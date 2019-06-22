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|Минобороны Казахстана ликвидирует последствия взрыва в Арысе
21:10 24.06.2019
Около 1800 человек личного состава и более 50 единиц техники задействовано на ликвидации последствия взрыва боеприпасов. На месте происшествия находится министр обороны генерал-майор Н.Ермекбаев.
В частности глава оборонного ведомства посетил расположение воинской части и ознакомился с материально-техническим состоянием, встретился с военнослужащими, проверил места несения службы. В ходе работы по некоторым вопросам приняты оперативные решения.
Как сообщает Минобороны Казахстана, на данном арсенале не хранились мощные и опасные авиационные бомбы, никаких радиоактивных боеприпасов на складе не хранилось.
В настоящее время к месту чрезвычайной ситуации от Вооруженных Сил привлечено около 1800 человек личного состава, более 50 единиц техники, 6 летательных аппаратов, в том числе беспилотный летательный аппарат для воздушной разведки, начали свою работу военные саперы.
Руководство Министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва.