Узбекистан мирзиеевский. Дурдом или все же имеют место акты жизни, - Б.Мусаев

00:06 27.06.2019

Бахадыр Ф. Мусаев.

Узбекистан МИРЗИЕЕВСКИЙ. ДУРДОМ ИЛИ ВСЕ ЖЕ ИМЕЮТ МЕСТО И АКТЫ ЖИЗНИ.



Из дневника простодушного.



"Прошлое – это труп, которым вы можете распоряжаться по своему усмотрению Если события недавнего прошлого были болезненными и горькими, то отождествлять себя с ними неразумно, так как это ведет к провалу".

(Роберт Грин 48 Законов Власти М. 2006, с. 708-709)



Не скажу за всех узбекистанцев, но, даже будучи простодушным, не могу не замечать того, что происходит сегодня в стране. А то, что происходит, дает основание предположить, что царящая обстановка в Узбекистане с ее людьми, нравами, ...приближается к присущим бедламу признакам (хаос, сумятица, ...) и сделать следующие замечания.

Быть может, перебор принимать за проявления хаоса, сумятицы, то, когда.....

Однако, на мой взгляд, когда наблюдается кадровая чехарда в различных ветвях власти, что, несмотря на таковую чехарду, не перестают воровать и брать по крупному, то разве это, по меньшей мере, не является признаком неуправляемости этими самыми кадрами со стороны верховной власти В самом деле, проще всего было бы, как в таких случаях принято говорить: поживем и увидим. Я же невольно озадачиваюсь: а что же дальше?

Чего и что ожидать моим соотечественникам, когда будто они все, включая президента, знают, кто ворует, берет по крупному, но не могут ничего поделать, чтобы закрыть лазейки для возврата к прошлому, читай, добрым временам для своры Конечно, я имею в виду, пережившим эти времена , т.н. золотым кадрам, взращенным известной персоной власти и, естественно, в их интересах вернуть благодатные для клептократии прошлые дни,....

Да, кстати, если начать сначала, возвращаясь к озаглавленному.

Что же из себя представляет МИРЗИЕЕВСКИЙ Узбекистан? Все здесь осталось как есть, если иметь в виду Исламский (ИАКовский) Узбекистан, или все же поменялась линия поведения власти , которая предпринимает попытки научится управлять..., стремится уйти от вчерашнего дня или же возможно, что ...

Я внимательно читаю, слушаю выступления президента Ш. Мирзиеева , сопоставляю слова и поступки, обращаю внимание на замечательные , духоподьемные речи, касающиеся борьбы с коррупцией.. Слушаю, сопоставляю слова и дела, снова читаю и все равно впечатление неоднозначное, ибо все что происходило ранее здесь и сейчас (1989-2016) и ныне , лично мне, напоминает содержание американской кинокомедии "День сурка"(1993) когда будто мы живем и сегодня, оставшись в дне вчерашнем, где фиксируются рутинно повторяющегося события, монотонной жизни не без аномалий

Кстати, об этой жизни можно прочитать, в частности, в следующих строчках высказанных мной 12 лет назад (2007) о жизни в Узбекистане, как

"... театре абсурда или психиатрической клинике, пациент которой вдруг получил возможность появиться на людях, да и поговорить о политике, других высоких материях, но согласно указаниям врача. Таким, с моей точки зрения, видится учреждение, именуемое Олий Мажлис, работающему на штамповку приказов и задумок аппарата президента. Депутаты также, судя по их моделям поведения, исключают действия не в унисон "верхов". Это заметно, когда их показывают на экранах национального телевидения, как они дружно голосуют за очередную инновацию, исходящую, разумеется, от известных персон исполнительной власти. Изредка парламентариев "прорывает" на запланированные выступления перед началом или во время очередной сессии…Тогда, появляясь на народе, они говорят будто о их и в их интересах, но только в рамках ориентиров, заданных президентом. Иначе и быть не может. Ведь по большому счету вся страна представляет зону, а учреждения типа Олий Мажлиса, вроде дурдома, где всем заправляет И.Каримов. Он же и есть главный врач и хозяин названного учреждения, предписывающий рецепты его обитателям, точнее, дающий им установки. Свобода их строго очерчена, когда нельзя выходить за круг"

(см Бахадыр Мусаев Клон фиктивной демократии или "парламентаризм" в Узбекистане. Тезисы выступления на XYII межд Экономическоим Форуме "Европа: изменение, кризис или шанс?(секция "Парламенты Центральной Азии: новые вызовы и тенденции в пнринятии решений) -5-8 сентября 2007 Крыница – Здруй (Польша)

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сопоставив события последнего времени в Узбекистане с вышеприведенной цитатой, понять насколько правомерно и к месту говорить, что и сегодня в понимании и объяснении происходящих событий применимы такие ключевые слова и понятия как "театр абсурда" психиатриаческая клиника", "зона", "дурдом" Правда, необходима корректировка там, где следует акцентировать внимание на том факте. достоверном и надежном, как медицинский факт, а именно, что вот уже более 3 лет дурдом живет без главного врача и хозяина .., дающего всем установки. Это – во первых.

Во- вторых, сдается мне, что теперь в Узбекистане образца 2019 не только Олий Мажлис, а и другие учреждения его типа обходятся будто без него Но, право, лично я не знаю, хорошо это или плохо, если видишь кругом социальные процессы, развитие которых происходит с явными отклонениями от нормального состояния.

В данной связи достаточно будет упомянуть, что ряд сайтов, в т.ч. www.centrasia.ru перепечатали сообщения сайта www. ozodlik.org, в числе коих вот и эти, которые представляют, по сути, маленькие картинки к большим вопросам (ниже приведены фрагменты и заглавия ...)

1.Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана запретило редакции "Литературной газеты" ("Адабиет газетаси") очернять действующий режим, критиковать покойного первого президента Ислама Каримова и упоминать в своих материалах имя оппозиционного лидера Мухаммада Салиха.

В своем письме-прошении на имя главного редактора "Литературной газеты" Бахтияра Каримова "попытку издания очернить имя Ислама Каримова" и "открытое выражение уважения оппозиционному поэту Мухаммаду Салиху" Агентство квалифицирует как нарушение закона.

Главный редактор "Литературной газеты" Бахтияр Карим назвал данный документ "цензурой в стиле 37-х годов".

Однако представители Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана в разговоре с репортером "Озодлика" попытались всячески заверить его, что их ведомство не занимается цензурой.

2. В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Ташкентскую область 1 июня этого года главе государства показали якобы запущенное в эксплуатацию детское дошкольное учреждение "Калдиргоч", расположенное в махалле "Нугойкурган" города Ахангаран. Однако, по словам источников "Озодлика", на встречу с Мирзияевым вывели детей, которые являются воспитанниками совсем других детсадов. После отъезда президента, по их словам, детсад снова опустел



3. На сайте www AsiaTerra. Info 14 06 19 опубликована статья

ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ: СНИЗИТЬ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ! ПОЧЕМУ ЖЕ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫРОСЛА



4. Сайт centrasia.ru от 25 06 2019 передает новость о Попытке государственного переворота в Узбекистане.



5.И последний час. Открываю сайт радио Озодлик и здесь 26. 06 19 заметка

Спланированная кампания? Представители шоу-бизнеса начали восхвалять Гульнару Каримову и требовать ее освобождения



.. .Вместо P.S. Что происходит в Узбекистане и почему об этом молчат СМИ?

В действительности, как понимать, чем объяснить, что ...? Вопросы, вопросы, .вопросы..

Но, право, зачем напрягаться, что ли я чукча из того анкекдота, который был обеспокоен положением в Гондурасе.

Короче,. не следует терять чувство юмора и отмахнуться от "вечных" этих вопросов, утешиться мыслью: поживем – увидим.

Все же я читаю, слышу, вижу, оглядываясь кругом, думаю

и в голову невольно идут одни слова, другие из Палаты № 6

-..Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении – бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо...

...Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость...

(см А. П. Чехов Собрание сочинений в восьми томах. Том 5 М. 1970, с. 129, 138)



Бахадыр Ф. Мусаев 26 06 2019 Ташкент Тузель-2