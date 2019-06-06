Казахи XIX-нач. XX вв.: обрезанные, бритоголовые, бородатые магометане в засаленных тюбетейках, - Н.Даутбек-кызы

17:33 08.06.2019

Известный казахский ученый-востоковед, офицер российской армии,

адъютант генерал-губернатора Сибири Г.Г. Гасфорда Чокан (Мухамед-Ханафия) Валиханов (1835-1865) дал когда-то следующую характеристику отношения своего народа к исламу: "Всякий кайсак (казах) знает, что он последователь Магомета и что он мусульманин… Оно составляет его гордость перед иноверцами…С самого детства он то и дело слышит, что он мусульманин…". (Собрание соч. в 5-томах, том 1, Алма-Ата, 1984 с. 198). Сам Валиханов не любил ислам из-за невежественных татарских мулл и бухарских дервишей, заполонивших в 19-ом веке Казахскую Степь. Он съязвил также, что в его время казах-степняк "в фанатизме нисколько не уступает какому-нибудь стамбульскому дервишу", "как подобает живо увлекающемуся сыну степи, [он] по уши погрузился [в ислам] и не терпит ничего, что не согласно с Кораном" (соч., том 1, с. 302). Но с тех пор много воды утекло… Сегодняшняя характеристика казахов – деисламизация сознания и культуры. Это – плоды того, как многими десятилетиями планомерно стирали и выкорчевывали в стране остатки мусульманской традиции.



Пережив в истории культурную амнезию, народ попросту забыл, кем он был и как даже выглядел внешне. В итоге выросли поколения перекодированных "манкуртов", которым невдомек, что еще в начале ХХ века их предки являлись самым что ни на есть банальным мусульманским сообществом Азии.



Культурная перекодировка отчасти удалась и хорошо проявляется в

наши дни. Но, что интересно, в меньшей степени это проявляется

русификацией, и тем более тягой к христианству и русской духовности. В условиях глобализации сейчас можно замечать черты сходства и культурного сближения казахов ….с китайцами, монголами или южно-корейцами (позитивное отношение к алкоголю, суевериям фэн-шуй и 12-летнему восточному календарю, улыбчивость, популярность пластической хирургии вопреки предписаниям шариату, также культ "Повелителя Азии" Чингисхана). Видимо, здесь сказывается как умелая идеологическая пропаганда с востока, так и расово-антропологический фактор. Также часть казахов после 1991 г. быстро вестернизируется, при этом они по-язычески и по-первобытному неразборчивы при заимствовании западной культуры и образа жизни. И корень всего этого надо искать в деисламизированности предыдущих поколений.



Какими же на самом деле были наши предки перед падением в

пропасть и хаос Великой Российской революции 1917 г.? А выглядели они примерно так: это были сплошь бритоголовые, бородатые, стопроцентно обрезанные "магометане", разве что с одной лишь "изюминкой" - раскосыми глазами "скифов". В Степи абсолютно господствовал исламский дресс-код, и никто не смел его нарушить. Мужчины-казахи одевали удлиненную белую рубаху (которую носят все мусульмане от Кашгара до Марокко) и разновидности халата (чапана). Женщина с непокрытой головой – это нонсенс для традиционного казахского общества. Девочкам разрешалось ходить в шапочках (тюбетейках) или разноцветных косынках, но в возрасте 12-13 лет их уже выдавали замуж. До самой старости казашка носила разные варианты хиджаба, белого цвета, в форме большого платка или тюрбана (кимешек, шылауш). Как мужчины, так и женщины, носили на ногах ичиги (маси), т.е. тонкие кожаные носки, удобство которых связано с тем, что они не нарушали состояние ритуальной чистоты для читающих намаз.



Принадлежность мусульманскому цивилизационному полю, помимо

прочего, выражалась в том, что в демографическом плане у казахов в прошлом абсолютно преобладали мальчики, мужчины и наблюдалась острая нехватка женщин, невест (отсюда – ажиотаж вокруг девочек на выданье, ранние браки, баснословный размер калыма и т.д.). Тогда как в современном, советизированном, модернизированном, чересчур "европеизированном" Казахстане заметна феминизация, преобладание женского населения и нехватка, наоборот, мужчин.



Хмурые (в традиционном исламе, по нормам "адаба" следовало быть очень серьезным и редко улыбаться), бородатые казахи в засаленных мусульманских тюбетейках и широких длиннополых чапанах, которые, образно говоря, держали в одной руке камчу (в более ранние эпохи был меч-"клыш"), а в другой – медный кумган (кувшин для омовения), в своих кочевых аулах, обуреваемые мусульманским "фанатизмом", в течение суток то и дело выбегали из юрты, услышав крик "азана" с уст старшего аксакала и, встав рядами, дружно отвешивали ритуальные поклоны в сторону Мекки. По любому поводу, за дастарханом или после трапезы, беспрестанно поглаживая свои черные и белые бороды, они восклицали и бормотали (искренне, а порой и ханжески) дежурные "бисмилля" и "Аллаху акбар".



Такими вот были наши казахи….



Высшим авторитетом у казахов, доводом, которым можно было в

жарком споре сразить оппонентов наповал, заткнув им рты, был

"Пайгамбар" и "Куран" (т.е. пророк Мухаммед и Коран), которым уступал стоявший на втором месте языческий идол под названием "ата-бабалар" (предки). Уместными цитатами на хадисы Пророка обильно украшали свои яркие спичи казахские бии-ораторы, родовые старейшины-аксакалы, акыны-поэты, не говоря о профессиональных муллах.



В этой связи важно пояснить, что уже с 18-ого века, со времен Аблай-хана (правителя трех жузов Абулмансура) традиционное кочевое общество казахов утратило многие (хотя и не все) черты степной демократии. В определенном смысле был шаг назад в отношении правового статуса женщины, произошло ослабление присущей для раннего средневековья (например, эпохи Аль-Фараби, Яссауи и др.) религиозной толерантности.



Казахское общество, возможно, по логике истории, но скорее под напором, сильнейшим давлением немусульманских противников в лице калмыков, России, Китая, невольно ретировалось на юг, бросалось в объятия ислама и "фанатизировалось". Сама тотальная милитаризация казахского общества, бесконечные войны 18-19 вв. вынуждало лидеров сворачивать демократические институты и либеральные ценности. И надо историкам признать этот известный факт и тенденцию, а не тешить себя мифами и сказками о вечных "толерантных и веселых шаманах".



В итоге казахское этническое сообщество к 19-ому веку

трансформировалось в типично ориентальное общество, по типу закрытой азиатской общины, с патриархальными и авторитарными традициями. В эпоху Кенесары (последнего казахского хана) в Степи вообще был разгул казахского абсолютизма, чингисхановской или тамерлановской "железной руки", с помощью которой хан Кене отчаянно пытался вернуть Казахстан обратно из-под власти русского царизма.



Между прочим, в поздней казахской ментальности, особенно с конца

19-ого века, закрепляются некоторые любопытные новые черты, которые шли вразрез с классической психологией кочевника. Например, хитрость, лицемерие, чисто восточная дипломатичность и коварство.



Также одна из поздних, типично "магометанских" черт казахской

ментальности, начиная с 18 века – это страх и одновременно ненависть к "кафирам" (огульное осуждение, без разумного желания понять и изучить противника). Да, сами русские офицеры и путешественники отмечали эту черту, говоря, что христианину, калмыку-буддисту, а также кзылбаш (персу) небезопасно передвигаться по Казахской степи. До реальной военной оккупации Россией территории Казахстана с середины 19-ого века, русские казаки, торговцы, офицеры часто попадали в плен казахам. И в плену с ними обходились жестоко, морили голодом; были случаи, когда их подвергали насильственному обрезанию. И даже когда позже народ был вынужден общаться, торговать, ладить с русскими, была придумана поговорка-рекомендация: "Если подружишься с русским, держи (на всякий случай) при себе топор".



Если обратиться к музейным экспонатам и редким историческим фото и зарисовкам русских и западно-европейских путешественников 19-нач. 20 вв., а это, например, уникальные зарисовки Казахской степи Томаса Аткинсона (начало 19 в.), другие рисунки, фотографии казахских аулов (например, из Петербургской Кунсткамеры), то не останется никакого сомнения в том, что Казахская Степь когда-то кишела миллионами черномазых номадов, которые внешне мало чем отличались от тогдашних кавказских "магомедов" и "хаджи-муратов" или каких-нибудь обитателей афганских горных кишлаков, исподлобья глядящих на заезжих иностранцев-"фрэнги"…



Назира Даутбек-кызы