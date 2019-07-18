Эксперты Минобороны России оценили действия казахских саперов в г.Арысь

00:04 20.07.2019

Российские военные эксперты: очистить город за 4 дня - это неимоверная и колоссальная работа казахстанских военных



В Республику Казахстан в рамках оказания консультации в ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов в г.Арысь прибыла военная делегация Министерства обороны Российской Федерации.



Визит состоялся в соответствии с достигнутой договоренностью относительно оказания консультативной помощи казахстанским военнослужащим и экспертам, сообщает Минобороны Казахстана.



В состав делегации вошли полковник Алексей Зотов начальник группы управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник Дамир Давыдов начальник управления Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, подполковник Алексей Марченко начальник цикла Федерального бюджетного учреждения "Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации" и подполковник Андрей Масюк старший преподаватель цикла Федерального бюджетного учреждения "Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации".



Стоит отметить, что делегация Министерства обороны Российской Федерации представлена высококвалифицированными специалистами инженерно-саперных и ракетно-артиллерийских подразделений. Эксперты обладают практическим опытом в вопросах ликвидации последствий ЧС.



В ходе визита стороны обменялись опытом по вопросам организации действий инженерных подразделений при выполнении задач по разминированию участков местности от взрывоопасных предметов и проведении мероприятий по поиску и обнаружению взрывных устройств.



"Поверьте, никто в наше время не застрахован от взрывов при хранении боеприпасов. Город (Арысь - ред.) чистый, военными проведена колоссальная работа, несмотря на сложные условия. Очистка города за 4 дня - это неимоверная и колоссальная работа казахстанских военных" - отметил глава военной делегации полковник А.Зотов.



По оценке российских экспертов, ранее казахстанскими военнослужащими была проделана большая работа по обеспечению безопасности хранения боеприпасов на арсенале, а сам арсенал был снабжен всеми необходимыми и современными техническими средствами охраны.



"Благодаря своевременным действиям казахстанских военных и их профессионализму масштаб разрушений был минимальным", - отметил глава военной делегации полковник А.Зотов.



По словам российских специалистов, проводимое в настоящее время уничтожение боеприпасов методом подрыва показывает правильность расчетов специалистов инженерных войск.