Социально-экологические проблемы Прикаспия, - К.Каландаров

13:25 16.07.2019 СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКАСПИЯ



Все мы восхищаемся уникальной природой России. Страна богата не только горючими и минеральными ресурсами, но и неповторимыми ландшафтами, биологическим разнообразием. Разнообразие природы отразилось в многоликости культур народов России, образе их жизни. Однако, эта связь в должной мере не отражена в исторической и культурологической литературе, не находит проявления, основания в экономической сфере. Зависимость России, ее истории от неоднозначного климата, бескрайнего пространства, характера народонаселения в должной мере не осознается. Хотя еще Николай Бердяев писал, что "в судьбе России огромное значение имели факторы географические, ее положение на земле, ее необъятные пространства".



Вот Прикаспийский регион, вместе с Волжским бассейном, определяют ядро России, но разве мы много знаем об этом крае, разве учитываем в должной мере в своей деятельности природу, культуру этого региона? Географические, экологические, исторические, экономические знания о Каспии, культуре живущих вокруг этого великого озера народов обрывочны, мозаичны. Между тем регион обладает уникальным социально-экономическим потенциалом, для актуализации которого необходима систематизация этих знаний, соответствующие социологические исследования, позволяющие обосновать стратегические проекты, нацеленные на повышение качества и уровня жизни населения.



Каспий - уникальное природное образование, имеющее фундаментальное биосферное и особое геополитическое значение. В конце 1991 года Каспий из практически внутреннего водоема СССР превратился в море, береговая черта которого сейчас разделена между пятью суверенными государствами. От того, какие решения сегодня принимаются федеральными и региональными властями России, властями других прикаспийских государств, зависит дальнейшая судьба Прикаспия. Миллионы людей, живущих в этом крае, надеются, что эта великая историко-географическая территория останется зоной сотрудничества, перекрестком торговых путей между Севером и Югом, между Западом и Востоком, и не превратится в конфликт генную зону.



На наш взгляд, ключевое значение в данном случае имеют конструктивное обсуждение и решение таких вопросов, как соотношение эксплуатации (и формы эксплуатации) биоресурсов и углеводородного сырья (нефти, газа), безопасность мореплавания и свобода торговли, совместные меры по защите береговых сооружений, плодородных земель от колебаний уровня Каспия.



Важная предпосылка решения данной комплексной региональной проблемы правовой статус Каспийского моря, он, как известно, в основном определен. В казахстанском городе Алатау 12 августа 2018 г. произошло событие, которое, несомненно, будет определять перспективы развития и сотрудничества Прикаспийских стран. Здесь на V Каспийском саммите, после 22 летних систематических переговоров, была подписана Конвенция о статусе Каспийского моря, считающаяся своеобразной "Конституцией Каспия". Конвенцию от имени своих стран подписали президенты Азербайджана - Ильхам Алиев, Ирана - Хасан Рухани, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, России – Владимир Путин и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.



Путь к окончательному тексту Конвенции был не простым. В 1996 году, когда была создана международная экспертная группа для согласования интересов и пожеланий Прикаспийских стран, исходные требования настолько противоречили друг другу, что казалось выработка согласованного текста не реальная задача. Нужно было обосновать и принять ряд принципиальных, неординарных решений.



Прежде всего, носил неопределенный характер географическая оценка Каспия, следовало признать, что это не море и не обычное озеро. Соответственно, в качестве основания его деления следует выработать иные критерии. Задача при этом осложнялась тем, что неравномерно распределены нефтегазовые ресурсы в акватории Каспия.



Согласно принятой Конвенции, площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Далее, всем сторонам следовало согласиться, что добыча нефти и газа, их транспортировка, в какой бы части Каспия не происходили, должны носить гласный характер и гарантироваться экологической безопасностью. А судоходство, рыболовство, прокладка трубопроводов осуществляться по согласованным с соседней страной правилам.



Немаловажное значение имел учет геополитических, военных вопросов.



Одними из основных пунктов принятой Конвенции можно считать положение о недопустимости присутствия на Каспии вооруженных сил других стран.



Таким образом, клубок взаимосвязанных, не тривиальных вопросов удалось согласовать путем компромисса. На всех этапах переговорного процесса существенной была инициирующая роль России. Не вызывает сомнений, что соблюдение данной Конвенции обернется для народов Прикаспийских стран миром и благополучием.



Экономика Прикаспийских государств в наше время может сочетать использование биологических ресурсов (при обеспечении их воспроизводства) с разработкой, экологически безопасной добычей углеводородного сырья.



Биоресурсы Каспия продолжают впечатлять. Ежегодно в Каспийском море только Россия вылавливает около 300 тысяч тонн рыбы. Ценнейший биоресурс Каспия - крупные стада осетровых, составляющие около 80 % от мировых запасов. Говоря об уникальных природных ресурсах, нельзя не упомянуть гигантские птичьи базары Прикаспия - одно из основных в Евразии мест обитания водоплавающих и околоводных птиц: здесь зимуют от 3 до 5,5 миллиона уток, гусей, лебедей, а мигрирует через Каспий до 6 миллионов птиц ежегодно. Можно напомнить еще о ценнейшей популяции каспийского тюленя и многих других неповторимых творениях природы, встречающихся только в этих местах.



Под побережьем и под шельфом Каспия находятся крупнейшие запасы природного газа, газового конденсата и нефти. Многие из этих месторождений разрабатываются уже десятилетия и снискали мировую известность - Нефтяные Камни около Баку или Мангышлак в Казахстане. Другие - как, например, Астраханское газоконденсатное месторождение - недавно начали интенсивно разрабатываться. Но гигантские месторождения углеводородного сырья в глубоководных частях Каспия еще не тронуты. Возникает вопрос: каким образом, соблюдая экологическую безопасность, добывать эти ресурсы?



Из нашей общей истории напомним некоторые факты:



• При советской власти, в 1952 году рассматривался гигантский проект - осушение Каспийского моря с целью более удобной добычи нефти. Об этом проекте упоминал бывший министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков, а изданные мемуары главы КГБ в начале 50-х годов прошлого столетия Ивана Серова подтверждают это.



• Частичное отвоевание моря на Каспии начались, как только стали добывать здесь нефть, т.е., с конца XIX века. Так, была засыпана Биби-Эйбатская бухта в районе Баку.



• В 1909-1912 годах была построена каменная оградительная дамба на Апшеронском полуострове и началась засыпка огражденного участка. Работы были окончательно завершены в 1927 году. Засыпанная площадь составила 300 га.



• В 1949 году в Каспийском море в 40 км от берега была пробурена первая в СССР нефтяная скважина в открытом море. Так началось создание "Нефтяных Камней".



• Каспий тогда был основной территорией нефтедобычи в СССР (месторождения Западной Сибири еще не были открыты). Встал вопрос, как интенсифицировать добычу нефти. Так появился в 1952 году циклопический план осушения Каспийского моря. Согласно плану предусматривалось распределить воды Волги и Урала в степях Казахстана, отвести Терек, чтобы ее воды можно было использовать целиком для орошения полей Северного Кавказа и Ставрополья, а реку Куру максимально запрудить. К счастью, этот план не был реализован



Сейчас такие планы не строятся, нефть добывают в больших глубинах благодаря созданию плавучих установок. Но даже при совершенных технологиях добычи нефти не исключены случайности, технологические аварии. Специфика Каспия - закрытого водоема - такова, что достаточно одного крупного разлива нефти или токсичных продуктов бурения, чтобы нанести фатальный удар по осетровому стаду и гнездовьям птиц. Особенно чувствительна к нефтяным загрязнениям хрупкая морская флора и фауна северной части Каспия.



Остановить добычи нефти и газа (как и других природных ресурсов) нереально. Необходимо поэтому использовать мировой опыт экологически чистых разработок углеводородного сырья. Например, при определении способов добычи и транспортировки нефтепродуктов, необходимо учитывать рельеф дна, особенности течений, колебания уровня и другие геологические и гидрологические особенности. Все это уменьшает риск загрязнения водной среды. Разумеется, проекты нефтедобычи и транспортировки нефти должны проходить предварительную, независимую экологическую экспертизу, а функционирующие промыслы всегда быть под пристальным экологическим контролем.



Сложный клубок проблем связан с колебаниями уровня Каспия, он то повышается, то падает - море "дышит". Эти циклы нередко длятся даже не десятки, а сотни лет. Когда в середине XX века уровень Каспия падал, люди шли за морем, строя долговременные капитальные сооружения на освободившейся от воды земле. С конца 70-х годов уровень Каспия начал подниматься, а в это время полным ходом еще шли обсуждения проекта переброски северных рек в Каспийский бассейн!



К 1994 году уровень Каспия поднялся до отметки - 26,4 метра, понятно, что это означает для совершенно плоской Прикаспийской низменности. По прогнозам к 2030 году уровень моря будет на отметке 25 метров. Подъем уровня моря оказывает интенсивное влияние на сотни поселений в Прикаспийских странах, существенно осложняя в них санитарно - эпидемиологическую обстановку. Под влиянием подъема уровня Каспия происходит общий подъем уровня высокоминерализованных грунтовых вод, усиливаются процессы вторичного засоления, гибнет растительность, засоляются орошаемые земли. Начинается интенсивное обрушение берегов, на которых расположены населенные пункты. Прикаспийские страны из-за колебаний уровня моря неизменно находятся в зоне экологической опасности, требующего постоянного мониторинга, согласованных межгосударственных действий.



Хотел бы особо отметить и ценность развития средств коммуникации, морских транспортных связей между прикаспийскими государствами.



Традиционно Россия имела на Каспии крупный торговый флот, судостроительный и грузоперевалочный комплексы в дельте Волги. Реформенные потрясения выбили из привычной колеи работу этих комплексов, но не разрушили их. И сегодня происходит развитие портов и обработки грузов на новые потребности, на этот раз диктуемые рыночной конъюнктурой. Географическое положение Астрахани таково, что через нее пролегают кратчайшие пути между Европой и Азией, причем пути не только водные, но и сухопутные и воздушные. Общепризнанно, что перевозка грузов судами смешанного ("река-море") плавания дешевле всех других видов транспорта. Развивающиеся торговые отношения вызвали рост грузопотоков и сделали необходимым строительство новых морских портов практически во всех Прикаспийских странах.



Итак,



1. Президент России В.В. Путин назвал саммит, на котором подписали конвенцию, эпохальным, а сам документ уже прозвали "конституцией" Каспийского моря.



2. Конвенция о статусе Каспийского моря регламентирует вопросы разграничений и не присутствия на водоеме других стран.



3. О военном значении Каспии. У России есть Каспийская флотилия - около 70 боевых и вспомогательных судов и около 20 тыс. человек личного состава, У Ирана – каспийский флот численностью примерно 90 судов, у Казахстана – суда береговой охраны и четыре ракетно-артиллерийских корабля, у Азербайджана – более двадцати боевых судов. Флот Туркмении – это два ракетных катера, тральщики, полтора десятка патрульных катеров, вспомогательные суда. Основным пунктом базирования Краснознаменной Каспийской флотилии стал расположенный в Дагестане город Каспийск. В задачи КФЛ входят содействие силам Южного военного округа, охрана торговых путей и нефтяных месторождений, проведение антитеррористических мероприятий и осуществление совместных миссий с партнерами по региону. Россия сможет раскрыть ракетный зонтик над Закавказьем, Центральной Азией и территорией Ближнего Востока.



4. Для проведения более активной политической линии, для отстаивания и продвижения своих интересов Россия должна иметь не только надежный флот, но и реальные рычаги экономического влияния на соседние Прикаспийские страны. Сегодня у России на руках все козыри для того, чтобы эффективно проводить свою политику, поскольку стремление к какому-либо виду международной гегемонии – дело бесполезное.



5. Одним из важнейших партнеров является Туркменистан. С Ашхабадом подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Сегодняшняя задача Москвы в регионе – помогать экономике Туркменистана, возобновить закупки газа, оптимально использовать сложившуюся геоэкономическую ситуацию в Туркменистане, чтобы вернуть себе утраченные позиции, Кстати, глава "Газпрома" Алексей Миллер недавно подтвердил планы по возобновлению закупок газа у Туркмении с 1-го января 2019-го года. Напомним, что в 2016 году из-за разногласий по цене российская сторона прекратила закупки природного газа в Туркменистане. Вместе с тем, ряд заявлений сторон в последнее время свидетельствовали о наметившемся прогрессе в газовом сотрудничестве России и Туркменистана. На наш взгляд, "голубую нить" газопровода нужно использовать для многостороннего проникновения в экономическую и социально-гуманитарную сферу данного региона, и прежде всего Туркменистана.



6. Каспий является одним из внешнеполитических приоритетов России. Россия эта не одна из стран Прикаспийского региона, а ведущая мировая держава, призванная сдержать рост влияния других стран на постсоветские государства. Так она и должна быть позиционирована на современной политической игре на Каспии и в Центральной Азии. Именно Россия является ключевым игроком в каспийском процессе, и Запад не в состоянии подвинуть ее с этой позиции. Как с политической, экономической, так и с военной точек зрения.



7. На сегодняшний день международно-правовые предпосылки для решения экологических проблем Каспия, для социально-экономического сотрудничества Прикаспийских стран созданы. Однако интересы в сфере хозяйственного использования Каспия каждого из пяти прикаспийских государств не всегда совпадают. И это естественно. Поэтому сохранение уникального природного богатства Каспия, взаимовыгодного социально- экономического сотрудничества возможно только на пути постоянного диалога всех государств Прикаспия.



Каландаров Камилжан Хамутович

Доктор философских наук.

Заместитель председателя Экспертного Совета Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке по развитию гражданского образования и социализации обучающихся

Председатель рабочей группы по межнациональным и межрегиональным отношениям, борьбе с экстремизмом и терроризмом.

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