 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.07.2019
01:49  Диктат худших. Людям дают понять: развитие не нужно, - Г.Иванкина
00:21  Власти Туркменистана в два раза завысили реальные показатели по сбору пшеницы
00:17  Туркмения может стать новой проблемой России, - "Взгляд"
00:13  Полузабытый юбилей забытой империи. 750 лет со дня образования Золотой Орды
00:04  Эксперты Минобороны России оценили действия казахских саперов в г.Арысь
Пятница, 19.07.2019
20:33  Война расставляет все точки над i. Новая тактика ВВС, - А.Цыганок
20:07  УкрСиловики получили "фас" и начали кошмарить тенеты Порошенко

18:18  Россия не ведет консультации о второй военной базе в Кыргызстане, - замглавы МИД РФ Карасин
18:14  Инфантилизм власти привел Казахстан к засилью религиозных экстремистов, - С.Дуйсембаев
14:04  Уйгурам не хватило подписей в Совете по правам человека ООН, - М.Коростиков
13:32  1,5 тысячи кыргызских силовиков окружили кой-ташский "штаб" атамбаевцев. Будет штурм?
12:31  Занятая инициатива: у ЕАЭС может появиться свое Бюро трудоустройства
12:29  Казахи - самая большая русскоязычная неславянская нация в мире
12:25  Жажда крови: почему украинские националисты убивали поляков, - И.Кармазин
12:23  Фантастика и грабли. Контуры грядущего Мира, - Дм.Леонтьев
12:22  Долг Китая достиг трехсот процентов ВВП
12:18  Как забастовки кемеровских и карагандинских шахтеров расшатали СССР (забытая история)
12:17  Битва за "Северный поток-2" перешла в эндшпиль
12:15  Гендиректор "Рустави -2", обещавший мочиться в Боржоми, уволен
12:13  Кого казахи считали достойным стать ханом – традиция Хан сайлау
12:05  Мухаммад не вывез Воеводину. Появились подробности развода мисс Москва и экс-короля Малайзии
12:03  Ельцина пытались споить в Британии и уговорили не противиться наступлению НАТО, - мемуары посла А.Адамишина
12:02  Казахстан: узбеков все больше и больше
11:58  Ни одно из ядерных чудищ (США и РФ) не победит в Ядерной войне, - Дэн Депетрис
11:57  Intercept: Израильские беспилотники стали глазами России
09:12  Возможен ли казахский Янукович?
07:21  Американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе
06:58  Казахстан открывает 6 новых европейских микро-посольств - в Сербии, Словакии, Португалии, Латвии, Болгарии и Эстонии
06:53  Хаос вооруженного противоборства. Рациональное и иррациональное в стратегии гибридной войны, - А.Бартош
06:37  Начинается "Азиатский Век", - Cumhuriyet
06:32  Военная политика Китая и сухопутные войска НОАК, - А.Шитов
06:29  Турция начинает открытую войну c курдами, - В.Мухин
06:26  "Валите в Рашку". Бишкекский горсуд признал невиновным кыр-нацика Болотбека
00:27  Эпоха новых войн: мировая мышеловка глобализации захлопывается, - Р.Хубиев
Четверг, 18.07.2019
22:46  Казахстан: переход на латиницу откладывается? - А.Куменов
19:37  Туркменистан. "Потемкинская экономика", "на грани катастрофы"
19:36  Какой Казахстан можно назвать сырьевым придатком – советский или нынешний?
19:22  Каким будет Казахстан, если к власти придут казахские националисты? - САМ
18:00  Почему Китай прекратил финансирование проекта LRT в Казахстане и что будет со 100 млрд тенге из кредита?
17:29  Иран задержал в Персидском заливе танкер с "контрабандным топливом"
15:52  Суд по делу о модернизации БишкекТЭЦ. Путаница свидетелей и обещание расстрела
15:31  Маньяк-пироман сжег японскую аниме-студию Kyoto Animation, вместе с 33 сотрудниками
15:25  Либерализм и свобода. Идея себя изжила? - С.Белкин
15:08  50 оттенков позднего елбасизма. Анатомия КазКердыка. Ч. 1 (пролог), - Е.Жалбаков
15:05  Вице-губернатор китайского Гуйчжоу Пу Бо вместо смертной казни получил пожизненное
15:02  Хорезм и Каракалпакия сидят без света. Сломалась Тахиаташская ТЭС
14:57  Казахстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан
14:22  Президенты Белоруссии и России определят предел, до которого можно объединяться
14:20  Российско-турецкий оборонный контракт – чем ответят США и Европа?
14:19  Как живет Донбасс в ожидании прекращения беспорядочных обстрелов
14:16  Выборы бизнес-омбудсмена в Киргизии. Процесс превратили в торги и засекретили, - 24.kg
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Эксперты Минобороны России оценили действия казахских саперов в г.Арысь
00:04 20.07.2019

Российские военные эксперты: очистить город за 4 дня - это неимоверная и колоссальная работа казахстанских военных

В Республику Казахстан в рамках оказания консультации в ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов в г.Арысь прибыла военная делегация Министерства обороны Российской Федерации.

Визит состоялся в соответствии с достигнутой договоренностью относительно оказания консультативной помощи казахстанским военнослужащим и экспертам, сообщает Минобороны Казахстана.

В состав делегации вошли полковник Алексей Зотов начальник группы управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник Дамир Давыдов начальник управления Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, подполковник Алексей Марченко начальник цикла Федерального бюджетного учреждения "Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации" и подполковник Андрей Масюк старший преподаватель цикла Федерального бюджетного учреждения "Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации".

Стоит отметить, что делегация Министерства обороны Российской Федерации представлена высококвалифицированными специалистами инженерно-саперных и ракетно-артиллерийских подразделений. Эксперты обладают практическим опытом в вопросах ликвидации последствий ЧС.

В ходе визита стороны обменялись опытом по вопросам организации действий инженерных подразделений при выполнении задач по разминированию участков местности от взрывоопасных предметов и проведении мероприятий по поиску и обнаружению взрывных устройств.

"Поверьте, никто в наше время не застрахован от взрывов при хранении боеприпасов. Город (Арысь - ред.) чистый, военными проведена колоссальная работа, несмотря на сложные условия. Очистка города за 4 дня - это неимоверная и колоссальная работа казахстанских военных" - отметил глава военной делегации полковник А.Зотов.

По оценке российских экспертов, ранее казахстанскими военнослужащими была проделана большая работа по обеспечению безопасности хранения боеприпасов на арсенале, а сам арсенал был снабжен всеми необходимыми и современными техническими средствами охраны.

"Благодаря своевременным действиям казахстанских военных и их профессионализму масштаб разрушений был минимальным", - отметил глава военной делегации полковник А.Зотов.

По словам российских специалистов, проводимое в настоящее время уничтожение боеприпасов методом подрыва показывает правильность расчетов специалистов инженерных войск.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563570240
Новости Казахстана
- Указами Президента Республики Казахстан образованы 6 новых посольств
- Аскар Мамин посетил месторождение Тенгиз, ряд нефтегазовых проектов и провел совещание по развитию местного содержания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года №497
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №520
- Кадровые перестановки
- Строительство конгресс-холла на территории "Атакента" нарушит экологический баланс парковой зоны
- Оценка эффективности использования средств бюджета и субъектов квазигосударственного сектора, направленных на привлечение национальных и международных юридических и консалтинговых компаний, проведение исследовательских работ
- Аким Алматы Б.Сагинтаев обсудил с руководством холдинга "Байтерек" меры поддержки и развития бизнеса
- Состоялось первое заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса РК
- ЕЭК выступает за создание евразийских корпораций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  