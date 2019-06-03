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Узбекистан Мирзиеевский. Сон и явь. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:25 05.06.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. Узбекистан МИРЗИЕЕВСКИЙ -2. . СЛОВА И ДЕЛА.

Из Дневника Простодушного.
"..Если перемены необходимы, придайте им вид небольшого улучшения прошлого" (Роберт Грин. 48 Законов Власти.)

Перемены в Узбекистане необходимы, кто бы сомневался в том, что президент Ш. Мирзиеев понимает это как никто. И свидетельством тому, конечно, прежде всего, его слова. Так, например, .днями на одном из совещаний с участием актива Ташобласти, хокимов (глав администраций) и руководителей секторов, ответственных лиц республиканских ведомств, он сказал "Люди не терпят пустых слов".
Далее просто замечательно, что в своей речи глава государства, сделал акцентуацию на мысли:
"Я сам, руководители республиканского уровня лично приезжаем и решаем самые актуальные вопросы. ...Время летит, важен каждый день, каждая минута. Президент проводит политику, создает условия. Ответственные лица должны твердо требовать, а руководители нижнего уровня обязаны упорно работать и обеспечить результат.................Где конкуренция, где наука, где результат, где инициатива?",

(см. об этом www.centrasia.ru 03.06.2019 "Пустословы...". Мирзиеев обрушил критику на ташкентских хокимов )
Да, здесь, конечно, будто налицо требование единства слова и дела, требование, адресованное конкретным лицам. Между тем, если разуть глаза и не быть глухим, то даже мне - простодушному узбекистанцу, действительность подсказывает:
само по себе в нашей жизни и вообще в этом мире ничего не происходит. Многое в природе вещей (что, как и почему так происходит), на мой взгляд, объясняется прошлым или точнее сказать, лежит в нашем прошлом, в частности, в минувшем "здесь и сейчас" (1989-2016).
Что же я имею в виду, утверждая, что многое в жизни лежит в нашем прошлом и какое оно имеет отношение к политике, проводимой нынешним президентом Узбекистана, а значит, к его словам и делам?.
Не должно много говорить, рассуждая о реформах Мирзиеева,, а обратить внимание на главное: какие такие есть реформы в Узбекистане сегодня, если нет по определению оснований серьезных, фундаментальных, читай, условий (равно как политических, как и экономических), принесших людям свободу, которая "заставляет" их "упорно работать и обеспечить результат". О какой конкуренции и инициативе людей можно говорить всерьез, призывать к сотрудничеству всех со всеми в одном обществе, когда оно в принципе не может быть едино по определению, ибо разделено, скажем так, на две большие социальные группы, где одни, это "верхи", а вторые – "низы". На самом деле, выражаясь на обиходном языке, я так скажу:
"Верхи", представителей которых, лично я в своих выступлениях, именую "бой-ота" ("бай отец"):
во – первых, узурпировали власть, называя ее народовластием;
во-вторых, государственной собственностью распоряжаются как частной, то бишь, в наших условиях, как личной;
в- третьих, ..
"Низы" формально равны с "верхами", будь то речь идет о личных правах и свободах, политических правах, экономических и социальных...
Так прописано в Основном Законе (Конституции Республики Узбекистан) принятом 8 декабря 1992 г., внесенными в него поправками и дополнениями
По жизни же многое в природе вещей осталось как в прошлом, когда "чувствуют и понимают люди, что у их горла (на горле) "планирующая" беспощадная рука государства".
Именно так я писал в своей статье "Дорогой ведущей к хамству" на странице фейсбука 26.02. 2014 г.
Здесь, помимо всего прочего, озадачиваясь вопросом, от чего и кого, какая Свобода нужна, я считал нужным отметить
"И на что сдались (нужны ли) людям разговоры о свободе, независимости, правах человека, человеческом и национальном достоинстве, свободе слова, призывы быть патриотами, если в природе этой государтвенности, названной национальной, не прописано ни в одной букве закона "Права на Частную собственность" как одного из основопополагающих прав человека, фундаментальной основы становления и развития рыночных отношений, функционирования рыночного хозяйства, обеспечения общего благосостояния членов всего общества"
После вышеприведенного радикального взгляда на экономическое и политическое состояние страны, места власти и сегодня в сохранении подобного положения с Правом на Частную собственность, ничего не меняющей и по всем признакам, не собирающейся что – либо менять в природе вещей , было бы честно и логично, без всякого дипломатического политеса в отношении дел и слов президента Ш. Мирзияева утверждать однозначно следующее.
По – видимому, глава государства на сегодня еще не закрепился во власти таким образом, чтобы начать действительные реформы в собственном смысле этого слова. Нет в Узбекистане малейших признаков того, что президент Ш. Мирзияев собирается начать политические реформы. Не приходится потому говорить, что в стране есть ростки настоящих политических партий, представляющих интересы конкретных социальных слоев населения. Более того, столь долгое отсутствие в стране фактической оппозиции, свидетельствует, что природа политического режима не изменилась, разве что появились в колоде прежних тузов новые подданные Его величества, правила игры сохраняются, т.е. , на мой взгляд не сделан (ы) шаг(и) , сопряженный с процессом перехода от "вчера" к дню сегодняшнему, читай, не происходит переход к нему от здесь и сейчас (1989-2016, нет фактического ) устремления в завтра - к ближайшему будущему страны.
К сожалению, как бы не хотел верить, но слова и дела , слова в сопоставлении с делами... Помнится (в конце октября 2018), я писал о том, что в Узбекистане не прекратились мистификации с делами и словами. Кстати, в заметке с одноименным заглавием (см centrasia.ru 24.10.2018) я признавался
"Безусловно, благородны намерения первого лица государства, не вызывает сомнений искренность его заявлений относительно проектируемой им социальной политики, что все будет служить человеку. Однако на поверку, т.е. в реальной жизни, хочет он того или не хочет, все это оборачивается обманом .... Собственно, складывается впечатление, что хозяевами жизни остались те же самые кровососы – "барака топкурлар" ("ищущие благ"), иначе говоря, правит бал хищная неистребимая бюрократия с мощной мошной на зарубежных счетах. Они бездарные и бесстыдные ныне надели маски слуг народа, но это не может скрыть ... Ясно, что такой порядок вещей сохраняется и сохранится до тех пор, пока не начнутся истинные изменения в стране сопряженные лишь с проведением реформ в политической сфере...".
Вместо P.S.
Будь у меня возможность, я бы обратился к главе государства.
- Господин президент, довольно слов, толочь воду в ступе, произносить изо дня в день те же самые слова, какие точь в –точь до Вас произносили уста известной персоны власти ...Время не ждет, должно делать ...завтра уже будет поздно .
Ясно, что никакие реформы в нынешней структуре власти (с нынешней структурой и природой власти) немыслимы и невозможны, разве что под нескончаемые разговоры и призывы об осуществлении национальных проектов, по сути, позволять мошенникам и ворам дальше – больше рубить капусту, подрывать устои... Оставить все так, как и есть ныне, значит, оставить в таком же состоянии не перестроенные мозги наших соотечественников ( наблюдаемую "разруху в головах") .
"Карфаген должен быть разрушен" и иже с ним надо низвергнуть воротил – катал типа Артыкходжаевых . Ведь только слепые не ведают, что они бесстыдные творят.

И напоследок информация к сведению читателей .
Желающие могут заглянуть на стр сайта узбекской . Службы Радио Свобода от 04.06 2019, , где воспроизведен текст "Мэр Ташкента связан с 67 компаниями, работающими в Узбекистане на основе эксклюзивных привилегий".Это интервью, данное журналисту радио Кристианом Ласслетом, профессором криминологии британского университета , Ulster, автора книг о коррупции и клептократии в странах Центральной Азии и Европы. Ласслет, изучающий столкновение интересов государства и частного сектора на международном уровне, близко следит и за изменениями в бизнес-среде Узбекистана с приходом к власти Шавката Мирзияева.

Бахадыр Ф. Мусаев 04.06 19 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559683500
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