|21:09 Аркадаг оказался жив и обратился к обрыдавшимся соотечественникам
20:21 Экзитполы УкрРады: "Слуга народа" - 42%, Опплатформа - 12%, порошисты - 8%, тимошисты - 8%, вакарчуны - 6%
19:25 Умер (или это фейк) Аркадаг - 2-й президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов?
19:24 Кто убил турецкого дипломата в Эрбиле? - С.Тарасов
18:20 Россия хочет торговать c ЕС иранской нефтью, - Геральд Хосп
18:07 Путин пообещал крестить в православие дочь Оливера Стоуна (интервью)
13:07 Эти наши интернеты: право на забвение проводит госграницы в Сети
13:04 СМИ узб-магната Усманова отважно пиарят анти-путинские митинги в Москве
13:01 Дипломатическое шоу в Восточной Азии, - С.Кожемякин
07:22 Европа рискует остаться без российского газа и без денег, - П.Искендеров
07:21 О проникновении США в Узбекистан, - А.Пахолин
07:19 Ближний Восток. На грани горячей фазы
06:45 Дональд Трамп или политика постоянного издевательства, - Le Monde
06:41 Лагерь Аль-Холь - сирийский Гуантанамо, - Libеration
00:56 Таджикистан и Киргизия готовят обмен территориями: Ворух на..., - В.Панфилова
|Умер (или это фейк) Аркадаг - 2-й президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов?
19:25 21.07.2019
РЯД СМИ сообщают о смерти второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Причиной смерти называют почечную недостаточность.
Официально информацию в Туркменистане не подтверждают.
Президент Туркменистана ушел в отпуск 15 июля. Сообщается, что он умер 20 июля.
Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом в феврале 2007 года. В 2017-м он переизбран на третий срок.
-------------------------------
По информации корреспондентов "Хроники Туркменистана" на данный момент в Ашхабаде все спокойно, никакой паники нет, культурных мероприятий не отменялось, дополнительных нарядов полиции в городе не выставлялись.
Перебои с работой сайта ХТ связаны с наплывом посетителей, а не атаками.
Как сообщалось накануне, в тяжелом состоянии находится мать Бердымухамедова, которую перевезли в Германию.
-----------------------------------------
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.