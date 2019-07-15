Посткаримовский Узбекистан, или Дурдом. Ч. 2, - Б.Мусаев

00:51 17.07.2019 Бахадыр Ф. Мусаев ПОСТКАРИМОВСКИЙ УЗБЕКИСТАН, ИЛИ ДУРДОМ №2

"Наше доброе имя и репутация зависят больше от того, что мы скрываем, чем от того, что мы выставляем напоказ..."

(Роберт Грин. 48 ЗАКОНОВ ВЛАСТИ. М 2006, с. 362)



Хочу сразу пресечь подонков, матерых лгунов, холуев, словом, прислугу тех, кто прорвался к пирогу ..... За мной стоит правда.

Я всегда выступал открыто, имея здравый ум и твердую память. Теперь же и сам черт мне не брат. В самом деле, чего бояться человеку в 75 лет, который и ранее не хотел быть, и не был шестеренкой в системе преступной государственности

Впрочем, к чему этот пафос, лучше продолжу, точнее, попытаюсь раскрыть мысль, обозначенную в заглавии. В этом отношении имею сказать следующее.

I Когда государство превращается в мафию, то ...

Известно, в свое время относительно руководителя Узбекистана Шарафа Рашидова был создан миф, что он является "боссом всесоюзной мафии". Эту ложь обличил Федор Раззаков в книге "Коррупция в Политбюро. Дело "красного узбека" Почему так было сделано, что Ш Рашидов предстал перед миром, этаким монстром? Ответ находим уже в предисловии названной книги, где ее автор отмечает:

" Чтобы истинные мафиози чувствовали себя спокойно". (см. указ соч. М. 2009, с. 6).

Из настоящего утверждения , и далеко не одной , а целой серии книг на данную тему, очевидно, что в СССР тихой сапой "подкралась" и укрепила свои позиция самая что ни на есть обыкновенная мафия, только она называлась "красной мафией" (А. Гуров) . Свидетельством тому, хотя бы и то, что тогда был рожден народный афоризм "Мафию нельзя уничтожить. Зато ее можно возглавить" Вот, к примеру, Александр Гуров, первый и последний начальник знаменитого 6-го Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД СССР пишет:

".. во времена Брежнева мафии суждено было укрепить свои позиции. Так называемый черный рынок развился до беспредела Продавалось все, вплоть до должностей и званий Героев...

Вспомним, сколько говорили и писали об "узбекском деле", всесторонне исследуя этот феномен. Какой феномен? Это была обычная модель, применимая к любой республике бывшего СССР"

( Александр Гуров. КРАСНАЯ МАФИЯ. М. 1995, с. 59-60)

И еще можно там же прочитать

"Одновременно с внедрением мафиозных структур в легальную экономику шел другой процесс: углубление политической коррупции. В органах власти и управления верхних и средних эшелонах Коммунистической партии распространялся принцип подбора кадров по типу властителей Рима: рука руку моет. И моет, как оказалось, не бесплатно. В южных республиках должность секретаря обкома стоила полмиллиона рублей, должность начальника УВД – 300 тысяч, работника ГАИ – от трех до пяти тысяч. За направление учиться - плати..."

(см. указ соч., с. 62)

Полагаю, нет необходимости вести пространные рассуждения о том, что здесь и сейчас (1991-2016) и в ПостКаримовском Узбекистане здравствует эта обыкновенная мафия как плоть от плоти последыш "красной мафии", потому как коррупция и воровство остаются главными двигателями "прогресса" строя правления. Кто не согласится со мной, что в свою очередь, условия такового строя правления, читай, установившегося политического режима, способствуют развитию и укреплению позиций мафии. . Результирующая "работы" вышеназванных главных двигателей "прогресса", это то, что наше общество, если окончательно не стало преступным, то, безусловно, является больным, где всем и вся заправляют, направляют институты государственности, читай, структуры мафии

В самом деле, стоит ли приводить примеры, факты того, что происходит ныне в Узбекистане, говорить о проявлениях человеческой подлости, насилия, попирающими правду, закон и справедливость. Конечно, это было бы утомительно, да, и должно учитывать рамки сайта, жанр моего выступления. Однако, безусловно, перефразируя классика, автора ПАЛАТЫ № 6 , если говорить об этом, то получилось бы беспорядочное, нескладное попурри старых песен о "новом" или наоборот, "новые" песни о старом, где, так сказать, живьем предстают краснобайство, ложь, цинизм и лицемерие подлых и жестоких людей. И все же при желании любой мой соотечественник, имеющий доступ к интернету, может каждый день, например, открывая сайт узбекской службы Радио Свобода sm rus.ozodlik.org читать, слышать о том какие безобразия творятся в Узбекистане, судя по ним, складывается впечатление, что опустились мы на самое дно...и обитаем в джунглях (пустыне) дикой нецивилизованной страны, где приказали жить ценности культуры, совесть, гордость, честь и элементарная порядочность, ... где, будто никогда не жили и не творили такие великие гуманисты, мыслители, как Бируни, Бухари, Навои, Фитрат, Усман Насыр, ...

Справедливы в этом отношении, например, замечания известного узбекского поэта и политического деятеля Мухаммада Салиха, высказанные им в свое время в беседе с обозревателем "ЛГ" Людмилой Лавровой

"...правда такова, что убийство – и физическое и нравственное – стало нормой жизни в Узбекистане. Мы обнищали не только материально, но и духовно... У верхушки все зиждется на воровстве. Натуральный обмен: воруют и делятся. Коррупция – слишком цивилизованное понятие для них"

(см об этом М. Салих У них все держится на воровстве. "Литературная газета" 01. 08. 1998 )



А что же изменилось с тех пор у нас в "низах" и там "наверху"? Об этом, т.е. порядке природы вещей, попытаться понять и соответственно объяснить себе, приглашаю желающих: (по)соразмышляйте вместе со мной, пораскиньте своими мозгами, если, конечно, человек еще не поражен болезнью названной писателем Р. Гумеровым " кетменизацией мозга", на предмет о том



II Кто есть кто в ПостКаримовском Дурдоме №2



Кстати, рефлексировать о том, кто есть кто..., я бы рекомендовал отталкиваясь от того же самого ташкентского писателя, организатора и руководителя сайта Uzlit.Net Рифата Гумерова, точнее, от следующих его заметок простодушного, изложенных в статье "И дождь смывает все следы грандиозных строек Узбекистана" (см. указ сайт от 10.06 2019), где он говорит, что

"Затопило новый аэропорт . Новая крыша протекает. Подчеркну: это не старая квартира. Это Международный аэропорт, который должен соответствовать международным стандартам. А кто принимал крышу на пригодность? Кто крышевал, тот и принимал".

И еще там же.

"Если забыли: мы живем в бедной стране, не сделавшей рывок со скромным бюджетом. А все хотят, как в богатых странах, - хорошие дороги, тротуары, скверики красивые... Откуда? Бедная страна должна жить тихонечко и скромненько, а не тратить деньги на понты. Зачем нам Сити –мити и другие признаки столичности с устаревшими коммуникациями? Кому нужна столица с Сити в каждом районе, но с гнилыми трубами и отсутствием стоков, без городского транспорта и с нищими пенсионерами? Пошел дождь и выявил столько проблем... Наши строители не могут сделать крышу, способную выдержать сильный дождь. Эти люди строят City, а еще собираются возводить атомную станцию"

Согласитесь, очень остроумно, потому умно, что автор, на мой взгляд, между прочим, не просто смеется, а и ..., если подумать, здесь имеются подтексты, когда читаешь строки, по сути, обреченными стать крылатыми фразами, как, например, "кетменизация мозга", "кто крышевал, тот и принимал", "не могут сделать крышу...строить крышу..., а еще собираются строить атомную станцию".

В том то и дело, что дело не только в этом и речь идет вовсе не о понтах, а и том, что "эти люди строят City" и " собираются возводить атомную станцию" вовсе не оттого, что они такие продвинутые и глядят за горизонты будущего страны, озабоченные за наше и наших детей "очень и очень светлое ", а потому, что здесь крутятся и будут крутиться фантастически большие деньги, исчисляемые миллиардами долл.

Кто они, эти люди? Разумеется, они во власти и около власти, все они "ищущие блага" – дети Каримова, если не прямые наследники тех, кто прежде успешно разворовывали страну, то братья по духу.

Не буду голословен, приведу пример. Как говорится свежо предание, а верится с трудом, что на фоне амбициозных заявок – проектов, выдвинутых президентом Ш. Мирзиеевым продолжается возвращение в верхние эшелоны власти тех, кто в свое время был уличен в коррупционных преступлениях . Это конкретные персоны из числа служащих государственного аппарата, работавших по принципу воровского "общака" Свежо предание , а верится с трудом, что вернулись на вершины пирамиды власти ( с почетом) "герои" некогда нашумевшего "Дела № 60/90 Помнится, 13 лет (2006г.) назад, состоялся суд и общественность республики узнала изгнаны со своих постов Т. Худайбергенов, госсоветник президента, контролировавший , в частности, административные органы государства и К. Туляганов, исполняющий функции вице-премьерав правительства

Они, можно сказать , "очистились". Перед судом, отделавшись тем, что вернули в государственную казну несколько миллионов долларов . Например, К. Туляганов – 1,5 милл амер долларов. А господина Т. Худайбергенова "ушли" в "ссылку", назгначив начальника Ферганской областной милиции. Разумеется, здесь нет того масштаба, когда он (Т. Худайбергенов) будучи госсоветником , ввел таксу за должности от рядового милиционера до министра, от рядового следователя до Генпрокурора, от рядового работника судебных органов до председателя Верховного и Хозяйственного судов. "Поистине "деньги тянутся к власти" и все и вся вертится по цепочке "деньги –власть- деньги"

Обо всем этом подробнее читатель может ознакомиться, заглянув архив сайта centrasia.ru 19. 03. 2007 ( см Х. Эльдиеров , он же Бахадыр Ф. Мусаев: Кто разворовывал страну? Из хроники уголовных дел современного Узбекистана. Разумеется, не надо объяснять, почему так получилось, что эти, с позволения сказать, добропорядочные граждане из круга наиболее высокопоставленных чиновников, выступавшими одними из конкретных представителей пресловутого "государства- реформатора", внесших посильный вклад в узбекскую модель развития экономики и реформирования ее отраслей, например, по части, осуществления программы приватизации вернулись Вернулись они. Нет, не гангстеры, не воры в законе Тулягановы и Худайбергеновы, но возвращены они и им подобные. Такими золотыми кадрами, которые решают все , режим не разбрасывается Ведь, по сути, речь идет об их легитимности, " праве" использовать на всю катушку ресурсы власти в целях сотворенного ими передела собственности, которая ныне пошла по новому кругу.

Вместо P.S.

Думай, читатель, каков предел возможностей такого государства с таковыми деятелями у руля власти, сопоставь уровень претензий, амбициозных заявок власть имущих во главе...с уровнем возможностей самого государства. Лично мне, уровень возможностей персоналий власти с учетом их ментальности, системы ценностей, управленческих способностей подсказывает: там впереди маячит фиаско таковых деятелей, но беда в том, что все это может обернуться социальной и гуманитарной катастрофой, касающихся миллионов людей.

В действительности, о каком таком осуществлении социальных проектов, Новом Доме, который собираются строить мои соотечественники, "тихо помешанные" на своей вере во власть и их обещания, можно всерьез говорить, если фундамент ветхий, крыша дырявая, кругом "сорняки", мусор всюду, который гниет и нечто смердит

О чем говорить, если строят Сити – мити, собираются начать через 9 лет возведение АЭС, когда в стране множество "лишних" молодых людей, которые пополняют из года в год миллионные ряды гастербайтеров, увеличивая социальную напряженность в обществе Сколько могут еще выдержать государство, общество, чтобы не рухнуть, когда очевидно, что "процесс пошел", если под ним разуметь, "кетменизацию мозгов" узбекистанцев, беспредел коррупции, воровства + неспособность или нежелание управленцев решать реально существующие реальные остро -социальные проблемы, чреватые ... Видимо, пока должно утешаться мыслью, что на самом деле мы дошли до беспредела, но это еще не предел. Безусловно, потому многое впереди, включая...



Продолжение следует

Бахадыр Ф. Мусаев 16 07. 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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