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Вторник, 04.06.2019
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В Москве открывается крупная выставка таджикского художника Азама АтахановаВ Москве открывается крупная выставка таджикского художника Азама Атаханова
20:20 04.06.2019

Галерея ARTSTORY представляет выставочный проект
АЗАМ АТАХАНОВ. ПОЭМА О СМЫСЛАХ
6 июня – 28 июля 2019
Вернисаж: 5 июня. 19.00

Выставочный проект Азама Атаханова "Поэма о смыслах" пройдет в галерее ARTSTORY с 6 июня по 28 июля 2019 г. Посетителей ожидает яркое, красочное, но при этом полное философских аллюзий путешествие в завораживающий своей красотой мир. Предстоит встреча не только с виртуозным живописцем-колористом, обладающим неподражаемым чувством цвета, но также с поэтом и мыслителем. Атаханов – художник, синтезирующий в своем творчестве культурные традиции персидского Востока, русского авангарда и европейского Ренессанса, показывает иную, метафизическую сторону реальности, лишь внешне подобную окружающей действительности.

Для художника наиболее важными категориями живописи являются цвет и пространство: его интересуют насыщенность цвета, верно найденный тон, его "звучание" в картине. "Изначально задача живописи – с помощью цвета создавать и передавать образ, информацию, чувства, как в музыке с помощью звука. Все, что касается цвета, пространства и его влияния на зрителя – это то, чем я занимаюсь 30 лет", – говорит Атаханов.

Источником вдохновения мастер называет красоту природы и человека в ней; все то, что созидается человеком: произведения искусства и архитектуры, поэзия, сады и селения, жилища и предметы народного творчества, и конечно, музыка. Искусство для Азама Атаханова – это созидание благого, истинного, атрибутом которого является прекрасное. "Чем музыка отличается от шума, живопись от раскрашенной плоскости, литература от должностной инструкции? Лишь красотой. Только истинная красота придает искусству смысл. Постичь и передать ее – единственная подлинная задача художника".

Говоря об истоках творческой манеры художника, нередко называют обладавших вселенским, пантеистическим мышлением представителей "первого авангарда": П.Кузнецова, Р.Фалька, Д.Штеренберга; а также Н.Крымова и В.Фаворского. От них – отношение к деталям пейзажа как к одухотворенным существам. А монументальность полотен отсылает к другому ряду духовных учителей: к художникам итальянского Возрождения – Дуччо, Джотто, Фра Анжелико, Гоццоли и, особенно, Мантенья и Тинторетто.

Существование фигуры в природном пейзаже – не менее значимый элемент живописной философии Атаханова. Традиционные восточные сюжеты или женские образы, которые встречаются практически в каждой картине мастера, только на первый взгляд несут основную смысловую нагрузку в произведениях. Здесь следует говорить о переплетении смыслов, о возврате к глубоким корням, к тем временам, когда живопись опиралась на философию и религию. Это линия, идущая от увлечения персидской миниатюрой и суфийской культурой.
Название выставки в галерее ARTSTORY "Поэма о смыслах" отсылает нас к труду Руми, великого персидского поэта-суфия. Художник, вкладывая философский смысл в свои произведения, всегда предлагает подумать о главном, о вечном и неслучайном. "Если ты не идешь путем познания и учения, то ты перестаешь расти и в какой-то момент перестаешь существовать, как и твое творчество".

Экспозиция включит работы, созданные за последние 10 лет, в том числе такие знаковые для творчества Атаханова полотна, как "Плотина в горах" (2010), "Прощание" (2010), "Разговор о сокровенном" (2009), "Проснись, Азам!" (2013), "Художники в храме" (2013), "Певец" (2013), "Земля–Мать" (2019), "Благая весть" (2019).

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Азам Атаханов родился в 1964 году в городе Душанбе. Окончил Республиканское художественное училище в Душанбе в 1983 году и Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское) в 1989 году. Член Союза художников СССР (с 1990 г.) и Московского союза художников (с 1997 г.). Совершал творческие поездки по Италии, Франции, Шри-Ланке, уникальным природным и историческим местам Таджикистана (1998-2013 гг.). Преподавал в Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова на кафедрах академической и монументальной живописи (с 2004 по 2012 гг.). Участник многих художественных выставок в России и за рубежом с 1988 года, в том числе в Русском музее (2014); Национальном музее Казахстана (2014); Музее современной истории России (2007); Национальном музее изобразительного искусства КНР (2006); Государственном музее Востока (2001, 2005, 2010, 2016). Произведения находятся в коллекциях Государственного музея Востока; Государственного музея изобразительных искусств Татарстана; Московского музея современного искусства; Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО; Национального музея изобразительных искусств им. Камолиддина Бехзода (Душанбе); Музея изобразительных искусств (Тюмень); а также во многих других музейных и частных собраниях в России и за рубежом.

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Галерея ARTSTORY: Москва, Старопименовский пер., д. 14 (м. "Тверская", "Маяковская"). Ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 20.00. Вход по билетам (200 руб.; лицам до 18 лет – 100 руб.; детям до 7 лет, пенсионерам и льготным категориям – бесплатно).
Тел. 8 495 650 13 43. info@art-story.com
На открытие проекта – вход по приглашениям и аккредитации.
Контакты для СМИ: 8-916-674-11-69; artstorypr@gmail.com

www.artstorygallery.art

Источник - ЦентрАзия
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