Умер (или это фейк) Аркадаг - 2-й президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов?

19:25 21.07.2019

РЯД СМИ сообщают о смерти второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Причиной смерти называют почечную недостаточность.

Официально информацию в Туркменистане не подтверждают.

Президент Туркменистана ушел в отпуск 15 июля. Сообщается, что он умер 20 июля.

Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом в феврале 2007 года. В 2017-м он переизбран на третий срок.



-------------------------------



По информации корреспондентов "Хроники Туркменистана" на данный момент в Ашхабаде все спокойно, никакой паники нет, культурных мероприятий не отменялось, дополнительных нарядов полиции в городе не выставлялись.

Перебои с работой сайта ХТ связаны с наплывом посетителей, а не атаками.

Как сообщалось накануне, в тяжелом состоянии находится мать Бердымухамедова, которую перевезли в Германию.



-----------------------------------------



Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.