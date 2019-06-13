Сегодня "в Узбекистане еще жить можно". Ч.2.., - Б.Мусаев

00:43 15.06.2019 Бахадыр Ф. Мусаев Сегодня

" в Узбекистане еще можно жить", кабы только...(2).



Не отрекаюсь от прежних своих слов, мнения о том, что...

" У каждого времени свой устав. Полагаю, время созрело для того, чтобы осознать, что стране и народу нужны, конечно, не мнимые Стратегии развития, потрясения общества революциями на словах, потрясения общества словами - фикциями. Достаточно вешали лапшу на уши. Сегодня, прежде всего, необходимы конкретные и действенные шаги по созданию предпосылок для начала фундаментального реформирования основ государственной и общественной жизни в Узбекистане"

(см об этом подробно Бахадыр Ф. Мусаев Узбекистан в плену шизофрении оптимизма или это... www. Dunyouzbeklari.com 19.02. 2017).

Готов подписаться вновь под каждым словом данного утверждения, не изменив ни одной его буквы и сказать также, что каждому свое, помимо всего прочего, и в понимании, соответственно объяснении порядка природы вещей в вопросе власти, понимание и объяснение которого зависит, конечно, от того, кто есть кто. Возьмем, к примеру, приведенную нами выше цитату знатока Форума сайта centrasia.ru . подписавшуюся именем Анора (см. Б. Мусаев Сегодня "в Узбекистане еще жить можно, кабы только...centrasia.ru 14.06 19) Содержание ее высказывания представляет типичный образчик оптимизма как явления шизофрении

Для этого не требуется особенных знаний и тем более углубленных, касающихся сферы психопатологии или содержательного анализа того (текста), что говорит наша Анора. Достаточно внимательно прочитать и попытаться осмыслить то, о чем она ....Перед нами, выражаясь на языке обихода, казалось бы, элементарная околесица, несуразица, где речь расщеплена на смысловые единицы, одни из которых опровергают другие..

Начинает она с утверждения, что Марат Захидов, Алишер Таксанов, Мусаев Б., Рифат Г. и т.д и тп. Все они насобачились критиковать Узбекистан и власти, что это вошло в привычку.

Дальше начинаются, скажем так, неувязки в рассуждениях и "логике" переходов с одной темы на другую.



"Никто не против критики и правды. Но вы только привыкли строить и не видите, что творится в нашей стране"

Невольно озадачиваешься вопросом, кто привык только строить и не видит, что творится в нашей стране?

Следующие рассуждения Аноры касаются ее видения Узбекистана. Если отвлечься, хотя бы мысленно от всего плохого, в частности, жизненных тягот, переносимых миллионными массами наших соотечественников занятых земледельческим трудом и отнюдь занятых им (этим трудом) не во благо свое., откуда и почему растет число изгоев- гастербайтеров, реального состояния социальной инфраструктуры... и т.п. и т.д., то здесь представлены прелестные картинки про земной рай, где с каждым днем лучше и радостнее жизнь.

"Дороги стали прямые, чистые, широкие и везде заправки,кемпинги и гостиницы. На улицах не видно пьяниц,бомжей и апашек с люками груза. А дома вообще современные и многоэтажные кирпичные и двухэтажные коттеджи. Кругом чистота и порядок, новые заводы, фабрики, фермерские хозяйства,рыбные угодья,теплицы. Люди спозаранку спешат на намаз с ковриками под мышкой. Народ нарядный, аккуратно одетые, все радостные и улыбающийся, рядом проезжают только современные авто и причем местные: Каптива,Малибу, Трейкер,пролетают Нексии и Кобальты, куда то спешат Спарки и Дамасы, совсем не видно тарахтящих запорожцев и толкающих под зад москвичей и Жигули. Посмотрели по инстаграмм Мирзияева в футболке и кроссовках готовящегося плов. Народ все получают новые квартиры в новостройка,строятся новые школы детсады и огромные медицине.центры. Кругом полно туристов и своя молодежь с рюкзаками за спиной едут по тур.маршрутам. В душе радуешься за хорошую жизнь узбекистанцев и надеешься на повышение благосостояния".

"Мы юнусабадцы часто жаловались и боялись,что Мирзияев и хоким города отберут наши жилища и вместо этого построят сити и бизнес центры

....спасибо Миромановичу- он решил строиться на другой окраине города, а значит понял нас простых горожан".

И неожиданный, впрочем, ожидаемый лично мной, переход Аноры к следующему, по сути, сводящему на нет ее полные оптимизма ( вышепроявленные) мимолетности импрессии, следующего заявления.

Вот оно, сводящего на нет ее прежние утверждения о радостной светлой жизни

" было бы еще лучше, если бы наши чиновники из власти перестали бы грабить нас простых пенсионеров,инвалидов,студентов, многодетных и простых трудящихся своими указами и приказами направленными только на сжигания с нас несчастных и бесправных последних наших грошей в виде поднятия цен на все необходимые товары,на ком.услуги,на контракты за образование и всякие там надуманные штрафы. А так если нас простых людей не терроризировать и не капать на нервы, то в Узбекистане еще жить можно и работать тоже, хотя зарплаты у нас и стипендии с пособиями для инвалидов..."

"

Иными словами, речь идет о том, что в данном выступлении налицо явное расщепление сознания, если принимать во внимание следующую информацию к сведению, что греч. слово . Schizo означает буквально раскалываю + phren сердце, душа, ум, рассудок. ... (см Словарь Иностранных Слов М.1989, с 575-576)

Вместе с тем, не берусь сказать за то, что в Узбекистане здесь и сейчас (1989-2016) наблюдалось, а также ныне наблюдается нервно-психическое возбуждение масс напрямую связанное всецело лишь со знаком одобрения инициатив главы государства. Разве будет правильным думать, что в Узбекистане имеет место оптимизм как явление массовой шизофрении. Отнюдь. Ведь один лишь пример характерных высказываний знатока из Форума сайта centrasia.ru показывает, что здесь не все так просто, когда оптимизм как разновидность шизофрении следовало бы принимать за состояние массового сознания; если люди наши не так уж просты как представляются на словах. В частности, когда я слышу афоризм "нашему народу столько обещано, а ему все мало!", то вслед за смехом думаю и о том, что в действительности узбекистанцы и ранее (здесь и сейчас 1989 -2016) не купились на идеи –фикс, так и ныне они не являются безоглядными оптимистами, готовыми безоглядно поверить новым обещаниям.

Видимо, слова словами, а по жизни дела должны показать .... Поэтому, хотя вот третий год на исходе, когда президент Узбекистана Ш. Мирзиеев совершил немало добрых дел, но по большому счету нельзя сказать однозначно, что родился в стране, для узбекистанского общества и государства, действительно настоящий реформатор. На мой взгляд ( взгляд простодушного, читай, махаллинского дурачка), чем более будет продолжаться промедление с началом фактических реформ, чем больше чревато негативными последствиями для настоящего и будущего страны, личной судьбы самого президента и членов его семьи такое развитие процессов по схеме "купи – продайка- отнимайка"...

А напоследок, не таясь, скажу по привычке рефлексирующего махаллинского. дурачка, вслух то, о чем боятся даже подумать, так называемые штатные мудрецы - аналитики аппарата президента:

чем дольше затянется начало таковых (фактических) реформ, тем более будет подрываться сущность государства с соответствующим возрастанием шансов возврата к власти ...представителей.. убогих умом, но нахрапистых там, где можно хапать без оглядки на ... Пораскиньте мозгами, падение государства продолжается далеко не первый год.

И еще.

Необходима большая и серьезная встряска ..., памятуя, что с такой структурой власти и строем правления, где всем пока заправляют коррупционеры и воры, процветают воровство и коррупция...

.Кстати, видимо, не случайно, что поэтому днями получил на свою эл почту короткую записку сногшибательного содержания относительно начинаний президента Узбекистана.

- Бахадыр-ака, надо сказать спасибо главному гауляйтеру, что он благоустраивает наш концлагерь .

Поэтому, смею предположить в своем обобщающем суждении ко всему вышеизложенному, что .

Все просто, что вопрос стоит просто и жестоко: или Узбекистан... избавляется от такого строя правления, который стоит (держится) на воровстве и ворах – или подобное государство клептократов приведет страну к тому, что она в ближайшем будущем, в лучшем случае, пополнит ряды банановых республик, при худшем варианте, возникнет угроза исчезновения ее на политической карте мира как независимой и суверенной, потерявшей шанс сделать прорыв...



Бахадыр Ф. Мусаев 14.06 19 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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