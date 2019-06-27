Узбекистан мирзиеевский. Дурдом или все же имеют место акты жизни. Ч. 2, - Б.Мусаев

18:34 30.06.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. Узбекистан МИРЗИЕЕВСКИЙ

ДУРДОМ ИЛИ ВСЕ ЖЕ ИМЕЮТ МЕСТО И АКТЫ ЖИЗНИ (2)

Из дневника простодушного.



"Прошлое – это труп, которым вы можете распоряжаться по своему усмотрению Если события недавнего прошлого были болезненными и горькими, то отождествлять себя с ними неразумно, так как это ведет к провалу".

(Роберт Грин 48 Законов Власти М. 2006, с. 708-709).



Возвращаюсь к дилемме, обозначенном мной в заглавии настоящей заметки, считая нужным теперь продолжить предыдущий разговор, начав с утверждения: собственно речь идет не столько об Мирзиеевком Узбекистане как Дурдоме, а сколько о таковом Доме (Бедламе), построенным у нас здесь и сейчас (1989-2016) не каким – то там оруэлловским Старшим Братом, а конкретно, известной персоной власти.

Разумеется, говоря о "сумасшедшем доме", считаю нужным подчеркнуть, что я рефлексирую, имея в виду не физические вещи (и соответственно конкретику), а социальные болезни, глубоко укорененные в атмосфере текущих десятилетий xx xxi вв.

Оно то, конечно, живем мы –узбекистанцы не совсем так, как в ужасных условиях "Скотного двора", где, известно, всем и вся заправляли свиньи, ибо они выдвигали резолюции , остальные животные лишь голосовали. У нас совсем другое дело, т.к. будто имеется Основной Закон и законы, согласно которым ... Однако по жизни как – то не сложилось все и не складывается до сего времени так, как положено, то бишь, как писано – прописано в этих законах. Вот, днями, к примеру, даже я, простодушный ощутил на своей шкуре, каково рядовому человеку на фоне демонстрируемого абсолютизма власти, могущества начальников, с их порядком ради порядка, что власти этой всех уровней по большому счету наср...ь на тех, кто по закону равные , они все же равны более.

Ну, да ладно. Если ближе к теме, то это банальная история из повседневной жизни, которая, если не чаще, то не перестала случаться в последние времена . История как история из текучки повседневности, но она наглядно и просто отражает настоящую действительность

Вечером в Вечером в минувшую ( пятницу 28.06 19) выгуливал собаку недалеко от дома, точнее, на противоположной от моего дома стороне Ахангаранского шоссе Не заметил, как вдоль шоссе выстроились работники внутренних дел (спиной к шоссе). Понятное дело, ожидается проезд кортежа с Верховным, извиняюсь, , Главным слугой народа Удивительная картина. Пустынное шоссе, взятое под караул и у каждого караульного в руке дубиночка, в другой - свисток. Никого не пропускают ни в зад и ни вперед. Стою с собакой в метрах 20 от канала 10 минут, проходит 20, 30 минут. Все застыло в гробовой тишине Люди смирненько, кто с авоськами, кто с детьми - стоят на обочине тротуаров по обеим сторонам шоссе, ждут молчаливо. Ну, находятся смельчаки, которые разговаривают друг с дуругом, но шепотом. . Я былоло попытался сделать шаг и вступить в диалог с представителями власти, спросил: : когда проедет Он..., Сколь долго еще будут держать людей в неведении. ..Какое там, засвистели разом несколько бдительных работничков

И так простояли все мы, именуемые по закону свободными гражданами Республики Узбекистан, более получаса, пока не промчались мимо людей эти полубоги,. Я подумал еще в тот момент: во как быстро, видимо , торопятся догнать эпоху, вершить реформы..



Кстати, о реформах и реформаторах, имею сказать следующее, несколько дополнив предыдущий разговор об Узбекистане МИРЗИЕЕВСКОМ (см.

Бахадыр Ф. Мусаев www.centrasia. от 27.06 19)

Да, между прочим, в этой связи предварительно хотел бы привести . некоторые образцы разнообразных откликов на стр Форума сайта

27.06.2019 Бек

Старик(Б.Мусаев)изжил себя! Он уже прошлый век!



28.06.2019

Что-то все куда-то не туда поползло. Государственные руки лезут все глубже и глубже в карманы граждан, правовая вакханалия, цены продолжают расти, а покупательная способность сума падать... О чем "положительном" говорить? О "бизнес-ситях"? О швейных цехах? Об "отверточном" автопроме? О хоромах чиновников? О недоступной массам платной медицине? О миллиардных кредитных займах?..

И еще.

.28.06 2019

Не нужно так критически относиться к Шовкату-ака. Мужик с административно-командными мозгами и опытом сформированным в правление каримова теперь реально что-то пытается сделать позитивное. Но фактически Шовкат-ака даже не затронул основ всего того что было сформировано в 1992-2016 гг., то есть в годы правления каримова. Эта система каримовского правления настолька задубела и пустила широкие и крепкие корни в виде беззакония, взяточничества и вседозволенности мусоров, прокуроров, налоговиков и чиновников что сломать и построить новое реально тяжело. Ладно, пытается новый босс, пытается. Но это очень и очень трудно.

Как можно догадаться, нет, понять из приведенных откликов, что узбекистанцы продолжают жить во вчерашнем дне, читай, в том "Дурдоме", который мы сами и построили под идейным чутким руководством нашего старшего брата, покойного И. Каримова. Что же касается нынешнего президента Узбекистана, смею утверждать следующее.

Во – первых, Ш. Мирзиеев не тянет на роль главрача известного учреждения, ибо известную персону власти в свое время было правомерно сравнивать, сопоставлять с Тимуром, хотя бы называть Нью –Тамерланом. так как он обладал реальной властью, худо-бедно имел способности обуздывать при желании стаю ..., чего, к сожалению, не скажешь о его преемнике.

Впрочем, это моя точка зрения. Если кто и не разделяет ее, то не может не согласиться со мной в другом. А именно в том, что как первый, так и нынешний глава государства в своем поведении, реальных делах ( проведении фактической внутренней политики) не проявили признаков того, что они ставили себе целью (имели намерение ) стать воплощением закона, правды и справедливости. Данное обстоятельство и есть исходный посыл для моего суждения о том, что Узбекистан превратился в Бедлам, остается им, читай, "сумасшедшим домом", где не приходится говорить о том, что людям присуща свободная воля, что они в разных жизненных ситуациях принимают решения и поступают так или иначе, делая моральный выбор. Это по теории, по Конституции и речам чиновников, включая главу государства, человек наш есть свободная автономная личность. На практике же (по жизни) , человек , по меньшей мере, покорный исполнитель воли любого начальника - представителя власти, в худшем, он холоп, готовый пойти на все ради выполнения прихоти тех, кто равнее их .

Хорошо бы, если начальники были умными, честными, но, известно, где пахнет деньгами и властью или наоборот (властью и деньгами), там правят бал не разум, честь и порядочность, а сволочизм, злоупотребления, подсидки. доносы, посадки и т.д. и т.п.

И это полбеды, учитывая: с одной стороны, что живем то мы по бараньему уставу; с другой, памятуя крылатую фразу Наполеона "Лучше сто баранов, предводительствуемых львом, чем сто львов, предводительствуемых бараном" Я задаюсь вопросом, кто есть кто в смысле львов и баранов? И прихожу к одному выводу: когда нет свободы и кругом холопы, то это совсем плохо для страны, общества и государства, ибо фиксируется тотальная безответственность, разгильдяйство



Более всего, лично мне все равно, кого как называть и с кем рядом ставить, как якобы великих, и ниспосланных де нам историей и Аллахом, ...

Не желаю больше говорить и спорить , изобличать " дуболомов и дровосеков", "баронесс- принцесс", реформаторов –имитаторов, ссылаясь на источники повторять вслед за другими о том, что и кто стоит за "Сити-мити",когда ясно как день, что рядом с нами, над нами стоит тень Baschismusa (Едгор Обид), что является фактом следующее.

Первое, узбекистанцы переживают каждый день, вот уже почти третий год, одни те же рутинно повторяющееся события дня прошлого, когда и где земля принадлежит государству, читай, всесильной армии чиновников – бюрократов, а значит, строй правления, как был, так и остается правлением советского образца, соответственно все и вся сегодня происходит (монотонно и рутинно повторяется произошедшее в прошлом) на фоне складных речей и пафосных слов о Национальной Независимости, Свободе, Государственном суверенитете, верности идеалам демократии и социальной справедливости,

Да, уж действительно, "биз хичким дан кам эмасмис"...( мы ничем не хуже остальных) .как говаривал наш бывший (покойный) презизидент, он же наш Юртбоши и Старший брат, вернее, именуемый Отцом нации. Этой его фразой все сказано. Здесь же рельефно обнажается во всей своей целостности лик т.н. реформатора, мировоззрение отца –основателя узбекской модели экономического развития

Если следовать этому его "колумбусу" ("мы ничем не хуже остальных"), то, верно, не надо нам никого и ничего догонять. Мы самодостаточны. Остальные разговоры ни к чему, например, излишни меры политической перестройки, политические реформы вообще, реформы на селе, хотя бы для того, чтобы изжить явление гастербайтерства, фактически и кардинально решить проблему собственности, в - первую очередь , связанную с вопросом о земле.

А теперь объясните мне простодушному, каким таким реформатором была известная персона власти, какую страну он оставил своему преемнику в лице Ш. Мирзиеева ?! Куда катится или уже упала страна , сообщество людей, в среде которого происходят необратимые процессы, связанные, скажем так, с "разрухой в головах", усложняемые ( дополняемые ) "кетменизацией сознания" + наблюдаемым состоянием кадровых рядов государственного аппарата с косностью их мышления и безответственностью?

Лично я. простодушный, ищу ответа на свои эти вопросы, читая, слушая речи президента Ш. Мирзиеева, сопоставляю его слова и дела, провожу параллели с днем вчерашним и известной персоной власти и нахожу, что результирующая всех усилий его аппарата, чиновников всех ветвей власти проявляется в непрекращающемся воровстве, взяточничестве. Тут напрасно думать, что стоит подлатать там , подкрасить и подклеить в ином месте, посадить одного, другого, переставить того или иного чиновника ...Все это не пройдет, потому что все давно прогнило, перегнило , как и должно там, где воровство, жульничество, мошенничество, хамство, насилие и ложь являются системой, системой, где всем заправляют те, кто ворочает многими миллиардами долл., а это, разумеется, не халам – балам и не мелкие враги типа террористов, экстремистов.

Что делать? Быть может, повторяюсь, но вновь скажу напоследок:

Иллюзорны попытки, даже если предположить, что искренни эти попытки изменить к лучшему положение в стране, так как сохраняется нетронутой система, строй правления.

Между тем, все просто, точнее, вопрос стоит просто и жестоко: или в Узбекистане на корню следует уничтожить эту систему – государства воров – или это государство клептократов погрузит нашу страну в пучину больших бедствий , грядущих социальных катаклизмов ...

Я читаю речи президента страны, сопоставляю слова его и дела, помимо всего прочего, нахожу очевидные параллели между сегодня и вчера (здесь и сейчас 1989-2016), думаю и временами, чтобы рассеяться читаю, по обыкновению, классику. Вот сию минуту перед моими глазами Никколо Макьявелли "История Флоренции Ленинград 1973. Читаю на странице 129

"Горько мне, конечно, оттого, что отечество мое во власти кучки людей , преисполненных гордыни и жадности. Горько мне за вас, так как ....."



И еще подумалось, что вместо P.S. очень к месту было заключить разговор одним афоризмом, содержание которого может послужить кому надо в качестве напутствия

"Капитан знает все. Но крысы знают больше"



Бахадыр Ф. Мусаев 30 06 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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