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Географическая статистика войн и вооруженных конфликтов XXI века, - П.Густерин
00:54 17.07.2019

П.В. Густерин

Географическая статистика войн и вооруженных конфликтов XXI века

В первые 19 лет XXI века в мире продолжались и продолжаются вооруженные конфликты, начавшиеся еще в прошлом веке. Также появились новые очаги напряженности, либо переросшие в полномасштабные войны, либо успевшие потухнуть, но тлеющие без видимых путей их разрешения. К сожалению, приходится говорить и о рецидивах конфликтов прошлого века.

Нам представляется интересным уточнить географию современных конфликтов, чтобы выявить их локацию относительно российских границ, а также влияние на формирование миграционных потоков, в том числе на незаконную миграцию.

Здесь будут названы не только конфликты, вызвавшие большой резонанс по всему миру, но и имевшие или имеющие локальный характер, о которых мало что известно "мировому сообществу". Мы оставляем за рамками исследования внутренние политические конфликты, для разрешения которых были привлечены лишь силы охраны правопорядка, и не повлекшие за собой военные действия, или те внутренние конфликты, участники которых не преследовали политические цели.

В XXI в. вооруженные конфликты имели место быть в следующих регионах планеты: Европа, Закавказье, Северная Африка, Африка Южнее Сахары, Ближний Восток, Средний Восток, Южная Азия, Юго-Восточная Азия. Войны и конфликты по названным регионам приведены в хронологической последовательности. Не упоминается Вторая чеченская война, т.к. ее активная фаза закончилась в 2000 г. Не называются также антитеррористические операции.

Европа
1. Албано-македонский конфликт в Македонии (2001).
2. Война на Востоке Украины (2014 - н. вр.).

Закавказье
1. Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе (1992 - н. вр.).
2. Первый конфликт в Кодорском ущелье (2001).
3. Второй конфликт в Кодорском ущелье (2006).
4. Война в Южной Осетии (2008). Иногда употребляют название "Российско-грузинская война", что, на наш взгляд, неверно.

Северная Африка
1. Гражданская война в Алжире (1991-2002).
2. Гражданская война в Ливии (2011 - н. вр.).

Африка Южнее Сахары
1. Гражданская война в Сьерра-Леоне (1991-2002).
2. Гражданская война в Бурунди (1993-2005).
3. Вторая конголезская война (1998-2002).
4. Вторая гражданская война в Либерии (1999-2003).
5. Первая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2002-2007).
6. Война в Центральной Африке (2004-2007).
7. Война в ДРК (2004-2009).
8. Война Нигерии (2004 - н. вр.).
9. Вторая гражданская война в Чаде (2005-2010).
10. Война в Сомали (2006-2009).
11. Конфликт в Кении (2007-2008).
12. Джибутийско-эритрейский конфликт (2008).
13. Вторая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2010-2011).
14. Восстание туарегов в Мали (2012-2013).
15. Война в ДРК (2012-2013).
16. Интервенция в Гамбию (2017).

Ближний Восток
1. Интифада аль-Аксы (Вторая интифада) (2000-2005).
2. Интервенция в Ирак (2003-2011).
3. Гражданская война в Судане (2003 - н. вр.).
4. Гражданская война в Йемене (2004 - н. вр.).
5. Вторая ливанская война (2006).
6. Конфликт в Ливане (2007).
7. Израильско-палестинский конфликт (2008-2009).
8. Гражданская война в Сирии (2011 - н. вр.).
9. Конфликт в Ливане (2011-2017).
10. Суданско-южносуданская война (2011).
11. Гражданская война в Ираке (2011 - н. вр.).
12. Интервенция в Йемен (2014 - н. вр.).
13. Иракско-курдский конфликт (2017).

Средний Восток
1. Гражданская война в Афганистане (1978 - н. вр.).
2. Интервенция в Афганистан (2001 - н. вр.).

Южная Азия
1. Третья иламская война (1995-2002) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983-2009 гг.).
2. Гражданская война в Непале (1996-2006).
3. Индийско-бангладешский конфликт (2001).
4. Война в Вазиристане (2004 - н. вр.).
5. Четвертая иламская война (2006-2009) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983-2009 гг.).
6. Индо-пакистанский конфликт (2019).

Юго-Восточная Азия
1. Тайско-камбоджийский конфликт (2008).

Итак, в XXI в. войны и вооруженные конфликты происходили в большинстве регионов Восточного полушария. Всего - 46, в том числе унаследованные веком XXI от века ХХ - 11, начавшихся в XX в. и продолжающиеся в настоящее время - 2, начавшиеся в XXI в. и продолжающиеся в наше время - 10.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563314040
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