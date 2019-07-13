 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:01  Еще раз про "дурдом", или мирзиеевский Узбекистан, - Б.Мусаев
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Четверг, 11.07.2019
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    Узбекистан   | 
Еще раз про "дурдом", или мирзиеевский Узбекистан, - Б.Мусаев
00:01 14.07.2019

Бахадыр Ф. Мусаев . НЕ БУДЕТ НАМ ЖИВЫМ ДОБРА, ПОКА ....

ИЛИ ЕЩЕ раз ПРО "ДУРДОМ" - МИРЗИЕЕВСКИЙ УЗБЕКИСТАН.

Ныне в нашей стране:
с одной стороны, обитают, существуют множество несчастных, на мой взгляд, тихо помешанных на вере во власть, в их обещания... ;
с другой, здравствуют избранные, ну, те самые, которые равнее множества. Это прежде всего, приближенные к телу..., их приспешники, родственники, другие из числа т.н. элиты, чиновники
Все они, отнюдь не идиоты, ибо очень себе на уме и нечистые на руку.

Зачем я заладил Дурдом, Дурдом.. Но так получается, куда ни взглянешь, сравнивая все о чем и как говорят, что на деле творят... Надо не удивляться всему этому, потому что это Узбекистан, страна, руководство которой, например, сподвиглось строить АЭС.
Я НЕ УДИВЛЯЮСЬ данному факту НО СОВСЕМ СТАНОВИТСЯ НЕ СМЕШНО КАК ПРЕДСТАВЛЮ, что может случиться в регионе (ЦА) через десяток – полтора ....лет , благодаря усилиям тех, являющихся прямыми наследниками башизма – каримизма, реформаторов – имитаторов, иными словами , предстающими не на словах, а по жизни банальными ворами, мошенниками, если не сказать Злодеями Так складывается наша история, особенно судя по наступившим здесь и сейчас (1989 -2016) и ныне временам безвременья, что невольно думаешь:
не благословенна страна, будто прокляты наши люди, хотя бы потому как видишь, сопоставляешь то,
(1) кого они почитают, кому кланяются
(2) и не поминают до сей поры своих мертвых, невинно убиенных
Пока не проснулись люди, вернее, спит их честь, гордость вместе с совестью, не будет им живым добра ....

Вот написал пару слов, как струю пара выпустил, а не легче Почему? Да, все потому что жизнь наша образца Узбекистан 2019, чем - то напоминает историю про Палату №6. Напоминает, конечно, не во всем. Но поразительно, что словно написано Чеховым и про нас, про человека и травит мне душу писатель, хотя бы потому, что "болею" за главного героя Палаты, и я говорю вслед за ним

"Если бы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость"

Бахадыр Ф. Мусаев 13 07 19 Ташкент Тузель-2

Одним из подтверждений моим мимолетностям импрессии или вышесказанному мной в сердцах, является содержание телеграммы из Ташкента, полученной редакцией сайта узбекской службы радио Свобода (ozodlik.org от 13 07 2019 (см ниже текст телеграммы)

Ташкентское время: 20:48
ВАШ ТЕЛЕГРАМ
"Не верю, что в нашей стране есть справедливость"
Июль 13, 2019
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Резюме:
В проекте "Ваш Телеграм" представлены сообщения, фото- и видеоматериалы, отправленные Вами. Наши номера в Telegram’е и WhatsApp’е: +420 724 971 539; +420 724 740 755. Наша электронная почта: ozodlikmail@gmail.com Радио Озодлик, которое на протяжении 60 лет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах объективной журналистики, гарантирует Вам полную анонимность в случае Вашего желания.
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"Еще раз убедилась в том, что в нашей стране нет справедливости. Мой папа врач, десять лет проработал в Старом ТашМИ (заместителем главного врача). В 2009 году его назначили главным врачом в новое ТашМИ (3-я клиника). До сегодняшнего дня он честно и ответственно работал в своей должности. Любил свою работу, отдавал всю душу. Даже на праздники он не приходил домой, чтобы не оставлять клинику без присмотра.
Но в этом году вышел новый закон об объединении трех клиник ТашМИ, где главврачом трех клиник будет один человек. Мы сразу подумали, что главврачом назначат того, как заплатит за эту должность, потому что знаем, что справедливости нет в нашей стране. Папа решил искать новую работу, так как у него нет таких денег, чтобы отдать за эту должность. Но папа не пошел бы на такое, даже если бы у него были деньги. К нашему удивлению, Министерство решило провести голосование. Собрали ученый совет, всех профессоров – провели голосование.
70% голосов получил Юлдашев Еркин Каримович – мой отец. Главный врач 2-й клиники.
29% голосов получил главный врач 3-й клиники. Шухрат-ака.
1% голосов получила главный врач 1-й клиники. Рустамова Дилдора Абдумаликовна.
Когда объявили результаты голосования, Дилдора Абдумаликовна встала и со злостью покинула зал. Все начали поздравлять моего отца. Он был немного шокирован, потому что думал, что на эту должность посадят человека, который заплатит за должность. Мы были так рады за отца. Радовались, что выбрали именно его.
Радовались, что наконец-то в Узбекистане появились порядок и справедливость.
Но через два дня его вызвали в Министерство и заставили написать отказ от этой должности. Пригрозили, что если отец не подпишет заявление об уходе по собственному желанию, то его по-любому через три месяца с позором уберут с этой должности.
И знаете кого назначили главным врачом?
Человека, который получил всего лишь 1% голосов на голосование.
Говорят, что она очень в тесных отношениях с первой леди. И министру поступил такой приказ "сверху".
И где справедливость???
Зачем тогда нужно было проводить голосование, если не собирались назначать человека честным путем?
Лучше бы вообще не проводили такое голосование".

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563051660
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