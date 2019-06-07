Лучше России только Россия, - Р.Устраханов

07:04 09.06.2019

"Сторонник Алексея Навального из Сочи Дмитрий Титков, которого неоднократно задерживали за участие в протестных акциях, попросил политического убежища в Швеции. Об этом сам активист рассказал изданию "Кавказский узел". По словам Титкова, он "пережил массу стрессовых ситуаций". Его неоднократно задерживали в Сочи за одиночные пикеты (Радио Свобода)".



Читаешь и диву даешься идиотизму "сторонника Навального". У парня явно не все в порядке с головой. Он, видите ли, пережил массу стрессовых ситуаций. Стрессовые ситуации у Дмитрия Титкова впереди! Сочинский "активист" даже не представляет, в какое влетел дерьмо.



Для начала -- никакого убежища молодой придурок не получит. "Стрессовые ситуации", административка и даже уголовное дело причинами получения статуса беженца не являются. Поэтому "стороннику Навального", после долгого ожидания, гарантирован отказ с депортацией. Если к этому времени он сам не сбежит из шведского "рая", что более вероятно.



Прежде чем рвануть в Швецию и вляпаться, а не войти в историю, Дмитрию Титкову следовало слушать не "Радио Свобода" и своего шефа-любителя заглядывать в чужие карманы. Следовало ознакомиться с официальными документами ООН, либо той же Швеции, дабы иметь представление, кого признают беженцем. Именно беженцем! Понятие "политическое убежище" в международных юридических документах отсутствует. Нет политических убежищ -- есть обычные беженцы, кои откуда-то куда-то бегут.



Итак, правовой статус беженца, мотивация признания содержатся в "Конвенции о статусе беженцев" от 28 июля 1951 года. Ведущая тогда направленность принятого правового акта -- африканский континент. Пятидесятые и шестидесятые годы -- "славная" эпоха освобождения Африки от колониальной зависимости. Независимость африканские народы получили. Абсолютно независимые, они приступили выяснять отношения друг с другом. Как итог -- миллионы беженцев.



Межэтнические, межконфессиональные конфликты лихорадят Африку до сих пор. Более 50% мировых беженцев насчитывается на африканском континенте. За постколониальный период в Африке произошло около сорока вооруженных конфликтов от которых погибло более 10 млн. человек. Поток беженцев из Африки в Западную Европу многократно увеличился в 21-м веке беженцами из Сирии и Ирака. Но это не значило готовность Евросоюза принять всех бегущих от войны, а не от "стрессов" вроде "активиста" Титкова.



Однако обратимся к Швеции. Активный наплыв беженцев в королевство стартует с 1980-х годов. С 2008 по 2018 года Швеция приняла 235 530 беженцев. Сегодня Швеция мигрантами переполнена. В условиях миграционного кризиса шведские власти приняли радикальные меры по ограничению приема беженцев и ужесточению режима к просителям убежища.



С 1-го июня 2016 года в закон "О приеме просителей убежища" внесли серьезные изменения. По ним лица, получившие отказ, лишаются права на получения пособия. Теперь мигрант, обратившийся в суд для обжалования решения миграционной службы, должен жить на свои наличные. При их отсутствии питаться воздухом. Другое новшество -- в образовании в миграционном агентстве департамента задержания (дословно). Департамент задерживает лиц, кому отказано в убежище с содержанием их под стражей для последующей депортации. В любой момент к отказнику могут явиться "бойцы" миграционной службы, надеть наручники и поместить в помещение камерного типа. И самое важное в текущей ситуации -- сведение к минимуму предоставление статуса беженца. Так, в 2018 году за его получением обратилось 21 502 человека. Получили отказ 20 680. (Из статданных, опубликованные на сайте Шведского миграционного агентства migrationsverket.se).



Там же, на сайте, указаны страны просителей убежища. Абсолютное большинство -- из Ирака и Афганистана, Сирии и Сомали, Эритреи и Грузии. Российская Федерация в списке отсутствует. Объяснение простое: по ведущим политико-экономическим показателям Россия является страной благополучной. Отсюда получить статус беженца российскому гражданину практически невозможно за отсутствием оснований, предусмотренных актами ООН. Случались, до 2016 года, единичные исключения, но они лишь подтверждают общее правило.



Существуют два главных аргумента, по которым проситель может претендовать на получение статуса беженца в Швеции и других государствах Евросоюза. Подчеркиваем -- претендовать! В случае, если он (она) может быть приговорен за свои политические взгляды к смертной казни или в качестве гражданского лица находится под угрозой получить серьезную травму вследствие вооруженного конфликта на территории его страны. Но даже при наличии перечисленных оснований получить статус беженца реальному соискателю крайне сложно. В 2018 году, как показано выше, только 822 человека из 21 502 получили статус беженца в Швеции.



Разумеется, за "стрессы" от штрафов, от административных задержаний или от уголовных дел беженцем не признают. Акцентируем на этом внимание для тех идиотов, кто решит последовать примеру Титкова.



Теперь о том, на какие "шиши" предстоит жить "активисту Навального", прежде чем его выпнут из Страны трех корон. Речь о пособии. Умышленной лжи о денежном изобилии для просителей статуса беженца предостаточно. Тот же Мальцев из Франции "гонит пургу" о невероятно больших суммах пособий. На самом деле они огромны исключительно для выходцев из Африки, где месячная зарплата не превышает десять долларов в месяц.



В Швеции ежедневная выплата для просителя составляет 71 крону. Итого в месяц примерно около 200 долларов. Много это или мало? Проиллюстрируем цены на продовольственные товары в шведских магазинах в долларах для большей ясности.



Молоко -- от 1,7 $ за литр; вода -- от 1,5 $ за литр; кофе -- от 4,5 $ за 100 грамм; хлеб -- от 3,7 $ за кг; свинина -- от 7,5 $ за кг; курица -- от 5,5 $ за кг; рыба копченая -- 16 $ за кг; колбаса -- от 12,5 $ за кг; яйца -- от 2,8 $; морковь -- от 1,4 $ за кг; картофель -- от 1,7 $ за кг. Почему "от"? Потому, что показаны цены на самые дешевые, низкого качества продукты.



Но это -- поесть и попить. Прибавим транспортные расходы (от 4 долларов на городской автобус в один конец), затраты на связь, на покупку одежды. Есть еще расходы на дорогущие медикаменты. Получить их беженец в аптеке не может -- надо идти на прием к врачу. Прием платный. За обычную консультацию ("а поговорить"), без осмотра -- от 50 долларов. Бесплатно -- в случае инфекционного заболевания и если беженец на "последнем дыхании". Поэтому медики, обслуживающие беженцев, от всех болезней рекомендуют пить "магическую" шведскую воду.



А где, в каком гадюшнике будет жить Дмитрий Титков в ожидании "негатива" (отказа)? Навальновского активиста могут помесить в миграционный лагерь. В нем, в грязных, заброшенных помещениях содержат просителей убежища. Как правило, это старые, под снос, здания. Но даже если Титкову повезет и его поселят в квартиру обычного дома, то в ней окажутся еще трое-четверо просителей с афро-азиатских континентов.



Автор статьи ни в коей мере не имеет целью оскорбить или унизить выходцев из Африки или Азии. Они нормальные ребята, в силу независящих обстоятельств ставших беженцами. Но значительная их часть прибыла в Европу из стран с низким уровнем экономического и культурного развития. Нередко -- с незнанием элементарной сантехники.



Конечно, встречаются с университетским образованием, с высочайшим уровнем культуры и интеллекта, какой трудно найти у самого рафинированного европейца. Впрочем, интернациональное соседство станет полезным для Дмитрия Титкова. Ибо общение с реальными беженцами даст Титкову понимание подлинных трудностей и никчемности своих претензий. Научит Родину любить.



Теперь об отношении к "стороннику Навального" в Швеции. Титкова ожидает самый отвратительный прием. Дмитрия Титкова будут презирать и подлинные беженцы, и местные жители. У большинства из них отношения к реальным беженцам негативное. Но при этом присутствует понимание, почему граждане Сомали или Сирии оказались в Швеции.



Подобного понимания "активист" Титков не дождется. В нем будут видеть паразита и халявщика, желающего "отсасывать" от шведского бюджета. И никогда, даже прожив в Швеции сто лет, Дмитрий Титков не будет там своим. Ибо национальная совместимость возможна только в России, как бы она не называлась -- Российская империя или Советский Союз.



Что же посоветуем делать Дмитрию Титкову? Предложим не ждать, когда его выбросят из Швеции. Советуем просто сесть на самолет, поезд или автобус и вернуться в Россию. И не надо бояться. Сам факт обращения за статусом беженца -- не преступление, а всего лишь глупость. Она только на руку антироссийским выродкам, коим откровенно плевать на Дмитрия Титкова, его судьбу.



Пара строк на "Радио Свобода" или "Кавказом узле" не стоят того, чтобы ломать свою жизнь жестокой и мерзкой чужбиной. Посоветуем Дмитрию, не теряя времени, вернуться домой. Сделать выводы и навсегда забыть фамилию Навального. Свое "путешествие" в Швецию вспоминать лишь как страшный сон. Работать, помогать родителям, близким, заниматься семьей. Не стоять на площади с убогим плакатиком, а гулять со своими детьми в прекрасном парке "Ривьера". Наслаждаться чудесной утренней свежестью черноморского бриза. Слышать родную речь и сердцем чувствовать -- лучше России может быть только Россия!



Устраханов Руслан

Мурманск