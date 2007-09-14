Прошу восстановить справедливость! Обращение к президенту Ш.Мирзиееву ветерана-инвалида С.Туркменова

16:01 07.07.2019 Открытое обращение Президенту Республики Узбекистан



Уважаемый Шавкат Мирамонович!



Я, Туркменов Сабитжон, пишу это письмо Вам, потому что какие-либо серьезные изменения в нашей жизни происходят сегодня исключительно по Вашему решению, Вашему слову. Я не верю, что Вам настолько наплевать на народ, который выбрал Вас Президентом, в том числе и на меня!



С 1993 по 2000 год я проходил военную службу в военно-воздушных силах г.Чирчик, с 2000 по 2003 год в пограничных войсках г.Ташкента , которые с 2004 года были переведены в ведомство Службы национальной безопасности ( СНБ) Республики Узбекистан. В марте 1994 года, при исполнении служебных обязанностей я получил травму, но продолжил службу.



В марте 2003 года по состоянию здоровья был уволен в запас в звании капитана из Ташкентского высшего военно - пограничного училища. Был освидетельствован врачебной трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) г.Чирчик Ташкентской области и признан инвалидом 2 группы, а с 13 мая 2003 года получил 2 группу инвалидности "БЕССРОЧНО".



С декабря 2006 года начался произвол в отношении меня, согласно приказа председателя СНБ РУз № 53 / ДСП от 19 мая 2006 года , который нарушает и ущемляет права инвалидов военнослужащих пограничных войск.



Согласно извещения СНБ Республики Узбекистан от 11 января 2007 года мне было предложено пройти переосвидетельствование" в случае не представления документов в указанные сроки пенсия по инвалидности выплачиваться не будет", но уже с 1 декабря 2006 года без переосвидетельствования выплату пенсии прекратили, лишили меня законной инвалидности и средств существования.



Я как законопослушных гражданин явился в госпиталь СНБ Республики Узбекистан и представил все документы, прошел обследование, при этом мне не были выданы на руки выписка, эпикриз или заключение врачей. Выплата пенсии не возобновилась. С этого момента начались мои мытарства по различным ведомствам. Мне удалось добиться восстановление инвалидности 3 группы и выплаты пенсии только с 2015 года (с 2006 по 2015 год я вообще не получал пенсии ).



Обманным путем меня заставили приватизировать 2-х комнатную квартиру в г.Чирчик , расположенную на первом этаже, без отопления, при этом еще и систематически отключается свет и вода, жить в которой реально не возможно , даже опасно для здоровья, принадлежащую МО Республики Узбекистан.



После моего заявления об улучшении жилищных условий в адрес СНБ Республики Узбекистан я получил ответ 21 апреля 2006 года, цитирую "в настоящее время среди военнослужащих, уволенных в запас по болезни на получение жилой площади вы стоите шестым".



Получение квартиры приняло затяжной характер, а потом вообще оказалось, что квартиры мне не видать. В мой адрес был направлен ответ , что квартира в которой проживает моя семья, состоящая из четырех человек ( я, жена и двое детей ) в настоящее время площадью 65.98 кв метров, на каждого члена семьи более 16,5 кв метров( социальная норма, согласно статьи 42 Жилищного Кодекса Республики Узбекистан не ниже 16 кв метров), фактически квартира имеет общую площадь согласно ордера 58.5 кв метров, то есть на каждого по 14.63 кв метров.



В 2013 году я получил ответ за подписью заместителя командующего пограничными войсками Ш.Назарова - ответы, написанные юридическим стилем на узбекском языке, из чего я только смог понять, "проверили и рассмотрели, отказали в дальнейшем рассмотрении ваших обращений". В 2014 году ответ за подписью Ш.Назарова на основании предыдущего ответа вам отказано в рассмотрении вашего обращения . И вот последний судьбоносный ответ 2019 года за подписью начальника ПВ СГБ Республики Узбекистан А.Джалилова, что мне " отказано в рассмотрении согласно части 2, статьи 30 закона "Об обращении физических и юридических лиц". Вот и все, вопрос решен. Мои все обращения в адрес генеральной прокуратуры страны пересылаются в СГБ Республики Узбекистан (ранее СНБ) в орган, который на протяжении пятнадцати лет нарушает мои права



Согласно действующего законодательства , в частности пункта 15 "Положения о порядке обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных" № ПП-694 от 14.09.2007 года : -



Военнослужащие вместе с членами семей включаются квартирно-эксплуатационными органами соответствующих министерств и ведомств в списки нуждающихся в получении квартир по избранному месту жительства после увольнения с военной службы:



а) при общей продолжительности военной службы не менее 10 календарных лет:

увольняемые по возрасту - не более чем за 3 года до достижения предельного возраста пребывания на военной службе;



уволенные с военной службы по состоянию здоровья (в связи с заболеванием или увечьем, полученным при исполнении обязанностей военной службы), сокращению штатов или в связи с другими организационно-штатными мероприятиями - со дня исключения из списков личного состава части.



Я отслужил в армии более десяти лет и стал инвалидом во время прохождения службы, и подхожу по всем критериям, чтобы получить квартиру. Но, вот уже на протяжении пятнадцати лет получаю отписки вместо причитающейся мне по закону квартиры.



Действующие военнослужащие получают приличное довольствие, квартиры и льготы. Такие как я, и мне подобные, уже отработанный материал, и ни какого интереса для страны и армии не представляем.



Мои хождения по инстанциям с обращениями превратились в систематический характер. Но, чиновники занимаются отписками или пересылают обращения тем, на кого жалуешься. Государство не реагирует на мои просьбы.



Совсем недавно я отправил очередную жалобу. Вместо соответствующего реагирования, я получил Постановление военной прокуратуры о производстве обыска двух квартир, в которой я живу с семьей и квартиры моего родственника, в которой живут квартиранты. Постановление о производстве обыска на узбекском языке, которым я не владею, утвержденное подполковником юстиции военной прокуратуры Темировым К.Н. и подписанное следователем капитаном юстиции А.А.Муминовым



Процедура обыска проходила в режиме психологического давления.



Перевод текста Постановления Военной прокуратуры осуществил какой - то человек, якобы сотрудник военкомата, без документов подтверждающего личность и его право проводить переводы. Я заявил о профессиональной не компетенции переводчика , но оказывая психологическое давление мне навязали этого человека. Это человек объяснил, что во время обыска надо изъять два документа. Очень важно внимательно ознакомиться с постановлением, в котором будет указан повод, послуживший основанием для обыска. Вынесение постановления возможно только в рамках уже возбужденного уголовного дела. Но я так и не понял, в рамках какого уголовного дела проводится обыск и какая роль отведена мне в этом деле.



Обыск проводил капитан юстиции А.А.Муминов. Сама процедура обыска проходила диким образом и в режиме психологического давления, были вызваны представители силовых структур - участковый , ППС Юнус Абадского РУВД, и даже представители национальной гвардии, МЧС, бригада " Скорая помощь" . Противостоять такому натиску я и моя семья была просто не в состоянии, мне были выкручены руки в полном значении этого слова.



Были привлечены трое понятых из числа соседей, и представители махали. Подъезд дома был полностью заполнен людьми в форме и гражданскими, пройти просто было не возможно. В такой атмосфере и под таким давлением



Я представил доказательства, исключающие участие представителей махали, деятельность которых не выражает интересы народа, а идет в разрез. Но, следователь насильно навязывал этих понятых , создал нервозную обстановку.



Обыск был произведен без участия полномочного адвоката, в протоколе следственного действия мне не дали возможности написать, что при производстве следственного действия нарушено право на квалифицированную юридическую помощь, протокол составлен на языке который я понимаю не в полном объеме и другие нарушения. . Хотя я имею право занести любые замечания без ограничения касательно хода обыска в протокол. Вследствие чего я отказался подписать протокол, после чего копию протокола у меня из руки вырвал А.А. Муминов И тут на меня налетели сотрудники милиции, которые стали выполнять незаконные требования сотрудников военной прокуратуры, не стали защищать меня как представителя народа за счет которого живут и получают материальные блага правоохранительные органы. Сотрудник в милицейской форме у нас в стране ощущает себя полным хозяином положения и считает себя правым во всем, привык к вседозволенности и безнаказанности. Народ чувствуют свою беззащитность, потенциальной вины просто на уровне рефлекса. Я не удивляюсь, что граждане Узбекистана не любят и не уважают милицию и прокуратуру, не верят им, не рассчитывают на помощь и защиту в случаях преступлений против своих прав и своей личности.



В ходе обыска следователем Военной прокуратуры А.А.Муминовым были похищены ключи от квартиры, где проживает моя семья.



Обыск проводился несколько часов, до 01:00 часа ночи, все устали и измотались, но даже это не помогло. Что искали не нашли, так как я ранее говорил, что этих документов у меня нет , а есть копии. Изъяли мои личные документы -медицинскую книжку и справку о травме. Теперь я лишен доказательной базы подтверждающих мою инвалидность, остается только в очередной раз пройти обследование уже за счет сотрудников военной прокуратуры, инициирующих обыск , которое подтвердит наличие оснований для инвалидности.



Обыск прошел как акт запугивания, чтобы я не качал свои права, не требовал положенной мне по законодательству квартиры и возвращения инвалидности 2 группы, заткнулся и сник. Меня кошмарят, вместо того, чтобы исправить ошибки и восстановить законные права инвалида. Ведь голову мудреца украшает ум, а отсутствия такового у властных персон всегда заменяется коронами и кокардами. И самое страшное заключается в том, что, не имея в достатке своего, не пользуются умом и опытом других.



Я считаю, что действия сотрудников военной прокуратуры, милиции в отношении меня были неправомерными и грубо нарушили мои конституционные права, в том числе мое право на защиту, адвоката, и личную неприкосновенность, потерянное время, без оснований угрожали привлечь меня за неповиновение , указанные действия унизили личное достоинство, причинили моральный и физический вред.



Уважаемый Президент Шавкат Мирамонович прошу Вас остановить произвол в отношении меня и моей семьи, прошу Вас силами аппарата Президента провести проверку моего обращения, обращения в органы прокуратуры довели до того, что в моем доме организован обыск, как у военного преступника!



Мой контактный телефон +998 94 6033819 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562504460

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №30

- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №46

- Дарига Назарбаева: Работа Сената станет максимально публичной и открытой

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с руководством крупнейших международных корпораций

- Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать

- В Правительстве РК подписаны документы по месторождениям Дунга и Абай

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2019 года №475

- Депутаты "Ак жола" требуют расследовать очередную аферу с деньгами ЕНПФ

- Кадровые перестановки

