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Ринат Заитов – это казахский Высоцкий. Ч.2, - Н.Даутбек-кызы
09:47 16.06.2019

Ринат Заитов - это казахский Высоцкий. Как надо правильно презентовать поликультурному обществу казахский "айтыс" (мушайра, соревнования бардов, рэп-баттлы )

Часть 2.

Много лет назад, на международной конференции в Ашхабаде (Ашгабат) мне запомнился один интересный эпизод. Я разговаривала с одним участником, который был, кажется, этническим туркменом родом из Ирана, работавшим некоторое время послом Туркменистана в Афганистане; он говорил по-английски. Узнав, что я из Казахстана, он попытался вспомнить что-то о нашей стране и вдруг, широко и снисходительно улыбнувшись, сказал, что однажды случайно посмотрел по нашему телеканалу "Хабар" зрелищное музыкальное представление (из чего он, как оказалось, успел сложить свое мнение о традиционной казахской культуре).

По его словам, казахские певцы с домброй в руках эмоционально "пели песни", сидя друг против друга. При этом в глазах этого интеллигентного человека и дипломата проскользнула легкая насмешка, которую он не сумел скрыть от моего пытливого взора. Я сразу поняла, что речь идет о нашем традиционном айтысе - состязаниях поэтов-импровизаторов, которое на самом деле не имеет ничего общего с пением и музыкой. Музыкальное сопровождение, мелодия, вокал в айтысе - абсолютно не важный, второстепенный вопрос. Исполнители дастанов или спонтанных поэтических монологов прибегают к монотонному напеву, речитативу (певучая декламация). "Музыка" во время поэтической импровизации акына чаще сводится к простому бренчанию на домбре.

Я испытала легкий конфуз оттого, что этот иностранец, человек мусульманской культуры, не понимая казахского языка и лишь увидев данное зрелище, мог подумать о нашей культуре. Можно догадаться: "primitive music" и т.п. На минуту растерявшись, я все же быстро отреагировала: "Это - не то, что Вы подумали. Это, знаете… как называется… ну, это - мушайра!". Стоило мне вспомнить и произнести это заветное слово (в казахском языке оно тоже бытует как синоним "айтыс"), и теперь растерялся он, лицо его вдруг стало очень серьезным, и он переспросил с удивлением: "Так это было мушайра?!!!".

Общеизвестно, что соревнования поэтов (шаиров) в исламском мире называются "мушайра". Они были распространены еще у древних арабов. В нашей Центральной Азии, такие состязания были популярны вплоть до ХХ в. Современные мушайра в Пакистане и на севере Индии определяются как "форум свободного самовыражения". Хотя стоит сказать, что они во многом утратили форму словесной импровизации, а больше напоминают съезды и вечера поэзии.

Думаю, наш иранский туркмен потом долго переваривал полученную от меня важную информацию, которая, надеемся, немножко изменило его мнение о типологии и классификации казахской культуры, о цивилизационной принадлежности казахов, исходя из аналогии с традициями других стран мусульманского Востока. Хотя понятно, что в казахском айтысе отражается синтез исламской мушайра с более древними, самобытными формами мнемонического искусства кочевников Евразии. Именно у казахов, кыргызов и каракалпаков дар поэтической импровизации, связанный с кочевническим прошлым, хорошо сохранился вплоть до начала ХХ века и возрождается в наши дни. Хотя роль исламо-суфийского фактора в этой традиции тоже нельзя преуменьшать (почему, например, те же монголы, хотя и кочевники, не являются и никогда не были поэтическим народом).

В связи с рассказанным случаем мы лишний раз убедились в том, что казахи часто не видят себя со стороны, не волнуясь по поводу того, как в действительноcти воспринимает их мир. Наши идеологи и имиджмейкеры особо не ломают голову над тем, как нужно продвигать, пропагандировать и разъяснять те или иные национальные обычаи и традиции (даже то же употребление мяса конины); как порой адекватно определить и найти удачный иноязычный эквивалент, аналог феномена нашей культуры в других культурах - чтобы быть понятым, принятым и уважаемым.

В частности, я подумала тогда, что во время трансляции казахского айтыса по ТВ наши журналисты могли бы догадаться дать пояснение и рекламу бегущей строкой на русском, английском (возможно, и турецком) языках - о том, что в прямом эфире идет "мушайра", состязания казахских поэтов-импровизаторов. Не исключено, что даже многие наши русские соотечественники или русскоязычные казахи, случайно наткнувшись на "айтыс" по телевидению или интернете, наверняка посмеиваются, не воспринимают его всерьез, думая, как же примитивно "поют" эти номады.

И даже просто слово "айтыс" ничего не говорит иностранцу или неказаху, т.к. без всестороннего разъяснения и настоящей рекламы это все равно для них - какие-то непонятные "курлы-мурлы". И винить их мы не можем. Потому что их нормально не просвещают, еще со школы, не преподносят удобоваримо казахскую традицию и историю. Казахи-традиционалисты во главе с чиновниками от культуры беспечно варятся в собственном соку, в своей самовлюбленности редко задумываясь о том, достойно ли, цивилизованно ли выглядим мы со стороны, как нас воспринимает не говорящий по-казахски, не знакомый с нашей культурой и языком человек внутри или за пределами страны.

Итак, айтыс - это не музыкальное представление, не концерт и песни, а устно-вербальный поединок, поэтический дебат, рэп-баттл. Главное в айтысе - вербальная сторона, т.е. красноречие, рифма, поэзия, а также смысл изрекаемых слов, выражаемые поэтом мысли и идеи. В настоящем мушайра (как у казахов) царит дух абсолютной импровизации, чем и привлекают, завораживают эти состязания слушателей и весь народ. Складная, рифмованная речь рождается прямо на публике в ходе словесных баталий, через творческое вдохновение, подключение акына к тайникам своего подсознания, посредством мистической связи с аруахами и пирами поэзии (как верили наши предки).

Лучшие образцы айтысов можно назвать также поэтическими памфлетами или морально-дидактическими обращениями к современникам. Многие импровизации в истории казахской культуры были впоследствии зафиксированы письменно, и эти тексты являются настоящими литературными памятниками, которые изучаются на уроках казахской литературы в школах и университетах (например, айтыс Биржан-сала и Сара-акын; состязание Джамбула и Кулмамбета, словесная баталия между Суюнбаем и кыргызским импровизатором Катаганом).

(окончание следует)

Назира Даутбек-кызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560667620
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