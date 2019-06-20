Атамбаев контратакует. Проблемы кыргпрезидентов не должны мешать стране и обществу развиваться дальше, - С.Чериков

00:47 22.06.2019

Атамбаев контратакует. Проблемы кыргпрезидентов не должны мешать стране и обществу развиваться дальше, - С.Чериков.



Опубликованные в СМИ комментарии по поводу нового заявления экс-президента А.Атамбаева относительно выдвинутых нынешней властью Кыргызстана против него обвинений дают не только обильную пищу для размышлений, но и заставляют тревожиться за будущее страны.



С большинством доводов бывшего главы государства можно согласиться, т.к., действительно, обвинения против него выдвинуты голословно, в эмоционально-экспрессивном стиле, без каких-либо серьезных доказательств и документального подтверждения. По принципу "главное прокукарекать, а там хоть не рассветай". Но ведь дан ход серьезнейшему процессу лишения бывших правителей неприкосновенности, аналогов которого в истории нашего государства нет!



Посему здесь все должно быть тщательно продумано в правовом отношении и взвешено с учетом реальной ситуации в стране и местной специфики. Иначе может случится непредсказуемое. То, что накапливалось десятилетиями, может взорваться в один день! Предвижу ожидаемую реакцию на эти слова, на что могу ответить лишь тем, что я ничего не нагнетаю, а лишь запоздало констатирую тщательно загоняемую во внутрь очевидные вещи.



Я бы мог и дальше, в подробностях расшифровывать детали порождаемых сегодня в стране нездоровых страстей, а также накаливаемой после мартовского переворота 2005 года, но упорно не замечаемой верхами обстановки. Но этого не сделаю, исходя из той же, пока сдерживаемой разумом сограждан и силой власти, и без того накаленной общественной ситуации.



Так же, как совсем недавно я через свои каналы и ресурсы как мог, предупреждал бывшего президента в расцвете его власти о том, что он плохо знает менталитет тех, на кого ставит, точно так же предупреждаю нынешних хозяев бишкекского Белого дома о том, что они тоже плохо знают менталитет экс-президента и его сторонников. Посему не надо бы играть с огнем, а решить проблему спокойно, в полном соответствии с духом и буквой закона. Иначе вы потянете страну назад, в недоброе прошлое.



Уважаемые мырзы и айымы во власти, вы довели страну до реального раскола! Вы это чувствуете? Фактом является и то, что новый Кыргызстан с развитыми демократическими институтами не потерпит ваши феодальные методы правления. Еще не поздно опомниться и стать на истинно правовой путь решения проблем. Для этого в первую очередь в корне надо менять кадровую политику. Остальное разрулят правильно выбранные кадры.



Но сие если не под силу, то можно со спокойной совестью подать в отставку, подобно тому, как это делают в развитых странах, и уступить дорогу тем, кому под силу разрешить наши критически накопившиеся, мешающие полностью проявить потенциал народа и в полной мере развиваться, проблемы.



Пора нашим вождям научиться тому, чтобы их присутствие или отсутствие во власти не замечалось, не превращалось в проблему общества и страны, тем более соседей и союзников, а сведение счетов между бывшим и нынешним президентами не стали проблемой и головной болью доверенного им государства. Все права и обязанности сторон расписаны в Конституции и точка. А страна чтобы шла вперед и развивалась под умным руководством очередного госменеджера, то есть нанятого народом президента или правительства.



Садырбек Чериков, Бишкек.