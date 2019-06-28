 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.06.2019
12:00  Последняя ночь либерализма, - А.Проханов
11:59  В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке, – Н.Даутбек-кызы
11:57  Незавидная доля: почему в странах СНГ преследуют экс-президентов, - И.Кармазин
11:55  Грузия, твой оккупант - Америка! - Александр Хирург
11:54  Алмазбек Атамбаев готов отвечать за свои ошибки. Просит обвинения поконкретнее
11:52  Каждый второй - китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
11:50  КазМинобраз не хочет называть ФИО арестованного за взятку "помощника министра". Стесняется?

11:49  Смогут ли Трамп и Цзиньпин не допустить большой войны?
11:45  Алма-Ата, 1968-й. Незабытый подвиг. Как двое солдат остановили бензовоз без тормозов ценою своей жизни
11:43  National Interest: Как США могут снизить свою зависимость от КНР?
07:17  Иран, Россия, Корея: санкции быстро распространяются, но редко достигают своих целей, - Le Figaro
07:14  Послом США в Туркмении стал мистер... Климов
06:55  Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу. В Осаке завершилась встреча лидеров G20
06:43  Йеменские повстанцы-хуситы вновь атаковали аэропорты в Саудовской Аравии
06:41  Путин закопал либерализм как идею, - А.Разуваев
01:27  Революция из Интернета. Социальные сети стали ярким свидетельством глубочайшего социального неравенства
00:21  Известного (кому-то) израильского диджея Perplex застрелили на сцене в Мексике
Суббота, 29.06.2019
19:28  Бауыржан Байбек возглавил правящую в Казахстне партию Nur Otan
16:33  Первый в Туркменистане (и Мире!) завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса
16:28  Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала с миллионами долларов
15:23  Массовые беспорядки на казахском нефтепромысле Тенгиз. МВД уверяет, что "ситуация стабильна"
12:52  "Никто на улице не останется". Временный лагерь развернули в Арыси
12:50  "Ось Москва-Ташкент". Что стоит за сближением России и Узбекистана
12:46  Развал США произойдет руками Британии, - И.Панарин
12:44  Новый взгляд на героический эпос казахов: исламо-суфийские следы, - Н.Даутбек-кызы
08:02  Ощутимое поражение дипломатии США на Ближнем Востоке, - Д.Минин
08:00  Европа нарушает свои обязательства перед Ираном. Тегеран переходит к действиям, - В.Катасонов
07:54  Почему Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом? А компот...
07:28  G20: Трамп, один против всех или почти, - Le Temps
06:55  В Туве найдено неразграбленное захоронение знатной гуннки, с богатыми украшениями (пряжка из гагата, стразы из раковин каори)
06:45  Как нас обманывают "дружбой народов", - А.Колесник
06:32  Почему Алмазбека Атамбаева могут обвинить в коррупции? Разъяснение кыр-юристов
06:29  Юрты - не ставить! КазПрокуратура призвала не нарушать закон во время "мирных митингов" 30/06
06:24  В Узбекистане откроют филиал Университета права Великобритании
06:20  Конец лидерства? Геополитическая катастрофа для Америки, - Нежат Эслен
06:16  Guardian: Путин прав насчет краха либеральных ценностей
05:29  Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры
05:24  Падучая трясучка. Фрау Меркель колбасит неведомая болезнь
Пятница, 28.06.2019
20:16  Самарканду грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. За новоделы и самосносы
20:13  Путин и Трамп наконец-то пошушукались тет-а-тет. Репортаж из Осаки А.Колесникова
19:57  Минпрос России ищет учителей для работы в Кыргызстане. Оплата натурой?
19:30  Ветеран-афганец Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области Казахстана
16:57  Акан Рахметуллин отправлен послом Казахстана в Пакистан. Даулет Ембердиев - в Кувейт
15:02  Неприкаянный. Бакытжан Сагинтаев назначен акимом города Алматы
14:19  Провал судебно-правовой реформы в Киргизии. К ответственности привлечен 161 судья
13:53  "Пока ни одна из базовых проблем ЦА не нашла своего решения", - Конст.Сыроежкин
11:53  Урок Версаля: проигравший будет унижен. Как сформировалась современная Европа, - А.Куприянов
11:50  Казахстан теряет отрасль морских перевозок
11:49  Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях
11:45  Смех и грех: как перессорились украинские раскольники, - И.Кармазин
11:43  Бишкек. Защищать Атамбаева собрались 10 всадников и черный пес (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке, – Н.Даутбек-кызы
11:59 30.06.2019

В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке - Н.Даутбек-кызы

Социально-политическая ситуация в стране за последние месяцы заставляет беспокоиться многих. Участились митинги, беспорядки, чрезвычайные происшествия. Непонятно: где тут рука злополучного Аблязова, а где естественные волнения и протесты? Несомненно одно: в государстве есть большой дефицит социальной справедливости. Миллионы людей обеднели и влачат жалкое существование, тогда как узкая прослойка казахстанцев сказочно богата.

К примеру, мне, бедному ученому-гуманитарию, всегда было непонятно, как была проведена в 90-е годы в стране программа приватизации (не зря говорили "прихватизация"), в результате которой кто-то ловко и баснословно разбогател, а масса народа, в том числе честная интеллигенция, осталась "у разбитого корыта".

Получается, что когда мы, настоящие патриоты, словно дети, искренне, со слезами на глазах, встретили в 1991 г. государственную независимость Казахстана, свободу (азаттык), о которой мечтали наши предки, радовались демократии, и не просто радовались, а засучив рукава, с головой ушли в работу по возрождению языка, национальной культуры, религии, раскрытию "белых пятен" истории, десятилетиями вдыхая вредную пыль архивов и библиотек, сидя за монитором компьютеров, листая сотни книг, исторических документов, грызли, таким образом, гранит науки, корпели над диссертациями, выпуская полезные народу книги и учебники, научные статьи в стране и за рубежом (не зря предки образно и метко определяли науку через выражение "инемен құдық қазғандай" - "рыть иглой колодец"), довольствуясь нищенской зарплатой ВУЗов и НИИ, - то в это же самое время, за нашими спинами какие-то "суетливые и бледнолицые" (А. Блок), расчетливые типы, которым было плевать на родной язык, на понятия чести и достоинства (личной и национальной), у которых не было и нет до сих пор чувства Родины, гражданской совести, элементарной порядочности и человеческого сострадания (а есть только психология мелкого лавочника), именно эти люди хитро подмигивая друг другу, молча поделили между собой народные богатства - казахскую землю, леса и воды, фабрики и заводы, месторождения угля, нефти и пр. ???!!!! Среди них есть монстры как от нынешней оппозиции, так и от власть предержащих. На сей счет говорят: "два сапога пара", а может, "две стороны одной медали".

А вот народный поэт Мухтар Шаханов еще в конце 90-х годов, видя как откровенно грабят страну, продвигая дикий капитализм, воскликнул на всю планету: "Нет, сто раз нет!!!.... За такую "свободу" наши предки и мы не боролись!!!…", и имел на то моральное право. И еще строки поэта: "…Безжалостный , жиреющий зверь - дикий рынок Издевательски хохочет над гуманистическими идеалами. И интеллигенция оказалась лишней - как пятое колесо в телеге. Очень жаль, Ведь дай ей возможность, Найти свое место в жизни, Она могла бы облагородить даже капитализм!" (М. Шаханов. "Заблуждение цивилизации. Сага о нравах эпохи". 1999 г.).

А потом, когда мы, после многолетних трудов и тяжкого духовного джихада во имя Бога, Родины, Справедливости, вытирая со лба крупные капли пота, как бы проснулись после духовно-патриотической эйфории и длительной погруженности в науку, оглядываясь по сторонам, очень естественно, по-человечески, биологически желая хоть какого-то вознаграждения, элементарной благодарности людской (принцип "бейнетінің зейнетін көру" - "пожинать плоды трудов"), то, к сожаленью и ужасу обнаружили себя в коррумпированном снизу доверху "царстве-королевстве".

Лично на своей шкуре испытала коррумпированность Министерства образования и науки РК, которое три раза (!) подряд (при министре Ж. Туймебаеве) не пропускало мою кандидатуру на звание "Лучший преподаватель вуза" (грант в размере 15 000 долларов), несмотря на безупречные показатели, тогда как всегда признавало "лучшими" худших и взяткодателей. При этом моя апелляция в Администрацию Президента РК осталась безрезультатной. И таких фактов в моей биографии немало…. Как и миллионы известных и неизвестных подобных фактов у разных граждан различной национальности, с разными судьбами в нашей стране.

Конечно, наши души согревает одно, и самое святое: это - вера в Единого Бога, Который обетовал монотеистам (мусульманам, христианам, иудеям) восстановление попранной социальной справедливости. Даже в этом мире, не говоря о вечном. И мы знаем, что воровство - это тяжкий грех, проклятый Аллахом. Поэтому все золото и бриллианты, миллиарды украденных у народа денег обернутся для наших богачей в аду, согласно Священному Корану, мучительными наказаниями, когда они (души) будут вынуждены от безысходности пить кипящую воду, а также напиток из гноя, смешанной с кровью (78:25). Каждый может понимать аяты Корана по-своему: буквально или аллегорически. Кто-то полагает, что "гореть в адском огне - это гореть в огне своей совести", и он тоже прав. Тем не менее Бог не призывает сидеть сложа руки и молча ждать "манны небесной" или наступления Конца Света. А значит, пришло время нам и всему народу говорить правду...

Назира Даутбек-кызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561885140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанско-австрийское межпарламентское сотрудничество
- Н.Нигматулин: сотрудничество казахстанских и австрийских парламентариев продолжит динамично развиваться
- Реализация Указа Президента РК о снижении долговой нагрузки: государство улучшит финансовое положение 500 тыс. казахстанцам
- Фактор Аблязов очень сильно дискредитирует протестное движение
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- Митинг в Шымкенте: эвакуированные из Арыси не хотят возвращаться обратно
- "Телеграмма Трампа - это не просто поздравление" - политологи о письме президента США для Касым-Жомарта Токаева
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам миграции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  