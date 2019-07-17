50 оттенков позднего елбасизма. Анатомия КазКердыка. Ч. 1 (пролог), - Е.Жалбаков

15:08 18.07.2019

В Казахстане происходят интересные вещи. Стартовавший, с подачи Елбасы, плановый транзит Власти быстро перерастает в селевой поток неуправляемого власти-пада. Елбасы неосторожно проковырял пальцем плотину, надеялся спустить перетоком лишний весенний налив, но повело всю плотину. Привычное "Ой, бай" уже не спасет. Пепел Арыси стучит в буйны головы девиантных сородичей. Они учуяли вкус халявного мяса... Они идут с Юга... Армия "одичалых", ополчение "народных ходоков".



Закипает... Припекает...

Меланхолия двух Минаретов КазВласти быстро сходит на нет



Тут интересны нюансы, полутона, 50 оттенков серого. Важна тенденция, перспектива. Токаев, определенно, не хочет играть по правилам Елбасы в "подкидного дурака" и "поддавки". Он раскладывает более сложные покерные

комбинации, делает осторожный и микро-заметный, но поворот, от курса Семейной лодки. Сейчас ему важно дистанцироваться от Чертог Елбасизма, но сделать это предельно корректно, дипломатично, вывести из-под длани Демиурга ключевые позиции силового блока, а потом уже наводить порядок в экономике "нац-фондов" - семейных авоськах Тимы Кулибаева и прочих недо-принцев и чудо-принцесс.



Безусловно Крымбек Кушербаев, Бейбут Атамкулов - это не люди Токаева в прямом смысле, но это опорные балки, фундаментные сваи, на которые можно нарастить каркас

нового Дворца (Орды). Ак Орду сменит Кок Орда... Должна сменить. Иначе завалится сам проект Казахской государственности.



Кто там раньше был чьим выдвиженцем и ставленником - сейчас не важно. Прошла точка обнуления. Во время предать - это даже не предвидеть... Речь идет о физическом выживании. Ставки растут стремительно.



Елбасы долго и любовно собирал свою Пирамидку власти - "7 Я". Собрал, прилег отдохнуть, обнимая могучими заскорузлыми руками, сомкнул веки и тут же что-то тихо треснуло... "Время... сточило ударный механизм". Раскатилось цветными кубиками Братство Кольца. Не Брат ты им теперь и, тем более, не Отец.... Полковнику никто не пишет... Протекло между пальцев...



Кушербаева нередко и напрасно сравнивали с Тасмагамбетовым, виной тому некоторый переклик комсомольских биографий. Тас - пустозван, всегда им был, король и жертва самопиара, комсюк-балабол, с одинаковым успехом руководивший Кабмином, Администрацией президента и могущий руководить женской баней. Везде у него пропадали бы шайки, мыло и веники, лопались бы трубы, протекало и подванивало канализацией. Сплетник и конспиратор. Шептун - заушник. Крым - под личиной свойского парня, всегда был гораздо себе на уме, банально - просто умнее. Ему не так фартило и он не всегда оказывался в нужное время в нужном месте (судьба такая), но он умел выжимать шанс и выживать в сложных ситуациях. Одна горькая 6-летняя кзылординская ссылка - многого стоит. Он умеет ждать, осторожен, аккуратен. С какой бы целью и кто бы не ставил его во главе Администрации - не прогадают, он будет аккуратно и дотошно делать Свое дело.



Атамкулов - спокоен, уверен в себе, мобилен, в меру инициативен. Мелкие проколы компенсирует трудолюбием.

Порученное - не проваливает, обид - не забывает. Осторожен. Внимателен. Явно способен и потянет большее.



Последние подвижки в Верхах - суть, какая-то судорога.

Бедолагу Сагинтаева пересадили акимом в Алматы (четвертая его локация с начала года). Как там приватно писал Император Александр III об одном из своих министров. - "Мыслит по государственному... жаль, что дурак...". Тут уже ничего не исправить.



Пересадка Байбека в партию "Нур-Отан" - это признак жесточайшего кадрового голода. Подобная правящая партия - это, прежде всего, кадры, низовая номенклатура власти и параллельная вертикаль контроля, точнее надзра, над самодурством местных акимов.



Байбек - лихой, амбициозный, энергичный... головотяп. Нельзя сказать, что он не может работать, отнюдь - он деятелен. Просто не умеет определить цели и составить план работы. Его "работа", как веселая беготня щенка за своим хвостом - очень много шума, пыли, летящих в разные стороны кастрюль и летящих в него тапков; он прыгает, задорно лает и кого-то небольно прикусывает за ляжки, хозяйка ласково матерясь пинает его ногой под хвостик... Такого "работника" ставить на партию - заведомо угробить дело. А ведь Байбек едва ли не лучший из любимчиков Елбасы последнего времени. Остальные - просто лизуны рук и блюд, без проблеска ума и отваги.



Карим Масимов - улыбчивый усач, таранчинский мачо, обаятельный злодей Дон Леонсио из "Рабыни Изауры", казахский Берия - незаменимо полезный, эфективный менеджер, креативный страж режима, без страха и упрека, циничный, прагматичный, изворотливый и очень хитрый. Как и мингрелу Берия, ему не по фейсу рулить страной, несмотря на последние биографические изыски выдавить из себя уйгура - никак не получается. И не получится, сколько не пытайся. У него сейчас не просто двусмысленная позиция, а равно как у Берии в марте 1953 года - полная колода козырей на руках и... все крапленые. Куда не кинь - маячит итогом "казенный дом".



Он знает слишком много семейных тайн, чтобы умереть в кругу своей семьи в своей постеле. Он лично и искренне верен Елбасы и с искренней верой... в лучшее будущее, готов его предать. С потрохами, беззаветно и по-полной. Масимова губит одно - он считает, вероятно, вполне заслуженно, себя самым умным в Ближнем круге КазЕлбВсевластия. Но сладким елеем застит горизонты. На самом деле, несмотря на все и всюду всунутые "свои" кадры он чудовищно одинок, потому как

вызывает всеобщее отторжение. Он - чужак, и он умный чужак, совсем не такой как остальные, тут уж неприятие иррационально. КазЗависть - стержневое

психо-эмоциональное КазВласти. "Умный" Троцкий всегда проиграет каменной заднице Сталина, Берию - съедят его же "друзья" и "выкормыши" маленковы-хрущевы-булганины.

Да, его роль (аппаратная функция) сейчас ключевая - Елбасы поручил ему пригляд за Токайбасы, свидетельство тому - тайный арест неформального советника

нового президента политолога Сыроежкина - старого и опытного офицера КГБ "китайской" линии. Через его "шпионские" показания можно сплести качественную удавочку, заставить не дергаться и самого нового Первого и кое-кого еще... Это был сильный ход, но он привел к обратному эффекту - вскрылся замысел партии, все кто умеет думать кроме Масимова поняли, как и за кого он играет, сделали выводы. Убирать его будут неожиданно и резко - скупым утренним сообщением информ-ленты: по собственной просьбе, в связи с резким ухудшением здоровья и необходимостью выезда для лечения (срочной операции) за границу, освобожден от должности... И скрутят свои же, вернейшие абиши, ласково пиная туфлями в живот. Он это понимает, чувствует кожей и поэтому готов к любому, самому неожиданному Предложению... Крутит головой во все стороны....



Премьер Мамин, Мамин - премьер... Кто-то полагает, что это кому-то интересно и что-то означает.

Целлулоидный пупс, карими глазками луп-луп. Пока до него дойдет смысл происходящих вокруг событий,

произойдут сами события и в этом его спасение и надежда на длительное выживание в кормящей должности.



Дарига дергается, нервничает, понимает, что все идет как то не так, но не понимает в чем причина сбоя системы.

Расстроенная психо-соматика... перенапряжение, тяжелый гештальт прошлого. Плюс - новенькое:

сынок, Айсултанчик - кусачий олигофрен, дрессирует матрасных клопов в британском узилище. Что он там еще удумает в свежих показаниях, коктейль "Эдипова комплекса", кокса, анаболиков и стероидов - страшная сила. Тауэрские вороны дают прикурить, лихо мастыря когтями душистую "пыхалку"...



Кулибаев - красавчик, тряся мошной обещает Арыси полную реставрацию... Ну как ему объясняить, златокудрому Гермесу, джигиту швейцарских джайляу, что нельзя доставать кошелек перед обозленной

звериной толпой голодранцев. Пусть и своих, родных, ничего, кроме приступа яростного, слюной взахлеб, озлобления... Арысь, блин копченый, это не "Плас Пигаль", Тима, очнись, вернись на родную землю, втяни ноздрями степные ковыли, спили розовые ногти...



***



Елбасы кряхтит... Ворочается в кровати. Тяжелы осенние думы патриарха...

Ну как с такими Людьми дальше жить? Кому верить?



Ержан Жалбаков. политолог, Алматы

(не член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан)