Арест Калошина - узбекское "дело Дрейфуса", - Дж.Каримов

07:22 09.07.2019

Сообщение об аресте Владимира Калошина настораживает. Похоже, что мирзиеевская администрация безотчетна в своем modus operandi, если бросает обвинения в шпионаже русскоязычным спецам, которые могут "шпионить" разве что на главного стратегического партнера режима - Российской Федерации.



Калошина я знаю с 2004 года. Тогда он демонстрировал мне чудеса информированности, особенно в вопросах "оборонительной политики" каримовского режима. Вероятно, и сейчас военкора подвели эти камуфлетные познания о махинациях властей. Но обвинения в "разглашении тайн" - бесспорно, чушь. Мало ли с кем и о чем г о в о р и т сотрудник ведомственной газеты минобороны, если п и ш е т он под традиционно жесткой военной цензурой. Я уверен, что Владимир Калошин непричастен к "шпионажу", а если раскручивание дела достигнет масштабности "дела Дрейфуса", - то сей факт чреват для и без того подмоченной репутации (см.дело Кубатина) мирзиеевского

режима.



Джамшид Каримов