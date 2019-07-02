На Рафикова надейся и сам не плошай. Живое общение с Ташкентскими чиновниками, - О.Краснова

17:27 03.07.2019

О.Краснова "На Рафикова надейся и сам не плошай"



19 июня сего года жителей десяти махалей Мирабадского района столицы собрали в здание института инженеров железнодорожного транспорта для встречи с представителями исполнительной власти, правоохранительной системы и другими во главе с председателем Федерации профсоюзов Кудратилло Рафиковым.



Рафиков представил всех сидящих на сцене, рассказал о достижениях страны, как мы плохо жили 25 лет до этого и вдруг неожиданно стали хорошо жить в последнее время , у меня лично аж в зобу дыхание сперло от гордости. Также было сказано, что никогда еще не было такого, что власть идет к народу и решает его проблемы. И это все заслуги президента страны. Собравшиеся хлопали и благодарили, за то, что такое стало возможным .



Рафиков стал по очереди поднимать председателя и участкового инспектора профилактики от каждой махали , журить их за работу. Так все серьезно и правдоподобно.



Но , когда стали вставать люди с просьбами - нет детских площадок, нет асфальта, нечем заплатить контракт за учебу ребенку, долги за квартиру, нет денег на лечение детей, нет денег на операцию , нет денег на ремонт квартиры, нет денег, нет денег, стало просто жутко. Пламенная речь К.Рафикова на фоне всеобщей нищеты поблекла , а величие страны стало призрачным.



В общем, власть живет своими прожектами, а народ выживает как может.



Представителям нашей махали дали слово, но Рафиков остановил и сказал, что ваш вопрос будет рассмотрен после окончания собрания заместителем хокима Давроном Хидоятовым. Наш вопрос заключался в том, что Ш.М. Мирзиеев будучи на должности премьер министра обещал жителям махали парк, на земельном участке размером 1.2 га образовавшегося на месте снесенной кенафной фабрики, а хоким Артыкходжаева принял решение, будет строительство жилого комплекса и торгово- бытового комплекса. Были возражения, но слушать нас уже не стали и перешли к другим вопросам. Близость власти к народу мы почувствовали на своих плечах.



Апофеозом собрания стало обращение к Всевышнему Аллаху, неизвестный прочитал мольбу - дуа, присутствующие мусульмане подняли руки к лицу, затем провели их ото лба вниз.



Собрание стало расходиться , жители нашей махали подошли к заместителю хокима, как было велено господином Рафиковым. Даврон Хидоятов заверил, что как только проводит всех, так выслушает нас. Наивные, поверили обещанию заместителю хокима, а его и след простыл. Он сел в машину и исчез в неизвестном направлении вместе с другими благодетелями. Нас в очередной раз "развели" .



Обращение к чиновникам и к Богу не помогли. Наш вопрос остался не решенным. Уж больно он щепетильный. Все уходят от его решения, видимо кто-то очень могущественный и высокопоставленный наложил лапу, с ним не хотят связываться, бояться потерять свое тепленькое насиженное место, лишиться кресла.



Я так и не поняла, для чего была проведено это собрание?! Вероятнее всего для галочки, для отчета перед президентом, что близость с народом состоялось!