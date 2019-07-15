Свадьба – не место для дебатов о нормах шариата, - Ф.Адилов

07:48 16.07.2019

Свадьба – не место для дебатов о нормах шариата

Обретенная некоторыми центрально-азиатскими государствами независимость, честно говоря, развязала руки тем "псевдо-патриотам", которые стремятся повести за собой массы людей, насаждая им догмы религиозно-экстремистских течений и организаций. И, как правило, у них это неплохо получается.



Отдельные же лидеры своими проповедями, всякими правдами и неправдами завоевывают уважение и авторитет среди простого люда. В то же время не устаешь поражаться тем самым массам, которые слепо следуют за своими поборниками.



В частности, в последнее время на территории Джетысайского района Туркестанской области Республики Казахстан религиозный фон остается весьма высоким и напряженным. И все это происходит вопреки предпринимаемым правоохранительными органами Туркестанской области РК мерам по борьбе с религиозным экстремизмом.



На территории данного региона и города Шымкента функционирует религиозная группировка - так называемое течение "Янги жамият" ("Новое общество"), членами которого в основном являются лица узбекской национальности из числа местных жителей – граждан Республики Казахстан. В самом начале своей деятельности данная религиозная группировка функционировала исключительно в этом городе, а уже сейчас, образно говоря, она пустила корни и перешла на Джетысайском районе Туркестанской области. Руководителем вышеуказанной группировки в данном регионе является некий "Домла", средних лет выходец из Наманганской области.



Следует еще раз подчеркнуть, что в состав этого незаконного религиозного течения входят исключительно представители узбекской диаспоры. Их лидер и предводитель "Домла", участвуя в работе различных мероприятий, форумов, бесед за "круглым столом", организуемых на территории района, осуществляет весьма активную агитационно-пропагандистскую деятельность и среди лиц таджикской национальности.



И результаты не заставляют себя ждать. Число местных жителей из числа таджиков, ставших членами и сторонниками "Янги жамият" растет не по дням, а по часам. И главное, они не стесняются проводить агитацию идей и догм "Янги жамията" практически в самых, казалось бы, неожиданным местах и на мероприятиях.



В частности, на свадебном торжестве, организованном неким Мансуром, в населенном пункте Каракай Джетысайского района, один из его приглашенных гостей, ссылаясь на слова "Домлы", сумел-таки

провести пропаганду и агитацию идей религиозного фундаментализма и экстремизма, в том числе и о необходимости придерживаться строгих

норм и правил шариата. Как говорится, нет слов господа и предела наглости этим "активистам" тоже нет.



Фатхулла Адилов