Доколе будем терпеть фейк о шаманизме и антиказахский национальный костюм, - Н.Даутбек-кызы

12:33 18.06.2019 Об имидже казахской традиционной культуры. Доколе будем терпеть фейк о шаманизме и антиказахский национальный костюм?



Почему в деле возрождения, презентации и популяризации внутри страны и за рубежом традиционной казахской культуры мы слишком часто допускаем странные опусы и позорные ляпсусы? Самая ужасная вещь за годы Независимости - это распространение по многострадальной планете, и без того изнывающей от человеческой лжи и грязи ноосферы, очередного фейка от Казахстана "мы - номады, мы - тенгрианцы-шаманисты". И подстраивание всей этно- и культурной продукции, истории и идеологии под этот национальный бред (который, однако, понимается в государстве как бренд).



Если это срочно не прекратить, мы действительно останемся и даже преуспеем в том, что мы - "страна Бората". Недаром профессор из Японии У. Томохико, знаток казахской истории, читающий в оригинале, даже на арабице, казахские источники, с японской скрупулезностью вычитавший все наследие прошлых веков, не может понять, почему согласно историческим источникам казахи выступают самыми обычными мусульманами, но в современном Казахстане принято скрывать и принижать этот факт, и распространять версию о шаманизме.



На самом деле все это не прибавляет нам международного доверия и уважения. Это странная, подозрительная ситуация с зыбкой цивилизационной самоидентификацией целой страны в сердце Евразии. Стремление из политтехнологических соображений выдавать желаемое за действительное, скрывать что-то важное, пытаться переиначить, культурно перекодировать родной народ (недаром периодически в Казахстане раздаются голоса, разумеется сверху, в пользу отказа от окончания "стан" в названии государства, что на самом деле равнозначно перечеркиванию истории или призыву отказаться от фамилий и имен отцов и дедов).



Длящийся вот уже три десятилетия общенациональный аутотренинг по избавлению от "неудобного" ислама и желание части казахов, особенно элиты, позиционировать себя в мире "плохими мусульманами" и "свободными" шаманистами (скажите уж сразу: "шаманисты-демократы"), должно быть, давно уже заинтересовало зарубежных ученых для изучения на предмет чьей-то идеологической диверсии либо психопатологии. Хотя не исключено, что весь этот вздор, винегрет в области идеологии элементарно связан с плохой просвещенностью, непреодолимым историческим "манкуртизмом" казахов.



Прибывающие в страну за годы Независимости казахи из Китая, Монголии, Турции также диву даются, спрашивая: откуда все это взялось, эти громогласные заявления про номадизм и шаманизм, ведь когда наши горемычные предки отсюда уходили в 20-30-е годы, они были обычными мусульманами, "мусылман баласы"? И причем тут номадизм? Все в мире знают, что мусульмане могут быть и рыбаками, и скотоводами, и моряками, и земледельцами, и летчиками.



Вся наша событийная история, исторические и литературные источники, архитектурные памятники, генеалогии аристократических и простых родов, антропонимика (имена и фамилии), биографии наших великих людей, музейные экспонаты и даже любое интервью с любым попавшим под руку, самым падшим представителем самого отдаленного казахского аула - все это безоговорочно будет свидетельствовать о том, что казахи - это всего-навсего тюркоязычные мусульмане. Ибо тот же казах-алкоголик, бедолага, если его прижать к стенке вопросом о религиозной идентичности, сможет лишь пробормотать, что как и отцы и деды, он в сущности на подсознательном уровне боится только Аллаха, а также переживает, что за свое пьянство может попасть в "тозак" (мусульманский "ад").



Любому здравомыслящему человеку и наблюдателю очевидна мусульманская принадлежность казахов, без всяких оговорок, кроме одной: по причине атеизма и глубокой советизации они с некоторых пор выступают как мусульмане-"грешники" (кунахар), во многом позабывшие Бога и свое мусульманство. Но это уже нравственная и теологическая проблема, и в этой области существует дискуссия о том, с какой дозы и категории греха "плохой мусульманин" превращается (постепенно или внезапно) в "кафира". А для исторической науки, культурологии и социологии значимо лишь то, что в культурно-цивилизационном паспорте казаха перед лицом глобального сообщества его принадлежность выражается в однозначном определении: "мусульманин-суннит". А значит, и презентовать, и лечить казаха, и развивать его надо по этому "диагнозу".



Бредовая идея о казахском шаманизме, байки про Чингисхана-казаха навязаны нации оторванными от реальности искусствоведами, интеллигентиками-очкариками, копошащимися не в тех книжонках в своих темных душных кабинетах. Потом они, в свою очередь, бегут в кабинет к важному чиновнику от культуры (пользуясь родо-племенной близостью, общими темными делишками), чтобы сваливать с больной головы на здоровую, обрабатывая этого наивного хозяйственника-чинушу своими "перлами". Отсюда - раздувание идеи Великой Степи, "Вечный Ель" и пр., мания археологии, "золотая лихорадка". На самом деле кочевники вообще мало совместимы с археологией (как невидимки, они ничего не оставляют после себя, т.к. кожа, войлок, дерево разлагаются в земле очень быстро). Казахи-кочевники были сильны не в материальной культуре, а в психологии, этике, кодексе чести, в устно-вербальном искусстве, красноречии.



Но неугомонные лысые очкарики для того, чтобы оттяпать себе жирный кусок от государственных грантов, все эти годы искушали координаторов, топ-менеджеров сферы науки и культуры, что, мол, необходимо вложить миллиарды народных денег в тупое вещеведение, т.е. археологию и этнологию, а также в размалеванных певцов и певичек, и вот-вот мы сделаем очередную сенсацию - находку Золотого Человека номер такой-то или еще что-то. И все для того, чтобы мир или хотя бы соседи по Центральной Азии ахнули и лопнули от зависти.



Глупцам невдомек, что пусть даже позолоченные, эти трупы и скелеты с черепами, а также воющие как волки шаманы не спасут деградирующую нацию от заразы педофилии, терроризма, алкоголизма и т.д., не сделают страну истинной "страной счастья" Асана Кайгы ("Великий Печальник", суфий Хасан Сабитулы). И что в действительности Золотого Человека надо искать не в мертвых курганах и под землей… Потому что, как объясняли великие провидцы казахов, истинный "золотой человек" - это модель благородного человека, "kamil adam". А значит, приоритетом культурного наследия должно быть открытие животворящих родников нашей Духовной Традиции, философии Йассауи, Степного Знания-Даналык, духовных сокровищниц вечно актуального казахского фольклора и поэзии, спасительные формулы и рецепты счастья от национального гения Абая.



Совсем свежий пример национального ляпсуса - фильм про Казахское ханство, с его мифологизацией казахско-узбекских отношений, где узбек (за исключением, может быть, Рабия Султан бегим) - обязательно дурак и злодей, а казах - добрый, степенный и мудрый. Но ведь от правды не убежишь: пустившиеся в "казакование" (казаклык) султаны Кирей и Джанибек, будучи подданными Абулхайра, из-за личных амбиций уклонились от военного похода против ойратов, что расценивалось со стороны государства как дезертирство и госизмена; и гнев хана "кочевых узбеков" можно отчасти понять…А значит, надо было подходить в теме очень деликатно. Но при создании кинокартины не было тщательного изучения исторических источников и консультаций с профессиональными историками. А кто будет смотреть такой наспех состряпанный пропагандистский фильм?



Другой яркий пример пренебрежительного и формального отношения к национальной культуре. Ряд неравнодушных авторов поднимали в последние годы в СМИ проблему презентации подлинной национальной одежды казахов, аргументировано доказывая, что рекламируемый нашими артистами на сцене казахский национальный костюм (в том числе, к великому сожаленью, и на таком респектабельном мероприятии, как айтыс) является пародией на одежду наших предков. В то же время в новых исторических фильмах стараются уже воспроизводить исторически правдоподобный визуальный образ народа ("Биржан сал", "Кочевник" и др.).



Казалось бы: со стороны экспертов-энтузиастов чиновникам даны подробные, бесплатные рекомендации и подсказаны конкретные шаги к изменению ситуации: что надо на государственном уровне вмешаться в вопрос национальной одежды, рекламировать настоящие образцы из музеев, исторических фотографий и описаний источников, приструнить оралманов, специализирующихся на пошиве и продаже казахских чапанов и головных уборов, для общенациональных мероприятий и международных фестивалей, презентаций, выступлений по ТВ разработать регламентации, дресс-код (не унификация, но хотя бы некоторое упорядочение и недопущение грубых искажений канонов традиционной одежды), воспитывать с детства уважение к национальному костюму, ко всем его элементам, наравне с уважением к другим символам государства, как флаг, гимн.



Уже три десятилетия мы терпим эти придуманные кем-то аляпистые чапаны, колпаки и треухи, белые брюки и белые мужские чапаны (и что это за пугало получается?), антиказахские "цыганские" и "латиноамериканские" платья с бесконечными оборками, которые даже в кошмарном сне не могли присниться нашим прабабушкам. Словно заговоренные и заколдованные совковыми хореографами и театральными костюмерами, мы все еще не можем избавить бедных казахских девочек от гротескных, "индейских" птичьих перьев на огромных шлемообразных или лохматых головных уборах (типа дагестанской папахи).



Хотя даже в ранних казахских советских фильмах (режиссера Шакена Айманова) костюмы казахов ближе к историческому оригиналу, а на головах девушек обычно красуется маленькая женственная шапочка - воспетая всеми поэтами прошлого традиционная тюбетейка, при желании украшаемая легкими "перьями Шехерезады". А в более ранние эпохи на шапках казахских девушек были павлиньи перья, а это даже в Европе считалось признаком высокого положения и богатства особы.



Даже казахстанский историк Ирина Ерофеева, несмотря на свое русское происхождение, движимая чувством патриотизма, однажды не выдержала и высказалась по поводу безвкусных крупных узоров и тому подобной несуразицы на костюмах казахских артистов. Спасибо ей; мы знаем, что Ирина Викторовна внесла весомый вклад в изучение истории и культурного наследия казахской аристократии, ханов и султанов, и уж кому-кому, но ей хорошо известны исторически достоверные, изысканные, настоящие костюмы древних казахов, напоминающие не угловатых чукчей и якутов, а скорее персонажей турецкого сериала "Сулейман Великолепный".



Но господину А. Мухамедиулы, теперь уже экс-министру культуры, всегда было, извините, пофиг на это. Типа, "мелочи". У этого министра как раз не было обратной связи с народом, со знающими людьми (которые как раз не просили у него никаких денег, но просто предлагали решения, умные идеи по повышению имиджа казахской культуры), и нынешняя его отставка вполне закономерная. Надеемся, новый министр культуры А. Раимкулова сдвинет это дело с мертвой точки. Тем более она - женщина, у которой более обостренное эстетическое чувство. Китайская мудрость гласит, что "ничто так не важно, как мелочи". Но в действительности национальный костюм как важнейший этноидентифицирующий маркер и визуальный образ культуры - это вовсе не мелочь и не шутка в современном мире. Это - вопрос международного имиджа казахской культуры и государства в целом.



Назира Даутбек-кызы Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560850380

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №17

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №23

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №24

- Кадровые перестановки

- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2019 года №395

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №404

- Постановление ЦИК

- Новые назначения

