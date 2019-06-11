Сегодня "в Узбекистане еще жить можно".., - Б.Мусаев

00:24 14.06.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. Сегодня "в Узбекистане еще жить можно", кабы только...



Не удивлю никого, если скажу, что приходится быть невольным участником разговоров, от содержания которых чаще всего вянут уши, но разговоры разговорам рознь. Бывает, как сегодня (13.06 19).

Разговоры были как разговоры среди собаководов во время выгула собак, но замечаю, в том их примечательность, что в них порой как в зеркале отражается нынешняя действительность Узбекистана

- Опять запахи из рукомойников, ванной.. В прошлом месяце мы израсходовали с десяток Крот(ов) и все бесполезно. Как была вонь, так она (вонь) и осталась.

- а у меня сосед снова затеял ремонт. Целыми днями до вечера звуки перфоратора. Сегодня утро началось с того, что базарил с ним Он (сосед) пробил у меня бетонную стену на веранде в нескольких местах

Третий продолжает на другую тему

- был вчера я на рынке Кадышева и невольно вспомнил афоризм 90-х, что деньги –зло великое, особенно в этом убеждаешься будучи на базаре, потому что зла действительно не хватает .

Теперь вмешиваюсь и я в настоящий разговор

- К месту вы сказали и вовремя. Сразу видно, не теряете чувство юмора. В самом деле, все у нас путем и идет как надо. Вспомните песню тех же самых 90-х, "все хорошо, все хорошо, прекрасная маркиза! Да, ведь не впервой, если не запамятовали, что проходили наши деды, отцы- матери уроки жизни, когда она якобы стала лучше, и жить было веселее. Не подумайте плохого, будто намекаю на то, что живем как в дурдоме . Это не совсем так, хотя ....

Впрочем, в качестве информации для размышления представляю картину жизни в современном Узбекистане через призму взгляда знатока Форума, подписавшейся под именем Анора. (см дискуссии на статью Б Мусаева Заметки на полях заметок простодушного. www. centrasia.ru 11.06 19).

21:42 11.06.2019 АНОРА | 31.40.25.24 [x]

"Марат Захидов, Алишер Таксанов, Мусаев Б, Рифат Г. и т.д, и т.п. все они уже так насобачились критиковать Узбекистан и власти,что это уже для них вошло в привычку. Никто не против критики и правды. Но вы только привыкли строить и не видите что творится в нашей стране. На Хайит мы с семьей поехали навестить 93 летнюю родную бабушку в Ферганскую долину: Дороги стали прямые, чистые, широкие и везде заправки,кемпинги и гостиницы. На улицах не видно пьяниц,бомжей и апашек с люками груза. А дома вообще современные и многоэтажные кирпичные и двухэтажные коттеджи. Кругом чистота и порядок, новые заводы, фабрики, фермерские хозяйства,рыбные угодья,теплицы. Люди спозаранку спешат на намаз с ковриками под мышкой. Народ нарядный,аккуратно одетые, все радостные и улыбающийся, рядом проезжают только современные авто и причем местные: Каптива,Малибу, Трейкер,пролетают Нексии и Кобальты, куда то спешат Спарки и Дамасы, совсем не видно тарахтящих запорожцев и толкающих под зад москвичей и Жигули. Посмотрели по инстаграмм Мирзияева в футболке и кроссовках готовящегося плов. Народ все получают новые квартиры в новостройка,строятся новые школыдетсады и огромные медицине.центры. Кругом полно туристов и своя молодежь с рюкзаками за спиной едут по тур.маршрутам. В душе радуешься за хорошую жизнь узбекистанцев и надеешься на повышение благосостояния. Мы юнусабадцы часто жаловались и боялись,что Мирзияев и хоким города отберут наши жилища и вместо этого построят сити и бизнес центры. Но спасибо Миромановичу- он решил строиться на другой окраине города,а значит понял нас простых горожан. Вот было бы еще лучше,если бы наши чиновники из власти перестали бы грабить нас простых пенсионеров,инвалидов,студентов, многодетных и простых трудящихся своими указами и приказами направленными только на сжигания с нас несчастных и бесправных последних наших грошей в виде поднятия цен на все необходимые товары,на ком.услуги,на контракты за образование и всякие там надуманные штрафы. А так если нас простых людей не терроризировать и не капать на нервы, то в Узбекистане еще жить можно и работать тоже, хотя зарплаты у нас и стипендии с пособиями для инвалидов.."



Итак, и то верно, что все хорошо " в Узбекистане еще жить можно и работать тоже ..." , вот только кабы по признанию той же уважаемой Аноры "наши чиновники из власти перестали бы грабить..."

Полностью разделяю утверждение Аноры, ибо

все просто, просто расплодилось много тех, кто крысятничает, а так все нормально, все хорошо Вот и президент так говорит, если иметь ввиду крыс, но, полагаю, со временем Он все же, когда крепко освоится во власти , то осознает глубоко, что болезнь крысятничества далеко зашла, достигнув третьей стадии.... То есть , фактически речь идет . о той роковой третьей стадии развития болезни, на которой, по мнению известного эксперта Сирила Норткота Паркинсона, "учреждение практически скончалось... все заражено. Нельзя брать с собой ни людей, ни вещей, ни порядков. Необходим строгий карантин и полная дезинфекция..."

(см. Сирил Н. Паркинсон Законы Паркинсона. М.1989, с.52)

Что я хочу сказать?

Все о том же, что отступать больше некуда. Вся надежда и вера не на чудо, а на то, что перейдет глава государства от слов... и сподвигнется на....

Иначе говоря, у (для) каждого времени свой устав. В действительности, всему свое время и это время, на мой взгляд, не за горами, когда глава государства ощутить себя государем

Да что тут глубоко копать, когда даже у меня - простодушного, не потерявшего способность иногда шевелить серенькими клеточками, своего еще не "кетменизированного мозга", проскакивает сумасшедшая мысль:

быть может, приближается спасительное время, когда на всех этих т.н. хозяев жизни, читай, "ищущих благ", то бишь крыс, грызунов помельче, будь то бой-ота и иже с ними чичконбои (мыши) – холуи, появится один решительный, жестокосердный и одновременно справедливый государственный муж, который, конечно, не обязательно обязан сподобиться в своих действиях и масштабах деяний государям типа Амира Тимура, Ивана Грозного или на худой конец Великого Диктатора Сталина и все же ...

Не наступи время такового очищения, не произойди этого, все мы со своей страной грохнемся с высот т.н. "Сити–мити" и очутимся на обочине (свалке) истории, если не сказать помойке. Так, что мои любезные милые собаководы, согласен я вами в том, что не напастись нам с вами "Кротами" , т.к . cмрад стоит такой в нашем крае, не задохнуться бы



Бахадыр Ф. Мусаев 13 06 19 Ташкент Тузель-2