Атамбаев-Жээнбеков. Репортаж из несуществующей "Кой-Ташской Республики", - С.Чериков

14:08 01.07.2019 Атамбаев-Жээнбеков. Репортаж из несуществующей "Кой-Ташской Республики", - С.Чериков



Вчера ближе к полудню съездил в Кой-Таш, к Атамбаеву. Правда, пообщаться с ним не получилось, да и цели такой у меня не было. Просто написал фейсбучному другу Алге Кылычову, командиру народного ополчения в защиту А.Атамбаева, что хотел бы съездить к ним, собственными глазами увидеть все, что там происходить. А то, каждая из сторон потчует народ "инфокулинарией" собственной заготовки и не понять, где правда, а где ложь.



Впрочем, здесь, в Кыргызстане, как на всем Востоке, узнать истинную правду со слов других - целое искусство. Просто стиль общения, местная фразеология такова, что о многом приходится догадаться и надо будет додумывать в зависимости от собственной находчивости и богатства воображения. Как и начинается эпос "Манас": "Полуправда, полуложь, догадайся ты как мож..."



... Вход в особняк, превращенный в нечто наподобие укрепленного пункта, свободный. Даже не спрашивают, кто ты такой и откуда, просто молоденькие веселые ребята, видимо, из ЧОП, занявшие места снятых на днях постовых из "девятки" ГКНБ, быстро и мгновенно прощупывают тебя металлоискателем и - добро пожаловать в атамбаевские хоромы. Дальше можешь свободно погулять по территории внушительного размера. Правда, над воротами высится невысокий небольшой второй этажик караулки, но там никого нет. Стены с уличной стороны чуточку выше, чем у соседей. С западной стороны двора внизу, в густо зеленой лощине шумит бирюзовый горный поток реки Аламедин.



Люди во дворе и вне - простые, доброжелательные и общительные, с добрым кыргызским нравом. Непонятно, почему Госдеп просит своих соотечественников остерегаться от поездки в Кой-Таш и близлежащие населенные пункты. Ну, а ежели ты кому-то здесь не понравился, должен винить только себя. Посему, прежде чем посетить дворик Атамбаева, и вообще любой кыргызский аил, лучше будет посмотреть еще раз на себя в зеркало, и, если что, подправить рожу, погасить подлый и мерзавый блеск в глазах. Но сие не значит, что надо бесконечно кривляться и скалить зубы. Здешний народ чутко и адекватно реагирует на фальшь.



Меня сразу определили в аксакалы и я вместе с местными и приезжими бывалыми полдня посидел на крылечке у входа в пресс-центр, покалякал с ними, почерпнул бесценную информацию. Лучше спросите, о чем мы только не говорили. Думаю, лучшего, чем на атамбаевской беседке, суперсвободного ток-шоу в мире нет. Если конечно, хорошо владеете госязыком.



Однако, на мое признание о том, что держусь нейтральной позиции и не совсем согласен с теми, кто полностью поддерживает хозяина особняка во всем, кое-кто из местных собеседников успел выразить недовольство. Но только на словах. Правила восточного этикета и ранг нашего высокого общества дальнейшего нежелательного развития событий не допустили. Делали вид, что мою реплику не заметили.



... После ничем не регламентированного бесконечного аксакальского "ток-шоу" по-койташски, где-то к часа трем дня, наконец, нас пригласили на обед. После того, как накормили всех защитников экс-президента и обслугу, включая прессу. На обед подали вкусное демдеме (дымляма) из молодой картошки, капусты и моркови. Но гвоздем блюда стала мелко нарезанная говяжья требуха, которая, казалось, тает во рту. Но до которой почему-то не дотронулся специально приехавший с миротворческой миссией в Кой-Таш 80-летний аксакал из далекого пограничного Ат-Башинского района Нарынской области. В картоху с капуской он раза два-три вяло ткнул вилкой, попил чаю с сахаром, но требуху упорно обходил.



Не знаю, догадалась ли сидящая и едящая с нами местная знать до причин такого поведения гостя. Однако, те явно упустили из виду, что у кыргызов по традиции требуха и прочие потрошки достанутся женской половине и обслуге, и не догадались для аксакала вытащить из холодильника хотя бы припасенное ребрышко вчерашнего зарезанного быка. А привыкшему к более солидным и уважаемым кускам мяса, чем пусть и тающей во рту требуха, почтенному жителю мясоедного Нарына, видимо, трудно было мириться с подобным угощением.



Я как мог, пытался объяснить старцу, что пища здесь готовится для всех одинаково, вроде как полевая кухня. Он вроде бы соглашался со мной, но требуху в тарелке упорно отталкивал вилкой.



А приехал Абдразак аке из далекого Ат-Баши с добрыми намерениями. Вот что он сказал в нашем кругу:



- Хочу встретиться с Алмазбеком Атамбаевым и сказать ему, что нам надо жить в мире и согласии, не надо дальше ссориться со вчерашним другом Сооронбаем, нельзя допустить регионального деления народа. Это к добру не приведет, прольется кровь. То же самое хочу сказать президенту Сооронбаю Жээнбекову, что в его руках власть и в его же силах остановить опасное противостояние. Он должен стать инициатором примирения. Народ хочет их примирения и спокойной жизни".



Еще у меня была прозаичная встреча с Абдилем и Фаридом. С первым вместе работали в пресс-службе А.Акаева и с тех пор в контакте. Со вторым, можно сказать, вроде как сто лет друзья. Но эти друзья, после каждого своего восхождения в местную Фудзияму власти, все больше становятся бывшими. Ну и Бог с ними.



Теперь о главном. По моим наблюдениям, в Кой-Таше чего-то ждут. Нет, не штурма комитетской "Альфы", для нее объект слишком мелкий, но больше шумный. Просто Атамбаев, как опытный революционер и автор двух кыргызских госпереворотов, о чем он не устает твердить, умело воспользовался создавшейся патовой ситуацией во власти, перешел к излюбленной и испытанной технологии - выжать максимальную выгоду из накопленного личного авторитета и финансового капитала. А у хорошего политика капитал, как известно, должен работать, а не лежать мертвым грузом в хранилищах. И он запустил маховик сего капитала в полную силу.



Судя по их виду, пришедшие охранять и защищать экс-президента ребята из ближайших сел и регионов готовы на все. Эти джигиты в апреле 2010-го не побоялись бакиевских пуль и гранат "альфовских" шайтан-труб. Посему при силовом решении проблемы будут большие жертвы, которые абсолютно никому не нужны. Да и самому Атамбаеву в случае чего терять нечего. Надо помнить, что девять лет назад 6 апреля только умелость и находчивость командира "Альфы" подполковника Алмаза Жолдошалиева, пришедшего арестовать будущего президента, спасла стороны от перестрелки и ненужных жертв. Тогда Шаршеныч тоже ходил дома с "пушкой" в плечевой кобуре и угрожал, что будет стреляться до последнего патрона.



Так, чего же ждали и ждут в "Кой-Ташской Республике"? Пользуясь вопиющими ошибками власти и умело доводя ситуацию до высшей точки кипения путем выкладывания последних козырей, экс-президент, прекрасный знаток местной специфики, в первую очередь ждал реакцию кыргызского общества. Дальше он, по опыту прошлых драм предшественников, вполне обоснованно ждет реакцию лидеров соседних стран и союзников, которым, ясное дело, потенциальная межрегиональная буча в Кыргызстане ни к чему и чревата.



Сегодня, можно сказать, что первое ожидание Атамбаева почти что сбывается. К нему и одновременно к президенту С.Жээнбекову потянулись авторитетные люди, аксакалы, лидеры различных общественных и прочих организаций с требованием кончать базар и перестать играть судьбой страны и народа в угоду личным амбициям.



Все правильно. Как нами уже сказано, личные проблемы президентов не должны мешать стране спокойно жить и развиваться.



Садырбек Чериков, Бишкек. Источник - ЦентрАзия

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