Уволен дурковатый аким казахстанского Актобе Испанов - запретивший 9 мая "Бессмертный полк"

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16:18 24.06.2019
Назначен аким г. Актобе
По согласованию с Администрацией Президента РК, маслихатом г. Актобе распоряжением акима Актюбинской области Ондасына Уразалина на должность акима г. Актобе назначен Мавр Абдуллин.
Глава региона представил нового градоначальника на заседании актива г. Актобе. Аким области поставил перед М. Абдуллиным ряд задач по развитию областного центра, в том числе поручил обеспечить качественную реализацию всех государственных программ.
"В городе ведется системная работа по обеспечению жильем, улучшению социального самочувствия многодетных матерей, нормализации экологической обстановки. Новый аким должен усилить работу по всем этим направлениям", - сказал Ондасын Уразалин.
Абдуллин Мавр Ергалиевич родился в 1973 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-менеджер. В разные годы работал заведующим Уилским районным отделом культуры, заместителем акима Уилского района, заместителем начальника управления сельского хозяйства Актюбинской области, акимом Уилского района, акимом Алгинского района. До настоящего назначения был заместителем акима Актюбинской области.
Аким области поблагодарил экс-акима г. Актобе Ильяса Испанова за вклад в социально-экономическое развитие областного центра, пожелал дальнейших успехов в труде.
Пресс-служба акима Актюбинской области [mailto:press.aktoberegion@gmail.com]