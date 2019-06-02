"Узбекистон тарихи/История Узбекистана (1917-1991 гг.)". Рецензия на труд Института истории УзбАН, - К.Камалов

00:42 22.07.2019

РЕЦЕНЗИЯ



на монографию "Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар)" авторского коллектива Института Истории Академии Наук Республики Узбекистан и ряда других научных организации Республики Узбекистан



В 2019 году увидел свет академическая книга на узбекском языке по истории Узбекистана 1917-1991 гг., которая была издана в городе Ташкенте в издательстве "Узбекистон", в двух томах, объем каждого тома 560 стр. и 576 стр. соответственно, и посвящена истории Узбекистана советского периода. Хронологические рамки первого тома отражают историю 1917-1939 гг., и второго тома 1939-1991 гг., чем было вызвано такое разделение хронологических рамок истории Узбекистана непонятно. Но, это все на совести авторского коллектива. Из 560 страниц первого тома: 9 страниц было отведено введению, 348 страниц - истории Туркестана, Хивы и Бухары (1917-1924 гг.), 26 страниц - истории Каракалпакстана (1917-1924 гг.), и только 149 страниц - истории Узбекистана (1925-1939 гг.), все остальные страницы были отведены под хронологическую таблицу и содержание данной книги. Получается, что примерно, только лишь 1/3 от общего объема монографии посвящены истории Узбекистана.



Актуальность данной монографии не вызывает сомнения, поскольку как пишут авторы, история Узбекистана советского периода освещена на основе ранее малоизученных источников, кроме того была попытка исследования разделов с использованием хронологического и проблемного подхода. Об этом более подробно было освящено в критической статье кандидата исторических наук Бахтиера Алимджанова. Эта рецензия была опубликована 2.06.2019 г. на сайте вести.уз и с ней вы можете ознакомиться здесь: (https://vesti.uz/uzbekskaya-ssr-za-i-protiv/).



Не возвращаясь к критическому анализу всех этих методов и подходов, перейду к сути монографии, где освещается история Каракалпакстана. Во-первых, уже по первому тому вышла рецензия, где высказаны мнения по поводу методологии и истории Узбекистана 1917-1939 гг. И, во-вторых, как специалист по истории Каракалпакстана, хочу высказать сугубо личное мнение относительно только той части, где освещена история Каракалпакстана.



Итак, в первом томе, вышеуказанной книги в логической хронологической последовательности должны были быть освящены история Каракалпакстана 1917-1939 гг. Но, по непонятной мне причине в первом томе по истории нашего региона даны материалы только лишь в исторических рамках 1917-1924 гг. Это первое, что бросается на глаза. История Каракалпакстана 1925-1991 гг. освящены во втором томе данной книги, где история Узбекистана рассматривается в нижеследующих хронологических рамках: 1939-1991 гг.



Хотя, по моему мнению, в первой части можно было освятить историю Каракалпакстана до 1937 года, а не ограничиваться с 1924 годом. Так как, в конце 1924 года образуется Каракалпакская автономная область (далее - КАО) в составе Казахской АССР, с середины 1930 года КАО переходит в состав РСФСР и в мая 1932 года преобразуется в Каракалпакскую АССР (далее - ККАССР). После принятия Конституции СССР от 1936 года ККАССР переходит в состав Узбекской ССР. Этот переход был юридически оформлен Конституцией Узбекской ССР от 1937 года. Таким образом, хоть как-то можно было-бы вписаться в установленые хронологические рамки рецензируемой книги.



Далее, немаловажным является и тот факт, что в данной коллективной монографии 7-ая глава была оформлена, как "Каракалпакстан в 1917-1924 гг." (364-390 стр.). Если быть корректным, то всем известно, что в этих хронологических рамках Каракалпакстана, как отдельно взятой административно-территориальной единицы еще не было, как и не было и других современных республик Центральной Азии. Современная территория Каракалпакстана до конца 1924 г. была разделена между Хивинским ханством и Туркестан генерал-губернаторством до 1917 г., позже между Хорезмской республикой и Туркестанской АССР. До 1920 года правый берег назывался Амударьинским отделом, после был переименован в одноименную область, только после проведения политики национально-территориального размежевания, которая прошла в 1924 г. на карте Центральной Азии появляются Узбекская ССР, Каракалпакская автономная область и все другие, современные центрально-азиатские республики.



Следовательно, грубая ошибка существует уже в названии главы. Меня как специалиста по истории Каракалпакстана больше всего интересовали источники и научная литература, которые были использованы при написании данного раздела. В общей сложности по этому разделу были использованы 76 источников. И, как ни странно, отсутствовали многие фундаментальные работы по истории нашего региона рассматриваемого периода. Среди них работы Я.Досумова, К.Мухамедбердиева, Дж.Уббиниязова, К.Аметова, Ы.Ельмуратова, И.Косымбетова, П.Муратовой, и т.д. Даже одна из последних коллективных фундаментальных работ как - "Новая история Каракалпакстана", 2003 года издания, осталось без цитированности и внимания автора данного раздела.



Вместо этого в данном разделе 4 раза были использованы сноски на монографии Р.Базарбаева на стр. 367 (Базарбаев Р.Дж. Кадровая политика советской власти в Каракалпакстане, 1917-1941 гг. - Нукус: "Каракалпакстан", 2010 .- С. 6.) и на стр. 369; 376; 381 (Базарбаев Р.Дж. История кадровой политики советской власти в Каракалпакстане (1917-1941 гг.). - Нукус: "Билим", 2012. - С. 16; 36; 32).



Критическому историографическому анализу этих двух работ Р.Базарбаева будет посвящена отдельная моя статья. Однако, хотелось бы отметить, что первая работа оставила большой резонанс в исторической науке Каракалпакстана в 2010 году, что последовала сразу же второе издание в 2012 году. Если первая работа называлась "Кадровая политика советской власти в Каракалпакстане, 1917-1941 гг. - Нукус: "Каракалпакстан", 2010., 160 стр., тираж 500", то вторая была издана под названием "История кадровой политики советской власти в Каракалпакстане (1917-1941 гг.). -Нукус: "Билим", 2012., 252 стр., тираж 500", что практически ни чем не отличаются друг от друга.



Итак, возвращаясь к этим использованным сноскам можно еще раз убедиться, что автор раздела по истории нашего региона, в данной монографии акцентируют внимание на определенные источники в личных и личностных интересах. Например, получить от руководителей данной монографии справку для внедрения, которая так необходима во время защиты диссертационных работ. Такая справка от имени солидной организации как Институт Истории АН РУз - дала бы большие бонусы во время диссертационной защиты. По моему мнению, именно поэтому в данной работе особое внимание уделяется к вышеуказанным монографиям Р.Базарбаева.



Большинство содержание относительно только той части, где освещена история Каракалпакстана, не подтверждено фрагментами из фундаментальных источников. В других случаях источники, цитируемые в настоящей монографии, отражают плагиат на исследуемую проблему. В связи с ограниченностью объема нашей работы, приведу только лишь один пример из этих четырех сносок на монографии Р.Базарбаева, которые были использованы в данном разделе. Так, например, на основе конкретной ссылки можно доказать, что данные на странице 376 были списаны из рукописи кандидатской диссертации Сапаева Рахима . Разница заключается только в языках, диссертация была написана на русском, как и монография Р.Базарбаева, а рецензируемая работа на узбекском языке.



Единственным автором данного раздела по истории Каракалпакстана является д.и.н., проф. Б.Кощанов. Казалось бы, он должен был внимательно проанализировать рецензируемую работу, но, к сожалению, данный раздел стал еще одним образцом его "нестандартных" методов.



Cреди редакционной коллегии Каракалпакстан был представлен к.и.н. М.Карлыбаевым (КНИИГН ККО АН РУз), но ему не удостоились показать для ознакомления рукопись раздела, где освящена история Каракалпакстана. Рецензентом от Каракалпакстана являлась д.и.н. Я.Абдуллаева (НГПИ им.Ажинияза), которая также не знакома с рукописью данной монографии. Спрашивается, зачем создавать солидную редакционную коллегию и привлекать ведущих специалистов к рецензированию, если им не дают рукопись монографии для ознакомления, чтобы они могли высказать свои мнения? Может быть, тогда данная рецензия выглядела бы совсем в другом ракурсе.



Монография "Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар)" авторского коллектива должна была быть примером глубокого изучения. Так как, необходимость написания данной монографии по указанной проблематике была вызвана современным состоянием нашего обновляющегося общества. Думаю, что авторами вначале было решено изучать большой объем фактического материала. Однако при этом упустили важные источники, без которых мы не можем сделать весьма логичные выводы по истории Узбекистана в целом, по истории Каракалпакстана советского периода, в частности. В итоге можно констатировать, что значимость данного раздела, где освещена история нашего региона с 1917 по 1924 гг. является не вполне объективной. Данной рецензией я остановился только лишь на первой книге коллективной монографии, дальше будет проанализирован и вторая книга, где освещается история Каракалпакстана 1925-1991 гг., хотя вновь повторюсь еще раз, что вторая книга посвящена истории Узбекистана 1939-1991 годов.



К.Камалов

историк