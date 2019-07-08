Узбеки обвиняют таджиков в фито-терроре. Рассыпают на полях червячков...

13:50 10.07.2019

Хурсонт Матякубов



Сейчас Узбекские таможенники на посту Ойбек-Фотехобат усилили меры досмотра. Досматривают всех очень тщательно. Образовывается большая очередь.

Говорят, что в четверг 4 июля сотрудниками службы безопасности Узбекистана в приграничном районе на территории Бекободского района Тошкентской области задержали двух граждан Таджикистана, которые на хлопковых полях рассыпали паразитов - червечков вредоносных бабочек.



Говорят, сами задержанные рассказали, что они провезли этих паразитов через таможенный пост Ойбек-Фотехобат в своей машине. Спрятав под кузовом в емкости 1 и 3 литра.

Сейчас этих двух задержанных таджиков держат в Зафаре и возят по району, а они показывают поля на которых посыпали этих червечков бабочек.