Географическая статистика войн и вооруженных конфликтов XXI века, - П.Густерин

00:54 17.07.2019

П.В. Густерин



Географическая статистика войн и вооруженных конфликтов XXI века



В первые 19 лет XXI века в мире продолжались и продолжаются вооруженные конфликты, начавшиеся еще в прошлом веке. Также появились новые очаги напряженности, либо переросшие в полномасштабные войны, либо успевшие потухнуть, но тлеющие без видимых путей их разрешения. К сожалению, приходится говорить и о рецидивах конфликтов прошлого века.



Нам представляется интересным уточнить географию современных конфликтов, чтобы выявить их локацию относительно российских границ, а также влияние на формирование миграционных потоков, в том числе на незаконную миграцию.



Здесь будут названы не только конфликты, вызвавшие большой резонанс по всему миру, но и имевшие или имеющие локальный характер, о которых мало что известно "мировому сообществу". Мы оставляем за рамками исследования внутренние политические конфликты, для разрешения которых были привлечены лишь силы охраны правопорядка, и не повлекшие за собой военные действия, или те внутренние конфликты, участники которых не преследовали политические цели.



В XXI в. вооруженные конфликты имели место быть в следующих регионах планеты: Европа, Закавказье, Северная Африка, Африка Южнее Сахары, Ближний Восток, Средний Восток, Южная Азия, Юго-Восточная Азия. Войны и конфликты по названным регионам приведены в хронологической последовательности. Не упоминается Вторая чеченская война, т.к. ее активная фаза закончилась в 2000 г. Не называются также антитеррористические операции.



Европа

1. Албано-македонский конфликт в Македонии (2001).

2. Война на Востоке Украины (2014 - н. вр.).



Закавказье

1. Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе (1992 - н. вр.).

2. Первый конфликт в Кодорском ущелье (2001).

3. Второй конфликт в Кодорском ущелье (2006).

4. Война в Южной Осетии (2008). Иногда употребляют название "Российско-грузинская война", что, на наш взгляд, неверно.



Северная Африка

1. Гражданская война в Алжире (1991-2002).

2. Гражданская война в Ливии (2011 - н. вр.).



Африка Южнее Сахары

1. Гражданская война в Сьерра-Леоне (1991-2002).

2. Гражданская война в Бурунди (1993-2005).

3. Вторая конголезская война (1998-2002).

4. Вторая гражданская война в Либерии (1999-2003).

5. Первая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2002-2007).

6. Война в Центральной Африке (2004-2007).

7. Война в ДРК (2004-2009).

8. Война Нигерии (2004 - н. вр.).

9. Вторая гражданская война в Чаде (2005-2010).

10. Война в Сомали (2006-2009).

11. Конфликт в Кении (2007-2008).

12. Джибутийско-эритрейский конфликт (2008).

13. Вторая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2010-2011).

14. Восстание туарегов в Мали (2012-2013).

15. Война в ДРК (2012-2013).

16. Интервенция в Гамбию (2017).



Ближний Восток

1. Интифада аль-Аксы (Вторая интифада) (2000-2005).

2. Интервенция в Ирак (2003-2011).

3. Гражданская война в Судане (2003 - н. вр.).

4. Гражданская война в Йемене (2004 - н. вр.).

5. Вторая ливанская война (2006).

6. Конфликт в Ливане (2007).

7. Израильско-палестинский конфликт (2008-2009).

8. Гражданская война в Сирии (2011 - н. вр.).

9. Конфликт в Ливане (2011-2017).

10. Суданско-южносуданская война (2011).

11. Гражданская война в Ираке (2011 - н. вр.).

12. Интервенция в Йемен (2014 - н. вр.).

13. Иракско-курдский конфликт (2017).



Средний Восток

1. Гражданская война в Афганистане (1978 - н. вр.).

2. Интервенция в Афганистан (2001 - н. вр.).



Южная Азия

1. Третья иламская война (1995-2002) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983-2009 гг.).

2. Гражданская война в Непале (1996-2006).

3. Индийско-бангладешский конфликт (2001).

4. Война в Вазиристане (2004 - н. вр.).

5. Четвертая иламская война (2006-2009) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983-2009 гг.).

6. Индо-пакистанский конфликт (2019).



Юго-Восточная Азия

1. Тайско-камбоджийский конфликт (2008).



Итак, в XXI в. войны и вооруженные конфликты происходили в большинстве регионов Восточного полушария. Всего - 46, в том числе унаследованные веком XXI от века ХХ - 11, начавшихся в XX в. и продолжающиеся в настоящее время - 2, начавшиеся в XXI в. и продолжающиеся в наше время - 10.