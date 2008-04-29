Вышла новая книга Марины Бакановой "Вдоль караванной тропы. Традиционные взаимоотношения стран Центральной Азии"

15:21 07.06.2019

Vdol’ karavannoy tropy

By Marina Bakanova

Paperback, 456 Pages

Price: $38.00



МАРИНА БАКАНОВА

ВДОЛЬ КАРАВАННОЙ ТРОПЫ



Традиционные взаимоотношения стран Центральной Азии



Историческое развитие территорий Центральной Азии и Пакистана всегда было взаимосвязано. Более того, в разное время культурный обмен происходил очень интенсивно. После распада Советского Союза порванные традиционные связи страны со странами Центральной Азии стали быстро восстанавливаться. В настоящее время это сотрудничество динамично развивается и растет год от года. Книга предназначена для специалистов и всех читателей, интересующихся страной Пакистан и в целом – Центральной Азией. Может быть использована в качестве учебного пособия в гуманитарных ВУЗах.



http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1409254



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Кандидат Интернационального Союза писателей:

Баканова Марина Владимировна

http://inwriter.ru/candidates/bakanova-marina-vladimirovna.html



Эксперт по Южной и Юго-Восточной Азии в областях аналитики и политики, медицины, гендерной политики и международного сотрудничества. Журналист-аналитик. Автор многочисленных научных публикаций и статей, в том числе на иностранных языках. Писатель. Публицист. Врач акушер-гинеколог, специалист в области репродуктивного здоровья и бесплодия. Успешная мама пятерых детей.



Высшее медицинское образование – диплом с отличием. В настоящее время – главный врач международного медицинского центра в Пакистане.



Пишу еще со школы – первые публикации были в районной и областной газетах. Некоторое время была членом молодежного объединения при Союзе писателей.



На разном уровне владею шестью языками (включая родной – русский).



Во время обучения в академии курировала тематическое направление СНО по репродуктивному здоровью подростков и студентов, под руководством выполнены 4 студенческих научных работы.



Выступала с научными докладами по тематике исследований на "Неделе науки 2006, 2007г" в ИГМА, на 2 областном фестивале "Молодая наука – развитию Ивановской области 2006? в ШГПУ, на межвузовской научной студенческой конференции "Молодая наука в классическом университете 2007? ИВГУ, на 2 Международной Пироговской студенческой научной медицинской конференции РГМУ 2007.



Заняла призовые места:



3 место на 2 Международной Пироговской студенческой научной медицинской конференции РГМУ – секция "организация здравоохранения" 2007;

2 место "Неделе науки 2007г" в ИГМА - секция "организация здравоохранения";

2 место на межвузовской научной студенческой конференции "Молодая наука в классическом университете 2007? ИВГУ – секция "актуальные проблемы современного естествознания";

Имею 10 публикаций (по основному научному направлению): в том числе и в рецензируемых научных журналах.



Кроме основного научного направления.



Заняла 1 место на итоговой конференции "Неделя Науки-2004? в секции "Актуальные проблемы гуманитарных наук" и имею публикацию в Философском альманахе № 7 – "Философские альтернативы" 2004г.



Принимала участие в конференции "Мир без границ" в рамках конференции ассоциации иностранных студентов на межвузовской конференции "Молодая наука в классическом университете" ИВГУ 2006 и имею публикацию в сборнике межвузовской конференции "Молодая наука в классическом университете" ИВГУ 2006.



Принимала участие в первой всероссийской молодежной научно-практической конференции "Современные проблемы и перспективы развития исламоведения, востоковедения и тюркологии" и имею публикацию статьи в сборнике по итогам данной конференции (2007г)



Награждена: являюсь лауреатом премии имени профессора Г.М. Шпуги за достижения в области научных исследований (согласно решению Ученого совета ИГМА от 29.04.2008г), награждена благодарственным письмом администрации Ивановской области "За отличную успеваемость, исполнение материнских обязанностей в воспитании двух дочерей и воплощение в семейной жизни принципов интернационализма" 2004г, благодарственным письмом администрации ИГМА "За отличную учебу и общественную деятельность в связи с 75-летием академии" 2005г.



Журналистика, публицистика и аналитика.



10 лет работаю в качестве журналиста периодической печати и интернет-сайтов, обозревателя, аналитика под своим именем и под псевдонимом (творческий псевдоним – Фатима Манзур).



газета "Ислам-Инфо";

интернет-сайт www.i-student.ru (в настоящее время переименован и реорганизован в www.islamtat.ru);

интернет-сайты www.muslima.ru и www.islam.ru;

газета "Ас-салам" (и ее одноименный сайт www.assalam.ru) и интернет-сайт www.islamdag.ru;

газета "Медина" и интернет-сайт www.islamrf.rul;

журнал "Ислам";

журнал "Мусульманка" (и ее одноименный сайт www.musulmanka.ru);

информационное агенство REX;

интернет сайт "Моя планета";

журнал "Восточная коллекция";

Многие статьи из данных изданий перепечатаны в других российских и зарубежных периодических изданиях.



Издано: книга "Мир под названием Пакистан" издана в 8 мая 2015г ISBN 9781329123410 в Altaspera Publishing & Literary Agency Inc в Канаде http://www.lulu.com/shop/marina-bakanova/mir-pod-nazvaniem-pakistan/paperback/product-22163883.html



Еще 2 книги готовятся к публикации.