 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ринат Заитов – это казахский Высоцкий. Как надо правильно презентовать поликультурному обществу казахский "айтыс", - Н.Даутбек-кызы
11:51 15.06.2019

Ринат Заитов - это казахский Высоцкий. или о том, как надо правильно презентовать поликультурному обществу казахский "айтыс" (мушайра, состязания бардов или "рэп-баттлы")

Часть 1.

"….Традиция мушайра сохранилась в Казахстане, где поэтические соревнования среди акынов проводятся регулярно и на очень высоком уровне"
("Мушайра". Из Википедии, свободной энциклопедии)

В эти дни многие в Казахстане впервые услышали имя Рината Заитова - молодого поэта-импровизатора, актера, представителя народного искусства "айтыс". И здесь необходимо пояснение. "Айтыс" (мушайра, распространенные у многих народов Востока) в традиционной казахской культуре - это яркие, шумные сборища амбициозных поэтов-самородков, готовых сутками состязаться друг с другом в способности экспромтом сочинять стихи на разные темы, слагать рифмы. Виртуозно владея словом, под аккомпанемент какого-нибудь музыкального инструмента (чаще домбры), напевным речитативом, исполнители вступали в словесные поединки, бросая колкости и насмешки в сторону друг друга, выискивая недостатки противника, его рода, племени и т.д. Это были публичные и чисто импровизационные выступления, своеобразные степные рэп-баттлы, за которыми наблюдали неравнодушные и умиленные зрители. Среди них у казахов изредка встречались и молодые женщины (знаменитая Сара-акын, Улбике и др.).

Айтысы-мушайра были активно возрождены у нас с конца 80-х гг. усилиями отдельных энтузиастов. В последние десятилетия они модернизировались в том смысле, что в содержании айтысов поднимались злободневные проблемы общества, истории страны, нужд простых людей; звучала критика чиновников и властей. Поэт у казахов изначально считается гласом народа, выразителем его чаяний, надежд, хранителем моральных заповедей предков.

Также большинство акынов-импровизаторов или айтыскеров (в этом слове "кар/гар является персидским суффиксом) стали теперь защитниками мусульманства, они осуждают социальные язвы, пропагандируют "уят" (стыд) и кодекс чести казахов. В то же время участники традиционных поэтических состязаний получают современное музыкальное, театральное или филологическое образование, они не чужды влияния современной поп-музыки, рэпа (например, тот же Р. Заитов). Кстати, многие из них разбогатели и успешны в бизнесе. Например, известная женщина-поэтесса Айнур Турсынбаева только на айтысах в качестве приза получила за все эти годы 34 автомобиля.

Как правило, казахские шаиры, т.е. акыны-импровизаторы - чаще люди эмоциональные, импульсивные, харизматичные, артистичные, непредсказуемые. Многие из них по природе бунтари. Поэтому власть и чиновники в последние годы стали бояться, что поток спонтанной поэтической импровизации во время публичных, транслируемых по телевидению "айтыс" может стать совершенно неуправляемым, идейно оппозиционным. А у казахов популярен афоризм из Степного Кодекса Чести: "Бас кеспек болса да, тил кеспек жок" (Можно отрезать голову, но нельзя отрезать язык).

Итак, победитель многих республиканских конкурсов айтыс (мушайра) харизматичный и красноречивый Ринат Заитов не так давно упоминался в связи с несанкционированными митингами 10 июня и определен как один из неформальных лидеров казахской оппозиционной молодежи националистического толка. При этом самое интересное, на наш взгляд, заключается в том, что русскоязычная часть Казахстана, всезнающие и ушлые городские вестернизированные казахи вообще не имели никакого представления о том, кто такой Р.Заитов, "с чем его едят" и почему он популярен у "настоящих" казахов. И вот это - действительно проблема!

Как понять и объяснить то, что казахскоязычный и русскоязычный миры у нас безнадежно обособлены и культурно-информационное пространство Казахстана слабо интегрировано, даже раздирается скрытыми противоречиями, напоминая триаду "Лебедь-щука-рак"? Как повысить имидж традиционной культуры казахов среди наших "европеизированных"? А также исламизированных? (тоже типа отдельный социальный мир, "джамааты", себе на уме, с долей снобизма в отношении казахского кочевого прошлого, с тайными грезами о Сирии и пр.). Именно об этом наша заметка. А не о самом Ринате Заитове. И тем более не о политике…

(продолжение следует)

Назира Даутбек-кызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560588660
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