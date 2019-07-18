Инфантилизм власти привел Казахстан к засилью религиозных экстремистов, - С.Дуйсембаев

18:14 19.07.2019

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Сегодня можно безапелляционно заявить о том, что в Республике Казахстана сложилась ситуация практически полного инфантилизма со стороны правительственных организаций, правоохранительных органов, официального духовенства по отношению к деятельности различных религиозных экстремистских организаций.



В стране, практически бесконтрольно, при полном попустительстве государства ведут широкую пропагандистскую деятельность на территории страны, организовывают ячейки, вовлекают на свою орбиту все большее число наших граждан. Гниль религиозного экстремизма, извращенного понимания норм и догм ислама проникает на все уровни казахстанского общества. Приверженцев салафизма, вахабизма и других псевдоисламских движений можно встретить как в домах отдаленных аулов, так и светлых властных коридорах.



Причин того, что лжепроповедники, распространяющие экстремистские фетвы, противоречащие общечеловеческим ценностям, культивирующие вражду и неуважение к другим религиям немало. Но что делается со стороны властей для выявления, пресечения их деятельности, организации профилактики среди населения, выстраивания целостной государственной политики в области религиозного просвещения? Давайте не будем забывать о том, что на кону стоит не только духовное здоровье наших людей, но и целостность самого казахстанского государства. Именно эти лжепророки и кликуши похищают молодые неокрепшие души, это их вина в том, сколько молодых людей отправились воевать и погибли или вынуждены отбывать наказание в тюрьме, как сложно живется их семьям.



Конечно, определенные мероприятия проводятся - арестовываются лидеры из числа проповедников, возвращаются на родину студенты, обучавшиеся в религиозных вузах, выявляются подпольные ячейки и др. Но как показывает практика всего этого недостаточно. Нужна более глубокая проработка, основанная прежде всего на глубинном понимании происходящих процессов, формирование целостной социальной политики и здорового гражданского общества. Люди, в особенности молодежь, должны быть уверены в своем завтрашнем дне, иметь возможности реализовывать свои чаяния и устремления. Это должно стать твердой альтернативой погружения в мутные опасные глубины религиозного экстремизма.



Еще одно важной задачей должна стать целенаправленная работа по подготовке просвещенных духовных кадров, а также специалистов в области ислама, способных транслировать в общество необходимые толерантные понятия и смыслы. Не секрет, что дефицит кадров в духовенстве неминуемо сказывается на эффективной борьбе с экстремизмом. Сегодня Духовное управления мусульман (ДУМК) не в состоянии проводить предупредительные шаги, поскольку считается, что визуально члена деструктивной организации определить невозможно. Многие из них находятся во власти и выглядят вполне респектабельно.



Неэффективная пропаганда в течение долгих лет здоровых религиозных идей привела к тому, что практически ни у кого из населения нет глубоких религиозных знаний. То есть в большинстве случаев причиной вовлечения населения в деструктивные движения, а затем и нежелания покидать их становится элементарная религиозная неграмотность.



Cо стороны властных и правоохранительных органов требуется немедленное усиление разъяснительной работы с населением. Должен быть четкий посыл, что государство будет проводить жесткий контроль над исламистами, полная идентификация деструктивных групп в каждом регионе. Требуются регулярные системные и систематические обследования складывающейся ситуации, эффективная воспитательная работа среди населения, особенно молодежи.



Мы все должны помнить, что грань между умеренностью и радикализмом очень тонкая и зыбкая. Поэтому своевременное реагирование и принятие мер является залогом того, что количество приверженцев деструктивных религиозных течений будет намного меньше. Значит будет меньше фактов деструкций в семьях, меньше осужденных за терроризм и меньше пролитых материнских слез.



Безусловно, Республика Казахстан - это государство светское, и оно не всегда имеет возможности вмешиваться во внутренние проблемы той или иной религиозной конфессии. Тем не менее, когда потенциальные угрозы могут касаться государственной, а тем более национальной безопасности, замедленная реакция может привести к непоправимым тяжелым последствиям ― терактам, социальному напряжению, выбросу накопившихся протестных настроений и беспорядкам.



Сапар Дуйсембаев