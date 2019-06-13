Казахстан. От молодежи не убежишь…

21:54 14.06.2019

ОТ МОЛОДЕЖИ НЕ УБЕЖИШЬ…



Дитмар Мерзер



Мухтару Аблязову грозит потеря неформального, но почетного титула "главного лидера всея казахстанской оппозиции". За время его зарубежных вояжей, в Казахстане подросла молодая смена недовольных ситуацией в стране. И, увы, как и любая максималистски настроенная молодежь, оппозиция новой формации, не питает никакого почтения к изрядно побитым молью авторитетам прошлого.



Первые признаки посягательства на лидерство Аблязов ощутил уже давно. Изначально он честно пытался быть либералом, конечно, согласно своим представлениям. То есть, цитировал молодежь в своих выступлениях, рассказывал об их акциях, вывешивал на собственных информационных ресурсах их видеоролики, (пусть и не всегда указывая имена авторов), и считал, что этого достаточно для союзнических взаимоотношений.



Увы и ах, ребята вышеуказанных жестов доброй воли не оценили. Вариант борьбы с властью под мудрым присмотром наставника из-за рубежа их не устроил, признавать свои собственные достижения и акции протеста заслугой ДВК они отказались, и, более того, постарались максимально дистанцироваться от французского беглеца. После чего, как нетрудно догадаться, автоматически перешли в когорту врагов, приспособленцев и наймитов власти, которых Аблязов беспощадно громил в своих эфирах.



- Вот канал "За нами уже выехали!", - отметил он в одном из последних выступлений.- Их никто не трогает. Канал в youtoube, если бы он был оппозиционный, его закрыли бы в один день! А "За нами уже выехали!" сидит себе спокойно в Казахстане, выходит в эфир, какие-то слова, критикующие режим говорит, получает рекламу….



Доставалось в таких эфирах многим. И Ануару Нурпеисову, осмелившемуся возмутиться, что Аблязов вывешивает у себя его видео без ссылки на первоисточник, и недавно зародившемуся движению "Оян, Казахстан"….



- Вот такие признаки, - подчеркнул, резюмируя французский беглец. - Давит режим - значит все нормально. Не давит, значит, вы можете про этих людей уже предполагать, что они в сговоре с властью.



Логика получается совершенно изумительная и, главное, очень удобная. Объясняющая, что настоящим оппозиционером можно быть только за рубежом, (как сам Аблязов, например) и никак иначе. Кто остался на родине, в стране, за демократизацию и гражданское общество которой борется - засланец и наймит! Потому что в противном случае пришлось бы честно признавать, что оппозиция в Казахстане есть, своя собственная, без непременной парижской составляющей, желающая и умеющая работать в правовом поле. А так же что диктаторский режим не так уж и свирепствует по отношению к неугодным, как привык об этом вещать из Франции один беглый "герой".



Если Аблязов рассчитывал, что критикуемая им молодежь стеснительно промолчит, из уважения или из боязни, то тут он крупно просчитался. Молодая смена ответила - в своих видеороликах, в своих выступлениях. Причем, не стесняясь в выражениях, и не высказывая ни малейшего пиетета к представителю старшего поколения. Зато ребята высказали претензии - за стремление беглого банкира приписать себе все заслуги, за попытку узурпирования казахстанского протеста, за раскол в оппозиционных рядах, за нетерпимость самого гонимого демократа страны к чужому мнению. Здесь же выяснилось, что цели и задачи у старой и молодой оппозиции несколько разные.



Оппозиционеры прямо обвинили Аблязова в том, что вместо предложения позитивных реформ он просто сеет смуту, которая может обернуться для народа самыми кровавыми последствиями. Представитель канала "За нами уже выехали!" Дмитрий Дубовицкий заявил, что канал работает не на свержение власти, (кто бы что на эту тему не фантазировал в дальнем зарубежье), а на развитие гражданского общества внутри страны.



- Если здравый смысл в Казахстане считать оппозицией, то окей, считайте нас оппозиционерами, - подчеркнул Дмитрий.



Кроме того, Дубовицкий отметил, что, несмотря на все сложности казахстанского законодательства, канал работает без агрессии, призывов к вооруженному восстанию и прочего экстремизма. И собственно, поэтому его и не закрывают. Приходится быть гибкими и дипломатичными? Приходится. Но это намного эффективнее, полезнее и результативнее, чем показательно страдать на публику от произвола властей, собственноручно спровоцировав этот самый произвол.



- И это еще не говоря о том, что со многими вашими действиями мы не согласны, - подчеркнул Дмитрий, обращаясь к Аблязову. - Проводить акции ДВК в День поддержки людей, страдающих аутизмом, или во время шествия "Бессмертного полка", это извините, очень сомнительно.



Словом, по итогам выступлений молодой смены, можно сделать вывод, что, согласно ее мнению, с такими "лидерами оппозиции", как Аблязов, политические противники как-то не особо нужны. Как и вмешательство в дело провластных силовых структур. Сами "лидеры" расколют протестные массы, сами "закопают" конкурентов и похоронят надежды на любые перемены в обществе, оставив только призрачные сожаления о невозможности прямой вооруженной борьбы.



Следует отметить, что нынешние конфликты и разногласия в оппозиционных рядах существенно отличаются от предыдущих. Если раньше речь шла просто о борьбе за лидерство и место у кормушки, то теперь речь идет о столкновении двух систем. Подросшая смена, продвинутая и образованная, не желает работать по старым методичкам 20-летней давности. Ее оружие - новые технологии и современные коммуникации. Ее требования близки и понятны тоже подросшим молодым народным массам. Главная претензия - проживание оппозиционеров в Казахстане, в таком случае, из минуса превращается в плюс, и вызывает больше симпатии у единомышленников, чем бегство с чужими капиталами за рубеж под предлогом "преследования властей".



Так что, похоже, очень скоро, кое-кому на "оппозиционном олимпе" придется сильно подвинуться.