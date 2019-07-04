Казахстан восстанавливает Арыс

22:44 05.07.2019

Восстановительные работы проведены еще в 56 домах Арыси



Всего по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, 5 июля 2019 года в г. Арыс Туркестанской области восстановительные работы проделаны в 236 домах. Сейчас работы ведутся более чем на 500 объектах, где трудятся свыше 2000 строителей.



В масштабном мероприятии по восстановлению города участвуют 17 регионов и городов республиканского значения. Основная часть разрушений пришлась на близлежащую к военному полигону территорию, ее разредили 5 условных секторов и закрепили за акиматами Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областей.



В Секторе № 7, который курирует Туркестанская область ремонт ведется на 111 объектах. Всего задействовано 20 компаний, 200 строителей и 50 единиц спецтехники.



"В первую очередь мы заступаем туда, где требуется сложный ремонт, где больше всего повреждений. Мы ставим в приоритет эти районы и эти дома. В течение трех дней планируем полностью сдать 10 домов", - сообщил заместитель руководителя управления строительства Туркестанской области Ербол Ахметов.



"Вчера сняли шифер - от ударной волны сломалась балка посередине. В итоге сняли всю кровлю, чтобы отстроить ее заново. Все работают, спасибо. Внутри дома все нормально. Дома ремонтируют с начала улицы, постепенно очередь дойдет и до нас", - рассказала жительница Арыси Баян Наушабекова.



Один из самых пострадавших от взрыва секторов взяла на себя Атырауская область. Здесь развернуто 2 мини-цеха по изготовлению пластиковых окон. Отсюда окна сразу поставляются на стройплощадки в целях оперативности.



"Один из самых пострадавших секторов включает в себя 483 дома. 12 компаний занимаются их восстановлением. Количество работников более 400. Более 280 домов сейчас восстанавливаются. Основные повреждения - это кровля, окна, внутренние двери и стены зданий", - рассказал советник акима Атырауской области Жасулан Суеншалиев.



Сектор № 2 восстанавливает Павлодарская область. Территория, закрепленная за данным акиматом считается самой большой, но основной удар волны пришелся на небольшой участок. Несмотря на это, в период с 28 июня по 4 июля эксперты обследовали здесь 327 домов, в том числе 5 многоэтажек.



"Сейчас восстановительные работы ведутся в 258 квартирах. Всего в секторе трудятся 171 строитель, их количество планируется увеличить до 250", - сообщил первый заместитель акима Павлодарской области Улан Жазылбек.



Сектор № 5, закрепленный за Карагандинской областью, охватывает в основном многоквартирные дома. По словам руководителя управления строительства и архитектуры Карагандинской области Таймана Калмаханова, сейчас в 9 из 11 многоэтажек идет замена окон. Тем временем строители 3 Сектора Жамбылской областина сегодняшний день завершили восстановление 5 домов.



Напомним, что в ремонте нуждаются 85 % домов в Арыси. По поручению Елбасы и Главы государства, все поврежденные и разрушенные объекты должны быть сданы до 1 августа 2019 года.