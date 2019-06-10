Каждый честный человек Узбекистана должен отсидеть в неволе? - Б.Мусаев

11:12 11.06.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. ЗАМЕТКИ

НА ПОЛЯХ ЗАМЕТОК ПРОСТОДУШНОГО.



"Это подозрительно, что он будто честный человек, а ни разу не сидел".

(Из Записок Простодушного узбекистанца. Б. Мусаев



.Меня как простодушного узбекистанца в последнее время стало терзать поведение одного моего доброго приятеля, выступившего с серией заметок, в которых он, прикинувшись..человеком не от мира сего, дервишем и т.п.., по сути, проявляет себя, скажем так, не патриотом, ибо пишет будто в угоду посторонним. К тому же мои терзания дополняются мыслью: а , собственно, является ли он честным малым?

Впрочем, кому в досуг и есть интерес, то пусть заглянет на сайты Uzlit.net , centre1, где можно ознакомиться, в частности, с опубликованнными здесь на страницах названных сайтов (10.06.2019) статьями "И дождь смывает все следы ...грандиозных строек Узбекистана", "Mr.R. Заметки простодушного узбекистанца. И пусть ..весь мир подождет...."

Е Мое !! О чем , о ком и, главное, как говорит автор! Это касается равным образом, самого содержания текста, так и подтекста.

Вот избранные фрагменты из текстов (цитаты) мистера R. ( он же, Рифат Гумеров, ташкентский писатель, автор сайта Uzlit.net ) вышеназванных двух статей. Их достаточно, чтобы наглядно увидеть, почувствовать, чем дышит автор, каковы его помыслы, иначе говоря, здесь как на ладони содержание принципов писателя, направленность его открытых и скрытых призывов, с которыми он выступает взвешенно, правда, прерываемыми порой смех, где не без сарказма, иронии, ..звучит издевка над всем, что казалось бы нам всем дорого.



I Фрагменты (см статью " ..И пусть весь мир подождет..." .



1."(Пока проезжает президентский кортеж) пока на улице жара (милиционеры) сотрудники органов внутренних дел не выпускают людей (из пещеры) из метро, чтобы те не получили солнечный удар. Хотя некоторых выпускают, но с условием, что они повернут налево, а не направо, где проедет колесница машин с тонированными стеклами.



А если серьезно, то эта ситуация демонстрирует то состояние общества, где простой люд находится где-то внизу, в темноте, сырости, с надеждой на свет. А перед людьми, наделенными властью, расчищают дорогу, обзор, красивую картинку, чтобы там не было "лишних элементов", которые могут испортить красивую композицию.



(Никогда такого не было), и вот опять. Символично, что кортеж, судя по всему, вез (Мирзиеева и Штайнмайера) очень уважаемых людей. Мы таааак усердно готовились к визиту последнего, что стали чуть ли не самой свободной азиатской страной".



2."Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало!"

3. "Никакой визит руководителя даже самой свободной страны не поможет, если система кетменизирует твой мозг."



II. Фрагменты И дождь смывает все следы...



1."Затопило новый аэропорт. Новая крыша протекает. Подчеркну: это не старая квартира. Это Международный аэропорт, который должен соответствовать международным стандартам.

А кто принимал крышу на пригодность? Кто крышевал, тот и принимал"

2. "Если забыли: мы живем в бедной стране, не сделавшей рывок, со скромным бюджетом. А все хотят, как в богатых странах, – хорошие дороги, тротуары, скверики красивые… Откуда?!

Бедная страна должна жить тихонечко и скромненько, а не тратить деньги на понты. Зачем нам Сити-мити и другие признаки столичности с устаревшими коммуникациями?

Кому нужна столица с Сити в каждом районе, но с гнилыми трубами и отсутствием стоков, без городского транспорта и с нищими пенсионерами?

Пошел дождь и выявил столько проблем…

Наши строители не могут сделать крышу, способную выдержать сильный дождь. Эти люди строят City, а еще собираются возводить атомную станцию".



Вот и все и, конечно, не все о том, что и как пишет ташкентский писатель,. автор сайта Uzlit.net



Однако об чем речь? Вернемся в зад, извините, к сказанному мной выше, а именно, прав ли я , когда загодя постулировал суждение о том, что мой добрый приятель "проявляет себя не патриотом", "пишет будто в угоду посторонним".

Действительно, если выступать с позиций извращенного понимания "узбекчилик", которое стало объясняться и восприниматься не как философия традиционного поведения человека Востока, проявляющего солидарность с людьми сообщества, готового придти на помощь, разделяющего с другим себе подобным горе и радость, а поведения беспринципного человека, благоразумного в том смысле, что не должно высовываться и мешать другим в их умении жить хорошо, т.е. воровать, брать, обманывать, то автор цитируемых нами заметок отнюдь не патриот в том понимании, какой фактически вкладывается в его содержание , т.е. когда у человека система "кетменизирует мозг" Словом, я и хочу сказать твердо, что автор новых слов (неологизмов) типа "СИТИ-МИТИ", афоризмов такого рода, как например, "Кто крышевал, тот и принимал", "Хаким ты был, хакимом и остался", "нашему народу уже столько обещано, а ему все мало!", это совсем пропащий для системы человек. И если бы не такие люди, то не было бы у наших т.н. государственных мужей и иже с ними правительства Узбекистана никаких проблем с осуществлением Великих строек типа СИТИ- мити, ломкой, сокрушением..., углублением процессов капитализации страны по наезженной колее "купи- продайка – отнимайка", когда реально живем в том мире, где "По деньгам – благословение". " Пулига яраша дуоси" .

И все же есть великий завет, не будем забывать его, оставленный нам завет Алишера Навои

"Тот, кто правдив, не думает о том,

Что древний свод идет кривым путем".

Лично я верю, что не все потеряно, об этом, например, говорит, хотя бы вот такая узбекская народная поговорка, рожденная им в новые времена



"Если времена лисиц, "Замонанг тулки булса,

Ты стань плешивым". Сен тоз бул".



Вместо P.S.

Утверждать, что каждый честный человек в Узбекистане, как правило, должен свое отсидеть в неволе, было бы не совсем верно. Лично я не возьмусь рассуждать на предмет того, что одним из критериев в оценке честности человека в нашей стране является непременно тот факт, подвергался ли он аресту, содержался в неволе, или просто- напросто обращались с ним более гуманно, например, помещая в лечебницу для душевно больных .... И вообще было бы грубо, скажем так, проявлением не политкорректности, обвинять власть, что она в своих действиях, руководствовалась всецело известной установкой создателя практичной теории, согласно которой для наведения т.н. цивилизованного порядка, необходимо время от времени пускать кровь, извиняюсь, "вправлять мозги". Тем не менее, нельзя отрицать и то, что сегодня..в стране...



БахадырФ. Мусаев 11.06 2019 Ташкент Тузель-2