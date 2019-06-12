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Во всех областях Казахстана начали работать Департаменты экономических расследований
16:23 12.06.2019

Пресс-релиз
12 июня 2019 года
г.Нур-Султан
Назначены руководители Департаментов экономических расследований

Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан назначены руководители Департаментов экономических расследований по областям и городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Их кандидатуры согласованы Комиссией при Президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах и Премьер-Министром Республики Казахстан.

Так, Кожабаев Жанболат Омирсерикович назначен руководителем Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан. Имеет 17-летний опыт работы, в том числе 10 лет на руководящих должностях в органах прокуратуры, финансовой полиции и службе экономических расследований.

Акылбеков Даулет Ертаевич назначен руководителем Департамента экономических расследований по городу Алматы. Службу проходил в органах внутренних дел, финансовой полиции и службе экономических расследований. Стаж в правоохранительных органах составляет 19 лет, в том числе 11 лет на руководящих должностях.

Шонаев Темирлан Толегенулы назначен руководителем Департамента экономических расследований по Акмолинской области. Имеет 18-летний опыт работы в органах финансовой полиции и службе экономических расследований, в том числе более 11 лет на руководящих должностях.

Турышов Айбек Шампанович назначен руководителем Департамента экономических расследований по Актюбинской области. Стаж работы в органах прокуратуры, финансовой полиции и службе экономических расследований составляет более 14 лет, в том числе на руководящих должностях - 5 лет.

Усенов Бекзат Нурсултанович назначен на должность руководителя Департамента экономических расследований по Алматинской области. Трудовую деятельность начинал с таможенной службы, также работал в службе экономических расследований. Стаж в правоохранительных органах составляет 21 год, в том числе более 16 лет на руководящих должностях.

Бижанов Кайрат Жакиянович назначен на должность руководителя Департамента экономических расследований по Атырауской области. Общий стаж в правоохранительных органах составляет более 21 года в финансовой полиции, органах прокуратуры, в том числе 16 лет на руководящих должностях.

Джумагулов Саян Жанатович назначен на должность руководителя Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области. Общий стаж в правоохранительных органах составляет более 21 года, в том числе более 6 лет на руководящих должностях.

Байгужин Еркебулан Маделханович назначен руководителем Департамента экономических расследований по Жамбылской области. Стаж работы в правоохранительных органах составляет более 22 лет, в том числе почти 11 лет на руководящих должностях.

Акжанов Данияр Мейрамович назначен руководителем Департамента экономических расследований по Карагандинской области. Имеет более 19 лет опыта работы в таможенных органах и службе экономических расследований, в том числе 11 лет на руководящих должностях.

Сейтказинов Кайрат Бабирович назначен руководителем Департамента экономических расследований по Костанайской области. Имеет 25-летний опыт в органах прокуратуры, финансовой полиции и антикоррупционной службе, в том числе 18 лет на руководящих должностях.

Темірбеков Рашид Темірбекұлы назначен руководителем Департамента экономических расследований по Кызылординской области. Трудовую деятельность начинал в органах прокуратуры, также работал в службе экономических расследований. Общий стаж в правоохранительных органах составляет более 19 лет, в том числе более 13 лет на руководящих должностях.

Алиев Данияр Дуппаевич назначен руководителем Департамента экономических расследований по Мангистауской области. Общий стаж в правоохранительных и специальных государственных органах составляет 20 лет, в том числе 5 лет на руководящих должностях правоохранительной службы.

Ракишев Рустем Галимжанович назначен руководителем Департамента экономических расследований по городу Шымкент. Имеет более 19 лет опыта работы в судебных органах, органах прокуратуры, финансовой полиции и службе экономических расследований, в том числе 15 лет на руководящих должностях в правоохранительных органах.

Саукомбеков Саят Махметович назначен руководителем Департамента экономических расследований по Павлодарской области. Имеет более 20 лет опыта работы в органах внутренних дел, прокуратуры, финансовой полиции и службе экономических расследований, в том числе 14 лет на руководящих должностях.

Кайшыбеков Бакыт Сапаргалиевич назначен руководителем Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области. Трудовую деятельность начинал в финансовой полиции, работал в службе экономических расследований. Стаж работы в правоохранительных органах составляет 12 лет, в том числе более 5 лет на руководящих должностях.

Танатаров Талгат Тургаутович назначен на должность руководителя Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области. Имеет 28-летний опыт работы в военной структуре, органах прокуратуры, финансовой полиции и службе экономических расследований, в том числе более 22 лет на руководящих должностях.

Департаменты экономических расследований являются территориальными подразделениями Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и осуществляют функции по предупреждению, пресечению и расследованию экономических и финансовых уголовных правонарушений.

Пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК

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Источник - ЦентрАзия
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