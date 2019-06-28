В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке, – Н.Даутбек-кызы

11:59 30.06.2019

В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке - Н.Даутбек-кызы



Социально-политическая ситуация в стране за последние месяцы заставляет беспокоиться многих. Участились митинги, беспорядки, чрезвычайные происшествия. Непонятно: где тут рука злополучного Аблязова, а где естественные волнения и протесты? Несомненно одно: в государстве есть большой дефицит социальной справедливости. Миллионы людей обеднели и влачат жалкое существование, тогда как узкая прослойка казахстанцев сказочно богата.



К примеру, мне, бедному ученому-гуманитарию, всегда было непонятно, как была проведена в 90-е годы в стране программа приватизации (не зря говорили "прихватизация"), в результате которой кто-то ловко и баснословно разбогател, а масса народа, в том числе честная интеллигенция, осталась "у разбитого корыта".



Получается, что когда мы, настоящие патриоты, словно дети, искренне, со слезами на глазах, встретили в 1991 г. государственную независимость Казахстана, свободу (азаттык), о которой мечтали наши предки, радовались демократии, и не просто радовались, а засучив рукава, с головой ушли в работу по возрождению языка, национальной культуры, религии, раскрытию "белых пятен" истории, десятилетиями вдыхая вредную пыль архивов и библиотек, сидя за монитором компьютеров, листая сотни книг, исторических документов, грызли, таким образом, гранит науки, корпели над диссертациями, выпуская полезные народу книги и учебники, научные статьи в стране и за рубежом (не зря предки образно и метко определяли науку через выражение "инемен құдық қазғандай" - "рыть иглой колодец"), довольствуясь нищенской зарплатой ВУЗов и НИИ, - то в это же самое время, за нашими спинами какие-то "суетливые и бледнолицые" (А. Блок), расчетливые типы, которым было плевать на родной язык, на понятия чести и достоинства (личной и национальной), у которых не было и нет до сих пор чувства Родины, гражданской совести, элементарной порядочности и человеческого сострадания (а есть только психология мелкого лавочника), именно эти люди хитро подмигивая друг другу, молча поделили между собой народные богатства - казахскую землю, леса и воды, фабрики и заводы, месторождения угля, нефти и пр. ???!!!! Среди них есть монстры как от нынешней оппозиции, так и от власть предержащих. На сей счет говорят: "два сапога пара", а может, "две стороны одной медали".



А вот народный поэт Мухтар Шаханов еще в конце 90-х годов, видя как откровенно грабят страну, продвигая дикий капитализм, воскликнул на всю планету: "Нет, сто раз нет!!!.... За такую "свободу" наши предки и мы не боролись!!!…", и имел на то моральное право. И еще строки поэта: "…Безжалостный , жиреющий зверь - дикий рынок Издевательски хохочет над гуманистическими идеалами. И интеллигенция оказалась лишней - как пятое колесо в телеге. Очень жаль, Ведь дай ей возможность, Найти свое место в жизни, Она могла бы облагородить даже капитализм!" (М. Шаханов. "Заблуждение цивилизации. Сага о нравах эпохи". 1999 г.).



А потом, когда мы, после многолетних трудов и тяжкого духовного джихада во имя Бога, Родины, Справедливости, вытирая со лба крупные капли пота, как бы проснулись после духовно-патриотической эйфории и длительной погруженности в науку, оглядываясь по сторонам, очень естественно, по-человечески, биологически желая хоть какого-то вознаграждения, элементарной благодарности людской (принцип "бейнетінің зейнетін көру" - "пожинать плоды трудов"), то, к сожаленью и ужасу обнаружили себя в коррумпированном снизу доверху "царстве-королевстве".



Лично на своей шкуре испытала коррумпированность Министерства образования и науки РК, которое три раза (!) подряд (при министре Ж. Туймебаеве) не пропускало мою кандидатуру на звание "Лучший преподаватель вуза" (грант в размере 15 000 долларов), несмотря на безупречные показатели, тогда как всегда признавало "лучшими" худших и взяткодателей. При этом моя апелляция в Администрацию Президента РК осталась безрезультатной. И таких фактов в моей биографии немало…. Как и миллионы известных и неизвестных подобных фактов у разных граждан различной национальности, с разными судьбами в нашей стране.



Конечно, наши души согревает одно, и самое святое: это - вера в Единого Бога, Который обетовал монотеистам (мусульманам, христианам, иудеям) восстановление попранной социальной справедливости. Даже в этом мире, не говоря о вечном. И мы знаем, что воровство - это тяжкий грех, проклятый Аллахом. Поэтому все золото и бриллианты, миллиарды украденных у народа денег обернутся для наших богачей в аду, согласно Священному Корану, мучительными наказаниями, когда они (души) будут вынуждены от безысходности пить кипящую воду, а также напиток из гноя, смешанной с кровью (78:25). Каждый может понимать аяты Корана по-своему: буквально или аллегорически. Кто-то полагает, что "гореть в адском огне - это гореть в огне своей совести", и он тоже прав. Тем не менее Бог не призывает сидеть сложа руки и молча ждать "манны небесной" или наступления Конца Света. А значит, пришло время нам и всему народу говорить правду...



Назира Даутбек-кызы