Не дай Бог увидеть казахский бунт, бессмысленный и беспощадный! - Н.Даутбек-кызы

14:40 06.07.2019 Не дай Бог увидеть казахский бунт, бессмысленный и беспощадный!

И почему нам необходима программа ментального оздоровления народа



Есть все основания говорить о сходстве национальной психологии русских и казахов. Корни сходства - пресловутое евразийство, "срединность", обусловленная географией и историей, в результате чего в коллективной ментальности нет укорененности ни в азиатском, восточном, ни в европейском, западном. Конечно, в такой раздвоенности и неопределенности, маргинальности есть и определенные плюсы, творческие возможности для духовных открытий, рождения цивилизационной инициативы и претворения в жизнь нового антропологического поворота.



Николай Бердяев, например, хотя считал, что Россия должна в хорошем смысле европеизироваться и не поддаваться иллюзиям славянофильства и русоцентризма, в то же время высоко ценил "мистический огонь" славянства, то, что русский человек сохранил в общем живую веру в Христа, а не закостенел в рационализме и клерикализме (хотя все, что говорили великие русские философы относится к духовной и социальной реальности до 1917 г.).



Но мы знаем, что еще раньше великий Пушкин сказал знаменитую фразу о русском бунте, который будет "бессмысленным и беспощадным". Ибо такова ментальная природа русского человека, таков строй государственной жизни, многовекового порабощения. Кто-то даже умилялся анархизмом и тем, что настоящий русский человек - это разбойник (М. Бакунин).



А что казахи? Эта этническая общность сформировалась из воинственных кочующих племен, которым нравился "казацкий" образ жизни (казаклык). Недавно прочла одно интересное определение мужчине, пустившегося в древности в казакование: "Традиция казакования возникла в среде неимущих джигитов, которые не имели возможность выплачивать калым (скот) за невесту, они обычно объединялись в дружины по 30-40 человек для нападения на караваны или угона скота отдаленных племен. Таково было неписаное правило сколачивания имущества для женитьбы в раннем тюрко-монгольском обществе" (А.Жаксылыков). Конечно, причинами казакования могли быть также политические и социальные мотивы, т.к. гордые номады обычно откочевывали от неугодного правителя в знак протеста.



Конечно, кочевники-казахи в своей истории знали эпохи относительного умиротворения, кочевой идиллии, радости и изобилия, когда они были приобщены к золотоордынской государственности и цивилизации, а позже создавали и стремились обустраивать свое национальное раннегосударственное объединение по типу ближневосточных султанатов. Особенно после ислама кочевой социум изрядно цивилизовался. Недаром великий тюрколог В. Радлов, имея в виду влияние ислама, сказал, что казахи "резко отличаются от тюрков-кочевников Алтая, и по образу жизни и мышления они находятся на более высоком уровне". Конечно, когда-нибудь казахстанским историкам во всей полноте откроются все последствия исламизации тюркского кочевого мира (в том числе в плане нравов и ментальности), и они испытают глубокое чувство стыда за недооценку или фальсификацию этого судьбоносного, свободного духовного выбора предков…



И тем не менее огромная территория Казахской Степи, дисперсный способ расселения, родо-племенная организация, сохранившиеся в генах инстинкты разбойника и завоевателя всегда предрасполагали казахов-кочевников к бесчинствам, восстаниям, бунтам. Стоит заметить, что ислам ввиду наличия собственной идеи джихада и военной доктрины, не искоренил природную воинственность тюрков, а лишь ограничил ее рамками этики, шариата, по возможности облагораживая буйный нрав степняков. Нельзя забывать и об ощутимом влиянии на казахскую традицию монгольского фактора в лице наследственной политической элиты, ханов из рода чингизидов.



Академик В. Бартольд отмечал, что кочевников может периодически сплачивать в централизованное государство лишь появление какой-нибудь неординарной, харизматической личности вождя (типа Чингиз хана, Аблай хана). Поэтому на протяжении средневековой и новой истории Евразии казахи оставались одним из самых воинственных этносов континента, будораживших соседей, жизнь которых характеризовалась как военными столкновениями с иноземцами, так и массой внутренних конфликтов и дрязг.



В дальнейшем России как великой империи удалось осуществить беспрецедентное в истории Евразии укрощение и умиротворение номадов в лице многомиллионного казахского кочевого сообщества. С конца 19-ого века мы имеем дело с деформированной, колониальной ментальностью казахов. При этом наблюдалась интеграция части народа в новую русско-европейскую систему образования, науки, государственной жизни. Здесь главный объективно-положительный итог - это рождение новой казахской интеллигенции, позднее создавших национальную партию и автономию "Алаш" (переводится как "Казах", т.к. слово "алаш" - это эпический этноним народа).



Хотя казахи стали в империи мирными пастухами (чабанами), но периодически в них закипала кровь древних воинов. Поэтому иногда даже против пушек поднимали головы отчаянные батыры (восстание 1916 года). И здесь любопытно, что народ всячески удерживала от бессмысленного и обреченного на кровавую расправу антиправительственного выступления именно алаш-ордынская интеллигенция - ментально сильно отличавшаяся от массы кочевников группа. Эта великолепная когорта высокообразованных казахов олицетворяла собой перспективный восточно-западный синтез, несла философию ненасилия (восходящую к суфизму и учению Яссауи), мирного сосуществования народов и культур, она также многое вобрала в себя от лучших традиций русской культуры и русской ментальности (народничество, гуманизм и т.д.). Однако Советская власть с приходом Сталина безжалостно уничтожила этот слой, поголовно расстреляв, одновременно устроила жестокий геноцид над простыми, беззащитными кочевниками.



В советский период, на протяжении почти 80 лет своей истории, казахи подверглись сильнейшей русификации, фактически став русскоязычными и сильно изменившись в плане менталитета. Советизация была в первую очередь русификацией, сближением с русским народом, когда везде насаждалась и пропагандировалась культура "старшего брата". В то же время атеизм и отрыв от христианства и мусульманства были изобретением революционеров, что нанесло непоправимый удар по традиционной русско-православной ментальности, превратив нормального христианина в антихриста и совка.



Конечно, наряду с другим социальным злом - пьянством (которое в царской России в действительности не имело такого широкого распространения как при Советской власти). Разумеется, советская водка стала настоящим бедствием для бывших мусульман, как и другие вредные привычки этой безблагодатной эпохи. Казахи-"евразийцы", имеющие 7,5 тыс. км сухопутной границы с Россией, конечно, первыми и сильно подверглись деисламизации и деэтнизации, стали брутальными, безнравственными и т.д. Недаром узбеки придумали тогда остроумную поговорку "Если хочешь стать русским, стань сначала казахом".



Таким образом, русские и казахи еще более сблизились между собой на почве богоборчества и атеизма, пьянства, кровавых акций революционного вандализма, массовых пролетарских драках, дебоша, мордобоя, чудовищной дедовщины в армии (последнего также не было в царской армии, по крайней мере религия и честь офицера-дворянина как-то сдерживали звериные инстинкты). А верхи всех советских народов тоже "состязались" между собой, но уже в другой форме ментальной деградации: двойной морали, лжи, демагогии и лицемерии, доносительстве. Кем были советская номенклатура, сотрудники НКВД (КГБ), какая была у нас милиция, военные - все это хорошо известно.



Впервые в своей истории казахи, в том числе женщины и девушки, научились советской "демократической" привычке - сопротивлению воле старшего, мужчин, лидеров, притом иногда без всякой серьезной причины (просто, чтобы не выглядеть "отсталым", "уятменом"). Мне приходилось одно время интересоваться научной темой эмансипации женщины в Средней Азии и Казахстана в 20-30е годы. И в документах той эпохи отражается ужасная картина, когда советские агитаторы буквально провоцировали бытовые конфликты в семьях, пробуждали низменные инстинкты толпы, неграмотных женщин.



Самое страшное то, что многомиллионные низы русской нации, которых никогда не затрагивало просвещение, и в силу тяжелого быта и нищеты они веками были полудики, "благодаря" злому гению Ленина были лишены единственного, проверенного веками, морально сдерживающего, очеловечивающего их фактора - веры в Христа и библейской заповеди "не убий". И тогда легко открылась дорога для "бессмысленного и беспощадного" русского бунта.



Поэтому до сих пор на постсоветском пространстве нравы людей, мягко говоря, не радуют. Это даже видно на примере "информационного поведения", в интернете, где именно русскоязычный контент отличается обилием фейков, матерщиной (кстати, после русского мата следует по развитости казахское национальное сквернословие). Японцы, европейцы, а также индусы или мусульмане ведут себя более пристойно - даже находясь наедине с самим собой или общаясь в социальных сетях. Потому что это народы, имеющие более или менее здоровую психику, не утратившие связь с традицией, национальным культурным кодом, к тому же раньше нас приобщившиеся к либеральным ценностям и западной рациональной культуре.



А еще следует учитывать, что казахи за свои последние несколько веков адской истории (колониальное положение, коммунизм) накопили в своем "коллективном подсознательном", психо-ментальном багаже огромный пласт тяжелой энергии. В основном это - агрессия, чувство мести, досады, боль и страхи (деды и отцы пережили голод, каннибализм, пытки и издевательства в тюрьмах и т.д.).



И здесь положение казахов хуже, чем русских, потому что есть разница между народом-властителем и народом подвластным (рабом). Поскольку в ментальности кочевника всегда была болезненная гордость, желание обладать и господствовать, то когда Бог начал испытывать нас на колониальную зависимость, в первое время в душе номада возникло безмерное чувство недовольства и протеста, горя, отчаяния, глубокой ненависти и мести. В дальнейшем нашим предкам, как сказано, было еще хуже. Они пережили неслыханные бедствия, бегство из страны, голод, холод, нищету, также моральное унижение - дискриминацию по признаку языка, культуры, расы.



Многие думают, что все это - только история и прошлое. Но согласно современной трансперсональной психологии страдания и травмы предков сохраняются в генетической памяти и передаются в сознание потомков. Отсюда - разные типы ментальности, темперамент, нравы и уровень культуры народов и обществ. Можно сказать, что казахи на настоящий момент отличаются в целом высокой, но латентной агрессивностью: по причине активизации подсознательных инстинктов древних номадов, но главным образом - из-за пережитых за последние века катастроф и невзгод советской истории (почему мы наблюдаем, как казахи, выросшие вне СССР, особенно в Турции и Европе - абсолютно толерантные, спокойные и воспитанные люди).



И если не произошло хорошей психологической реабилитации потомков, компенсации в виде благоприятных обстоятельств жизни и труда, исцеления тела и души традиционными или современными методиками, то вполне возможно, что спрессованные тяжелые энергии, заряд агрессии бессознательно будут выбрасываться наружу - либо в форме хронических ментальных проблем, либо неожиданными дикими оргиями, потасовками, революцией. Да, не дай Бог увидеть казахский бунт - настоящий бунт пытающегося взять исторический реванш кочевника! Поэтому нам необходима мудрая программа ментального оздоровления народа (но именно ее как раз не следует всенародно обсуждать, это должна быть сугубо научная междисциплинарная разработка специалистов, духовной элиты). Ментальность, нравы - это не мелочи. И если даже кажутся таковыми, то, как гласит китайская поговорка, "ничто так не важно, как мелочи".



Назира Даутбек-кызы Источник - ЦентрАзия

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