Узбекистан Мирзиеевский. Сон и явь, - Б.Мусаев

13:11 03.06.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. Узбекистан МИРЗИЕЕВСКИЙ. СОН И ЯВЬ.

Из Дневника Простодушного.

"....Если перемены необходимы, придайте им вид небольшого

улучшения прошлого"

(Роберт Грин. 48 Законов Власти.)



Сегодня в ночь на субботу 01. 06.19 мне приснился сон. Он был не совсем кошмарный, но такое привидится не от хорошей жизни.

Будто, отчаявшись, что не включают вообще никакой воды, что не перестают дергать жильцов нашего дома , как кота за одно место, то включая, то выключая свет, а газ..., я пошел не в какое то там ТСЧЖ, а в органы власти районного масштаба, то бишь в хокимиат. Иду решительным шагом, злой и думаю: вот бы сейчас со мной случилось как в том виде фольклора детского творчества, так называемом "черном юморе" времен Советов, где и когда



"Дедушка в поле гранату нашел,

Сунул в карман и к райкому пошел

Вырвал колечко и бросил в окно:

"Я уже старый, мне все равно!"



Благо, что это сон, в котором я справился с собой и успокоился, прежде чем приблизился к хокимиату. Вот каким –то непостижимым образом преодолел проходную с работниками органов внутренних дел, иду по длинным коридорам здания, где обитают, точнее, восседают в своих кабинетах чуть ли не полубоги, читай, хозяева жизни. Осматриваюсь, читаю и... удивляюсь , потому что на дверях множества кабинетов выбиты по крупному золотыми буквами лишь две фамилии.

Читаю первое. Там написано БОЛТ(ОВОЕВ). Соображаю: к этому не зайду, потому что за себя говорит красноречиво сама фамилия начальника. В действительности, что может, вернее, на что может быть пригоден БОЛТ(овоев), если окажись, что у него сломана резьба

На втором – ИШТУХТА(ЕВ) И того хуже звучит В переводе на русский примерно означает "ОСТАНОВИ (ТУХТА) РАБОТУ(ИШ). .

Оглядываюсь кругом: Е МОЕ Так на всех дверях эти две фамилии только и написаны.

Проснулся в холодном поту и сразу к компьютеру, включаюсь в сеть интернета. И здесь, если позавчера знакомился с "Великими стройками Узбекистана и другими отраслями", которые представил ташкентский писатель Рифат Гумеров , то ныне на странице сайта Узбекская служба радио СВОБОДА rus. Ozodlik. org слушаю, смотрю Видео, где ... о том, как в Андижане...

"Две сотрудницы швейного предприятия "Мустақиллик тикувчилик мажмуаси" в городе Андижане – Муяссар Рахимова и Шохиста Бакирова – 30 мая в разговоре с "Озодликом" рассказали, как в день приезда главы государства в Андижанскую область им выдали квартиры в новых коттеджах, но после отъезда президента их попросили освободить жилье.

28 мая еще одна жительница Андижана – 35-летняя Хуршида Тилляева – отправляла в редакцию "Озодлика" видеообращение, в котором рассказывала, что столкнулась с аналогичной проблемой"

Кстати, комментируя произошедшую с ней историю , эта женщина, являющаяся матерью одиночкой, воспитывающей двоих детей и на ее же попечении старая больная мама, говорит, что начальники города Андижана, по- видимому, держат президента Узбекистана за лоха, если устроили такой цирк – показуху в честь его приезда

Здесь комментарии с моей стороны были бы излишни. Вместе с тем, чего греха таить, так и хочется, сказав, что на то он и есть хозяин – барин, далее воскликнуть: Бедный, бедный господин президент Мирзияев! С кем же ему приходится работать!?

Впрочем, работает он с теми, которых сам и назначал (и назначает). Поэтому, произнося слово "хозяин", невольно появляется желание провести следующую историческую параллель. Названное слово ассоциируется с диктатором Сталиным, которого и принято было называть "Хозяин". Настоящий же случай произошедшего в Андижане и другие , когда здесь и сейчас (1989-2016) по нынешний день происходят такие вещи, будто являются зеркальным отражением действительности, где явь и сон едины, суть которых выражает абсурд. В самом деле, разве деяния Иштухтаевых и Болтовоевых, все что происходит вокруг них не воспринимается как хроника абсурда. Однако это и не удивительно, если так у нас повелось, что подобные "кадры решают все" Здесь в сию минуту в мою голову идет из истории СССР следующий факт. В 1934 г состоялся первый Съезд писателей СССР и был создан Союз писателей во главе с М. Горьким. Вскоре пошли письма на имя Сталина, где, помимо прочего, встречалась критика конкретных произведений конкретных писателей за отход от принципов социалистического реализма. На что, известно, Сталин однажды публично высказался в том смысле, что у него нет других писателей.

Право, он и есть Хозяин, тот, которому распоряжаться ими, как своими холопами. И вообще, рассуждая здраво, должно признать, что большим Хозяинам видней там "наверху", что делать? Немаловажно им, в частности, разобраться в вопросах кадров,...

Возвращаясь к содержанию своего сна, думаю, что же хуже, мой сон или явь сегодняшнего дня Узбекистана? Думаю и нахожу, что там и здесь, те же самые начальники, по сути, одни из которых представляют из себя подобие болта со сломанной резьбой и ни на что непригодны, другие же и есть по жизни Иштухтаевы или образчики всего того, кто и каким образом останавливает живое дело, настоящую работу Однако, это полбеды, а вся беда в том, что по определению они, Болтовоевы и Иштухтаевы, коррупционеры, краснобаи, лгуны, хамы и насильники. Им несть числа, растущим как сорняки на благодатной почве, где они понимают, что должно ..только хлопать президенту, несмотря на его брань в их адрес (таковы правила игры)

Итак, проснулся я в холодном поту.., читаю, смотрю кругом: Е МОЕ, что все же происходит в реальной действительности, если про многое можно сказать "хоким ты был, хокимом и остался" ...

Вот еще пример, всем примерам пример того, что типично На сайте AsiaTerra. info от 31.05 19 появилась статья НЕВИДИМАЯ РУКА: КАК СЛИВАЮТСЯ ВОЕДИНО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ, КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ СО СТРОК

"Пока Узбекистан пытается провести реформы, результаты недавнего расследования показывают, как государственный и частный сектор экономики объединяются в приватизационных инициативах. Это чревато конфликтом интересов среди их высокопоставленных представителей"

Дальше – больше. Статья содержит большой фактологический материал, который, по словам автора, в частности, показывает следующее.

"В Узбекистане компании обычно получают привилегии – или относительную свободу от государственного рэкета – в зависимости от политического влияния своих руководителей. Теоретически все предприятия равны перед рынком, но невидимая (или задрапированная) рука узбекского государства устроила так, что некоторые из них "равнее" прочих.

Теперь, когда президент Шавкат Мирзиеев задает новый, предпринимательский тон жизни в государстве, такая предыстория предвещает возможные мрачные последствия.

На данный момент мирзиеевское правительство готовит ускоренную программу приватизации и дерегулирования экономики, заручившись денежной помощью международных финансовых организаций".

"После смерти президента Ислама Каримова в 2016 году и его заменой Шавкатом Мирзиеевым, - утверждается далее, - новое правительство Узбекистана во всеуслышание объявило, что намерено провести экономические и политические реформы. По сути, эти реформы являются попыткой снизить вопиющую государственную коррупцию, развившуюся во время 27-летнего правления Каримова.

В Узбекистане компании обычно получают привилегии – или относительную свободу от государственного рэкета – в зависимости от политического влияния своих руководителей. Теоретически все предприятия равны перед рынком, но невидимая (или задрапированная) рука узбекского государства устроила так, что некоторые из них "равнее" прочих.

Теперь, когда президент Шавкат Мирзиеев задает новый, предпринимательский тон жизни в государстве, такая предыстория предвещает возможные мрачные последствия.

На данный момент мирзиеевское правительство готовит ускоренную программу приватизации и дерегулирования экономики, заручившись денежной помощью международных финансовых организаций"

Чем дальше и глубже погружаюсь я в содержание статьи, то ловлю себя на мысли, что все происходящее в Узбекистане под началом президента Ш. Мирзияева и именуемое реформами, на мой взгляд, очень напоминает 45 –й ЗАКОН ВЛАСТИ Роберта Грина, который гласит:

"Проповедуй Необходимость Перемен, Но Не Слишком Увлекайся Реформами".

Формулировка названного 45-го закона оканчивается словами: "если перемены необходимы, придайте им вид небольшого улучшения прошлого"

.(см об этом Роберт Грин 48 ЗАКОНОВ О ВЛАСТИ.М. 2006, стр 695-710)

Полагаю, не ошибусь, взяв на себя смелость сказать:

вышеприведенная формулировка 45 Закона о Власти один к одному отражает то, чем занимается нынешний президент Узбекистана. Нет необходимости доказывать это. Каждый, кто имеет возможность, ознакомившись полностью с текстом содержания 45 закона изложенного Робертом Грином в своей книге, сопоставляя социально- экономические реалии страны, какие такие реформы проводит президент Ш. Мирзияев, думаю, согласиться со мной. Лично я, бегло просмотрев 767 страниц книги Р. Грина, обратил внимание именно на 45 –й закон, особенно на последние строки, посвященных ему страниц . .

"...используя прошлое в своих интересах, вы добьетесь неизмеримо большей власти, чем предпринимая тщетные и саморазрушительные попытки с ними полностью порвать"

(см. указ соч., стр. 710)

Безусловно, я попытаюсь рассмотреть применительно к нашей действительности, в каком смысле следовало бы понимать деятельность президента Ш. Мирзияева, пропустив через призму формулировки и в целом содержания вышеприведенного закона

Однако прежде, было бы к месту поделиться с содержанием одного сна, о котором я сказал

в заметке "Каримизм жил, жив и будет жить? Разговор социолога с любителем этнологии", написанной мной в апреле 2012 г. (см. об этом www. Centrasia.ru 17.04.2012 Бахадыр Мусаев..)

. Здесь, в частности, отмечалось следующее.

"...я часто слышу в разных местах скопления людей, будь то в вагоне электрички (метро) или салоне автобуса, как один человек пересказывает другому свой сон. А этот "другой", оказывается, тоже неоднократно видел аналогичный сон. Согласно ему, будто город, читай, страну внезапно покинули обитатели Ак –Сарая. Вместе с ними ушла их прислуга, высокопоставленные чиновники, хокимы, министры, целая армия стражников с резиновыми дубинками, судьи, прокуроры и т.д. и т.п.



Надо видеть выражение лиц рассказчиков и внимающих им собеседников. Те же самые глаза, в которых сегодня, как и вчера, ни света разума, ни радости. На физиономиях читается недоумение и растерянность, словно их постигла катастрофа…. Очевидно, это наш "весь мир", разумея под этим словом, равно и толпу и общество, на котором печать подавленности. Я не собираюсь судить, льстит, кому бы то ни было, а хочу понять, зная, что "любить людей так, как они есть, невозможно. И, однако же, должно…" (Ф.М. Достоевский. "Подросток").



Смотрел я на них и думал, думаю: допустим, сон материализовался.



Это, впрочем, вполне в духе времени и места, здесь и сейчас, если согласиться, что социальная наша жизнь иррациональна, антиразумна, деструктивна. Да, и откуда взяться признакам созидания в обществе закрытого типа, каковым является наше, когда основу его составляют борьба и насилие, сервилизм, коррупция, когда абсолютное большинство членов общества держит равнение на государство, которое только на словах провозглашает в Основном Законе, что оно строит свою деятельность на принципах социальной справедливости, законности и в интересах благосостояния человека и общества. В действительности, после провозглашения независимости, у нас здесь в Узбекистане ровным счетом ничего не изменилось. На самом деле, секрет полишинеля, кто есть кто в Узбекистане, кому и какой экономической модели развития, чьей политике, мы все обязаны этой своей жизнью по понятиям, чему и у кого мы все учимся, включая изучение многотомных произведений его речей, выступлений …

Возвращаясь снова к тому примечательному сну. На мой уровень восприятия, понимания и объяснения, здесь имеет место одновременно и усталость общества и желание перемен. Всем все надоело. Человек не хочет, чтобы так продолжалось и дальше, но не видит выхода. В стремлении уйти от горькой правды постылой жизни, от жестоких социальных реалий, не оставляющих надежд на лучшее настоящее, он обманывает себя…. И тем не менее, в этом содержании сна находит выражение отнюдь не "воля к обману" по Ницше или равно подтверждение комплекса неполноценности, попытка человека на уровне подсознания оправдать собственное слабоволие, инертность, а отражение неотъемлемой составляющей "духовной оснастки" наших соотечественников - миролюбие. Свидетельством тому, что они всегда говорят: лишь бы сохранить мир, жить без крови.



Будто услышали их "верхи"- краснобаи, лгуны и насильники. В один день остановился конвейер судопроизводства и перестали сажать в тюрьмы, психушки…



Краснобаи и их подручные – люди с резиновыми дубинками, громилы, стукачи и иже с ними борзописцы, пустоплясы вместе с гламуром и попсой местного пошиба ….- все они ушли скопом, не дожидаясь, пока не закончится у народа время полузабытья и полубденья…, пока не последовали за его долготерпением акции отчаяния. Ведь люди не всегда безмолвствуют, не только ноют. Социальные массовые настроения изменчивы, испытывают время от времени разнообразные колебания со знаком минус. На поверхности общество кажется наглухо закрытым, не доступным для свежих ветров. Однако не может так продолжаться вечно. Бывают в жизни и истории моменты, когда не без воздействия пассионариев пробуждается у массы людей "воля к свободе", наступает пора перемен, неизбежность реформ или революций.



Вопрос актуальный и равно принципиальный, каким же путем пойдет далее страна? Произойдет ли банальная перестройка, перегруппировка сил в верхнем эшелоне власти? Если "да", то в этом случае, люди, отбросив всякие затеи, продолжат жить по прежнему уставу, без тревог во сне и наяву, почти как в истории про барана, рассказанной одним русским классиком, где и хозяину хорошо, и всем хорошо, и государству приятно, потому что все, кому полагается, живут по бараньему уставу.



Благо, что это всего лишь литературный персонаж Салтыкова – Щедрина "Баран – Непомнящий". А мы - люди, и нам, чтобы жить чисто человечески и с достоинством, вероятнее всего, необходимо в корне менять строй правления.



Вот, как говорится, и сон в руку, согласно которому, якобы "верхи" поступили разумно, не дожидаясь, пока, как бывает в последнее время, когда случается "вдруг", что восстает часть "низов" и начинается смута".



Вот и все пока на сегодня и не все о снах и яви, ибо разговор на предмет озаглавленного, а именно попытка осмысления того, что же происходит в Узбекистане за фасадом риторики президента Ш. Мирзияева и его ряда позитивных поступков, найдет продолжение в следующих частях настоящей заметки. Разумеется, речь пойдет о версии автора.



Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 01-02. 06. 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559556660

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