – хорунжий

С 21.02.1812 – сотник

В 1796-1800 – на Кавказской линии в корпусе генерал аншефа гр. Гудовича и Кнорринга 2-го, где противу тамошних горских и других народов в сражениях находился; в 1800-1810 – в войсковой канцелярии у исправления письменных дел; 1810 – в 4-м Уральском казачьем полку Молдавской армии против турок на аван-постах по левому берегу реки Дунай; 1811 – в сражении при взятии штурмом крепости Силистрия, за что награжден чином сотника; в 1812 г. – в походе к Хотину и находился в разных местах при занятии аван-постов против французов и в действующих сражениях был.

Грамоте умеет.

В 1815 г. – на Нижне-Уральской линии.

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 60



ЧЕРНУХИН Иван Максимович

В 1815 году ему 39 лет.

Из казачьих детей.

С 15.10.1793 – казак

С 10.01.1798 – писарь

С 11.04.1800 – хорунжий

В 1793-1804 – находился в Войсковой канцелярии при исправлении письменных дел; с 5.10.1804 – в Уральской градской полиции при исправлении письменных дел.

Грамоте умеет

При войске

К следующему чину не представлен по слабому поведению

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 270



ЧЕРТОРОГОВ Данила Михайлович

В 1812 году ему 24 года.

Из сотнических детей.

С 5.09.1804 – вступил в службу писарем.

С 30.03.1809 – урядник

С 10.04.1810 – портупей-юнкер.

С 1808 и по ныне находится в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

Следующему чину достоин.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С 78



ЧЕРТОРОГОВ Егор Петрович

В 1815 г. ему 50 лет

Из казачьих детей. Душ нет.

С 11.10.1786 – казак

С 22.04.1795 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

В 1788-90 в Азиатской степи за рекой Урал при учрежденных пикетах, на поисках воров киргизцев, при наказании бунтующих киргизского старины Каратая с его сообщниками в сражениях; в 1807-09 гг. – в Молдавской армии

При войске (на 1815)

Грамоте не умеет.

По незнанию грамоты и слабому поведению к очередному чину не представлен.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С 244



ЧЕРТОРОГОВ Иван Петрович

В 1815 г. ему 44 г. (в 1812 – 40 лет)

Из казачьих детей.

С 1.01.1782 – казак

С 20.08.1798 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.03.1809 – сотник

В 1783, 1786 и 1790 гг. – на Азиатской стороне при учрежденных пикетах. В 1798-1800 – в походе в Швейцарии и Баварии, под городом Цюрих в сражении. В 1810-12 – в Молдавской армии в 3-м Уральском казачьем полку. В 06.1812 г. уволен из полка по болезни.

Грамоте умеет.

По неспособности служить к новому чину не представлен (на 1812)

Достоин нового чина (на 1815).

В 7-м Уральском казачьем полку (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 52

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 246



ЧЕРТОРОГОВ Петр Сидорович

В 1812 году ему 44 года.

Из казачьих детей.

С 1786 – казак

С 12.06.1796 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 3.09.1808 – сотник

С 27.09.1810 - есаул

С 24.12.1815 – в отставке

В 1786-88 – на Кавказской линии в корпусе генерала Текелея против горских и других народов в сражениях. В 1790 – в Азиатской степи сперва в резервах, а потом при наказании бунтующего киргизского старшины Каратая с его сообщниками также в сражениях. В 1796 – при содержании линии. В 1807-11 – находился в Молдавской армии в 1-м Уральском казачьем полку, где против турок был в сражениях и имел счастие получить Высочайшее Благоволение и орден Св. Анны 3-го класса.

Грамоте умеет.

На Нижне-Уральской линии (на 1812 г.)

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 41-42



ЧЕЧИН Иван Васильевич

В 1815 году ему 40 лет.

Из казачьих детей.

С 1.01.1794 – казак

С 28.12.1799 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

В 1798-99 – на Кавказской линии в корпусе генерал-аншефа Гудовича в походах за рекой Кубань и под городом Анапой против крымских и турецких народов в сражениях; в 1797 – в Гурьевском городке при пограничной страже; в 1798-1800 – в Швейцарии под городом Цюрих против французом в действительном сражении; в 1800-1802 – на Нижне-Уральской линии находился.

Грамоте умеет

Был арестован на [два месяца] за отлучку с поста и за роспуск команды своей казачьей

При войске.

По слабому поведению к новому чину не представлен

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095,



ЧИРНЕВ (Чирняев?) Василий Савельевич

Из казачьих детей

Грамоте умеет

В 1815 году ему 35 лет

С 15.08.1804 – казак

С 19.11.1812 - урядник

В 1810-15 - в Молдавской армии за Дунаем и во время бывшей французской кампании неоднократно в сражениях находился.

При войске

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 326



ЧУМАКОВ Трофим Яковлевич

В 1815 году ему 28 лет

Из казачьих детей

С 16.07.1806 – казак

С 10.05.1814 – урядник

С 1812 - в 5-м Уральском казачьем полку в Молдавской армии и во время военных действий против французов в разных местах в сражениях был.

Грамоте умеет.

При войске.

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 337



[ЧУРЕЕВ, ЧУРОВ?] Григорий Максимович

В 1815 году ему 35 лет.

Из казачьих детей.

С 15.05.1795 – казак

С 12.04.1810 – урядник

В 1797-98 – в резервных командах на Азиатской стороне при пикетах находился.

С 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской сотне. В 1805 – командирован морским флотом в Францию, где в Шведской Померании и Мекленбургии Генноверской области был, а затем обратно в СПб. В 1808-10 – в Финляндской армии за границею против шведских войск, в сражении при взятии Аланских островов и за переход на тот берег награжден на голубой ленте Знаком . В 1812-13 – находился в Верхне-Уральской линии при содержании границы на форпостах.

В Уральске при Войске (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 315



ШЕЛУДЯКОВ Яков Семенович

В 1812 г. ему 52 года

Грамоте умеет

Из казачьих детей

Казак с 10.08.1793

Пятидесятник с 15.01.1794

Сотник с 11.04.1800

Есаул с 2.03.1809

В 1793-96 – на Кавказской линии в корпусе генерал-поручика Потемкина. В 1797-1800 - в Швейцарии и Баварии в боях против французов

В 3 Уральском казачьем полку Большой армии на 1812 год

Достоин следующего чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3092 с. 141



ШУЛГАНОВ Василий Иванович

В 1815 году ему 37 лет

Из казачьих детей.

С 15.03.1794 казак

С 30.03.1809 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1807-13 в СПб в Лейб-Уральской казачьей сотне.

При войске (на 1815)

Грамоте умеет

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 287



ЩАПОВ Архип Иванович

В 1812 году ему 32 года.

Из сотнических детей.

С 11.04.1800 – казак.

С 2.03.1809 – хорунжий

С 23.10.1811 – сотник

В 1800 г. в Азиатской степи при пикетах находился.

В 1812 – в 4-м Уральском казачьем полку Молдавской армии.

Грамоте умеет

Достоин повышения чина.

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 60



ЩАПОВ Афанасий Иванович

В 1812 году ему 43 года.

Из казачьих детей.

С 6.04.1777 – казак

С 1.03.1788 – пятидесятник

С 9.08.1793 – сотник

С 11.04.1800 – есаул

С 25.01.1810 – войсковой старшина

В 1777-80, 1783-90, 1802-03 - был в резервных командах в Гурьеве и на дистанции между Гурьевом и Красным Яром и в поимке киргизцев и случаями против них в сражениях. В 1796-1800 – на Кавказской линии против тамошних народов. В 1809 – под началом войскового атамана генерала Бородина по сектерному повелению Оренбургского военного губернатора Волконского был командирован в киргизскую степь к Эмбенским водам, где против воров киргизцев находился в сражениях.

Грамоте умеет.

В 1812 – на Нижне-Уральской линии.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3090, с. 24



ЩАПОВ Вахрамей Степанович

В 1815 году ему 21 год

Из обер-офицерских детей

С 1.08.1812 – казак

С 10.05.1814 – урядник

С 1812 - в 5-м Уральском казачьем полку в Молдавской армии и во время военных действий против французов в разных местах в сражениях был.

Грамоте умеет.

При войске.

К новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 337



ЩАПОВ Емельян Михайлович

В 1815 году ему 27 лет (на с. 94) 30 лет (на с. 289) В 1812 ему 23 года (3090 с. 95)

Из казачьих детей.

С 10.08.1809 – вступил в службу урядником

С 6.09.1812 (на с. 94) или с 13.05.1812 (на с. 289) – хорунжий

В 1810-15 гг. – находился в Молдавской армии противу турок в 4-м Уральском казачьем полку,по прибытии к крепости Силистрия находился на разных постах, против турок был в разных экспедициях; в 1811 – при содержании аван-постов; потом в действующей армии противу французов – 22.09. в сражениях при Брест-Литовске, 1 и 2 октября – бою при с. Пленницы, 3-4 октября – у Волоко-Литовска, 27-28.10 – у с. Гринскам, 1.11 – при мест. Горностаевцы, 2.11 – при движении к Забелину и далее в боях в Саксонии. За 1812 год получил "За спасение Отечества" на голубой ленте знак.

Грамоте умеет.

При войске (на 1815).

Достоин повышения чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, С. 95

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 94, 289



ЩАПОВ Иван Иванович

В 1815 г. ему 48 лет.

Из казачьих детей. Душ нет.

С 1.01.1789 – казак

С 1.01.1795 – пятидесятник

С 11.04.1800 – сотник

В 1789, 1791, 1797 гг. – в Азиатской степи за Уралом при учрежденных пикетах. В 1796-99 – для искоренения поволжских разбойников. В 1812 г. в Москве после отступления из оной неприятеля для восстановления порядка. В 1813-14 гг. – при блокаде Гамбурга и в сражениях против французов.

Достоин повышения чина.

При войске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 243



ЩАПОВ [Кит] Степанович

В 1815 году ему 32 года.

Из казачьих детей.

С 15.03.1802 – казак

С 16.04.1807 – урядник

С 13.05.1812 – хорунжий

В 1802-1805 – в СПб. в лейб-Уральской казачьей сотне; в 1811-12 – на Нижне-Уральской линии при содержании границы.

Грамоте умеет.

В 6-м Уральском каз. полку (на 1815)

Новому чину достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Д. 3095, С. 286



ЩАПОВ Петр Иванович

В 1812 году ему 45 лет.

Из казачьих детей.

Имеет 1 человека дворовой душой.

С 15.03.1781 – казак

С 1.09.1795 – пятидесятник

С 11.04.1800 – сотник

С 2.03.1809 – есаул.

В 1790-91 и 1796 – на реке Бурбулте под начальством войскового атамана Донскова с киргизцами в сражениях и резервных командах был.

Грамоте умеет.

При войске в 1812.

Следующего чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3090, с. 40



ЩАПОВ Петр Иванович

В 1815 году ему 22 года

Из казачьих детей

С 1.08.1812 – казак

С 10.05.1814 – урядник

С 1812 - в 5-м Уральском казачьем полку в Молдавской армии и во время военных действий против французов в разных местах в сражениях был.

Грамоте не умеет.

При войске.

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 337



ЩАПОВ Семен Иванович

В 1815 году ему 44 года.

Из казачьих детей.

С 15.12.1782 – вступил в службу казаком

С 17.06.1798 – пятидесятник

С 11.04.1800 – хорунжий

С 2.05.1809 – сотник

С 13.05.1812 - есаул

В 1790 – в Азиатской степи для поиска воров киргизцев до речки Бурбалты при наказании бунтующего киргизского старшины Каратая с его сообщниками в сражениях был. В 1810-13 – в СПб. в Лейб-Уральской казачьей сотне.

Грамоте умеет.

К новому чину достоин

Состоит при войске (на 1815)

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 222



[ЩЕРБАКОВ] Артамон Петрович

В 1815 году ему 31 года.

Из казачьих детей.

С 7.05.1802 – казак

С 12.04.1810 – урядник

С 1804 – в СПб. при Лейб-Уральской сотне. В 1805 – командирован морским флотом в Францию, где в Шведской Померании и Мекленбургии Генноверской области был, а затем обратно в СПб. В 1808-10 – в Финляндской армии за границею против шведских войск, в сражении при взятии Аланских островов и за переход на тот берег награжден на голубой ленте Знаком . В 1812-13 – находился в Верхне-Уральской линии при содержании границы на форпостах.

В Уральске при Войске (на 1815).

Грамоте умеет.

Нового чина достоин

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, с. 315



ЩУЧКИН Степан Степанович

В 1815 году ему 27 лет.

Из казачьих детей

С 2 [03.].1811 – казак

С 31.10.1813 – урядник

Случаями находился с резервной командой за рекой Урал

Грамоте умеет

На Верхне-Уральской линии (на 1815)

Достоин нового чина

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 332



ЮСУПОВ Утеп

В 1815 году ему 45 лет.

Из казачьих детей.

С 3.11.1788 – казак

С 10.03.1809 - урядник

С 27.11.1814 – хорунжий в награду

В походах по Нижне-Уральской линии; в резервных командах за рекой Урал при пикетах; в 1812-15 – в действующей армии против французов в неоднократных сражениях был. С 1.08.1812 в 5-м Уральском казачьем полку. В 23.10.1812-15.02.1813 – в Москве по выступлении из оной неприятеля для возстановления порядка в ночных разъездах и далее с 3-м округом ополчения перешел границу и в составе Польской армии генерала Беннигсена - был в сражении у с. Доно и под г. Дрезденом в отряде генерала Паскевича, за что получил в награду чин хорунжего. В корпусе генерала Строганова участвовал в сражении у Лейпцига и преследовании неприятеля до Эрфурта. В сражении при Магдебурге в отряде генерала Крейца. С 11.12 по 17.05.1814 – в сражениях при блокаде Гамбурга. Затем – на зимних квартирах в Голштинии.

Состоит при войске (на 1815)

Грамоте не умеет

К новому чину не представлен по неграмотности

РГВИА Фонд 489, Опись 1, Дело 3095, С. 102, 298-299



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Подготовила:

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, учащаяся 10 "И" класса ГБОУ СОШ №1357 (корпус 5) г. Москва. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559483940

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